Беспроводная зарядка через NFC стала в 2 раза мощнее

NFC - это технология беспроводной связи ближнего действия, которая также может использоваться для беспроводной передачи энергии. Для этого предусмотрен стандарт NFC WLC, позволяющий передавать малую мощность, однако компании NuCurrent удалось улучшить его параметры

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Технология беспроводной связи ближнего действия (Near-field Communication или сокращенно NFC) зачастую используется в мобильных и носимых устройствах для быстрого сопряжения или совершения бесконтактных платежей. Менее очевидным вариантом применения данной технологии является беспроводная зарядка, однако в последнее время - за счет появления умных вещей и украшений, а также других мелких электронных аксессуаров - данная особенность становится все более распространенной.

Зарядка через NFC описывается как эффективный, безопасный и постоянно активный источник питания для мелкой электроники, которую невозможно или сложно и неудобно подключать стандартным методом. По факту, пользователи носимых устройств от компании WHOOP уже пользуются данным способом зарядки.

Самые новые модели производителя используют последнюю реализацию NFC от NuCurrent, позволяющую спокойно заниматься тренировками и не думать об уровне заряда.

Согласно утвержденному NFC Forum стандарту спецификация NFC WLC предусматривает передачу энергии мощностью от 0.1 до 1 Вт и передачу данных на скорости до 106 КБ/с. Однако реализация стандарта от NuCurrent позволила повысить оба показателя для экосистем WHOOP 4.0. Так, новая технология позволяет передавать до 1.2 Вт энергии, также осуществлять двунаправленную передачу данных на скорости до 424 КБ/с. Также в этом поколении технологии NuCurrent NFC больше нет надобности в медных контактных группах на поверхности устройства, а значит гаджеты смогут иметь полноценную влагозащиту IP68 и уменьшенные габариты.

NuCurrent также недавно показала другой прототип с мощностью до 3 Вт и скорость беспроводной передачи 848 КБ/с. Судя по успехам в этой области, нас ждем распространение беспроводной зарядки через NFC для мелкой электроники.