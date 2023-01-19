Смартфоны P60 от Huawei должны выйти скоро - но, предположительно, не раньше, чем выйдет третья ревизия их складного собрата. Источники утверждают, новинка сможет извлечь больше пользы из спутниковой коммуникации, нежели уже существующие смартфоны Mate 50

4 Обзоры

Huawei обеспечила своим флагманским моделям Mate 50 спутниковую связь через партнёрство с Beidou. Но, даже по сравнению с уже скромными возможностями аналогичного функционала актуального поколения смартфонов Apple, здесь возможностей было ещё меньше - только отправка коротких сообщений и координат.

Смартфоны Huawei более новых поколений, однако, могут быть способны ещё и на отправку голосовых сообщений через спутник, или, возможно, даже на совершение непродолжительных звонков.

Mate X3 должен стать одним из первых примеров усовершенствований в данной сфере.

Помимо того, слухи говорят, что в продажу этот складной Android-фон будет запущен раньше моделей Huawei P60.

Предостережём читателя от безоговорочной веры в только что написанное, ведь слухи есть слухи, их на тему Mate X3 ходит немало, а смартфон пока ещё даже не прошёл регистрацию в каких-либо национальных сертификационных органах.