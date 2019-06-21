Новые утечки Pixel 4: вместо бежевого цвета – мятный

Появились новые рендры Pixel 4, раскрывающие больше деталей устройства, в частности, выбор цветовой гаммы линейки: кроме черной и белой, впервые появится светло-зеленая расцветка. А на другом ресурсе были опубликованы возможные габариты этого телефона, в т.ч. варианта XL.

Преемники Pixel 3 и 3 XL уже успели стать предметом ряда утечек и слухов, в которых нам демонстрируют смартфон с тройной камерой, расположенной в квадратном блоке сбоку от центра. Более поздние утечки подтверждают этот прогнозируемый вид задней панели. В них также засветился совершенно новый для серии вариант цвета.

Свежие утечки демонстрируют Pixel 4 в его различных оттенках: белом, чёрном и светло-зелёном (мятном) цвете. Предполагается, что последний будет называться Mint Green, хотя это не совсем в духе обычной маркетинговой политики Google. Другие две расцветки уже были замечены ранее, при чём у белого варианта кнопка питания стала синей, а у чёрного – белой.

Если новая утечка Pixel 4 окажется правдой (что само по себе не плохо), то версии телефона в панда-расцветке (или в стиле штурмовика), скорее всего, не будет. Кроме того, твиттер-инсайдер OnLeaks опубликовал новую информацию о габаритах Pixel 4 и 4 XL.

Он утверждает, что диагональ экрана первого устройства может составлять от 5,6 до 5,8 дюймов при общих размерах 147 x 68,9 x 8,2 мм (хотя с учётом выступающей камеры ширина может достигать 9,3 мм). Также предполагается, что Pixel 4 XL получит дисплей от 6,2 до 6,4 дюйма, а его общие габариты составят 160,4 х 75,2 х 8,2-9,3мм (как и в предыдущем случае).