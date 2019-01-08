CES 2019 | MSI показала тонкие игровые ноутбуки GS75/65 Stealth с графикой RTX 2000 Max-Q
Линейка мобильных видеокарт Nvidia Max-Q, созданная несколько лет назад, ознаменовала появление тонких игровых ноутбуков, и теперь каждый уважающий себя производитель создал как минимум один модельный ряд в данном форм-факторе. Компания MSI в этом году решила уделить внимание не только начинке, а и внешнему виду своих устройств из серии Stealth: рамки дисплея значительно сузили для обеспечения полного погружения в игровой процесс, а золотая отделка и черный матовый корпус должен полностью удовлетворить эстетические запросы покупателя. Кроме того, позолоченный шарнир и алюминиевый сплав обеспечивают бОльшую прочность устройства.
Благодаря новой видеокарте Nvidia Max-Q, 17.3-дюймовый GS75 и 15.6- дюймовый GS65 Stealth демонстрируют отличную производительность несмотря на тонкий форм-фактор. Дополнительные пассивные радиаторы позволят системе работать тише, что улучшит субъективное восприятие покупателями. Прочие характеристики обеих моделей включают:
• Процессоры Core i7 восьмого поколения
• Графический процессор RTX 2080 Max-Q
• Дисплей IPS FHD с тонкими рамками и частотой 144 Гц
• Накопитель M.2 NVMe PCIe / SATA SSD
• Индивидуальная RGB-подсветка клавиш(клавиатура SteelSeries)
• Динамики Dynaudio + аудио карта ESS Sabre + аудио усилитель Nahimic 3
Отличительной особенностью нового модельного ряда Stealth является довольно большая сенсорная панель с гладкой матовой стеклянной поверхностью, которая значительно повышает чувствительность и точность. Кроме того, ноутбуки имеют довольно малый вес для своих габаритов: 2,24 кг для 17.3-дюймовой и 1,89 кг для 15.6-дюймовой модели.