Взрыв Bluetooth-наушника привел к смерти пользователя

Мужчина из Индии, предположительно, умер от остановки сердца, которая была спровоцирована взрывом используемых Bluetooth-наушников. Информация об этом инциденте в различных источниках противоречивая, однако она позволяет предположить, что причиной взрыва батареи было низкое качество сборки устройства, приведшее к скачку напряжения

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По информации Индийских СМИ, 28-летний мужчина из Раджастана умер после взрыва одного из Bluetooth-наушников, которые он использовал. Взрыв не только повредил ухо пострадавшего, но также привел к госпитализации, после которой он не выжил. По данным местной клиники, вследствие взрыва пациент утратил сознание, после чего, судя по всему, произошла остановка сердца в результате шока.

Реконструкция событий говорит о том, что Ракеш Кумар Нагар (имя пострадавшего) слушал музыку или общался по телефону, используя свои Bluetooth-наушники, которые были подключены к смартфону, что находился на зарядке. Большинство индийских источников не предоставляют никакой дополнительной информации, но ресурс TV9Marathi сообщает, что “Сначала произошло отключение света и после того как питание было восстановлено, один из наушников взорвался”. Вполне возможно, что причиной взрыва послужило низкое качество сборки и материалов самих наушников, что привело к скачку напряжения батареи.

Производитель злополучных наушников неизвестен, но в одном из постов в Twitter уточняется, что это была дешевая модель от "местного" бренда - такие продаются даже в небольших магазинах или на заправках. Такие случаи вынуждают пользователей доверять только дорогим и серьезным брендам, но, к сожалению, даже в таком случае никто не застрахован от несчастного случая. Так, несколько лет назад пассажирка самолета Пекин - Мельбурн получила ожоги на лице из-за взрыва наушников Beats; также известно о случае взрыва Apple AirPods у мужчины, после того как тот увидел белый дым, исходящий из одного из наушников, и попытался его снять.