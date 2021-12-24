iPhone 13, сделанные в Индии, можно будет купить уже через пару месяцев
Из всех подвидов iPhone 13, именно самый основной - iPhone 13 - продаётся в Индии лучше всего. И, начиная с февраля 2022 года, индийские покупатели смогут купить этот смартфон Apple с чувством патриотизма. Согласно источнику сегодняшней новости, Foxconn [одна из основных компаний-подрядчиков Apple] как раз около этого времени начнёт производство этой модели на своём заводе неподалёку от Ченная.
Предполагается, что около одной четвёртой от производимого объёма будет продаваться на внешние рынки, остальное - в пределах страны.
Данное событие станет очередным в череде действий, предпринимаемых Apple для вывода производства из КНР. Индия и Вьетнам станут основными выгодополучателями от такой перемены мест слагаемых.
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Apple begins trial production of iPhone 13 in India - ET Telecom, 21 декабря 2021 года