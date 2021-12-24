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iPhone 13, сделанные в Индии, можно будет купить уже через пару месяцев

iPhone 13 (Изображение: Apple)
iPhone 13 (Изображение: Apple)
Работающее производство в Китае останавливать не планируется, его мощности и так не совсем хватает для обслуживания мирового спроса
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple iPhone слухи смартфоны и всё, что связано с ними бизнес
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Из всех подвидов iPhone 13, именно самый основной - iPhone 13 - продаётся в Индии лучше всего. И, начиная с февраля 2022 года, индийские покупатели смогут купить этот смартфон Apple с чувством патриотизма. Согласно источнику сегодняшней новости, Foxconn [одна из основных компаний-подрядчиков Apple] как раз около этого времени начнёт производство этой модели на своём заводе неподалёку от Ченная.

Предполагается, что около одной четвёртой от производимого объёма будет продаваться на внешние рынки, остальное - в пределах страны.

Данное событие станет очередным в череде действий, предпринимаемых Apple для вывода производства из КНР. Индия и Вьетнам станут основными выгодополучателями от такой перемены мест слагаемых.

Прочитать наш обзор тринадцатого iPhone можно тут.

Источник(и)

Apple begins trial production of iPhone 13 in India - ET Telecom, 21 декабря 2021 года

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Samsung Galaxy A72, A52, A52 5G и A...
Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4623 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2060 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2021-12-24 (Update: 2021-12-26)

 