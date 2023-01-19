MacBook Pro (и 14, и 16 дюймов) обновились до M2 Pro и M2 Max

Предельно свежие процессоры несут с собой поддержку BT 5.3 и Wi-Fi 6E, плюс, обновление спецификации порта HDMI до 2.1, что позволит работать с экраном SUHD 4320p при 60-герцевой частоте обновления. Аккумуляторы остались прежними, 70 и 100 ватт-часов, как и комплектные ЗУ (здесь есть несколько вариантов, чем мощнее начинка, тем мощнее адаптер питания будет в комплекте поставки). Но при малых нагрузках, вроде просмотра видео, более энергоэффективные процессоры должны обеспечить более долгую работу от аккумулятора, нежели у MB Pro предшествующего поколения на процессорах M1 Pro и M1 Max.

Предварительный заказ уже можно оформить через сайт Apple, речь, разумеется, о ключевых для компании рынках сбыта - США, Великобритания, отдельные страны ЕС, так далее. Доставлять покупки начнут на следующей неделе.

Приводим базовую, плюс самую мощную, конфигурации обоих обновлённых MacBook Pro - само собой, сайт Apple предлагает дополнительно настроить любую из них, скажем, увеличить ёмкость встроенного SSD. Цены в долларах США указаны без учёта налога, который меняется от штата к штату.

Более компактный MacBook Pro 14" (Early 2023)

1999 долларов, или около 138 тысяч российских рублей: M2 Pro (10 ядер у ЦП, 16 кластеров ядер у интегрированного ГП), 16 + 512 ГБ памяти

(10 ядер у ЦП, 16 кластеров ядер у интегрированного ГП), 16 + 512 ГБ памяти 3099 долларов, или около 214 тысяч российских рублей: M2 Max (12 ядер у ЦП, 30 кластеров ядер у интегрированного ГП), 32 + 1000 ГБ

Более крупный, дорогой и мощный MacBook Pro 16" (Early 2023)

2499 долларов, или около 172 тысяч российских рублей: M2 Pro (12 ядер у ЦП, 19 кластеров ядер у интегрированного ГП), 16 ГБ + 512 ГБ памяти

(12 ядер у ЦП, 19 кластеров ядер у интегрированного ГП), 16 ГБ + 512 ГБ памяти 3499 долларов, или около 241 тысячи российских рублей: M2 Max (12 ядер у ЦП, 38 кластеров ядер у интегрированного ГП), 32 ГБ + 1000 ГБ памяти

Вероятно, в российских торговых сетях эти новинки появятся относительно скоро, но по сильно увеличенным ценам, ведь ввозить их придётся неофициально, при помощи посредников, производящих закупки в стрнанах вроде ОАЭ для последующей доставки в РФ.