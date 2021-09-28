Ни один из 3 новых ноутбуков Honor не располагает экраном с частотой 60 Гц

Новые MagicBook будут доступны как с видеокартами GeForce, так и без них. Есть и прочие приятные мелочи, например, NFC. Цены самых дорогих конфигураций на рынке КНР не пробьют потолок в 1000 евро

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Уже в начале октября в продажу в КНР [вероятно, вскоре и в России] попадут три новых ноутбука от Huawei, она же - Honor. Речь о MagicBook V14, MagicBook 16, MagicBook 16 Pro. Первый из них располагает экраном с частотой обновления 90 герц, остальным двум достались 144 герца.

Оба старших MagicBook используют процессоры Ryzen пятитысячной серии, но Pro-вариант может оснащаться видеокартами GeForce GTX 1650 или RTX 3050. Далее - наиболее интересные характеристики этих двух:

Матовые экраны 16.1 дюйма, IPS 1920x1080x144,

до 16 ГБ памяти DDR4, накопители на протоколе NVMe,

встроенный сканер пальца и Windows Hello,

есть NFC,

Wi-Fi 6, 4x USB (2x USB-C и 2x USB-A), HDMI, аудиовыход 3.5 мм,

аккумуляторы на 56 Вт-ч [информация источника - возможна ошибка!]

Младший, 14-дюймовый MagicBook будет поставляться с 35-ваттовыми процессорами Intel Core одиннадцатого поколения и может быть оснащён видеокартой MX450. Самые интересные параметры приведены далее.

Экран 14.2 дюйма, LTPS LCD 2520x1680x90, 400 кандел на метр квадратный,

до 16 ГБ памяти DDR4, накопители на протоколе NVMe,

камера на 5 МП и 1.5 миллиметра хода клавиш,

встроенный сканер пальца и Windows Hello

Самое интересное - все цены, называемые для рынка КНР, укладываются в пределы 1000 евро. То есть, даже самые дорогие версии новых MagicBook всё равно будут дешевле самых доступных Apple MacBook Pro, выход которых ожидается осенью и на конкуренцию с которыми, по всей видимости, и нацелены новинки Honor.