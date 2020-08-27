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Новые видеокарты Nvidia RTX 3000 все-таки получат 12-контактный разъем питания

Новый коннектор питания для потребительских видеокарт Nvidia Ampere (Изображение: HardwareLuxx.de)
Новый коннектор питания для потребительских видеокарт Nvidia Ampere (Изображение: HardwareLuxx.de)
Множество утечек о новых видеокартах Nvidia повторяли одно и то же - будущие ускорители RTX 3000 будут оснащены 12-контактным разъемом питания. Теперь же в Сети появились снимки нового коннектора питания для будущих 12-контактных разъемов - по размерам он несколько отличается от текущих 8-контактных коннекторов и потому сможет передавать большую мощность.
Deirdre O'Donnell,
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Похоже, в Nvidia решили не ограничиваться изменением формы печатной платы будущих видеокарт RTX 3000 и необычным охлаждением, но также добавили новый 12-контактный разъем питания. Как ни странно, компания решила использовать новый тип коннектора, который имеет 12 контактов, вместо устанавливаемого на протяжении многих лет 8-контактного со стандартными размерами.

Такая информация поступила из свежей утечки, которую опубликовал ресурс HardwareLuxx.de, где приведен снимок из Twitter-аккаунта Andreas Schilling, демонстрирующий новый коннектор для 12-контактного разъема. Предположительно, коннектор получит название Molex Micro-Fit 3.0.

Занимая примерно то же количество пространства на печатной плате видеокарты, новый разъем сможет передавать больше энергии. Предположительно, максимальная передаваемая через такой разъем мощность составит 400 Вт, что больше, чем суммарная мощность передаваемая через два 8-контактных разъема. В то же время, продемонстрированный на снимке коннектор является частью одного из будущих продуктов Seasonic, что способен передавать до 600 Вт.

Однако, есть важное дополнение: вполне возможно, что 12-контактный разъем на старте продаж Nvidia RTX 3000 будет эксклюзивным для референсных видеокарт Founders Edition.

Ширина разъема составляет почти 2 сантиметра (Изобрадение: Twitter)
Ширина разъема составляет почти 2 сантиметра (Изобрадение: Twitter)

Источник(и)

HardwareLuxx, Twitter на TechPowerUp

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Deirdre O'Donnell, 2020-08-27 (Update: 2020-08-27)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 