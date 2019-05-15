Видео-превью последнего эпизода GoT собрало море смешных комментариев... и дизлайков

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В воскресенье, 18 мая по американскому времени (понедельник, 19-е по российскому) выходит заключительный эпизод Игры Престолов - самого популярного у пиратов сериала в истории. И традиционное коротенькое превью нового эпизодаYouTube, выкладываемое HBO, собрало непривычно много "пальцев вниз".

Это неспроста. Люди не готовы так просто смириться с окончанием ставшего за многие годы столь привычным действа - но ещё меньше они оказались готовы терпеть сильное снижение качества сериала. И если к излишне тёмной картинке и подобным огрехам все давно привыкли, то странности сюжета - такая вещь, которую просто не получается игнорировать.