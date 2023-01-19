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Слух | Huawei Mate X3 будет способен связываться со спутниками, выйдет раньше моделей P60

Mate X2 (Изображение: Huawei)
Mate X2 (Изображение: Huawei)
Смартфоны P60 от Huawei должны выйти скоро - но, предположительно, не раньше, чем выйдет третья ревизия их складного собрата. Источники утверждают, новинка сможет извлечь больше пользы из спутниковой коммуникации, нежели уже существующие смартфоны Mate 50
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Huawei обеспечила своим флагманским моделям Mate 50 спутниковую связь через партнёрство с Beidou. Но, даже по сравнению с уже скромными возможностями аналогичного функционала актуального поколения смартфонов Apple, здесь возможностей было ещё меньше - только отправка коротких сообщений и координат.

Смартфоны Huawei более новых поколений, однако, могут быть способны ещё и на отправку голосовых сообщений через спутник, или, возможно, даже на совершение непродолжительных звонков.

Mate X3 должен стать одним из первых примеров усовершенствований в данной сфере.

Помимо того, слухи говорят, что в продажу этот складной Android-фон будет запущен раньше моделей Huawei P60.

Предостережём читателя от безоговорочной веры в только что написанное, ведь слухи есть слухи, их на тему Mate X3 ходит немало, а смартфон пока ещё даже не прошёл регистрацию в каких-либо национальных сертификационных органах.

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2023 год, 01 месяц > Huawei Mate X3 будет способен связываться со спутниками, выйдет раньше моделей P60
Deirdre O'Donnell, 2023-01-19 (Update: 2023-01-20)