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ОС Fuchsia оказалась не тем, что от неё ожидали

Google Fuchsia OС – новый эксперимент, но не революция. (Изображение: Dignited)
Google Fuchsia OС – новый эксперимент, но не революция. (Изображение: Dignited)
Директор Google по Android и глава подразделений Android и Chrome в ходе подкаст-интервью, в рамках мероприятия I/O, открыто подтвердили, что Fuchsia OС действительно существует. Однако разработка впоследствии была окрещена как «эксперимент».
by Deirdre O Donnell, 13.05.2019
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Прошло почти 3 года с тех пор, как на GitHub впервые появилось упоминание о новой операционной системе под названием Fuchsia. Этот набор программного обеспечения, авторство которого приписывалось Google, приобрел почти мифический статус, поскольку разработчик никогда официально не подтверждал его существования.

Таким образом, за последние несколько лет Fuchsia OС превратилась в тему для спекуляций. Некоторые полагали, что в какой-то момент она заменит Android, другие – что она вытеснит Chrome OС. Код таинственной новинки также наталкивал на предположения о том, что это может быть обычная ОС, предназначенная для установки ​на любой продукт Google, в том числе на те, которые принадлежат к относительно новой категории интернета вещей (IoT).

Vergecast – это подкаст (ресурс, где размещены различные аудиозаписи), где размещены записи с различными новостями из мира технологий, в т.ч. и с Google I/O 2019. В последней беседе участвовали Стефани Катбертсон (Stephanie Cuthbertson), директор Google по Android, и Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer), глава Android и Chrome. В ходе разговора была упомянута концепция Fuchsia OС – руководители Google впервые акцентировали на ней внимание.

Локхаймер признал существование Fuchsia и начал развенчивать большую часть мифов, созданных вокруг нее. Он сообщил, что ОС была разработана для того, чтобы «повысить уровень современных операционных систем». Опыт, полученный в результате этого процесса, в последствии, будет применён к созданию новых систем для различных платформ. Также Локхаймера заявил, что «появилась база для нескольких операционных систем с различными преимуществами и специализациями». По-видимому, это означает, что оборудование Google следующего поколения не будет связано единым программным обеспечением.

Следовательно, именно преемники Fuchsia, которых может оказаться довольно много, станут полноценным продуктом, а не сама таинственная ОС.

Источник(и)

Vergecast

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Deirdre O Donnell, 2019-05-13 (Update: 2019-05-13)

 