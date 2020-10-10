Nvidia может выпустить улучшенные видеокарты RTX 3000 на 7-нм техпроцессе TSMC в 2021 году

Судя по последним утечкам, Nvidia может отказаться от услуг Samsung по производству чипов, возложив эту задачу на плечи TSMC. Видимо, в компании недовольны ограниченными поставками, которые связаны с проблемами в освоении 8-нм техпроцесса Samsung, но любые изменения в этом плане придется перенести на 2021 год.

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Как известно, графические процессоры для игровых видеокарт Nvidia RTX 3000 производятся по 8-нм техпроцессу Samsung - пока что у производителя явно наблюдаются проблемы с поставками, из-за чего продукция в сильном дефиците. В Nvidia недавно официально заявили, что нехватка моделей RTX 3000 продлится до начала 2021 года. Тем не менее, на этом в зеленой команде решили не ограничиваться и уже разрабатывают план по исправлению ситуации на рынке. Судя по последней утечке с одного из китайских ресурсов, в Nvidia планируют отказаться от услуг Samsung в следующем году. Если это правда, то приведет ли это к появлению некого промежуточного поколения видеокарт между текущими Ampere и грядущими Hopper?

По данным DigiTimes, Nvidia зарезервировала существенную часть производственных мощностей фабрики TSMC (7-нм техпроцесс) на 2021 год, а последняя, в свою очередь, снизила стоимость одной кремниевой пластины, произведенной по 7-нм техпроцессу. То есть, по факту Nvidia может выпустить улучшенные версии RTX 3000 со сниженным энергопотреблением и повышенной производительностью. Источник подчеркивает, что Nvidia, вероятно, станет основным клиентом TSMC в 2021 году.

Что интересно, в более ранних утечках также фигурировала информация о том, что Nvidia зарезервировала мощности для производства 5-нм продукции у TSMC, а значит видеокарты с архитектурой Hopper могут выйти уже через год после Ampere. Судя по всему, теперь поколения видеокарт будут присутствовать на рынке не 2, а 1 год - видимо AMD неплохо подгоняют Nvidia обещаниями по выпуску мощных игровых видеокарт в этом году. У команды красных уже были намечены планы по производству наследников Navi 21 на 5-нм техпроцессе TSMC к концу 2021, но в Nvidia явно не собираются уступать.