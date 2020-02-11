NVIDIA GeForce MX330: MX150 v3?

Как нам удалось узнать, NVIDIA снова делает ребрендинг - на этот раз в лице MX330. По факту, MX330 будет обладать всего лишь 0.8% приростом частоты (25-Вт версия N17S-G3) относительно MX250. Такой несущественный прирост частоты будет просто нереально заметить в бенчмарках, а значит MX330 по факту представляет собой переименованную MX250.

О производительности и особенностях GeForce MX250 вы можете узнать на отдельной странице нашей базы данных.