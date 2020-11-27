Будущие iPad и MacBook будут производиться во Вьетнаме (не все)

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Президент Трамп всячески старался испортить отношения с КНР, но.... ведь на смену ему уже почти пришёл другой президент? Возможно, он скажет своё слово в будущем? Возможно, но прямо сейчас последствия торговой войны продолжают разворачиваться и расцветать. Foxconn, один из основных сборщиков электроники Apple (производит до 70% продаваемых сегодня iPhone), похоже, в ближайшее время выведет часть производства с территории Китая. Производство на новых местах должно начаться уже в 2021 году.

Речь, согласно информации агенства Reuters, точно идёт о производстве iPad и MacBook. А где тогда будут производиться все эти товары? Во Вьетнаме, вот где. Это не удивительно - наряду с Малайзией, Вьетнам в последние годы перетягивает к себе всё больше производств западных стран, от кроссовок и до телефонов. Эта страна неофициально считается одним из ключевых партнёров США в азиатской части мира. В частности, производство своей электроники там несколько лет вела Intel. Возможно, ведёт и сейчас, автор этих строк не осведомлён.

Foxconn - не единственный сборочный партнёр Apple. Точно известно ещё про Luxshare Precision Industry и Wistron. Но, вероятно, и эти компании сейчас лихорадочно принимают меры по диверсификации своих производственных линий.

Производство iPhone сейчас ведётся в индийском Ченнае, а многие Mac Pro, продаваемые в северной Америке, производятся в США. Ранее закулисные шепотки сообщали о возможности массового перевода производства техники Apple именно в Индию и в США. Но, очевидно, с уходом текущего президента руководство Apple постарается избежать настолько затратных мер. Перевод производства во Вьетнам должен благоприятно сказаться на финансах Apple, ведь рабочая сила в этой стране стоит дешевле, чем в Китае и в Индии, и уж точно дешевле, чем в США.