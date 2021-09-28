Ни один из 3 новых ноутбуков Honor не располагает экраном с частотой 60 Гц
Уже в начале октября в продажу в КНР [вероятно, вскоре и в России] попадут три новых ноутбука от Huawei, она же - Honor. Речь о MagicBook V14, MagicBook 16, MagicBook 16 Pro. Первый из них располагает экраном с частотой обновления 90 герц, остальным двум достались 144 герца.
Оба старших MagicBook используют процессоры Ryzen пятитысячной серии, но Pro-вариант может оснащаться видеокартами GeForce GTX 1650 или RTX 3050. Далее - наиболее интересные характеристики этих двух:
- Матовые экраны 16.1 дюйма, IPS 1920x1080x144,
- до 16 ГБ памяти DDR4, накопители на протоколе NVMe,
- встроенный сканер пальца и Windows Hello,
- есть NFC,
- Wi-Fi 6, 4x USB (2x USB-C и 2x USB-A), HDMI, аудиовыход 3.5 мм,
- аккумуляторы на 56 Вт-ч [информация источника - возможна ошибка!]
Младший, 14-дюймовый MagicBook будет поставляться с 35-ваттовыми процессорами Intel Core одиннадцатого поколения и может быть оснащён видеокартой MX450. Самые интересные параметры приведены далее.
- Экран 14.2 дюйма, LTPS LCD 2520x1680x90, 400 кандел на метр квадратный,
- до 16 ГБ памяти DDR4, накопители на протоколе NVMe,
- камера на 5 МП и 1.5 миллиметра хода клавиш,
- встроенный сканер пальца и Windows Hello
Самое интересное - все цены, называемые для рынка КНР, укладываются в пределы 1000 евро. То есть, даже самые дорогие версии новых MagicBook всё равно будут дешевле самых доступных Apple MacBook Pro, выход которых ожидается осенью и на конкуренцию с которыми, по всей видимости, и нацелены новинки Honor.
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Honor MagicBook V 14 launched; features 14.2-inch 3:2 90Hz display, Core i7 processor, MX450 GPU, 16GB RAM, Windows 11, and more - Gizmo China, 27 сентября 2021 года
HONOR MagicBook 16, MagicBook 16 Pro launched with 144Hz displays and AMD processors - Gizmo China, 27 сентября 2021 года