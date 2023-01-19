Слух | Huawei Mate X3 будет способен связываться со спутниками, выйдет раньше моделей P60
Смартфоны P60 от Huawei должны выйти скоро - но, предположительно, не раньше, чем выйдет третья ревизия их складного собрата. Источники утверждают, новинка сможет извлечь больше пользы из спутниковой коммуникации, нежели уже существующие смартфоны Mate 50
Huawei обеспечила своим флагманским моделям Mate 50 спутниковую связь через партнёрство с Beidou. Но, даже по сравнению с уже скромными возможностями аналогичного функционала актуального поколения смартфонов Apple, здесь возможностей было ещё меньше - только отправка коротких сообщений и координат.
Смартфоны Huawei более новых поколений, однако, могут быть способны ещё и на отправку голосовых сообщений через спутник, или, возможно, даже на совершение непродолжительных звонков.
Mate X3 должен стать одним из первых примеров усовершенствований в данной сфере.
Предостережём читателя от безоговорочной веры в только что написанное, ведь слухи есть слухи, их на тему Mate X3 ходит немало, а смартфон пока ещё даже не прошёл регистрацию в каких-либо национальных сертификационных органах.
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
Автор перевода:Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2202 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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