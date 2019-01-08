Если говорить о игровых ноутбуках, то наиболее прибыльной для производителей является бюджетная категория. В случае MSI обновленные GL73/63 теперь содержат новейшие видеокарты Nvidia RTX 2060 и старые добрые процессоры Intel 8 поколения Core i7. Подсветка клавиатуры красного цвета, частота обновления дисплея ограничена 120 Гц и FHD разрешением.

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Игровые ноутбуки, как правило, заставят вас серьезно раскошелиться, особенно если мы говорим о флагманских моделях. И если модели среднего уровня завлекают покупателей обилием дополнительных возможностей и интересных фишек, то с бюджетниками все просто - обычно они лучшие по соотношению цена-качество. В MSI всегда особо хорошо относились к недорогим моделям и обновленная GL-серия лучшее тому доказательство. Бюджетные игровые модели выпускаются в 17-дюймах (GL73) и 15 дюймах (GL63) и оснащаются процессорами Intel Core i7 8 поколения, но ограничены RTX 2060 в плане видеокарт (эквивалент настольной GTX 1070 с поддержкой трассировки лучей).

Другие характеристики:

• FHD 120 Гц / 3 мс TN дисплей (в 15.6-дюймовой также есть FHD IPS вариант)

• NVMe PCIe + NVMe/SATA накопители, а также 2.5-дюймовый SATA HDD

• Клавиатура с красной подсветкой

• Большие динамики + технология Audio Boost + ПО Nahimic 3 Audio

Цены и даты выхода будут анонсированы позже.