Notebookcheck

Видео-превью последнего эпизода GoT собрало море смешных комментариев... и дизлайков

Почти все сходятся в одном - финальный сезон вышел самым слабым в истории сериала
by Sergey Tarasov, 15.05.2019
бизнес

В воскресенье, 18 мая по американскому времени (понедельник, 19-е по российскому) выходит заключительный эпизод Игры Престолов - самого популярного у пиратов сериала в истории. И традиционное коротенькое превью нового эпизодаYouTube, выкладываемое HBO, собрало непривычно много "пальцев вниз".

Это неспроста. Люди не готовы так просто смириться с окончанием ставшего за многие годы столь привычным действа - но ещё меньше они оказались готовы терпеть сильное снижение качества сериала. И если к излишне тёмной картинке и подобным огрехам все давно привыкли, то странности сюжета - такая вещь, которую просто не получается игнорировать.

Пятнадцатое мая, среда, 9 утра по Гринвичу: 54000+ комментариев, 138 тысяч пальцев вверх против 73 тысяч - вниз
Пятнадцатое мая, среда, 9 утра по Гринвичу: 54000+ комментариев, 138 тысяч пальцев вверх против 73 тысяч - вниз

Notebookcheck приводит вниманию читателей перевод девяти отдельно взятых комментариев из упомянутого только что превью. Для истории.

Смерть сценария - самая значимая смерть сезона

Фанфик классный, а когда будет реальный сезон 8?

Серсея получает 500K долларов за эпизод - за стояние на балконе. Чтоб я так жил.

Теперь я даже не удивлюсь, если в тронный зал с целью убийства Денерис заглянут Микки Маус с Дональдом Даком

И этого я ждал два года??
Пустая затрата денег, этот ваш финальный сезон

Денерис подняла свою армию из мёртвых лучше и быстрее Короля Ночи, ну что это за чертовщина.

Как так, у неё армия после каждого сражения становится больше

Семь с половиной сезонов помогает-спасает невинных, но за один эпизод глушит 10000 этих невинных! Какого Х!

Похоже, комментарии на тему GoT продумываются тщательнее, чем сюжет самого сериала.

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Sergey Tarasov, 2019-05-15 (Update: 2019-05-15)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 