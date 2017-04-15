Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad T570
Более компактный! Lenovo обновила семейство классических 15-дюймовых ноутбуков для бизнеса: они функциональны и обладают привлекательным соотношением цена/качество. Несмотря на это, данная модель удивила нас необъяснимыми провалами производительности, а также тем, что Lenovo продолжает использовать посредственные матрицы.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Lenovo наконец-то обновила семейство ThinkPad T5x0, и не обошлось без сюрпризов. Покупатели этих ноутбуков получат не только процессоры Kaby Lake, но и новый корпус (который похож на ThinkPad T470). Впрочем, доработка корпуса не сильно бросается в глаза: уменьшились рамки экрана и стало меньше пустого пространства между краями корпуса и клавиатурой. Тем не менее, это первое серьёзное изменение внешнего вида со времён ThinkPad T550, выпущенного два года назад.
В данном обзоре мы будем рассматривать немецкую конфигурацию ThinkPad T570 (20H90002GE), которая считается начальной и самой недорогой (а поэтому довольно популярной): она стоит 1549 евро. За эти деньги предлагается процессор Kaby Lake Core i5, 8 ГБ памяти DDR4, твердотельный NVMe диск 256 ГБ, а также Full HD экран. Аналогичная конфигурация в рамках программы для студентов и преподавателей (доступна не во всех странах) продаётся за 1299 евро. Для пользователей с орлиными глазами есть интересный вариант T570 с экраном высокого разрешения 4K и дискретным видеоадаптером GeForce 940MX GPU (память GDDR5) - его мы скоро рассмотрим в отдельном обзоре.
Соперниками ThinkPad T570 станут другие стильные бизнес-ноутбуки, вроде HP EliteBook 850 G4 или Fujitsu LifeBook U757. В данный момент у Dell нет прямого конкурента, поскольку у Inspiron 7000 максимальный размер экрана 14 дюймов (кроме того, недорогая серия Inspiron скорее предназначена для дома). Впрочем, в последнее время граница между ноутбуками для дома и для бизнеса начинает размываться - этому способствуют новые интерфейсы вроде Thunderbolt 3, а также растущая популярность средств биометрической идентификации (вроде Windows Hello, сканеры отпечатков пальцев, итп). Видно, что "классические" бизнес-ноутбуки постепенно теряют эксклюзивность и в области наличия заменяемых батарей, модульных дисковых отсеков, или даже упрощённого доступа к компонентам, расположенным внутри корпуса. Поэтому мы со спокойной совестью добавили Dell XPS 15 9560 и Apple MacBook Pro 15 в качестве не менее достойных соперников - кому-то они будут вполне интересны.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Как и в случае более компактного 14-дюймового младшего брата ThinkPad T470, в ThinkPad T570 Lenovo доработала корпус. Самым заметным изменением по сравнению с ThinkPad T560 стал его цвет. Поверхность прежнего корпуса была тёмно-серого цвета, а в этом Lenovo вернулась к классическому угольно-чёрному. В остальном внешний вид довольно знакомый, и расценивать ли изменения положительно или отрицательно - дело вкуса. Одни считают угловатый чёрный корпус Thinkpadoв классическим и элегантным, другие - унылым и скучным. В офисах ThinkPad T570 точно будет смотреться хорошо.
Конструкция сделана из усиленного углеволокном пластика. Тактильные ощущения такие же, как и в случае ThinkPadа T470 меньшего размера: наощупь поверхность кажется намного более грубоватой, совершенно не такой бархатной, как у более дорогого ThinkPad T470s. Новый корпус этого 15-дюймового ноутбука получился очень компактным, он ощущается качественно сделанной вещью. Ни надавливание, ни попытки скручивания не стали для него особой проблемой: только лишь центральная часть клавиатуры немного гнётся, если надавить как следует. Lenovo утверждает, что ноутбук тестировали на соответствие стандартам армии США (MIL-STD-810G), но деталей относительно того, какие именно тесты выполнялись - она не раскрывает.
Экран держится на двух металлических петлях, которые раскрываются до 180 градусов. Они очень прочные и хорошо удерживают экран в необходимой позиции (небольшое покачивание становится заметно только при наличии вибраций). Крышку можно открыть одной рукой, но не всегда это удастся с первого раза: двумя руками будет намного проще. Крышка экрана не может похвастаться таким же уровнем прочности, какой мы заметили у клавиатурного блока: нижняя кромка экрана (где находятся петли) особо хорошо деформируется, во время чего возникают локальные утечки подсветки. В остальном проблем не замечено, и нам не удалось вызвать какие-либо дефекты изображения на экране, прилагая силу с обратной стороны крышки.
Lenovo не предусмотрела каких-либо сервисных отсеков, поэтому для обслуживания придётся полностью снять нижнюю крышку клавиатурного блока. По меньшей мере, один из двух аккумуляторов можно отсоединить без разборки корпуса. У него нет ножек, поэтому даже если вынуть аккумулятор, то ноутбуком можно продолжать комфортно пользоваться (он не будет покачиваться).
В целом, стоит повторить то, что мы уже сказали по поводу меньшего брата ThinkPad T470: как корпус, так и его качество - очень хорошие, но у цельных корпусов всё равно есть явное преимущество.
В момент обзора в нашей лаборатории до сих пор находился образец нового X1 Carbon 2017, поэтому мы решили не упускать возможность сравнить оба этих довольно разных ноутбука друг с другом. Экран X1 Carbon 2017 лишь немногим меньше (14 vs. 15.6 дюймов), зато по габаритам разница очень заметна, и ThinkPad T570 кажется более громоздким.
