Появился прототип устройства с USB 3.2: скорость передачи данных до 20 Гбит/с

Популярный протокол обмена данными USB в ближайшие пару продолжит развиваться. Со времени внедрения текущего поколения USB 3.1 (Gen. 2) прошло уже 4 года, и вот, наконец, Калифорнийская компания готова представить миру USB 3.2 и даже подготовила специальное видео, чтобы продемонстрировать насколько быстрым может быть новый стандарт. Согласно опубликованной информации, USB 3.2 способен обеспечить скорость передачи данных на уровне Thunderbolt 2, то есть в два раз выше, чем у USB 3.1 Gen. 2.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

В июле 2017 мы уже писали о том, что разработка финальных спецификаций USB 3.2 уже близится к завершению, речь тогда шла о предельных скоростях на уровне 20 Гбит/с. Окончательная версия стандарта была утверждена двумя месяцами позже, в сентябре 2017 года. Пожалуй, самой приятной особенностью нового USB 3.2 является то, что существующие кабели USB 3.1 Gen. 2 подходят, и покупать новые, для того чтобы получить прирост скорости не придется.

И вот, практически год спустя, Калифорнийская компания Synopsys подготовила рабочий прототип устройства USB 3.2, работающий на Windows 10. Так как внешних накопителей с интерфейсом USB 3.2 еще нет в природе, к компьютеру под управлением Windows был подключен другой ПК с ОС Linux на борту, выступающий в роли внешнего накопителя с интерфейсом USB 3.2. На видео ниже отчетливо видно, что достигнутая скорость обмена данными в два раза больше, чем у USB 3.1 Gen. 2.

На данный момент ни одного коммерческого продукта с новым интерфейсом анонсировано не было, а появлений первых образцов стоит ожидать не раньше 2019 года. Тем временем, ноутбуков с портом Thunderbolt 3 становится все больше, а он обеспечивает скорость до 40 Гбит/с - неслабая прибавка относительно всех версий USB (USB 3.2 - 20 Гбит/с, USB 3.1 Gen. 2 - 10 Гбит/с, USB 3.1 Gen. 1 - 5 Гбит/с и USB 2.0 - 480 Мбит/с). Несмотря на это, Thunderbolt 3 по-прежнему обходится дороже как производителям, так и покупателям, из-за необходимости установки дополнительных контроллеров и приобретения специальных совместимых USB Type-C кабелей.