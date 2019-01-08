Новая серия ноутбуков MSI Stealth может похвастаться не только новейшими видеокартами RTX 2000 Max-Q, которые не требуют столь массивного теплоотвода как прошлые модели, но также продуманным дизайном со стильной золотой отделкой и черным матовым корпусом. Дисплей новинки имеет тонкие рамки, а тачпад увеличен в размере для повышения удобства в работе.

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Линейка мобильных видеокарт Nvidia Max-Q, созданная несколько лет назад, ознаменовала появление тонких игровых ноутбуков, и теперь каждый уважающий себя производитель создал как минимум один модельный ряд в данном форм-факторе. Компания MSI в этом году решила уделить внимание не только начинке, а и внешнему виду своих устройств из серии Stealth: рамки дисплея значительно сузили для обеспечения полного погружения в игровой процесс, а золотая отделка и черный матовый корпус должен полностью удовлетворить эстетические запросы покупателя. Кроме того, позолоченный шарнир и алюминиевый сплав обеспечивают бОльшую прочность устройства.

Благодаря новой видеокарте Nvidia Max-Q, 17.3-дюймовый GS75 и 15.6- дюймовый GS65 Stealth демонстрируют отличную производительность несмотря на тонкий форм-фактор. Дополнительные пассивные радиаторы позволят системе работать тише, что улучшит субъективное восприятие покупателями. Прочие характеристики обеих моделей включают:

• Процессоры Core i7 восьмого поколения

• Графический процессор RTX 2080 Max-Q

• Дисплей IPS FHD с тонкими рамками и частотой 144 Гц

• Накопитель M.2 NVMe PCIe / SATA SSD

• Индивидуальная RGB-подсветка клавиш(клавиатура SteelSeries)

• Динамики Dynaudio + аудио карта ESS Sabre + аудио усилитель Nahimic 3

Отличительной особенностью нового модельного ряда Stealth является довольно большая сенсорная панель с гладкой матовой стеклянной поверхностью, которая значительно повышает чувствительность и точность. Кроме того, ноутбуки имеют довольно малый вес для своих габаритов: 2,24 кг для 17.3-дюймовой и 1,89 кг для 15.6-дюймовой модели.