Сравнение со своими конкурентами из категории ноутбуков для бизнеса сразу же улучшает впечатление от T570. По сравнению с предшественником, Lenovo смогла уменьшить толщину на 1.5 см. Вес также уменьшился - на 300 грамм, но зато новая конструкция стала больше в глубину. Среди бизнес-ноутбуков наш является самым компактным, за исключением Dell XPS 15 и Apple MacBook Pro 15, которые предназначены больше для розничных потребителей. Именно они будут лучшим выбором, если вы часто путешествуете, и вам нужна наиболее компактная система с 15-дюймовым экраном.
2 | Порты и коммуникации
Комплект портов в этом ноутбуке - одновременно обширный и современный. Помимо трёх портов USB 3.0 (Type-A) со средней скоростью обмена в 380 МБ/с (подключался твердотельный диск Samsung T3), Lenovo добавила гибкий и современный порт USB-C (Gen2). Он поддерживает двухстороннюю зарядку (Power Delivery), Thunderbolt 3, а также вывод видео с помощью DisplayPort 1.2a, так что можно подключать 4K-экран с развёрсткой 60 Гц. Есть также и полноразмерный HDMI port (1.4b), но через него 4K-монитор будет работать с частотой кадров не выше 24 Гц. Таким образом, в случае ThinkPad T570 можно работать минимум на 3-х мониторах одновременно (один встроенный и два внешних).
Порт USB-C можно использовать в том числе для зарядки ноутбука (или устройств от него), а также подключения док-станций - поэтому его месторасположение довольно важно. В ThinkPad T470s Lenovo разместила его неудачно, но в случае нашего T570 не на что жаловаться. Порт расположен слева ближе к задней кромке корпуса, поэтому пользоваться им должно быть довольно удобно.
Адаптер карт памяти SD
Адаптер полноразмерных карт SD расположен справа (ближе к передней кромке корпуса), поддерживает карты UHS-I, причём карта вставляется в него полностью - большая редкость в последнее время). При использовании нашей эталонной карты Toshiba (Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II, до 260 МБ/с) адаптер показал пропускную способность до 90 МБ/с и до 74 МБ/с при копировании фотографий. Такие результаты - примерно на уровне соперников из бизнес-сегмента, но Dell XPS 15 проявил себя гораздо лучше, и смог "выжать" более чем 200 МБ/с (низкие результаты в тесте копирования файлов вызваны механическим жёстким диском).
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Fujitsu LifeBook U757
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
74 MB/s ∼100% +1%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
73.6 MB/s ∼99%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
73.2 MB/s ∼99% -1%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
57.3 MB/s ∼77% -22%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
202.8 MB/s ∼100% +127%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
89.5 MB/s ∼44%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
85.39 MB/s ∼42% -5%
|Fujitsu LifeBook U757
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
82.6 MB/s ∼41% -8%
Беспроводные коммуникации
В ThinkPad T570 есть стандартный порт Gigabit Ethernet для проводных подключений и беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11ac в двух версиях - от Realtek и от Intel, а также дополнительный модуль диапазона ad, который нужен для функционала беспроводной док-станции WiGig Docking Station (её обзор на английском).
В нашей конфигурации установлен адаптер Intel 8265 (2x2), рассчитанный на 867 Мб/с. Наш стандартизированный тест Wi-Fi (используется эталонный роутер Linksys EA8500 на расстоянии 1 метра) показал хорошие результаты, типичные для этого модуля: приём ~640 Мб/с и передача ~560 Мб/с. Каких-либо проблем с Wi-Fi в ходе работы над обзором не замечено. Адаптер Intel 8265 также поддерживает Bluetooth 4.2, но (согласно Lenovo) ограничен скоростями Bluetooth 4.1 из-за ОС Windows.
Внутри корпуса есть 1 свободный слот M.2 (формата 2242), куда можно установить модем мобильных сетей 4G (WWAN). В данной модели необходимые модему антенны уже разведены внутри корпуса (см. фото), так что модем можно купить и установить в любой момент, когда он понадобится. Слот для сим-карты формата Micro-SIM находится под аккумулятором. Радует, что в ThinkPad T570 WWAN и WiGig можно использовать одновременно.
Lenovo также предлагает несколько конфигураций ThinkPad T570 с инфракрасными камерами для Windows Hello, но в нашей была обычная HD, с разрешением 720p - такая же, как и в предыдущей модели. Для видеоконференций она в общем годится, но качество изображение плохое. Зато двойной микрофонный массив обеспечивает хорошее качество звука.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
802.11 a/b/g/n/ac
|
948 Мбит ∼100% +48%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
674 Мбит ∼71% +5%
|Fujitsu LifeBook U757
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
660 Мбит ∼70% +3%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
639 Мбит ∼67%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
588 Мбит ∼62% -8%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
802.11 a/b/g/n/ac
|
949 Мбит ∼100% +69%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
641 Мбит ∼68% +14%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
561 Мбит ∼59%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
523 Мбит ∼55% -7%
|Fujitsu LifeBook U757
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
522 Мбит ∼55% -7%
Безопасность
Набор функций безопасности вполне приличный. В T570 есть сканер отпечатков пальцев (работает от прикосновения), а также адаптер смарт-карт. В отличие от ThinkPad T560, сканером отпечатков пользоваться очень удобно - теперь достаточно лишь прикоснуться к нему. В список стоит добавить опциональную инфракрасную камеру для Windows Hello (из некоторых конфигураций). Разумеется, в BIOS можно устанавливать пароли пользователя и администратора, и доступен чип Trusted Platform Module. Как обычно, есть замок Kensington Lock.
