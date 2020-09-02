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NVIDIA Ampere RTX: невероятная производительность, продвинутые игровые технологии и улучшенная трассировка лучей

Видеокарты Nvidia Ampere будут поддерживать целый ряд новых технологий (Изображение: @CyberPunkCat)
Видеокарты Nvidia Ampere будут поддерживать целый ряд новых технологий (Изображение: @CyberPunkCat)
Вчера компания Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere и целый ряд новых технологий, предназначенных для улучшения геймплея: NVIDIA Reflex, Omniverse Machinima и NVIDIA Broadcast.
Arjun Krishna Lal,
игры Geforce компьютеры Zen

Вчера в формате предварительно записанной видео-презентации, компания Nvidia представила потребительские видеокарты GeForce RTX 3000 на архитектуре Ampere. Если говорить точнее, то были представлены референсные версии (так называемые Founders Edition) видеокарт GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Рывок производительности новые ускорители обещают просто невероятный: превосходство над Turing при использовании трассировки лучей достигает 100%. Добиться этого удалось не только за счет сумасшедшего количества CUDA-ядер в графических процессорах, но также использования новейшей видеопамяти GDDR6X, которая была разработана совместно компаниями Nvidia и Micron. Кроме того, в увеличении производительности и энергоэффективности есть вклад 8-нм техпроцесса Samsung, по которому и производятся новые ГП и новой системы охлаждения.

Производительность и характеристики

В новых видеокартах RTX Ampere производитель сделал упор на прирост производительности при использовании RTX и DLSS. Младшая из представленных видеокарт - RTX 3070 - получила больше ядер, чем у Titan RTX, при этом производительность у нее на 60% выше, чем у RTX 2070. В свою очередь, RTX 3080 обещает быть в два раза производительнее RTX 2080, а RTX 3090 - новый Titan - в два раза  превосходит RTX 2080 Ti. Ниже мы приводим таблицу с характеристиками новых моделей:

Модель RTX 3070 RTX 3080 RTX 3090
Количество CUDA ядер 5888 8704 10496
Базовая частота ГП 1.50 ГГц 1.44 ГГц 1.4 ГГц
Максимальная частота ГП 1.73 ГГц 1.71 ГГц 1.7 ГГц
Объем видеопамяти 8 ГБ 10 ГБ 24 ГБ
Тип видеопамяти GDDR6 GDDR6X GDDR6X
Разрядность шины памяти 256 бит 320 бит 384 бит
Максимальное разрешение 7680х4320 7680х4320 7680х4320
Интерфейсы HDMI 2.1, 3x DP 1.4a HDMI 2.1, 3x DP 1.4a HDMI 2.1, 3x DP 1.4a
TGP 220 Вт 320 350
Рекомендуемая мощность БП 650 Вт 750 750
Разъемы питания PCIe 1х 8-контактный 2х 8-контактных 2х 8-контактных

Технологии и особенности

Все видеокарты RTX Ampere получили поддержку интерфейса PCI Express 4.0 и видеовыхода HDMI 2.1 с возможностью вывода картинки в 8K. Основными особенностями новых ускорителей считаются:

  • Новые потоковые мультипроцессоры: обеспечивают в два раза более быстрое выполнение операций FP32 по сравнению с предыдущим поколением и вычислительную мощность в 30 Shader-TFLOPS.
  • RT-ядра второго поколения: улучшенные RT-ядра в два раза мощнее, чем предыдущее поколение, обеспечивая возможность одновременной трассировки лучей с затенением и вычислениями, при производительности в 58 RT-TFLOPS.
  • Тензорные ядра третьего поколения: улучшенные тензорные ядра, до двух раз производительнее предыдущего поколения, используются для ускорения и оптимизации технологий на базе ИИ-алгоритмов, таких, как Nvidia DLSS, с вычислительной мощностью в 238 Tensor-TFLOPS.
  • Nvidia RTX IO: быстрая загрузка и распаковка игровых ресурсов с помощью GPU, ускорение операций ввода/вывода до 100 раз по сравнению с API жестких дисков и традиционных хранилищ. В сочетании с новым API Microsoft DirectStorage для Windows, RTX IO переносит нагрузку с десятков процессорных ядер на ГП RTX, повышая частоту кадров и обеспечивая практически мгновенную загрузку игр. По сути, данные загружаются в видеокарту из SSD напрямую, минуя процессор.


Кроме того, Nvidia рассказали и о дополнительных технологиях, которые были разработаны специально для улучшения геймплея и будут поддерживаться на всех видеокартах GeForce RTX.

Omniverse Machinima - это движок, нацеленный на разработчиков цифрового контента и позволяет импортировать различные ресурсы, голос и создавать анимации персонажей через веб-камеру, задействуя тензорные ядра. Nvidia утверждает, что ее движок способен обеспечивать предельную реалистичность и кинематографическое качество.

Технология Nvidia Reflex позволит снизить задержку ввода в совместимых играх вплоть до 50%. Уже в ближайшее время поддержку получат игры Valorant, Call of Duty: Warzone и Apex Legends. Кроме того, специальные инструменты, разработанные компанией позволят геймерам самостоятельно измерить задержку ввода в их системе - ранее для этого приходилось использовать специальные ухищрения и сторонние приложения. 

Наконец, технология GeForce Broadcast будет использовать тензорные ядра нового поколения для улучшения игровых трансляций. GeForce Broadcast работает точно так же, как и GeForce Voice, убирая фоновый шум, но вдобавок позволит стримерам еще и заменить фон либо убрать его вообще. Судя по демонстрации во время презентации, работает функция очень хорошо. 

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3000 начнут поступать в продажу с 17 сентября. 

Изображение: Nvidia
Изображение: Nvidia

Источник(и)

NVIDIA

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Arjun Krishna Lal, 2020-09- 2 (Update: 2020-09- 2)
Arjun Krishna Lal
Editor of the original article: Arjun Krishna Lal - News Editor

 