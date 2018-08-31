IFA 2018 | Polaroid показала новую камеру моментальной печати и мобильный фотопринтер
На выставке IFA 2018 компания Polaroid показала свои новейшие продукты: фотокамеру мгновенной печати и мобильный принтер серии Mint. Производитель утверждает, что оба устройства способны печатать высококачественные фотографии благодаря технологии ZINK, которая не требует краски/чернил.
В обоих устройствах с технологией ZINK для проявления отдельных компонентов (RGB) используется точечный нагрев специальной фотобумаги, насыщенной микрокристаллами. В итоге, обновленные устройства серии Mint способны напечатать фотографию стандартного образца (5.08 х 7.62 см) за 60 секунд. Согласно спецификациям, фотокамера Mint обладает разрешением в 16 МП. В камере также установлено зеркало, для того чтобы можно было делать селфи-снимки, светодиодная вспышка и таймер автоспуска. Присутствует также поддержка карт памяти microSD емкостью до 256 ГБ, а стартовая цена составляет $99.99.
Мобильный фотопринтер Mint оценен в $129.99 и по заявлениям производителя может уместиться в кармане. В Polaroid обещают, что устройство напечатает 50 снимков, прежде чем батарея сядет. К смартфону/планшету устройство подключается при помощи приложения Polaroid Mint, а зарядка осуществляется через порт microUSB.