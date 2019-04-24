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Gigabyte Aero 15 Classic: Core i9-9980HK, 240-герцовый FHD IGZO дисплей и Nvidia GTX 1660 Ti

Gigabyte Aero 15 Classic обладает современной начинкой в тонком корпусе (Изображение: Gigabyte)
Gigabyte Aero 15 Classic обладает современной начинкой в тонком корпусе (Изображение: Gigabyte)
Тайваньский производитель пытается выжать из удачного дизайна Aero 15 всю прибыль до последней капли. Новая "классическая" модель содержит процессор Intel Core i9-9980HK 9 поколения, который заметно превосходит Core i9-8950HK по многоядерной производительности. Учитывая, что домом для такой мощной начинки послужит очень тонкий корпус, мы будем надеяться, что троттлинг будет сведен к минимуму.
by Allen Ngo, 24.04.2019
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Gigabyte Aero 15 стал самым популярным 15-дюймовым ноутбуком производителя. Он представляет собой очень хорошую альтернативу Dell XPS 15, так как оснащается видеокартами вплоть до RTX 2080 Max-Q, в то время как в случае Dell доступна максимум GTX 1050 Ti Max-Q. Для того, чтобы еще больше усилить свое превосходство, Gigabyte переводят Aero 15 на разблокированный процессор Intel 9 поколения с восемью ядрами (Core i9-9980HK), а также оснащают его откалиброванным (Pantone) FHD IGZO дисплеем Sharp с частотой обновления 240 Гц. Производитель обещает, что процессорная производительность возросла на 25% в сравнении с Coffee Lake-H Core i9-8950HK.

Снаружи Aero 15 Classic выглядит точно так же, как и Aero 15. Слово "Classic" в названии модели отсылает к классическому Aero 15, что был выпущен в 2017 году. Вполне естественно, все фишки Aero 15 возвращаются, включая Microsoft Azure AI.

Более дешевая конфигурация будет оснащаться Core i7-9750H, FHD дисплеем LG с частотой 144 Гц и GeForce GTX 1660 Ti.

Цены в Gigabyte пока не называли.

Конфигурации Gigabyte Aero 15 Classic (Изображение: Gigabyte)
Конфигурации Gigabyte Aero 15 Classic (Изображение: Gigabyte)

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Allen Ngo, 2019-04-24 (Update: 2019-04-24)

 