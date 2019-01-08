CES 2019 | Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2019 получил усовершенствованный алюминиевый корпус
Существует уже три поколения ноутбука ThinkPad X1 Yoga, все из них были представлены на CES в своем время и все они были практически идентичны снаружи. Новый Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2019 также представлен на CES, но в отличие от предыдущих моделей он получил заметное обновление дизайна.
До этого дня каждый ThinkPad X1 Yoga был выполнен из магниевого сплава с черным матовым карбоновым покрытием, что делало его похожим на ThinkPad X1 Carbon. Но в этом году в Lenovo решили поменять все составляющие формулы и обновленный ThinkPad X1 Yoga четвертого поколения теперь подается в "обертке" из цельного куска алюминия, нудную форму которому придал ЧПУ-станок. Выходит, это первая цельнометаллическая модель в серии ThinkPad X1, а также первая модель в этой серии, не доступная в черном цвете. Ноутбук выполнен в темно-серой расцветке, которую производитель назвал "Iron Grey". Конструкция шарнира осталась прежней, а значит экран по-прежнему раскрывается на 360 градусов, превращая X1 Yoga в планшет.
Производитель не только сменил материал изготовления но и уменьшил толщину корпуса ThinkPad X1 Yoga 2019. Общие размеры ноутбука уменьшились на 17% и теперь по габаритам он практически идентичен ThinkPad X1 Carbon 2019. Конечно же, меньше стали и рамки дисплея. Толщина уменьшилась с 17.05 до 15.2 мм, но при этом от полноразмерных USB и HDMI портов не отказались. Также, в этом ThinkPad теперь есть порт для стыковки с различными док-станциями.
Еще одно нововведением, на этот раз общим у ThinkPad X1 Yoga 2019 и X1 Carbon 2019, стала улучшенная акустическая система с двумя сабвуферами и двумя динамиками Dolby Atmos. Прошлогодний ThinkPad X1 Yoga 2018 мы критиковали, как раз-таки за звук, так что производителю явно не наплевать на мнение пользователей.
Во всех конфигурациях ThinkPad X1 Yoga 2019 предусмотрен сенсорный экран. Как и в X1 Carbon 2019, топовая панель имеет разрешение 3840x2160 (4K UHD), ее яркость составляет 500 кд/м2,, есть поддержка HDR. Самая дешевая FHD панель теперь также имеет высокую яркость (400 кд/м2) и поддерживает режим ThinkPad ePrivacy.
Еще одна общая черта с X1 Carbon 2019: емкость батареи уменьшена с 54 до 51 Вт⋅ч. Максимальный объем ОЗУ составляет 16 ГБ LPDDR3 а накопитель ограничен 2 ТБ (SSD). В качестве процессоров выступают свежие чипы Intel Whiskey Lake, но точные модели не указываются.
Одной из главных фишек старых моделей все же пришлось пожертвовать: клавиатура теперь не "втягивается" в корпус при развороте ноутбука. По крайней мере, остался "карманчик" для стилуса - это уже радует.
На полках магазинов ThinkPad X1 Yoga 2019 должен появится в июне June текущего года, придется немного подождать. Стартовая цена модели составляет $1930.
Источник(и)
Lenovo