Notebookcheck

CES 2019 | Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2019 получил усовершенствованный алюминиевый корпус

Lenovo ThinkPad X1 Yoga получил на новый год новый корпус и расцветку
Lenovo ThinkPad X1 Yoga получил на новый год новый корпус и расцветку
Трансформер Lenovo ThinkPad X1 Yoga четвертого поколения получил на новый год в подарок усовершенствованный корпус. Впервые для серии ThinkPad X1 корпус сделан из цельного куска алюминия, обработанного на ЧПУ, а черная расцветка корпуса более недоступна.
by Benjamin Herzig, 08.01.2019
Ultrabook сенсорный Windows Whiskey Lake ноутбуки трансформеры бизнес

Существует уже три поколения ноутбука ThinkPad X1 Yoga, все из них были представлены на CES в своем время и все они были практически идентичны снаружи. Новый Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2019 также представлен на CES, но в отличие от предыдущих моделей он получил заметное обновление дизайна.

До этого дня каждый ThinkPad X1 Yoga был выполнен из магниевого сплава с черным матовым карбоновым покрытием, что делало его похожим на ThinkPad X1 Carbon. Но в этом году в Lenovo решили поменять все составляющие формулы и обновленный ThinkPad X1 Yoga четвертого поколения теперь подается в "обертке" из цельного куска алюминия, нудную форму которому придал ЧПУ-станок. Выходит, это первая цельнометаллическая модель в серии ThinkPad X1, а также первая модель в этой серии, не доступная в черном цвете. Ноутбук выполнен в темно-серой расцветке, которую производитель назвал "Iron Grey". Конструкция шарнира осталась прежней, а значит экран по-прежнему раскрывается на 360 градусов, превращая X1 Yoga в планшет.

 

Производитель не только сменил материал изготовления но и уменьшил толщину корпуса ThinkPad X1 Yoga 2019. Общие размеры ноутбука уменьшились на 17% и теперь по габаритам он практически идентичен ThinkPad X1 Carbon 2019. Конечно же, меньше стали и рамки дисплея. Толщина уменьшилась с 17.05 до 15.2 мм, но при этом от полноразмерных USB и HDMI портов не отказались. Также, в этом ThinkPad теперь есть порт для стыковки с различными док-станциями.

Корпус стал тоньше...
Корпус стал тоньше...
...но все порты на месте
...но все порты на месте
ThinkPad X1 Yoga 2019 совместим с док-станциями от Lenovo
ThinkPad X1 Yoga 2019 совместим с док-станциями от Lenovo
 

Еще одно нововведением, на этот раз общим у ThinkPad X1 Yoga 2019 и X1 Carbon 2019, стала улучшенная акустическая система с двумя сабвуферами и двумя динамиками Dolby Atmos. Прошлогодний ThinkPad X1 Yoga 2018 мы критиковали, как раз-таки за звук, так что производителю явно не наплевать на мнение пользователей.

Динамики теперь направлена на пользователя
Динамики теперь направлена на пользователя
Снизу теперь расположены сабвуферы
Снизу теперь расположены сабвуферы

Во всех конфигурациях ThinkPad X1 Yoga 2019 предусмотрен сенсорный экран. Как и в X1 Carbon 2019, топовая панель имеет разрешение 3840x2160 (4K UHD), ее яркость составляет 500 кд/м2,, есть поддержка HDR. Самая дешевая FHD панель теперь также имеет высокую яркость (400 кд/м2) и поддерживает режим ThinkPad ePrivacy.

Еще одна общая черта с X1 Carbon 2019: емкость батареи уменьшена с 54 до 51 Вт⋅ч. Максимальный объем ОЗУ составляет 16 ГБ LPDDR3 а накопитель ограничен 2 ТБ (SSD). В качестве процессоров выступают свежие чипы Intel Whiskey Lake, но точные модели не указываются.

Одной из главных фишек старых моделей все же пришлось пожертвовать: клавиатура теперь не "втягивается" в корпус при развороте ноутбука. По крайней мере, остался "карманчик" для стилуса - это уже радует.

На полках магазинов ThinkPad X1 Yoga 2019 должен появится в июне June текущего года, придется немного подождать. Стартовая цена модели составляет $1930.

Спецификации ThinkPad X1 Yoga 2019
Спецификации ThinkPad X1 Yoga 2019

Источник(и)

Lenovo

Новый Lenovo ThinkPad X1 Carbon: бо...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 01 > Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2019 получил усовершенствованный алюминиевый корпус
Benjamin Herzig, 2019-01- 8 (Update: 2019-01- 8)

 