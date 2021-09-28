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Ни один из 3 новых ноутбуков Honor не располагает экраном с частотой 60 Гц

MagicBook V14 (Изображение: Honor)
MagicBook V14 (Изображение: Honor)
Новые MagicBook будут доступны как с видеокартами GeForce, так и без них. Есть и прочие приятные мелочи, например, NFC. Цены самых дорогих конфигураций на рынке КНР не пробьют потолок в 1000 евро
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
AMD из Китая видеокарты GeForce GPU ноутбуки свежие релизы ультрабуки Windows Intel Evo / Project Athena
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Уже в начале октября в продажу в КНР [вероятно, вскоре и в России] попадут три новых ноутбука от Huawei, она же - Honor. Речь о MagicBook V14, MagicBook 16, MagicBook 16 Pro. Первый из них располагает экраном с частотой обновления 90 герц, остальным двум достались 144 герца.

Оба старших MagicBook используют процессоры Ryzen пятитысячной серии, но Pro-вариант может оснащаться видеокартами GeForce GTX 1650 или RTX 3050. Далее - наиболее интересные характеристики этих двух:

  • Матовые экраны 16.1 дюйма, IPS 1920x1080x144,
  • до 16 ГБ памяти DDR4, накопители на протоколе NVMe,
  • встроенный сканер пальца и Windows Hello,
  • есть NFC,
  • Wi-Fi 6, 4x USB (2x USB-C и 2x USB-A), HDMI, аудиовыход 3.5 мм,
  • аккумуляторы на 56 Вт-ч [информация источника - возможна ошибка!]

Младший, 14-дюймовый MagicBook будет поставляться с 35-ваттовыми процессорами Intel Core одиннадцатого поколения и может быть оснащён видеокартой MX450. Самые интересные параметры приведены далее.

  • Экран 14.2 дюйма, LTPS LCD 2520x1680x90, 400 кандел на метр квадратный,
  • до 16 ГБ памяти DDR4, накопители на протоколе NVMe,
  • камера на 5 МП и 1.5 миллиметра хода клавиш,
  • встроенный сканер пальца и Windows Hello

Самое интересное - все цены, называемые для рынка КНР, укладываются в пределы 1000 евро. То есть, даже самые дорогие версии новых MagicBook всё равно будут дешевле самых доступных Apple MacBook Pro, выход которых ожидается осенью и на конкуренцию с которыми, по всей видимости, и нацелены новинки Honor.

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор новостей - 4271 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2018 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2021-09-28 (Update: 2021-09-29)

 