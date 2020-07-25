Выбираете недорогой игровой ноутбук с видеокартой Nvidia? Забудьте о GTX 1650 Ti и смотрите на модели с GTX 1660 Ti

Соотношение цены и производительности у ноутбуков на GeForce 1650 Ti намного хуже, чем у моделей с GTX 1660 Ti, хотя последние дороже всего на $100 - $200. Согласитесь, сложно игнорировать 40-50% прибавку в производительности за такую скромную доплату.

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Видеокарты Nvidia довольно широко используются в ноутбуках. После выпуска ускорителей с Max-Q дизайном в 2017 году, компания нарастила присутствие на рынке, по факту удвоив количество собственных моделей. Сейчас же в 2020, Nvidia добавила еще Super-версии видеокарт к стандартным ускорителям и их Max-Q версиям - теперь моделей просто тьма тьмущая.

При таком количестве моделей видеокарт, какие-то из них однозначно будут стоить несоразмерно дорого к собственной производительности. Опираясь на свой опыт взаимодействия с большим количеством игровых ноутбуков 2020 года с видеокартами серии GeForce, мы рекомендуем при выборе между GTX 1650 Ti и GTX 1660 Ti выбирать исключительно последнюю. Дело в том, что стоимость ноутбуков с упомянутыми видеокартами отличается минимально, в то время как разрыв по производительности между ними огромный - именно такие выводы мы сделали на основе тестирования 20 различных ноутбуков в 3DMark.

В качестве примера можно взять Asus ROG Strix G15 G512 с процессором Intel Core i7 10 поколения и GTX 1650 Ti, который на сегодняшний день стоит от $1000 до $1100, в то время как Asus TUF A15 с более мощными Ryzen 7 и GTX 1660 Ti практически не отличается по цене. Еще одним примером может стать Lenovo Legion 5 с тем же Core i7 и GTX 1650 Ti ($1000), собственный предшественник которого (Lenovo Legion Y540) в конфигурации с GTX 1660 Ti можно купить за $1100 - $1200. В целом, закономерность такая: ноутбуки на GTX 1660 Ti предлагают производительность на 50% выше, чем у моделей с GTX 1650 Ti, но стоят при этом всего на $100 - $200 дороже.

Не стоит игнорировать, конечно, и прочие характеристики ноутбуков, такие как прочность корпуса, нагрев и шумность в работе, но разрыв по производительности между GTX 1650 Ti и GTX 1660 Ti слишком велик чтобы его игнорировать.