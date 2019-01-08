Трансформер Lenovo ThinkPad X1 Yoga четвертого поколения получил на новый год в подарок усовершенствованный корпус. Впервые для серии ThinkPad X1 корпус сделан из цельного куска алюминия, обработанного на ЧПУ, а черная расцветка корпуса более недоступна.

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Существует уже три поколения ноутбука ThinkPad X1 Yoga, все из них были представлены на CES в своем время и все они были практически идентичны снаружи. Новый Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2019 также представлен на CES, но в отличие от предыдущих моделей он получил заметное обновление дизайна.

До этого дня каждый ThinkPad X1 Yoga был выполнен из магниевого сплава с черным матовым карбоновым покрытием, что делало его похожим на ThinkPad X1 Carbon. Но в этом году в Lenovo решили поменять все составляющие формулы и обновленный ThinkPad X1 Yoga четвертого поколения теперь подается в "обертке" из цельного куска алюминия, нудную форму которому придал ЧПУ-станок. Выходит, это первая цельнометаллическая модель в серии ThinkPad X1, а также первая модель в этой серии, не доступная в черном цвете. Ноутбук выполнен в темно-серой расцветке, которую производитель назвал "Iron Grey". Конструкция шарнира осталась прежней, а значит экран по-прежнему раскрывается на 360 градусов, превращая X1 Yoga в планшет.