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Почему одни дисплеи обходятся без утечки подсветки, а в других она бросается в глаза?

Матрица B156HAN02.1 (Изображение: Panelook)
Похоже, за появление или отсутствие неприятного эффекта отвечает этот тонкий лист металла
Сергей Тарасов,
Ultrabook планшеты ноутбуки

Утечка подсветки встречается, пожалуй, в половине и больше из тестируемых нами ежегодно ноутбуков. Эти несовершенства подсветки способны потрепать нервы и геймеру, и ценителю кино, и сотруднику фотостудии, и много кому ещё.

В отличие от других пороков массово производимых матриц, которые склонны исчезать по мере увеличения стоимости матрицы - вроде скромной контрастности - утечка подсветки встречается и в дешёвых, и в дорогих ноутбуках. Где же закономерность? А вот она:

Матрица NE156FHM-N51 из Galaxy Book Ion (Изображение: Notebookcheck)
Матрица NE156FHM-N51 из Galaxy Book Ion (Изображение: Снимок экрана / Panelook)
Матрица NV140FHM-N65 из Yoga 7 (Изображение: Notebookcheck)
Матрица NV140FHM-N65 из Yoga 7 (Изображение: Снимок экрана / Panelook)
Матрица B156HAN02.1 из ThinkPad E15 Gen 2 (Изображение: Notebookcheck)
Матрица B156HAN02.1 из ThinkPad E15 Gen 2 (Изображение: Снимок экрана / Panelook)

Большинство современных ноутбуков использует матрицы семейств IPS или TN. Устроены они, если упростить, почти одинаково. Светодиоды светят в лист пластика, что отражает свет в целый ряд фильтров и поляризаторов, перед которыми установлена собственно сама матрица с ячейками жидких кристаллов. Всё это запаковано в тонкую металлическую рамку и удерживается вместе металлической фольгой, внешне напоминающей изоленту.

В этой рамке и заключается весь вопрос. От того, сплошная ли она, рамка, с тыловой стороны матрицы, или имеет вырез для удешевления и снижения веса, от того насколько ровно она установлена на посадочных местах в крышке, прямо зависит равномерность прилегания друг к другу листов, распределяющих свечение. Малейший перекос одного из углов и свет попадает в матрицу, что мы наблюдаем как утечку подсветки (которая еще и меняется в зависимости от угла взгляда и изредка отдает желтым цветом). Если говорить о вырезе для удешевления конструкции, то в его области поляризаторы и прочие слои неизбежно будут прижаты менее сильно, и света на матрицу из жидких кристаллов тут попадёт меньше. Зато в той части, где рамка держит всё воедино - то есть, по краям и углам - могут возникнуть пятна. Это, в двух словах, и есть утечки подсветки.

Кардинальное решение вопроса - это матрицы OLED, в которых субпикселями являются миниатюрные органические светодиоды, а не жидкие кристаллы, лишь пропускающие сквозь себя свет. Но даже если бы производители матриц IPS и TN, а они почти все расположены в Китае, просто перестали вырезать часть рамки, то количество дисплеев с засветами удалось бы радикально сократить.

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Сергей Тарасов, 2020-11-29 (Update: 2020-11-29)
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 