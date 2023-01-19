Mac mini теперь доступен с процессорами M2 и M2 Pro

Ходили слухи, что новое поколение станет более компактным, но, по факту, дизайн остался совершенно прежним.

Версия с M2 Pro даже весит немного больше предшественника с M1 (1.28 килограмма против 1.2 килограмма).

Снова наличествуют пара полноразмерных USB, один HDMI и один Ethernet (до 10 Гбит в дорогих конфигурациях).

Более новый ЦП приносит с собой и обновление поддерживаемых беспроводных стандартов. Нет, совместимости с Wi-Fi 7 нет, но есть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В ключевых для Apple странах, вроде США и Великобритании, продажи уже начались, доставлять покупки начнут на следующей неделе. На сайте компании предлагается три базовые сборки на выбор с возможностью дополнительного конфигурирования до оформления заказа. Вот стартовая и топовая из них (цена в долларах США указывается без учёта небольшого налога, который меняется от штата к штату):

$599 или около 41 тысяч рублей за версию с процессором M2 (8 ядер у ЦП, 10 кластеров ядер у ГП), 8 ГБ + 256 ГБ памяти

(8 ядер у ЦП, 10 кластеров ядер у ГП), 8 ГБ + 256 ГБ памяти $1299 или около 90 тысяч рублей за версию с процессором M2 Pro (10 ядер у ЦП, 16 кластеров ядер у ГП, 16 ГБ + 512 ГБ памяти

Ждать появления Mac mini (early 2023) в России стоит скоро, возможно, даже до конца января. Но по заметно увеличенной цене. Ведь российские торговые сети будут покупать эти компьютеры через компании-посредники в странах вроде ОАЭ и затем переправлять сложными маршрутами в РФ.