Аксессуары
Наш ThinkPad T570 поставлялся с блоком питания 45 Вт (штеккер Slim-Tip), хотя конфигурации с дискретным видеоадаптером комплектуются более мощным блоком на 65 Вт.
Обслуживание
Для доступа к внутренним компонентам требуется открыть нижнюю крышку клавиатурного блока. Но данный ноутбук продолжает неприятную традицию нескольких последних поколений ThinkPad, для которых это проще сказать, чем сделать: ведь надо не только вывинтить кучу шурупов Philips, но и справиться с миллионом пластиковых защёлок, которые готовы сломаться в любой момент.
Внутри корпуса есть 2 обычных слота памяти DDR4. В нашей конфигурации один из них был свободен, поэтому апгрейд не представляет проблем (по спецификации возможно 32 ГБ). Диск M.2 установлен через адаптер, который находится в 2.5-дюймовом отсеке для дисков. Lenovo говорит, что в слот M.2 (который изначально предназначен для установки опционального модема 4G WWAN) тоже можно установить диск, но самого маленького формата 2242 (интерфейс SATA-III). Внутренний аккумулятор держится на винтах, и при необходимости может быть заменён.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Lenovo продолжает использовать новую чёрную островную клавиатуру, которую называет Precision Keyboard - в этой модели у неё присутствует отдельный блок цифровых клавиш. На первый взгляд она такая же, как в ThinkPad T560 - но её размер немного уменьшили, чтобы она смогла уместиться в более компактном корпусе. Некоторые клавиши стали меньше в размере: три рядом с пробелом, и четыре рядом с вводом. Возможно, к этому придётся привыкнуть - но они отлично нажимаются, и наверняка процесс адаптации пройдёт быстро. Клавиатура всё так же отличается сравнительно хорошим ходом, и уверенным нажатием. Крышки клавиш немного загнуты вовнутрь, что делает печать более комфортной (пальцы меньше устают) - любой пользователь, который много печатает (особенно вслепую), наверняка это почувствует. Также установлена двухуровневая подсветка клавиатуры, которая может быть полезной в темноте.
Тачпад и TrackPoint
Небольшие изменения заметны и в этой области. Поверхность тачпада теперь начинается сразу же после клавиш TrackPointа – в предшественнике, T560, в этом месте был пластиковый разделитель. Тачпад относится к новым Precision Touchpad, то есть ввод обрабатывается непосредственно Windows (а не драйверами Lenovo). Соответственно, все соответствующие параметры меняются в настройках Windows. Панель управления Synaptics, в которой раньше была куча настроек, теперь позволяет изменить лишь несколько из них. Поверхность тачпада очень гладкая, пальцы скользят без каких-либо препятствий. Его размеры (10 x 7 см) обусловлены тем, что тачпад большего размера не поместился бы из-за кнопок TrackPoint.
Любимый печатающими вслепую джойстик TrackPoint - как всегда на своём месте. У него три кнопки, а управление курсором осуществляется легко и просто. Новым пользователям следует знать, что для управления нужно использовать средний палец правой руки (а не указательный, как пытаются новички). Кнопки качественные, кликают хорошо и равномерно.
4 | Дисплей
Для моделей ThinkPad T570 Lenovo предлагает 3 варианта матриц. К счастью, "начальная" HD-матрица (1366x768 пикселей) в Германии не продаётся, так что выбор по большому счёту сводится к обычному Full HD или высокому разрешению 4K. Обе матрицы - матовые IPS. Мы изучим 4K экран в отдельном обзоре, потому что в нашей конфигурации установлен обычный Full HD (1920x1080 пикселей, плотность 141 PPI при размере экрана в 15.6 дюймов). 4K-матрицы, разумеется, вызывают уважение, но они подойдут не каждому, потому что интерфейс на экране может выглядеть слишком мелко.
Для этого экрана (N156HCA-EAA) Lenovo честно указывает низкие значения яркости и контраста - и, к сожалению, мы подтверждаем эти значения. Заявленная номинальная яркость в 250 Кд/м² в реальной жизни оказалась чуть выше: 262 Кд/м², а среднее значение, наоборот, чуть ниже: 245 Кд/м². В результате получается, что T570 получше прежнего ThinkPad T560, но два соперника от Dell и Apple наглядно демонстрируют, какими могут быть современные экраны.
Сравнительно низкая яркость всё-таки может рассматриваться и как преимущество - например, в области уровня чёрного. У этой IPS-матрицы он очень низкий 0.24, что приводит к отличному контрасту, превышающему 1000:1. Радует, что нет раздражающей утечки подсветки, так что на уровне ощущений качество изображение вполне хорошее.
