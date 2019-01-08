CES 2019 | Бюджетные игровые ноутбуки MSI GL73/63 с видеокартами Nvidia RTX 2060
Игровые ноутбуки, как правило, заставят вас серьезно раскошелиться, особенно если мы говорим о флагманских моделях. И если модели среднего уровня завлекают покупателей обилием дополнительных возможностей и интересных фишек, то с бюджетниками все просто - обычно они лучшие по соотношению цена-качество. В MSI всегда особо хорошо относились к недорогим моделям и обновленная GL-серия лучшее тому доказательство. Бюджетные игровые модели выпускаются в 17-дюймах (GL73) и 15 дюймах (GL63) и оснащаются процессорами Intel Core i7 8 поколения, но ограничены RTX 2060 в плане видеокарт (эквивалент настольной GTX 1070 с поддержкой трассировки лучей).
Другие характеристики:
• FHD 120 Гц / 3 мс TN дисплей (в 15.6-дюймовой также есть FHD IPS вариант)
• NVMe PCIe + NVMe/SATA накопители, а также 2.5-дюймовый SATA HDD
• Клавиатура с красной подсветкой
• Большие динамики + технология Audio Boost + ПО Nahimic 3 Audio
Цены и даты выхода будут анонсированы позже.