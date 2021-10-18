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Беспроводная зарядка через NFC стала в 2 раза мощнее

Носимый аккумулятор со старой технологией NFC слева, вариант от NuCurrent справа (Изображение: NuCurrent)
Носимый аккумулятор со старой технологией NFC слева, вариант от NuCurrent справа (Изображение: NuCurrent)
NFC - это технология беспроводной связи ближнего действия, которая также может использоваться для беспроводной передачи энергии. Для этого предусмотрен стандарт NFC WLC, позволяющий передавать малую мощность, однако компании NuCurrent удалось улучшить его параметры
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Технология беспроводной связи ближнего действия (Near-field Communication или сокращенно NFC) зачастую используется в мобильных и носимых устройствах для быстрого сопряжения или совершения бесконтактных платежей. Менее очевидным вариантом применения данной технологии является беспроводная зарядка, однако в последнее время - за счет появления умных вещей и украшений, а также других мелких электронных аксессуаров - данная особенность становится все более распространенной.

Зарядка через NFC описывается как эффективный, безопасный и постоянно активный источник питания для мелкой электроники, которую невозможно или сложно и неудобно подключать стандартным методом. По факту, пользователи носимых устройств от компании WHOOP уже пользуются данным способом зарядки.

Самые новые модели производителя используют последнюю реализацию NFC от NuCurrent, позволяющую спокойно заниматься тренировками и не думать об уровне заряда. 

Согласно утвержденному NFC Forum стандарту спецификация NFC WLC предусматривает передачу энергии мощностью от 0.1 до 1 Вт и передачу данных на скорости до 106 КБ/с. Однако реализация стандарта от NuCurrent позволила повысить оба показателя для экосистем WHOOP 4.0. Так, новая технология позволяет передавать до 1.2 Вт энергии, также осуществлять двунаправленную передачу данных на скорости до 424 КБ/с. Также в этом поколении технологии NuCurrent NFC больше нет надобности в медных контактных группах на поверхности устройства, а значит гаджеты смогут иметь полноценную влагозащиту IP68 и уменьшенные габариты.

NuCurrent также недавно показала другой прототип с мощностью до 3 Вт и скорость беспроводной передачи 848 КБ/с. Судя по успехам в этой области, нас ждем распространение беспроводной зарядки через NFC для мелкой электроники.

Источник(и)

NuCurrent'

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4345 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2499 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2021-10-18 (Update: 2021-10-18)

 