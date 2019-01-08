CES 2019 | Новый Lenovo ThinkPad X1 Carbon: более яркий дисплей, новая акустика и карбоновое покрытие
Есть такая хорошая традиция - после каждого нового года, в Лас-Вегасе проводится выставка потребительской электроники CES и компания Lenovo, среди прочих новинок, привезла улучшенный ThinkPad X1 Carbon. Для китайского производителя это уже также своеобразная традиция - начиная с 2014 года показывать новый X1 Carbon на CES и 2019 не стал исключением, так как модель крайне популярна. Более того, она является самой узнаваемой среди всех ThinkPad, также по совместительству одной из самых дорогих у производителя.
Итак, новый Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2019 - это не просто очередной апдейт с "новым" процессором от Intel, - а система и правда основана на свежем чипе Intel Whiskey Lake - в этот раз Lenovo оснастила ноутбук новым улучшенным корпусом. Естественно, новый ThinkPad X1 стал тоньше и легче предыдущего (14.95 мм, 1.11 кг). Набор портов, тем не менее, не изменился: в X1 Carbon 2019 все еще есть полноразмерный HDMI и два стандартных USB A, в отличие от схожих Dell XPS 13 9370 и Macbook Air 2018.
Одним из нововведений стала новая акустическая система: динамики теперь поддерживают Dolby Atmos. Кроме того, они теперь направлены в сторону пользователя и располагаются над клавиатурой, а не на днище ноутбука. Но и это еще не все - на месте старых динамиков теперь установлено два сабвуфера, которые призваны улучшить звучание ноутбука.
Корпус по прежнему и дизайном и отделкой напоминает традиционный ThinkPad: матовый черный прямоугольник. Однако, серебристая расцветка для X1 Carbon теперь недоступна. Теперь в материал крышки добавлено углеволокно (Carbon-Fiber) coating, что отлично просматривается на более грубой чем ранее текстуре покрытия. Вообще, карбоновое покрытие использовалось и ранее, но теперь в этом наконец можно убедиться воочию.
Что же до дисплея, то ThinkPad X1 Carbon будет доступен в конфигурации с пятью различными панелями с тремя различными разрешениями. Итак, разрешение будет варьироваться между FHD (1920x1080), QHD (2560x1440) и 4K-UHD (3840x2160). Ну а из нового еще одна опция: 4K-UHD дисплей с яркостью в 500 кд/м2 и поддержкой HDR. Вариант с FHD разрешением также будет доступен с улучшенной яркостью (400 кд/м2) и опциональным режимом ePrivacy.
Как ни странно ThinkPad X1 Carbon 2019 по-прежнему будет использовать ОЗУ LPDDR3, а значит максимальный ее объем все так же будет составлять 16 ГБ (распаяна на мат. плате). Емкость SSD может составлять до 2 ТБ. "Сокращение" произошло у батареи: в предыдущей модели был установлен аккумулятор емкостью 57 Вт⋅ч, а в новой этот показатель снизится до 51 Вт⋅ч – судя по всему, новым сабвуферам было мало места.
Всем заинтересованным в Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2019 придется немного подождать - в продаже модель должна появится в июне 2019. Стоимость базовой версии указана на уровне $1710.
Источник(и)
Lenovo