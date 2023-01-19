iPhone 15 Pro Max может заполучить оптику с перископом от LG

Самый дорогой из будущих iPhone 15, как ожидается, будет располагать обновлённой основной камерой; возможно, с применением принципа перископа для хотя бы одного фотосенсора. Слухи ходят, что Apple договорилась с LG о производстве компонентов, позволяющих достичь последней цели. Есть, при этом, и альтернативный поставщик

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Пост на сравнительно заслуживающем доверия сайте TheElec указывает, компания Apple связывалась с одним из подразделений LG на тему компонентов, нужных для оптической системы камеры будущего смартфона. Как предполагается, оптической системы с использованием принципа перископа.

Именно LG считанные годы назад одной из первых наладила производство подобных оптических систем. Потому всё выглядит логично.

Называет источник и ещё одну компанию, к которой обращалась Apple на эту тему. Jahwa Electronics. Утверждается, что им уйдёт порядка трети от общего объёма заказов.

Если сведения правдивы, в 2023, или, максимум, в 2024 году мы можем увидеть iPhone с куда более продвинутой технически камерой, нежели сегодня.