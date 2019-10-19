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Zen 5 уже разрабатывается, хотя ноутбуки ещё ждут Zen 2

AMD Zen 5 уже разрабатывается, и скоро выйдут новинки на Zen 2
AMD Zen 5 уже разрабатывается, и скоро выйдут новинки на Zen 2
Процессоры на архитектуре Zen 2 продолжают выходить, а в AMD уже почти сделали Zen 3 - далее испытания, производство - и уже взялись за Zen 4 и Zen 5. Последняя должна прийти в 2022
Codrut Nistor | 19/10/2019
AMD рабочие станции ноутбуки игры Ryzen (Zen) Zen

В ближайшее время выйдут ещё процессоры на архитектуре Zen 2, но последующие поколения уже находятся в различной степени готовности. Это не слухи, а официальная информация от самой AMD: Zen 4 и Zen 5 проектируются, Zen 3 осталось немного до выхода. Информация пришла с мероприятия Horizon Executive Summit в итальянском Риме.

В фокусе компании сейчас релиз третьего поколения процессоров EPYC, ориентированных в основном на серверы, и четвёртого поколения процессоров Ryzen. Произойдёт это не позднее следующего года. В ноябре 2019 должны выйти новые Threadripper, младшая среди них модель - предположительно, 3960X - должна нести 24 ядра и 48 потоков, а в старших может быть 48/96 или даже 64/128 ядер и потоков (предположительно, флагманская модель будет называться 3990X, а её выход может состояться в январе 2020). Как 3960X, так и 3970X с его предполагаемыми 32 ядрами, 64 потоками должны быть официально представлены 29 ноября.

При всём этом текущие трёхтысячные Ryzen, используемые в ноутбуках, довольствуются архитектурой Zen+ (чуть улучшенная первая Zen). Именно на мобильном сегменте будет в ближайшее время фокусировать свои усилия Intel, извечный конкурент AMD.

Источник(и)

OC3D News

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Codrut Nistor, 2019-10-19 (Update: 2019-10-19)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 