iPhone 15 Pro Max может заполучить оптику с перископом от LG
Пост на сравнительно заслуживающем доверия сайте TheElec указывает, компания Apple связывалась с одним из подразделений LG на тему компонентов, нужных для оптической системы камеры будущего смартфона. Как предполагается, оптической системы с использованием принципа перископа.
Именно LG считанные годы назад одной из первых наладила производство подобных оптических систем. Потому всё выглядит логично.
Называет источник и ещё одну компанию, к которой обращалась Apple на эту тему. Jahwa Electronics. Утверждается, что им уйдёт порядка трети от общего объёма заказов.
Если сведения правдивы, в 2023, или, максимум, в 2024 году мы можем увидеть iPhone с куда более продвинутой технически камерой, нежели сегодня.
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Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.