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
N156HCA-EAA, , 1920x1080, 15.6
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
2880x1800, 15.4
|Fujitsu LifeBook U757
LP156WF6-SPP1, , 1920x1080, 15.6
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
AUO35ED, , 1920x1080, 15.6
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Sharp SHP1453 LQ156M1, , 1920x1080, 15.6
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
LTN156HL09901, , 1920x1080, 15.6
|Response Times
-90%
-7%
-28%
-91%
-70%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
41.6
46
-11%
36
13%
47.2
-13%
54
-30%
58
-39%
|Response Time Black / White *
20.8
56
-169%
26.4
-27%
15.2
27%
52.4
-152%
36
-73%
|PWM Frequency
26040
199.2
-99%
220
-99%
|Параметры экрана
36%
7%
-78%
10%
-30%
|Brightness
245
465
90%
294
20%
341
39%
392
60%
220
-10%
|Brightness Distribution
89
92
3%
84
-6%
90
1%
89
0%
84
-6%
|Уровень чёрного *
0.24
0.33
-38%
0.27
-13%
0.81
-238%
0.26
-8%
0.27
-13%
|Контрастность
1092
1464
34%
1159
6%
417
-62%
1538
41%
900
-18%
|Colorchecker DeltaE *
4.5
1.4
69%
4.5
-0%
10.9
-142%
4.9
-9%
7.49
-66%
|DeltaE для серого *
3.5
1.5
57%
4
-14%
13.3
-280%
7.2
-106%
7.5
-114%
|Гамма
2.32 103%
2.34 103%
2.24 107%
2.11 114%
2.11 114%
2.35 102%
|CCT
6524 100%
6650 98%
6387 102%
16030 41%
6911 94%
6115 106%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
42.04
55.3
32%
53.8
28%
64.2
53%
38.9
-7%
|Color Space (Percent of sRGB)
65.4
84.74
30%
83.4
28%
98.9
51%
60.9
-7%
|Среднее значение
-27% / 4%
0% / 4%
-53% / -65%
-41% / -10%
-50% / -41%
* ... меньше = лучше
Матрица Full HD из нашего T570 показала достойные средние отклонения DeltaE-2000 (sRGB) прямо "из коробки". Они составили 3.5 (уровни серого) и 4.5 (цвета), замеренные профессиональным комплексом CalMAN и спектрофотомером. В пространстве цветов есть существенные неравномерности, превышающие 10 (синий цвет). Калибровка (корректирующий профиль ICC можно загрузить по ссылке выше) улучшает в основном оттенки серого - отклонение минимизируется до 0.9. Цвета также немного улучшаются, хотя есть ряд неравномерностей.
С ростом насыщенности цвета точность падает, что приводит к неполному отображению спектра цветов. По нашим измерениям оно составляет лишь 65% sRGB и 42% AdobeRGB, так что эта матрица не годится для (полу) профессиональной работы с фотографиями или полиграфией.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|20.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 6.8 ms стадия 1
|↘ 14 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 13% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|41.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 22 ms стадия 1
|↘ 19.6 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 47% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.2 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|26040 Hz
|40 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 26040 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 40 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 26040 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1345 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
В автономном режиме яркость не уменьшается, но в условиях яркого освещения будет трудно работать. Яркости в 250 Кд/м² недостаточно, даже несмотря на матовое покрытие экрана. Тем не менее, в тени всё должно быть нормально.
IPS-матрица в целом обеспечивает хорошие углы обзора, но мы видели матрицы и получше. Если смотреть снизу или сверху, яркость заметно падает - но хотя бы цвета не искажаются.
5 | Производительность
Lenovo выпускает несколько конфигураций ThinkPad T570. Можно выбрать как готовые, так и сконфигурировать свою собственную (на веб-сайте Lenovo). Для этого ноутбука предлагаются только энергоэффективные ULV-процессоры (даже несмотря на большой размер корпуса). Если вам нужен 4-хядерный процессор, лучше обратить внимание на ThinkPad T470s (скоро будет готов наш обзор) или рабочие станции ThinkPad P51 или P71. Дополнительная графическая производительность обеспечивается дискретными видеоадаптерами Nvidia GeForce 940MX (GDDR5), но в нашей конфигурации - обычный, встроенный в процессор. В общем, в определённом плане ThinkPad T570 можно сконфигурировать под свои задачи.
Процессор
Intel Core i5-7200U Kaby Lake является современным 2х-ядерным процессором Intel низковольной ULV-серии: типичное энергопотребление ограничено 15 Вт. Разумеется, это точно не монстр производительности, но вполе достаточен для большинства офисных задач. Процессор работает на максимальной турбо-частоте до 3.1 ГГц (2 активных ядра), и поддерживает Hyperthreading.
В ходе тестирования мы столкнулись с рядом проблем производительности. В теории, данный процессор должен быть в состоянии полностью использовать свой потенциал, и в тесте Cinebench R15 Multi он показал хороший результат (330 пунктов). Lenovo увеличила норму тепловыделения TDP до 25 Вт, но изредка наблюдается ограничение до обычных 15 Вт, это видно в зацикленном Cinebench R15 Multi. Результат стабилизируется на уровне около 320 пунктов, а начальный результат также немного ниже обычного, т.к. наблюдается небольшое снижение тактовой частоты процессора уже во время первого цикла. Причина этого не ясна. Потолок производительности был явно задан (а BIOS была последней версии).
В тестах производительности ThinkPad T570 находится вполне на уровне своих соперников из бизнес-сегмента, хотя у двух ноутбуков Apple и Dell на базе 4х-ядерных процессоров в многопоточных тестах есть очевидное преимущество.
Другой проблемой, уже встречавшейся в ThinkPad T470s, является снижение производительности в автономном режиме. Мы попытались изменить настройки в BIOS, но это никак не помогло. Процессор снижает свою частоту даже ниже номинальной (2.5 ГГц), поскольку тест Cinebench Multi выполняется на частотах 2.2...2.4 ГГц. Такое поведение не меняется даже в случае использования лишь одного ядра.
