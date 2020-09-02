NVIDIA Ampere RTX: невероятная производительность, продвинутые игровые технологии и улучшенная трассировка лучей

Технологии и особенности

Все видеокарты RTX Ampere получили поддержку интерфейса PCI Express 4.0 и видеовыхода HDMI 2.1 с возможностью вывода картинки в 8K. Основными особенностями новых ускорителей считаются:

Новые потоковые мультипроцессоры: обеспечивают в два раза более быстрое выполнение операций FP32 по сравнению с предыдущим поколением и вычислительную мощность в 30 Shader-TFLOPS.

RT-ядра второго поколения: улучшенные RT-ядра в два раза мощнее, чем предыдущее поколение, обеспечивая возможность одновременной трассировки лучей с затенением и вычислениями, при производительности в 58 RT-TFLOPS.

Тензорные ядра третьего поколения: улучшенные тензорные ядра, до двух раз производительнее предыдущего поколения, используются для ускорения и оптимизации технологий на базе ИИ-алгоритмов, таких, как Nvidia DLSS, с вычислительной мощностью в 238 Tensor-TFLOPS.

Nvidia RTX IO: быстрая загрузка и распаковка игровых ресурсов с помощью GPU, ускорение операций ввода/вывода до 100 раз по сравнению с API жестких дисков и традиционных хранилищ. В сочетании с новым API Microsoft DirectStorage для Windows, RTX IO переносит нагрузку с десятков процессорных ядер на ГП RTX, повышая частоту кадров и обеспечивая практически мгновенную загрузку игр. По сути, данные загружаются в видеокарту из SSD напрямую, минуя процессор.







Кроме того, Nvidia рассказали и о дополнительных технологиях, которые были разработаны специально для улучшения геймплея и будут поддерживаться на всех видеокартах GeForce RTX.

Omniverse Machinima - это движок, нацеленный на разработчиков цифрового контента и позволяет импортировать различные ресурсы, голос и создавать анимации персонажей через веб-камеру, задействуя тензорные ядра. Nvidia утверждает, что ее движок способен обеспечивать предельную реалистичность и кинематографическое качество.

Технология Nvidia Reflex позволит снизить задержку ввода в совместимых играх вплоть до 50%. Уже в ближайшее время поддержку получат игры Valorant, Call of Duty: Warzone и Apex Legends. Кроме того, специальные инструменты, разработанные компанией позволят геймерам самостоятельно измерить задержку ввода в их системе - ранее для этого приходилось использовать специальные ухищрения и сторонние приложения.



Наконец, технология GeForce Broadcast будет использовать тензорные ядра нового поколения для улучшения игровых трансляций. GeForce Broadcast работает точно так же, как и GeForce Voice, убирая фоновый шум, но вдобавок позволит стримерам еще и заменить фон либо убрать его вообще. Судя по демонстрации во время презентации, работает функция очень хорошо.

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3000 начнут поступать в продажу с 17 сентября.