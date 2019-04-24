Gigabyte Aero 15 Classic: Core i9-9980HK, 240-герцовый FHD IGZO дисплей и Nvidia GTX 1660 Ti
Gigabyte Aero 15 стал самым популярным 15-дюймовым ноутбуком производителя. Он представляет собой очень хорошую альтернативу Dell XPS 15, так как оснащается видеокартами вплоть до RTX 2080 Max-Q, в то время как в случае Dell доступна максимум GTX 1050 Ti Max-Q. Для того, чтобы еще больше усилить свое превосходство, Gigabyte переводят Aero 15 на разблокированный процессор Intel 9 поколения с восемью ядрами (Core i9-9980HK), а также оснащают его откалиброванным (Pantone) FHD IGZO дисплеем Sharp с частотой обновления 240 Гц. Производитель обещает, что процессорная производительность возросла на 25% в сравнении с Coffee Lake-H Core i9-8950HK.
Снаружи Aero 15 Classic выглядит точно так же, как и Aero 15. Слово "Classic" в названии модели отсылает к классическому Aero 15, что был выпущен в 2017 году. Вполне естественно, все фишки Aero 15 возвращаются, включая Microsoft Azure AI.
Более дешевая конфигурация будет оснащаться Core i7-9750H, FHD дисплеем LG с частотой 144 Гц и GeForce GTX 1660 Ti.
Цены в Gigabyte пока не называли.
Источник(и)
Gigabyte Press Release
https://www.gigabyte.com/us/Laptop/AERO-15-Classic--Intel-9th-Gen#kf