Тест CB R15 Multi, выполненный в автономном режиме, показал лишь 233 пункта, что означает уменьшение производительности примерно на 30%.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
|
146 Points ∼65% +14%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
Intel Core i7-6700HQ
|
141 Points ∼63% +10%
|Fujitsu LifeBook U757
Intel Core i5-7200U
|
128 Points ∼57% 0%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
Intel Core i5-7200U
|
128 Points ∼57%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
Intel Core i5-7200U
|
126 Points ∼57% -2%
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
Intel Core i5-6200U
|
113 Points ∼51% -12%
|CPU Multi 64Bit
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
Intel Core i7-6700HQ (macOS)
|
666 Points ∼36% +102%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
|
508 Points ∼27% +54%
|Fujitsu LifeBook U757
Intel Core i5-7200U
|
331 Points ∼18% 0%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
Intel Core i5-7200U
|
330 Points ∼18% 0%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
Intel Core i5-7200U
|
330 Points ∼18%
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
Intel Core i5-6200U
|
290 Points ∼16% -12%
Общая производительность системы
В целом интерфейс работал очень плавно, и в повседневной работе никаких проблем с ПО или железом не наблюдалось. Благодаря SSD загрузка ОС и приложений выполняется быстро и без задержек. В некоторых конфигурациях до сих пор есть обычные механические жёсткие диски - такие ноутбуки, очевидно, будут более медленными.
Для более полной картины мы используем синтетический тест PCMark 8, который показал хорошие результаты: в важном тесте офисных задач ThinkPad T570 оказался позади лишь Dell XPS 15. Если установить второй модуль памяти, то можно ещё немного поднять производительность.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
4884 Points ∼75% +6%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
HD Graphics 620, 7200U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
4606 Points ∼71%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
Radeon Pro 450, 6700HQ, Apple SSD SM0256L
|
4426 Points ∼68% -4%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
HD Graphics 620, 7200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
4330 Points ∼66% -6%
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
HD Graphics 520, 6200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive
|
4091 Points ∼63% -11%
|Home Score Accelerated v2
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
3659 Points ∼61% +4%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
Radeon Pro 450, 6700HQ, Apple SSD SM0256L
|
3637 Points ∼61% +3%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
HD Graphics 620, 7200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
3542 Points ∼59% +1%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
HD Graphics 620, 7200U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|
3523 Points ∼59%
|Fujitsu LifeBook U757
HD Graphics 620, 7200U, Samsung CM871a MZNTY256HDHP
|
3320 Points ∼56% -6%
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
HD Graphics 520, 6200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive
|
2928 Points ∼49% -17%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3523 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4380 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4606 баллов
Хранение данных
Тут ситуация очень похожа на более компактного собрата ThinkPad T470. В 2.5-дюймовом отсеке для дисков есть интерфейс PCIe x2. Туда можно устанавливать либо обычные 2.5-дюймовые диски (высотой до 7 мм), либо диски NVMe (подключение через адаптер). Слот 4G WWAN slot (формат M.2 2242) также подходит для дисков с интерфейсом SATA-III, либо новых кэширующих Intel Optane.
В нашей конфигурации используется Samsung PM961 256 ГБ. У него интерфейс PCIe NVMe, так что в настоящее время это один из самых быстрых дисков на рынке (которому не удаётся полностью показать свой потенциал из-за ограниченного интерфейса PCIe x2). Скорость последовательного чтения составила около 1300 МБ/с, а последовательной записи почти 1200 МБ/с - что совсем не плохо. Однако при подключении этого же диска через интерфейс PCIe x4 скорости были бы выше (это видно в тестах ThinkPad T470s). В остальном производительность такая же, в том числе в самом важном тесте чтения блоков 4K.
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
Samsung PM961 MZVLW256HEHP
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
Apple SSD SM0256L
|Fujitsu LifeBook U757
Samsung CM871a MZNTY256HDHP
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0)
|CrystalDiskMark 3.0
-17%
-46%
-28%
-92%
20%
|Write 4k QD32
426.4
443
4%
256.7
-40%
297.5
-30%
1.057
-100%
532.8
25%
|Read 4k QD32
509.7
630
24%
402.8
-21%
495
-3%
69.75
-86%
629.8
24%
|Write 4k
130.6
13
-90%
88.37
-32%
138.4
6%
1.021
-99%
167.4
28%
|Read 4k
56.59
9.8
-83%
36.43
-36%
41.79
-26%
10.84
-81%
53.15
-6%
|Write 512
860.3
945
10%
321.7
-63%
298.8
-65%
42.51
-95%
1064
24%
|Read 512
933.4
842
-10%
414.3
-56%
672.7
-28%
101.7
-89%
832.3
-11%
|Write Seq
1166
1343
15%
488.4
-58%
298.6
-74%
74.17
-94%
1666
43%
|Read Seq
1318
1298
-2%
509.3
-61%
1245
-6%
123
-91%
1760
34%
Видеоадаптер
По поводу Intel HD Graphics 620 нет ничего нового. Он работает на частоте 1000 МГц, и делит память напополам с процессором. Поэтому в случае установки второго модуля памяти производительность может вырасти (от +20 до 40%). Для офисных задач HD 620 достаточно мощный - даже редактирование видео не будет проблемой (если видео редактор поддерживает Intel Quick Sync).
В синтетических тестах тоже никаких сюрпризов: Даже несмотря на одноканальный режим памяти, производительность ThinkPad T570 нормальная (хотя ThinkPad T470s на 24...43% быстрее благодаря двухканальному режиму - впрочем, его частота немного выше).
