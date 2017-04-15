Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad T570

1 | Дизайн и особенности корпуса

Как и в случае более компактного 14-дюймового младшего брата ThinkPad T470, в ThinkPad T570 Lenovo доработала корпус. Самым заметным изменением по сравнению с ThinkPad T560 стал его цвет. Поверхность прежнего корпуса была тёмно-серого цвета, а в этом Lenovo вернулась к классическому угольно-чёрному. В остальном внешний вид довольно знакомый, и расценивать ли изменения положительно или отрицательно - дело вкуса. Одни считают угловатый чёрный корпус Thinkpadoв классическим и элегантным, другие - унылым и скучным. В офисах ThinkPad T570 точно будет смотреться хорошо.

Конструкция сделана из усиленного углеволокном пластика. Тактильные ощущения такие же, как и в случае ThinkPadа T470 меньшего размера: наощупь поверхность кажется намного более грубоватой, совершенно не такой бархатной, как у более дорогого ThinkPad T470s. Новый корпус этого 15-дюймового ноутбука получился очень компактным, он ощущается качественно сделанной вещью. Ни надавливание, ни попытки скручивания не стали для него особой проблемой: только лишь центральная часть клавиатуры немного гнётся, если надавить как следует. Lenovo утверждает, что ноутбук тестировали на соответствие стандартам армии США (MIL-STD-810G), но деталей относительно того, какие именно тесты выполнялись - она не раскрывает.

Экран держится на двух металлических петлях, которые раскрываются до 180 градусов. Они очень прочные и хорошо удерживают экран в необходимой позиции (небольшое покачивание становится заметно только при наличии вибраций). Крышку можно открыть одной рукой, но не всегда это удастся с первого раза: двумя руками будет намного проще. Крышка экрана не может похвастаться таким же уровнем прочности, какой мы заметили у клавиатурного блока: нижняя кромка экрана (где находятся петли) особо хорошо деформируется, во время чего возникают локальные утечки подсветки. В остальном проблем не замечено, и нам не удалось вызвать какие-либо дефекты изображения на экране, прилагая силу с обратной стороны крышки.

Lenovo не предусмотрела каких-либо сервисных отсеков, поэтому для обслуживания придётся полностью снять нижнюю крышку клавиатурного блока. По меньшей мере, один из двух аккумуляторов можно отсоединить без разборки корпуса. У него нет ножек, поэтому даже если вынуть аккумулятор, то ноутбуком можно продолжать комфортно пользоваться (он не будет покачиваться).

В целом, стоит повторить то, что мы уже сказали по поводу меньшего брата ThinkPad T470: как корпус, так и его качество - очень хорошие, но у цельных корпусов всё равно есть явное преимущество.