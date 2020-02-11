Эксклюзив | Полные характеристики и первые бенчмарки NVIDIA GeForce MX330 и MX350 — NVIDIA полагается на Pascal уже третий раз
Дискретные видеокарты NVIDIA GeForce MX-серии представляют собой решения начального уровня, которые по производительности лишь несущественно превосходят встроенную процессорную графику. Ранее мы уже сообщали, что у NVIDIA в планах представить две новых ноутбучные видеокарты из данной серии: MX330 и MX350. Однако, сейчас у нас оказалась информация из первых рук о характеристиках и результатах тестов данных видеокарт. Многие ожидали, что новые ускорители серии MX будут основаны на архитектуре Turing, но в NVIDIA, судя по всему, по-прежнему продолжают полагаться на Pascal.
NVIDIA GeForce MX330: MX150 v3?
Как нам удалось узнать, NVIDIA снова делает ребрендинг - на этот раз в лице MX330. По факту, MX330 будет обладать всего лишь 0.8% приростом частоты (25-Вт версия N17S-G3) относительно MX250. Такой несущественный прирост частоты будет просто нереально заметить в бенчмарках, а значит MX330 по факту представляет собой переименованную MX250.
О производительности и особенностях GeForce MX250 вы можете узнать на отдельной странице нашей базы данных.
NVIDIA GeForce MX350: урезанная GTX 1050 или воскресшая GTX 960M?
Помимо MX330, NVIDIA также представит дискретную видеокарту GeForce MX350. По полученной нами информации, MX350 будет основана на чипе GP107 с архитектурой Pascal, который также используется в GTX 1050. Тем не менее, MX350 обладает урезанной 64-битной шиной памяти и TGP на уровне 25 Вт. По факту, MX350 будет обладать производительностью уровня GTX 960M
Ниже приведены первые бенчмарки MX350 и сравнение их результатов с другими видеокартами NVIDIA.
|3DMark
|2560x1440 Time Spy Graphics
|Dell G3 3590
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile, 9300H
3519 Points ∼100%
|MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Laptop), 7700HQ
1744 Points ∼50%
|Presample MX350 i5-10400
NVIDIA GeForce MX350,
1343 Points ∼38%
|Pre-Sample
NVIDIA GeForce MX330,
1190 Points ∼34%
|MSI Modern 15 A10RB
NVIDIA GeForce MX250, i7-10510U
1160 Points ∼33%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
1138 Points ∼32%
|Dell Inspiron 14 3493-4KWCF
NVIDIA GeForce MX230, 1065G7
698 Points ∼20%
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Dell G3 3590
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile, 9300H
9315 Points ∼100%
|MSI GL62M 7RD-077
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Laptop), 7700HQ
6382 Points ∼69%
|HP Pavilion 15t-X7P42AV
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Laptop), 7700HQ
6100 Points ∼65%
|Presample MX350 i5-10400
NVIDIA GeForce MX350,
4417 Points ∼47%
|Asus Zenbook Pro UX501JW-FI218H
NVIDIA GeForce GTX 960M, 4720HQ
4197 Points ∼45%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
4133 Points ∼44%
|MSI Modern 15 A10RB
NVIDIA GeForce MX250, i7-10510U
3868 Points ∼42%
|Dell Inspiron 14 3493-4KWCF
NVIDIA GeForce MX230, 1065G7
2168 Points ∼23%
В целом, мы видим, что MX350 примерно на 23% и 28% отстает от GTX 1050 в 3DMark Time Spy Graphics и Fire Strike Graphics соответственно. В то же время, она примерно на 18% опережает GTX 950M в Time Spy Graphics и на 7% в Fire Strike Graphics.
Ниже в таблице мы привели всю известную нам информацию о новинках NVIDIA:
|Характеристики
|NVIDIA MX330
|NVIDIA MX350
|ГП
|N17S-G3-A1
N17S-G5
|Партномер
|GP108-655-A1
|GP107-670-A1
|Техпроцесс
|16 нм
|16 нм
|Чип
|GB2C-64
|GB2D-64
|Размер чипа
|23 x 23 мм
|23 x 23 мм
|BGA
|595-ball
|595-ball (?)
|PCI Express
|Gen3 x4
|Gen3 x4
|Базовая частота
|1531 МГц
|1354 МГц
|Макс. частота
|1594 МГц
|1468 МГц
|Ядра CUDA
|384
|640
|TDP
|25 Вт
|25 Вт
|Тип памяти
64-битная GDDR5
256Mx32 / 512Mx16
64-битная GDDR5
256Mx32 / 512Mx16
|Частота памяти
|3.5 / 3.0 ГГц
|3.5 ГГц
|Display Port
|HDMI
|Официальный релиз
|10 Февраля, 2020
|10 Февраля, 2020
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