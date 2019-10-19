Zen 5 уже разрабатывается, хотя ноутбуки ещё ждут Zen 2

В ближайшее время выйдут ещё процессоры на архитектуре Zen 2, но последующие поколения уже находятся в различной степени готовности. Это не слухи, а официальная информация от самой AMD: Zen 4 и Zen 5 проектируются, Zen 3 осталось немного до выхода. Информация пришла с мероприятия Horizon Executive Summit в итальянском Риме.

В фокусе компании сейчас релиз третьего поколения процессоров EPYC, ориентированных в основном на серверы, и четвёртого поколения процессоров Ryzen. Произойдёт это не позднее следующего года. В ноябре 2019 должны выйти новые Threadripper, младшая среди них модель - предположительно, 3960X - должна нести 24 ядра и 48 потоков, а в старших может быть 48/96 или даже 64/128 ядер и потоков (предположительно, флагманская модель будет называться 3990X, а её выход может состояться в январе 2020). Как 3960X, так и 3970X с его предполагаемыми 32 ядрами, 64 потоками должны быть официально представлены 29 ноября.