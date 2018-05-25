Анонсированный ранее трансформер Acer Chromebook Spin 15 скоро появится в продаже
Ранее на этой неделе компания Acer представила трансформер-хромбук с большим экраном, который обещает стать отличным мультимедийным и рабочим устройством. Согласно официальному пресс-релизу, Acer Chromebook Spin 15 является первым трансформируемым хромбуком с 15.6-дюймовым дисплеем.
На данный момент детальные характеристики отсутсвуют, но основные параметры будущего устройства уже известны. Acer Chromebook Spin 15 будет оснащен сенсорным Full HD IPS дисплеем с диагональю 15.6 дюймов, который будет способен разворачиваться на 360 градусов, а также 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и eMMC накопителем на 32 либо 64 Гигабайта . На выбор будут доступны несколько различных моделей процессоров: Intel Pentium N4200, Intel Celeron N3450, Intel Celeron N3350.
Из подключений и интерфейсов в новом Acer Chromebook Spin 15 имеются два порта USB 3.1 Type-C Gen 1, кардридер, 2х2 MIMO WiFi 802.11ac адаптер, два стандартных USB 3.0 порта и широкоугольная 720р веб-камера с поддержкой HDR.
Кроме того, упоминаются два вертикально направленных динамика, полноразмерная клавиатура, тачпад со стеклом Corning Gorilla Glass (интересное решение, если конечно это не ошибка, и данное стекло не защищает сенсорный экран).
Учитывая заявленные 13 часов автономной работы и вес в 2.1 кг, Acer Chromebook Spin 15 имеет все шансы стать бестселлером во второй половине 2018 года. Ожидается, что модель CP315-1H появится в Европе уже в следующем месяце по цене от $526, в то время как в США устройство станет доступно не раньше июля с ценником $449.