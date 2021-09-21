40 часов: Столько времени рядовой владелец iPhone смотрит в экран смартфона за неделю
Сколько часов за день наши глаза смотрят в экраны наших смартфонов? Цифра может оказаться неожиданно большой, если подсчитать непредвзято.
Небольшое исследование от компании Solitaired (разработчик игр) соообщает: Рядовой пользователь iPhone смотрит в свой смартфон 39 часов, 54 минуты за неделю. Эта цифра очень близка к продолжительности рабочей недели. Источник данных - анализ использования 667 смартфонов iPhone в августе этого года (с 13 до 18 числа), данные за это число дней были распределены на 7 дней.
78% тех, кто согласился принимать участие в исследовании, неправильно оценивают время, которое проводят за телефонным экраном за день. Усреднённая между всеми 667 людьми оценочная цифра, 3 часа и 42 минуты, оказалась заметно меньше реальной цифры в 5 часов и 42 минуты. Основная часть из этих почти шести часов (1 час и 23 минуты) тратится на социальные сети. Значительное время уходит ещё на просмотр картинок, видео и всего-всего развлекательного (на таких сервисах, как YouTube и TikTok), на чтение сайтов и на совершение покупок в Сети.
Участники исследования полагали, в среднем, что берут телефон в руки 40 раз за день. Реальная цифра оказалась намного больше: 99.
Около 20% от принимавших участие в исследовании людей проводят, глядя в экран смартфона, более 8 часов ежедневно.
Источник(и)
Study reveals people use their smartphones much more than they think - Solitaired, 10 сентября 2021 года