40 часов: Столько времени рядовой владелец iPhone смотрит в экран смартфона за неделю

Новое исследование рассказывает о том, сколько раз за день люди берут свои смартфоны в руки, о том, сколько часов проводят, смотря в экран

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D Printing , 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , E-Mobility , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Human 2.0 , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Сколько часов за день наши глаза смотрят в экраны наших смартфонов? Цифра может оказаться неожиданно большой, если подсчитать непредвзято.

Небольшое исследование от компании Solitaired (разработчик игр) соообщает: Рядовой пользователь iPhone смотрит в свой смартфон 39 часов, 54 минуты за неделю. Эта цифра очень близка к продолжительности рабочей недели. Источник данных - анализ использования 667 смартфонов iPhone в августе этого года (с 13 до 18 числа), данные за это число дней были распределены на 7 дней.

78% тех, кто согласился принимать участие в исследовании, неправильно оценивают время, которое проводят за телефонным экраном за день. Усреднённая между всеми 667 людьми оценочная цифра, 3 часа и 42 минуты, оказалась заметно меньше реальной цифры в 5 часов и 42 минуты. Основная часть из этих почти шести часов (1 час и 23 минуты) тратится на социальные сети. Значительное время уходит ещё на просмотр картинок, видео и всего-всего развлекательного (на таких сервисах, как YouTube и TikTok), на чтение сайтов и на совершение покупок в Сети.

Участники исследования полагали, в среднем, что берут телефон в руки 40 раз за день. Реальная цифра оказалась намного больше: 99.

Около 20% от принимавших участие в исследовании людей проводят, глядя в экран смартфона, более 8 часов ежедневно.