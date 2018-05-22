Будущий флагман Xiaomi Mi 7 обнаружили на странице онлайн магазина. Если верить утечке, устройство будет иметь процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ основной памяти, 3D распознавание лица, беспроводную зарядку...и все это по крайне привлекательной цене $450.

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Обновлено №2: Компания Xiaomi снова прислала нам приглашение, в котором на этот раз уточняется дата проведения мероприятия - 31 мая. Оно будет приурочено к восьмой годовщине компании, а значит будущий флагман, скорее всего, и правда будет называться Mi 8, как и утверждалось в различных утечках и слухах. К тому же, в сети запечатлен рекламный бигборд с ценами на устройство. Базовая модель Mi 8 (6/64 ГБ) будет продаваться по цене CNY 2799 (около $450), а старшая версия 8/128 - CNY 3199, что составляет примерно $520. Обновлено: Мы получили приглашение от компании Xiaomi на грядущее мероприятие в Шеньчжене. К сожалению, в приглашении не указана точная дата события. Тем не менее, на вывеске в одном из магазинов в Китае утверждается, что предзаказ на Mi 7 будет открыт 27 мая. Потому можно ожидать, что устройство будет представлено немногим ранее указанной даты, например, как утверждают некоторые ресурсы, это может произойти уже 23 мая.

Упомянутые информация представлена на изображениях внизу страницы. Оригинальная статья Несколько месяцев назад Xiaomi представила Mi Mix 2S. Хоть этот аппарат и имеет топовые на данный момент характеристики, он не является флагманом компании в этом году. Эту честь Xiaomi приберегла для Mi 7, будущего премиального устройства производителя.



Согласно информации Gizchina, недавно Mi 7 внезапно появился на короткий промежуток времени на странице официального онлайн-магазина Xiaomi. Конфигурация устройства включала в себя Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ основной памяти - начинка уровня современных флагманов. Наибольший интерес представляет указанная цена смартфона: CNY 2799, что примерно равно $450.

Вериться в такое с трудом, ведь та же OnePlus, которая славится низкими ценами на свои устройства, просит за свой новый смартфон, OnePlus 6, немалую сумму в $550. Если цена представленного устройства и правда будет такой, это сделает Mi 7 самым дешевым (причем с заметным отрывом) флагманом этого года.