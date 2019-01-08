Компания Dell анонсировала на CES, что обновленные модели G5 15 5590, G7 15 7590 и G7 17 7790 получат новые видеокарты Nvidia RTX, включая полноценную топовую RTX 2080. Кроме того, ноутбуки будут доступны в конфигурациях с OLED дисплеями, которые ранее были доступны только в Alienware 13.

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С тех пор как в Dell приняли решение снять с производства Inspiron 15 7000, новые ноутбуки G-серии стали очень популярны среди желающих приобрести недорогую игровую модель с обилием интересных конфигураций. Правда, в обзорах они часто получали максимум хорошую оценку, да и то с натяжкой. Теперь же, модели получили обновление в виде новейших видеокарт Nvidia RTX 2000.

Старую графику десятой серии производитель заменил на Nvidia RTX 2060, RTX 2070 и (ухты!) GTX 2080. С большой долей вероятности это поможет "середнячкам" G5 и G7 молненосно встать рядом топовыми моделями от других производителей, если конечно система охлаждения справится с такой нагрузкой. Конфигурации с GTX 1050 Ti не снимаются с продаж и буду предлагаться наравне с RTX версиями, но если цена останется прежней, то лучше выбрать обновленные образцы.

Но самое интересное здесь то, что в дополнение к FullHD (1920x1080) дисплею, Dell также снабдил новинки 4K (3840x2160) OLED дисплеями. Яркость у них гораздо выше (400 нит), в сравнении со стандартными образцами (220 и 300 нит). Кроме того у OLED гораздо меньше время отклика, чем у IPS, что очень хорошо для игр. Правда, частота составляет 60 Гц, которые выглядят совсем не так плавно, как 144 Гц. Еще одним недостатком OLED дисплеев является наличие ШИМ на низкой частоте при любом уровне яркости.

Корпус по-прежнему полностью пластиковый у Dell G5 пластиковый с палубой из магниевого сплава у Dell G7. Исключением является G5 15 5590 SE, который доступен в бело-голубой расцветке. Оба ноутбука работают на все тех же процессорах Intel 8 поколения i5-8300H 2.3/4.0 ГГц (4C/8T) и i7-8750H 2.2/4.1 ГГц (6C/12T). Хранилище данных может включать накопитель M.2 SSD и 2.5-дюймовый HDD емкостью до 1 ТБ (каждый), ОЗУ представлена двумя планками объемом до 32 ГБ.