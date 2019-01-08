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Есть такая хорошая традиция - после каждого нового года, в Лас-Вегасе проводится выставка потребительской электроники CES и компания Lenovo, среди прочих новинок, привезла улучшенный ThinkPad X1 Carbon. Для китайского производителя это уже также своеобразная традиция - начиная с 2014 года показывать новый X1 Carbon на CES и 2019 не стал исключением, так как модель крайне популярна. Более того, она является самой узнаваемой среди всех ThinkPad, также по совместительству одной из самых дорогих у производителя.

Итак, новый Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2019 - это не просто очередной апдейт с "новым" процессором от Intel, - а система и правда основана на свежем чипе Intel Whiskey Lake - в этот раз Lenovo оснастила ноутбук новым улучшенным корпусом. Естественно, новый ThinkPad X1 стал тоньше и легче предыдущего (14.95 мм, 1.11 кг). Набор портов, тем не менее, не изменился: в X1 Carbon 2019 все еще есть полноразмерный HDMI и два стандартных USB A, в отличие от схожих Dell XPS 13 9370 и Macbook Air 2018.