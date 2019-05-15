Видео-превью последнего эпизода GoT собрало море смешных комментариев... и дизлайков
В воскресенье, 18 мая по американскому времени (понедельник, 19-е по российскому) выходит заключительный эпизод Игры Престолов - самого популярного у пиратов сериала в истории. И традиционное коротенькое превью нового эпизодаYouTube, выкладываемое HBO, собрало непривычно много "пальцев вниз".
Это неспроста. Люди не готовы так просто смириться с окончанием ставшего за многие годы столь привычным действа - но ещё меньше они оказались готовы терпеть сильное снижение качества сериала. И если к излишне тёмной картинке и подобным огрехам все давно привыкли, то странности сюжета - такая вещь, которую просто не получается игнорировать.
Notebookcheck приводит вниманию читателей перевод девяти отдельно взятых комментариев из упомянутого только что превью. Для истории.
Смерть сценария - самая значимая смерть сезона
Фанфик классный, а когда будет реальный сезон 8?
Серсея получает 500K долларов за эпизод - за стояние на балконе. Чтоб я так жил.
Теперь я даже не удивлюсь, если в тронный зал с целью убийства Денерис заглянут Микки Маус с Дональдом Даком
И этого я ждал два года??
Пустая затрата денег, этот ваш финальный сезон
Денерис подняла свою армию из мёртвых лучше и быстрее Короля Ночи, ну что это за чертовщина.
Как так, у неё армия после каждого сражения становится больше
Семь с половиной сезонов помогает-спасает невинных, но за один эпизод глушит 10000 этих невинных! Какого Х!
Похоже, комментарии на тему GoT продумываются тщательнее, чем сюжет самого сериала.