NVIDIA Ampere RTX: невероятная производительность, продвинутые игровые технологии и улучшенная трассировка лучей
Вчера в формате предварительно записанной видео-презентации, компания Nvidia представила потребительские видеокарты GeForce RTX 3000 на архитектуре Ampere. Если говорить точнее, то были представлены референсные версии (так называемые Founders Edition) видеокарт GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Рывок производительности новые ускорители обещают просто невероятный: превосходство над Turing при использовании трассировки лучей достигает 100%. Добиться этого удалось не только за счет сумасшедшего количества CUDA-ядер в графических процессорах, но также использования новейшей видеопамяти GDDR6X, которая была разработана совместно компаниями Nvidia и Micron. Кроме того, в увеличении производительности и энергоэффективности есть вклад 8-нм техпроцесса Samsung, по которому и производятся новые ГП и новой системы охлаждения.
Производительность и характеристики
В новых видеокартах RTX Ampere производитель сделал упор на прирост производительности при использовании RTX и DLSS. Младшая из представленных видеокарт - RTX 3070 - получила больше ядер, чем у Titan RTX, при этом производительность у нее на 60% выше, чем у RTX 2070. В свою очередь, RTX 3080 обещает быть в два раза производительнее RTX 2080, а RTX 3090 - новый Titan - в два раза превосходит RTX 2080 Ti. Ниже мы приводим таблицу с характеристиками новых моделей:
|Модель
|RTX 3070
|RTX 3080
|RTX 3090
|Количество CUDA ядер
|5888
|8704
|10496
|Базовая частота ГП
|1.50 ГГц
|1.44 ГГц
|1.4 ГГц
|Максимальная частота ГП
|1.73 ГГц
|1.71 ГГц
|1.7 ГГц
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|10 ГБ
|24 ГБ
|Тип видеопамяти
|GDDR6
|GDDR6X
|GDDR6X
|Разрядность шины памяти
|256 бит
|320 бит
|384 бит
|Максимальное разрешение
|7680х4320
|7680х4320
|7680х4320
|Интерфейсы
|HDMI 2.1, 3x DP 1.4a
|HDMI 2.1, 3x DP 1.4a
|HDMI 2.1, 3x DP 1.4a
|TGP
|220 Вт
|320
|350
|Рекомендуемая мощность БП
|650 Вт
|750
|750
|Разъемы питания PCIe
|1х 8-контактный
|2х 8-контактных
|2х 8-контактных
Технологии и особенности
Все видеокарты RTX Ampere получили поддержку интерфейса PCI Express 4.0 и видеовыхода HDMI 2.1 с возможностью вывода картинки в 8K. Основными особенностями новых ускорителей считаются:
- Новые потоковые мультипроцессоры: обеспечивают в два раза более быстрое выполнение операций FP32 по сравнению с предыдущим поколением и вычислительную мощность в 30 Shader-TFLOPS.
- RT-ядра второго поколения: улучшенные RT-ядра в два раза мощнее, чем предыдущее поколение, обеспечивая возможность одновременной трассировки лучей с затенением и вычислениями, при производительности в 58 RT-TFLOPS.
- Тензорные ядра третьего поколения: улучшенные тензорные ядра, до двух раз производительнее предыдущего поколения, используются для ускорения и оптимизации технологий на базе ИИ-алгоритмов, таких, как Nvidia DLSS, с вычислительной мощностью в 238 Tensor-TFLOPS.
- Nvidia RTX IO: быстрая загрузка и распаковка игровых ресурсов с помощью GPU, ускорение операций ввода/вывода до 100 раз по сравнению с API жестких дисков и традиционных хранилищ. В сочетании с новым API Microsoft DirectStorage для Windows, RTX IO переносит нагрузку с десятков процессорных ядер на ГП RTX, повышая частоту кадров и обеспечивая практически мгновенную загрузку игр. По сути, данные загружаются в видеокарту из SSD напрямую, минуя процессор.
Кроме того, Nvidia рассказали и о дополнительных технологиях, которые были разработаны специально для улучшения геймплея и будут поддерживаться на всех видеокартах GeForce RTX.
Omniverse Machinima - это движок, нацеленный на разработчиков цифрового контента и позволяет импортировать различные ресурсы, голос и создавать анимации персонажей через веб-камеру, задействуя тензорные ядра. Nvidia утверждает, что ее движок способен обеспечивать предельную реалистичность и кинематографическое качество.
Технология Nvidia Reflex позволит снизить задержку ввода в совместимых играх вплоть до 50%. Уже в ближайшее время поддержку получат игры Valorant, Call of Duty: Warzone и Apex Legends. Кроме того, специальные инструменты, разработанные компанией позволят геймерам самостоятельно измерить задержку ввода в их системе - ранее для этого приходилось использовать специальные ухищрения и сторонние приложения.
Наконец, технология GeForce Broadcast будет использовать тензорные ядра нового поколения для улучшения игровых трансляций. GeForce Broadcast работает точно так же, как и GeForce Voice, убирая фоновый шум, но вдобавок позволит стримерам еще и заменить фон либо убрать его вообще. Судя по демонстрации во время презентации, работает функция очень хорошо.
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3000 начнут поступать в продажу с 17 сентября.
Источник(и)
NVIDIA