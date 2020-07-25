Выбираете недорогой игровой ноутбук с видеокартой Nvidia? Забудьте о GTX 1650 Ti и смотрите на модели с GTX 1660 Ti
Видеокарты Nvidia довольно широко используются в ноутбуках. После выпуска ускорителей с Max-Q дизайном в 2017 году, компания нарастила присутствие на рынке, по факту удвоив количество собственных моделей. Сейчас же в 2020, Nvidia добавила еще Super-версии видеокарт к стандартным ускорителям и их Max-Q версиям - теперь моделей просто тьма тьмущая.
При таком количестве моделей видеокарт, какие-то из них однозначно будут стоить несоразмерно дорого к собственной производительности. Опираясь на свой опыт взаимодействия с большим количеством игровых ноутбуков 2020 года с видеокартами серии GeForce, мы рекомендуем при выборе между GTX 1650 Ti и GTX 1660 Ti выбирать исключительно последнюю. Дело в том, что стоимость ноутбуков с упомянутыми видеокартами отличается минимально, в то время как разрыв по производительности между ними огромный - именно такие выводы мы сделали на основе тестирования 20 различных ноутбуков в 3DMark.
В качестве примера можно взять Asus ROG Strix G15 G512 с процессором Intel Core i7 10 поколения и GTX 1650 Ti, который на сегодняшний день стоит от $1000 до $1100, в то время как Asus TUF A15 с более мощными Ryzen 7 и GTX 1660 Ti практически не отличается по цене. Еще одним примером может стать Lenovo Legion 5 с тем же Core i7 и GTX 1650 Ti ($1000), собственный предшественник которого (Lenovo Legion Y540) в конфигурации с GTX 1660 Ti можно купить за $1100 - $1200. В целом, закономерность такая: ноутбуки на GTX 1660 Ti предлагают производительность на 50% выше, чем у моделей с GTX 1650 Ti, но стоят при этом всего на $100 - $200 дороже.
Не стоит игнорировать, конечно, и прочие характеристики ноутбуков, такие как прочность корпуса, нагрев и шумность в работе, но разрыв по производительности между GTX 1650 Ti и GTX 1660 Ti слишком велик чтобы его игнорировать.
|3DMark
|2560x1440 Time Spy Graphics
|Усредн. модель с NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile
(5335 - 5931, n=19)
5631 Points ∼100% +47%
|Asus ROG Strix G15 G512LI
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile, i7-10750H
3841 Points ∼68%
|Усредн. модель с NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile
(3601 - 3841, n=3)
3738 Points ∼66% -3%
|2560x1440 Time Spy Score
|Усредн. модель с NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile
(5406 - 6065, n=18)
5732 Points ∼100% +39%
|Asus ROG Strix G15 G512LI
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile, i7-10750H
4131 Points ∼72%
|Усредн. модель с NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile
(3774 - 4131, n=3)
3972 Points ∼69% -4%
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Усредн. модель с NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile
(14186 - 15482, n=21)
14793 Points ∼100% +39%
|Asus ROG Strix G15 G512LI
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile, i7-10750H
10663 Points ∼72%
|Усредн. модель с NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile
(9930 - 10663, n=3)
10267 Points ∼69% -4%
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|Asus ROG Strix G15 G512LI
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile, i7-10750H
12993 Points ∼100%
|Усредн. модель с NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile
(9885 - 13027, n=3)
11968 Points ∼92% -8%
|Усредн. модель с NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile
(9500 - 13311, n=19)
11911 Points ∼92% -8%
|1280x720 Performance GPU
|Усредн. модель с NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile
(18610 - 20940, n=20)
19958 Points ∼100% +40%
|Asus ROG Strix G15 G512LI
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile, i7-10750H
14231 Points ∼71%
|Усредн. модель с NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile
(12865 - 14231, n=3)
13674 Points ∼69% -4%