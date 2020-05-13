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Мечтаете управлять космическим кораблем? Попробуйте пристыковаться к МКС для начала

Изображение: SpaceX Crew Dragon simulator
Изображение: SpaceX Crew Dragon simulator
Чтобы подогреть интерес к выходу космического корабля Crew Dragon, компания SpaceX выпустила онлайн-симулятор. Задачей "игрока" является стыковка Crew Dragon с МКС.
Sam Medley | 13/05/2020
игры Software

Мечтали когда-нибудь управлять космическим кораблем? Что же, для этого можно попытаться пройти отбор, проходить специальные тренировки на особом оборудовании и надеяться, что вас возьмут в программу, либо опробовать новый онлайн-симулятор от SpaceX.

В симуляторе полностью продублированы элементы управления шаттлом SpaceX Crew Dragon, а главной задачей является стыковка с МКС.

Тем не менее, данный симулятор в большей степени является инструментом рекламной компании и вряд-ли на нем тренируются настоящие космонавты. У реального шаттла Crew Dragon на борту установлены продвинутые компьютерные системы, которые должны автоматизировать процесс стыковки. В то же время, в случае необходимости члены экипажа могут переключаться на ручное управление.

Запуск Crew Dragon должен состояться 27 мая 2020. Астронавты NASA Даглас Хёрли (Doug Hurley) и Роберт Бенкен ("Bob" Behnken) отправятся на МКС, совершив первый пилотируемый полет на инновационном корабле SpaceX.

Вы можете собственноручно опробовать симулятор на сайте SpaceX.

Источник(и)

SpaceX

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Sam Medley, 2020-05-13 (Update: 2020-05-13)
Sam Medley
Editor of the original article: Sam Medley - Review Editor - @samuel_medley

 