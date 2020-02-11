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Эксклюзив | Полные характеристики и первые бенчмарки NVIDIA GeForce MX330 и MX350 — NVIDIA полагается на Pascal уже третий раз

NVIDIA MX350 де-факто является урезанной GTX 1050 с 64-битной шиной памяти
NVIDIA MX350 де-факто является урезанной GTX 1050 с 64-битной шиной памяти
Мы получили эксклюзивную информацию о характеристиках и результатах тестов новейших видеокарт NVIDIA начального уровня — GeForce MX330 и MX350. Если MX330 по факту представляет собой ребрендинг MX250, то MX350 основана на том же чипе (GP107), что и GTX 1050. Правда, шина памяти у нее всего лишь 64-битная и TDP ниже - 25 Вт.
Vaidyanathan Subramaniam | 11/02/2020
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Дискретные видеокарты NVIDIA GeForce MX-серии представляют собой решения начального уровня, которые по производительности лишь несущественно превосходят встроенную процессорную графику. Ранее мы уже сообщали, что у NVIDIA в планах представить две новых ноутбучные видеокарты из данной серии: MX330 и MX350. Однако, сейчас у нас оказалась информация из первых рук о характеристиках и результатах тестов данных видеокарт. Многие ожидали, что новые ускорители серии MX будут основаны на архитектуре Turing, но в NVIDIA, судя по всему, по-прежнему продолжают полагаться на Pascal. 

NVIDIA GeForce MX330: MX150 v3?

Как нам удалось узнать, NVIDIA снова делает ребрендинг - на этот раз в лице MX330. По факту, MX330 будет обладать всего лишь 0.8% приростом частоты (25-Вт версия N17S-G3) относительно MX250. Такой несущественный прирост частоты будет просто нереально заметить в бенчмарках, а значит MX330 по факту представляет собой переименованную MX250.

О производительности и особенностях GeForce MX250 вы можете узнать на отдельной странице нашей базы данных.

NVIDIA GeForce MX350: урезанная GTX 1050 или воскресшая GTX 960M?

Помимо MX330, NVIDIA также представит дискретную видеокарту GeForce MX350. По полученной нами информации, MX350 будет основана на чипе GP107 с архитектурой Pascal, который также используется в GTX 1050. Тем не менее, MX350 обладает урезанной 64-битной шиной памяти и TGP на уровне 25 Вт. По факту, MX350 будет обладать производительностью уровня GTX 960M 

Ниже приведены первые бенчмарки MX350 и сравнение их результатов с другими видеокартами NVIDIA. 

3DMark
2560x1440 Time Spy Graphics
Dell G3 3590
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile, 9300H
3519 Points ∼100%
MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Laptop), 7700HQ
1744 Points ∼50%
Presample MX350 i5-10400
NVIDIA GeForce MX350,
1343 Points ∼38%
Pre-Sample
NVIDIA GeForce MX330,
1190 Points ∼34%
MSI Modern 15 A10RB
NVIDIA GeForce MX250, i7-10510U
1160 Points ∼33%
Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
1138 Points ∼32%
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF
NVIDIA GeForce MX230, 1065G7
698 Points ∼20%
1920x1080 Fire Strike Graphics
Dell G3 3590
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile, 9300H
9315 Points ∼100%
MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Laptop), 7700HQ
6382 Points ∼69%
HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Laptop), 7700HQ
6100 Points ∼65%
Presample MX350 i5-10400
NVIDIA GeForce MX350,
4417 Points ∼47%
Asus Zenbook Pro UX501JW-FI218H
NVIDIA GeForce GTX 960M, 4720HQ
4197 Points ∼45%
Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
4133 Points ∼44%
MSI Modern 15 A10RB
NVIDIA GeForce MX250, i7-10510U
3868 Points ∼42%
Dell Inspiron 14 3493-4KWCF
NVIDIA GeForce MX230, 1065G7
2168 Points ∼23%

В целом, мы видим, что MX350 примерно на 23% и 28% отстает от GTX 1050 в 3DMark Time Spy Graphics и Fire Strike Graphics соответственно. В то же время, она примерно на 18% опережает GTX 950M в Time Spy Graphics и на 7% в Fire Strike Graphics.

Ниже в таблице мы привели всю известную нам информацию о новинках NVIDIA:

ХарактеристикиNVIDIA MX330 NVIDIA MX350 
ГПN17S-G3-A1 

N17S-G5

ПартномерGP108-655-A1 GP107-670-A1
Техпроцесс 16 нм16 нм
Чип GB2C-64 GB2D-64 
Размер чипа 23 x 23 мм23 x 23 мм
BGA 595-ball 595-ball (?) 
PCI Express Gen3 x4 Gen3 x4 
Базовая частота 1531 МГц1354 МГц
Макс. частота 1594 МГц 1468 МГц
Ядра CUDA 384 640 
TDP 25 Вт25 Вт
Тип памяти 

64-битная GDDR5

256Mx32 / 512Mx16 

64-битная GDDR5

256Mx32 / 512Mx16 

Частота памяти 3.5 / 3.0 ГГц3.5 ГГц
Display Port  
HDMI   
Официальный релиз10 Февраля, 2020 10 Февраля, 2020 


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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-02-11 (Update: 2020-02-11)

 