Ноутбук Acer TravelMate P-259 является хорошим примером того, для чего может быть нужен дискретный видеоадаптер Nvidia GeForce 940MX (GDDR5). Производительность в таком случае вырастает от 91 до 170%, хотя два дискретных GPU из Apple MacBook Pro и Dell XPS 15 тоже смотрятся достойно.
Мы снова отметили существенное снижение производительности при работе от аккумулятора. В тесте 3DMark 11 результат GPU sub упал до 711 пунктов (vs. 1431 при питании от сети), поэтому падение производительности в этом случае составило более 50%. Это очень похоже на программную проблему, потому что каких-либо аппаратных причин для такой низкой производительности просто не существует.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i5-7300HQ
|
8201 Points ∼100% +473%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
AMD Radeon Pro 450, Intel Core i7-6700HQ
|
4502 Points ∼55% +215%
|Acer TravelMate P259-MG-71UU
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-6500U
|
2821 Points ∼34% +97%
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7600U
|
1777 Points ∼22% +24%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1431 Points ∼17%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1417 Points ∼17% -1%
|Fujitsu LifeBook U757
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1309 Points ∼16% -9%
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1111 Points ∼14% -22%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i5-7300HQ
|
6393 Points ∼100% +678%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
AMD Radeon Pro 450, Intel Core i7-6700HQ
|
3252 Points ∼51% +296%
|Acer TravelMate P259-MG-71UU
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-6500U
|
2222 Points ∼35% +170%
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7600U
|
1176 Points ∼18% +43%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
822 Points ∼13%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
792 Points ∼12% -4%
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
591 Points ∼9% -28%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i5-7300HQ
|
39864 Points ∼100% +467%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
AMD Radeon Pro 450, Intel Core i7-6700HQ
|
21533 Points ∼54% +206%
|Acer TravelMate P259-MG-71UU
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-6500U
|
13459 Points ∼34% +91%
|Lenovo ThinkPad T470s-20HGS00V00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7600U
|
9610 Points ∼24% +37%
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
7030 Points ∼18%
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
6840 Points ∼17% -3%
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
4912 Points ∼12% -30%
|3DMark 11 Performance
|1533 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|51988 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|5741 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|774 баллов
Игры
HD Graphics 620 не является хорошей платформой для игр, что наглядно видно в игровых тестах. Даже старые игры вроде “Tomb Raider” или “BioShock Infinite” из далёкого 2013-го года могут идти лишь на низких настройках, и в низком разрешении. Это можно немного улучшить, установив второй модуль памяти (рост может составить от ~15 до 30% (в зависимости от игры), но любителям играть на деловых ноутбуках лучше выбрать конфигурацию с дискретным видеоадаптером GeForce 940MX.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Tomb Raider (2013)
|66.9
|33.6
|19.7
|9.5
|fps
|BioShock Infinite (2013)
|41.7
|24.4
|20.2
|6.6
|fps
|Battlefield 4 (2013)
|30.3
|25.2
|15.5
|4.8
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|13.1
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|10.5
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Система охлаждения ThinkPad T570 состоит из одного вентилятора и одной тепловой трубки. Горячий воздух удаляется с левой стороны. В конфигурациях с дискретным видеоадаптером, скорее всего, будут использоваться 2 тепловых трубки (из-за повышенного тепловыделения).
В режиме простоя вентилятор отключается, и работает только изредка (впрочем, всё равно довольно тихо: 31.2 дБ). Под нагрузкой его становится слышно – шум вырастает до 38.7 дБ. Другие соперники из категории бизнес-ноутбуков в этом плане показали себя лучше. По крайней мере, профиль шума не раздражает, а неприятные электронные звуки тоже отсутствуют.
Уровень шума
|Ожидание
|
29.3 / 29.3 / 31.2 дб
|Нагрузка
|
|35.1 / 38.7 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 29.3 dB(A)
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
7200U, HD Graphics 620
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
6700HQ, Radeon Pro 450
|Fujitsu LifeBook U757
7200U, HD Graphics 620
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
7200U, HD Graphics 620
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook)
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
6200U, HD Graphics 520
|Уровень шума
-5%
7%
7%
-17%
2%
|Мин. в простое *
29.3
30.6
-4%
28.2
4%
29
1%
31.6
-8%
30.8
-5%
|В простое, сред. *
29.3
30.6
-4%
28.2
4%
29
1%
31.6
-8%
30.8
-5%
|В простое, макс. *
31.2
30.6
2%
28.2
10%
29
7%
33.4
-7%
30.8
1%
|Нагрузка, сред. *
35.1
34.7
1%
33.3
5%
31
12%
47.8
-36%
33.1
6%
|Нагрузка, макс. *
38.7
46.3
-20%
34
12%
33.4
14%
47.8
-24%
34.4
11%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Мы заметили довольно высокий нагрев поверхности корпуса для 15.6-дюймового ноутбука, тем более использующего низковольтные ULV-компоненты. В нижней части основного блока есть 2 точки нагрева, он доходит до 48 °C . Поскольку они находятся в центре, ноутбуком (скорее всего) можно будет нормально пользоваться даже положив его на колени. Центральная и левая части клавиатуры тоже нагреваются, причём это довольно ощутимо при печати. Нагрев не вызывает особого дискомфорта, а область для рук остаётся прохладной.
Во время простоя или несложных задач ноутбук не греется.
