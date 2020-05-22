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Обновленный Razer Blade Pro 17 с Intel Core i7-10875H, NVIDIA RTX 2070/RTX 2080 Super Max-Q и 300-Гц FHD дисплеем уже в продаже

Дисплеи Razer Blade Pro 17 2020 проходят качественную заводскую калибровку (Изображение: Razer)
Дисплеи Razer Blade Pro 17 2020 проходят качественную заводскую калибровку (Изображение: Razer)
Razer анонсировала обновленную версию игрового ноутбука Blade Pro 17. Версия 2020 года выпуска получила процессоры Intel 10 поколения Comet Lake-H Core i7-10875H, видеокарты RTX 2070 Max-Q и RTX 2080 Max-Q, а также 300-Гц FHD дисплей. В остальном новинка почти полностью повторяет предыдущую версию 2019 года.
Vaidyanathan Subramaniam | 22/05/2020
Comet Lake игры Geforce ноутбуки сенсорный

Представив обновленные Blade Stealth и Blade 15, в Razer решили, что пора бы перевести на Comet Lake-H и Nvidia RTX Super и свой топовый Razer Blade Pro 17.

Итак, версия 2020 года выпуска весит те же 2.75 кг при толщине в 19.9 мм, что и предыдущий Blade Pro 17. Как и ранее, для модели доступны дисплеи с FHD и UHD разрешением, но все конфигурации теперь переведены на процессор Intel Core i7-10875H, что способен работать на частоте до 5.1 ГГц. Объем оперативной памяти по умолчанию составляет 16 ГБ (DDR4-2933), но может достигать 64 ГБ с поддержкой Intel XMP. 

Роль видеокарты у Razer Blade Pro 17 2020 отведена NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q и RTX 2080 Super Max-Q. Версия с FHD дисплеем поддерживает частоту обновления 300 Гц, UHD-панель, как и годом ранее, работает на частоте 120 Гц. 

Цветовой охват FHD дисплея составляет 100% sRGB, в то время как образец с UHD панелью охватывает 100% Adobe RGB и также содержит сенсорный экран. Вполне естественно, обе панели калибруются на заводе. 

Среди других особенностей стоит отметить наличие беспроводного адаптера Intel Wi-Fi 6 AX200, веб-камеры с разрешением 720p и поддержкой Windows Hello, TPM-модуль, батарею емкостью 70 Вт⋅ч и клавиатуру с подсветкой Razer Chroma. Набор портов модели включает 2.5-Гбит Ethernet, HDMI 2.0b, комбинированный аудио разъем, а также порты Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen2 Type-A и картридер. FHD-версия получила NVMe SSD на 512 ГБ, в то время как у UHD-версии будет установлен накопитель на 1 ТБ. Ноутбук также содержит второй слот M.2, а значит можно установить второй SSD без каких-либо проблем.

Razer Blade Pro 17 появится в продаже начиная с июня по цене от $2599.99.

Razer Blade Pro 17 (Изображение: Razer)
Razer Blade Pro 17 (Изображение: Razer)
Razer Blade Pro 17 (Изображение: Razer)
Razer Blade Pro 17 (Изображение: Razer)
Razer Blade Pro 17, левая сторона (Изображение: Razer)
Razer Blade Pro 17, левая сторона (Изображение: Razer)
Razer Blade Pro 17, правая сторона (Изображение: Razer)
Razer Blade Pro 17, правая сторона (Изображение: Razer)
Характеристики Razer Blade Pro 17 (Изображение: Razer)
Характеристики Razer Blade Pro 17 (Изображение: Razer)
Характеристики Razer Blade Pro 17 (Изображение: Razer)
Характеристики Razer Blade Pro 17 (Изображение: Razer)

Источник(и)

Razer

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-05-22 (Update: 2020-05-22)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - News Editor

 