Мечтаете управлять космическим кораблем? Попробуйте пристыковаться к МКС для начала
Мечтали когда-нибудь управлять космическим кораблем? Что же, для этого можно попытаться пройти отбор, проходить специальные тренировки на особом оборудовании и надеяться, что вас возьмут в программу, либо опробовать новый онлайн-симулятор от SpaceX.
В симуляторе полностью продублированы элементы управления шаттлом SpaceX Crew Dragon, а главной задачей является стыковка с МКС.
Тем не менее, данный симулятор в большей степени является инструментом рекламной компании и вряд-ли на нем тренируются настоящие космонавты. У реального шаттла Crew Dragon на борту установлены продвинутые компьютерные системы, которые должны автоматизировать процесс стыковки. В то же время, в случае необходимости члены экипажа могут переключаться на ручное управление.
Запуск Crew Dragon должен состояться 27 мая 2020. Астронавты NASA Даглас Хёрли (Doug Hurley) и Роберт Бенкен ("Bob" Behnken) отправятся на МКС, совершив первый пилотируемый полет на инновационном корабле SpaceX.
Вы можете собственноручно опробовать симулятор на сайте SpaceX.