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
7200U, HD Graphics 620
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
6700HQ, Radeon Pro 450
|Fujitsu LifeBook U757
7200U, HD Graphics 620
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
7200U, HD Graphics 620
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook)
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
6200U, HD Graphics 520
|Нагрев
1%
-2%
9%
-12%
1%
|Нагрузка, макс. сверху *
39.5
43
-9%
42
-6%
37
6%
47.6
-21%
33.3
16%
|Нагрузка, макс. на дне *
48.3
40
17%
38.8
20%
41.1
15%
42.1
13%
40.1
17%
|В простое сверху *
24.5
26
-6%
29.2
-19%
23.2
5%
29.9
-22%
27.4
-12%
|В простое на дне *
25.3
25
1%
26.3
-4%
23.2
8%
29.8
-18%
29.6
-17%
* ... меньше = лучше
Нагрузочный тест
В нагрузочных тестах (1 час работы Prime95 и FurMark) на ThinkPad T570 получены 2 совершенно разных результата, хотя ПО и версия BIOS не менялись. При первом запуске наблюдалась обычная картина для низковольтных ULV-процессоров, когда энергопотребление быстро падает до 15 Вт. Это довольно странно, потому что лимит тепловыделения в этом ноутбуке увеличен до 25 Вт. частота процессора падает до 1.5...1.6 ГГц уже через несколько секунд, в то время как видеопроцессор работает на 950 МГц. Время от времени наблюдались провалы аж до 9 Вт (процессор 1.0...1.1 ГГц, видеопроцессор 600...650 МГц), но результаты теста 3DMark 11, запущенного сразу после нагрузочного, были нормальными.
Повторное выполнение комплекса нагрузочных тестов показало вполне стабильную производительность. Процессор смог выдерживать свою максимальную частоту (3.1 ГГц) на протяжении 20 минут, равно как и видеопроцессор (1000 МГц). Температура процессора поднялась до 75 °C, после чего частота снизилась до диапазона 2.8...3.1 ГГц. При этом видеоадаптер продолжал работать на частоте 1000 Мгц, и замеченных ранее провалов производительности не наблюдалось.
При работе от аккумулятора производительность снова снижалась, процессор потребляет лишь 7.5 Вт. Этого хватает лишь для работы на частотах 1.4...1.5 ГГц (процессор) и 450 МГц (видеопроцессор).
Нам снова приходится предположить, что причина находится где-то в программной плоскости, и надеяться, что Lenovo срочно выпустит обновление BIOS.
7 | Акустическая система
Заявленный номинал двух стерео динамиков составляет 2 Вт. Они расположены в нижней части корпуса, поэтому качество звука сильно зависит от типа поверхности, на которой находится ноутбук. Средние и высокие частоты оказались хорошо сбалансированными: это означает, что качество голоса будет хорошее, но музыке или фильмам будет не хватать мощности, при этом громкость динамиков находится на не очень высоком уровне 77 дБ.
Воспроизведение через 3.5-мм аудиопорт работает нормально, равно как через Bluetooth (использовалась колонка Denon Envaya Mini.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
(±) | неплохой уровень макс. громкости (77.1 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 12.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (11.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 0% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 6% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 93% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
(±) | неплохой уровень макс. громкости (74.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 15.5% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (15.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 18% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 79% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 16% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 80% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Энергопотребление в режиме простоя довольно низкое - за это надо сказать спасибо низковольтному ULV-процессору и экрану с относительно низкой подсветкой. Диапазон от 3.2 до 8.2 - очень достойный (учитывая размер экрана в 15.6 дюймов). Оба ноутбука от Dell и Apple по этому показателю остались позади (не забудем про их 4х-ядерные процессоры и более высокое разрешение экрана у MacBook).
Под нагрузкой энергопотребление зависит от загрузки процессора, и находится ли он в режиме вынужденного ограничения производительности, или нет. Когда процессор достигает потолка тепловыделения в 15 Вт, общее потребление составляет 34 Вт. В режиме максимальной производительности ноутбук будет потреблять от 44 до 45 Вт (46 Вт), так что мощности компактного блока питания номиналом 45 Вт в этом случае едва достаточно. Аккумулятор в этом случае не разряжается, но в такой ситуации ноутбуку практически не удаётся одновременно заряжать аккумулятор.
|Выкл.
|0.24 / 0.33 Вт
|Ожидание
| 3.6 / 7.7 / 8.2 Вт
|Нагрузка
|
30.8 / 46.1 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
7200U, HD Graphics 620, 1920x1080
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
6700HQ, Radeon Pro 450, 2880x1800
|Fujitsu LifeBook U757
7200U, HD Graphics 620, 1920x1080
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
7200U, HD Graphics 620, 1920x1080
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 1920x1080
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
6200U, HD Graphics 520, 1920x1080
|Энергопотребление
-47%
4%
12%
-93%
7%
|В простое, мин. *
3.6
2.9
19%
3.96
-10%
3.58
1%
6.6
-83%
4.3
-19%
|В простое, сред. *
7.7
9.7
-26%
7.74
-1%
5.97
22%
9
-17%
7.3
5%
|В простое, макс. *
8.2
10.1
-23%
8.64
-5%
6.81
17%
10.7
-30%
7.8
5%
|Нагрузка, сред. *
30.8
65
-111%
28.8
6%
29.4
5%
77.5
-152%
26.3
15%
|Нагрузка, макс. *
46.1
89.5
-94%
32
31%
39.7
14%
130
-182%
32
31%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
В ThinkPad T570 используется система 2х аккумуляторов, соединённых с помощью моста Lenovo Power-Bridge. Номинал внутреннего составляет 32 Вт⋅ч (литий-полимерный, 4 ячейки), а отсоединяемый внешний в нашей конфигурации был номинала 24 Вт⋅ч (литий-полимерный, 3 ячейки). В нашем случае суммарная ёмкость составила 56 Вт⋅ч. Lenovo продаёт и более ёмкие варианты на 48 и 72 Вт⋅ч (литий-ионные, 6 ячеек), но они немного приподнимут ноутбук сзади. Внешний аккумулятор всегда разряжается первым, а внутренний - заряжается первым. Как только заряд внутреннего достигнет 80%, начинает заряжаться внешний (до уровня 95%). Этот процесс занимает примерно 2 часа 40 минут, а полная зарядка достигается ещё через 60 минут.
