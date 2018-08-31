Notebookcheck

IFA 2018 | Polaroid показала новую камеру моментальной печати и мобильный фотопринтер

Новая камера/принтер моментальной печати от Polaroid отличается от старых образцов серии Mint наличием технологии ZINK. (Изображение: B&amp;H Photo)
Новая камера/принтер моментальной печати от Polaroid отличается от старых образцов серии Mint наличием технологии ZINK. (Изображение: B&H Photo)
Polaroid уже обновляла свою популярную камеру в соответствии с технологической модой 21 столетия. Компания решила продолжать в том же духе и сегодня представила миру обновленную цифровую фотокамеру Mint с возможностью печати снимков. Для тех, у кого уже есть любимая камера предусмотрен отдельный продукт - мобильный фотопринтер из той же серии Mint.
by Deirdre O Donnell, 31.08.2018
аксессуары Gadget

На выставке IFA 2018 компания Polaroid показала свои новейшие продукты: фотокамеру мгновенной печати и мобильный принтер серии Mint. Производитель утверждает, что оба устройства способны печатать высококачественные фотографии благодаря технологии ZINK, которая не требует краски/чернил.

В обоих устройствах с технологией ZINK для проявления отдельных компонентов (RGB) используется точечный нагрев специальной фотобумаги, насыщенной микрокристаллами. В итоге, обновленные устройства серии Mint способны напечатать фотографию стандартного образца (5.08 х 7.62 см) за 60 секунд. Согласно спецификациям, фотокамера Mint обладает разрешением в 16 МП. В камере также установлено зеркало, для того чтобы можно было делать селфи-снимки, светодиодная вспышка и таймер автоспуска. Присутствует также поддержка карт памяти microSD емкостью до 256 ГБ, а стартовая цена составляет $99.99.

Мобильный фотопринтер Mint оценен в $129.99 и по заявлениям производителя может уместиться в кармане. В Polaroid обещают, что устройство напечатает 50 снимков, прежде чем батарея сядет. К смартфону/планшету устройство подключается при помощи приложения Polaroid Mint, а зарядка осуществляется через порт microUSB.

Источник(и)

Lenovo представила ноутбук ThinkPad...
Потому что мы можем: Lenovo предста...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2018 08 > Polaroid показала новую камеру моментальной печати и мобильный фотопринтер
Deirdre O Donnell, 2018-08-31 (Update: 2018-08-31)

 