Начнём с максимального и минимального времени. В режиме простоя ноутбук продержался почти 20 часов (беспроводные модули выключены, подсветка минимальная). В режиме максимальной нагрузки он проработал 3 часа 21 минуты - что является очень хорошим результатом, но не стоит забывать про ограничение производительности в автономном режиме. Наш тест циклического просмотра видео в режиме Full HD (Big Buck Bunny, H.264) проработал почти 10 часов при нормализованной яркости подсветки в 150 Кд/м².
В нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi наш ThinkPad T570 проработал 7 часов 30 минут. Изначально тест выполнялся стандартным броузером Microsoft Edge, но нам было интересно сравнить результаты и с другими (более популярными). Для этого мы загрузили новейшие версии Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera, и выполнили тест повторно. Google Chrome обеспечил самое долгое время работы (на 12 минут дольше, чем Microsoft Edge). Opera находится третьем месте (на 10 минут меньше), а Mozilla Firefox стал самым прожорливым, обеспечив на 30 минут меньше работы.
|Без нагрузки
|19час. 27мин.
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38.14393.0.0)
|7час. 34мин.
|1080p-видео
|9час. 47мин.
|Макс. расход энергии
|3час. 21мин.
|Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE
7200U, HD Graphics 620, 56 Вт⋅ч
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.6 GHz, 450)
6700HQ, Radeon Pro 450, 76 Вт⋅ч
|Fujitsu LifeBook U757
7200U, HD Graphics 620, 50 Вт⋅ч
|HP EliteBook 850 G4-Z2W86ET
7200U, HD Graphics 620, 51 Вт⋅ч
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 56 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad T560-20FH001FGE
6200U, HD Graphics 520, 67 Вт⋅ч
|Время работы
-17%
-3%
-0%
-45%
12%
|В простое
1167
1081
-7%
565
-52%
1085
-7%
|Нагрузка и 100% яркости
201
55
-73%
160
-20%
84
-58%
226
12%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
454
602
33%
440
-3%
530
17%
334
-26%
661
46%
|Воспр. видео H.264
587
516
-12%
637
9%
571
-3%
За
Против
Вердикт
В этом году Lenovo ThinkPad T570 получился очень хороший обновлённый бизнес-ноутбук во многих областях - хотя у него обнаружилось несколько недостатков и даже возможных багов, которые - надеемся - в будущем будут исправлены.
Нам очень понравился обновлённый, более компактный корпус. В этом году Lenovo вернулась к традиционной угольно-чёрной цветовой гамме во всех ноутбуках T-серии, одновременно уменьшив габариты корпуса. Это особенно заметно по уменьшившимся рамкам экрана. К счастью, стабильность и качество сборки корпуса не пострадали. К сожалению, добраться до внутренностей не так просто, что верно и для ThinkPad T470 меньшего размера.
Среди других преимуществ - традиционно превосходные клавиатура, тачпад и джойстик TrackPoint, даже несмотря на то, что некоторые клавиши чуть уменьшились в размере. Печатать по-прежнему уверенная и приятная. По сравнению с предыдущей моделью тачпад также стал лучше. В плане набора функций безопасности, портов, производительности Wi-Fi или времени автономной работы Lenovo также не пошла на компромиссы.
Хороший корпус, хорошие беспроводные возможности и достойные устройства ввода, но посредственная матрица Full HD и изредка возникающие провалы производительности: Lenovo ThinkPad T570 может стать очень хорошим бизнес-ноутбуком, если немного его "отполировать".
Один из традиционных минусов ThinkPad никуда не исчез: Lenovo упорно продолжает использовать посредственные матрицы Full HD. Несмотря на технологию IPS (и чуть лучшую яркость ~250 Кд/м² по сравнению с предшественником ThinkPad T560), при сравнении с соперниками у неё просто нет шансов. Цветовая гамма тоже ограничена.
Нас сильно удивили изредка возникавшие провалы производительности (которые совершенно необъяснимы), а также распределение нагрева. Используемый низковольтный (ULV) процессор в теории должен быть способен полностью использовать свой потенциал, но он довольно часто понижал производительность, а также достигал лимита тепловыделения. Существенное (от 30 до 50%) снижение производительности в режиме работы от аккумулятора также выглядит совершенно необоснованным, потому что процессор даже не в состоянии работать на номинальной частоте. Остаётся надеяться, что это программная проблема, и Lenovo исправит её в обновлении BIOS. Как и в случае с ThinkPad T470s, по этой причине мы вычли 3% из рейтинга (поскольку проблема до сих пор не исправлена). Таким образом, в своём текущем виде ThinkPad T570 не смог получить оценку "очень хорошо".
Lenovo ThinkPad T570-20H90002GE - 15/04/2017 v6
Andreas Osthoff