Наш обзор базового MB Air (2020) близок к завершению! В зацикленном CB R15 процессор Apple M1 даёт цифры, сравнимые с 6-ядерными и 8-ядерными мобильными Ryzen 4000 Сергей Тарасов,

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Многопоточный зацикленный CineBench R15 говорит о тротлинге процессора M1 (Изображение: Notebookcheck)

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Скорости Wi-Fi остались на уровне MacBook Air с процессорами Intel (Изображение: Notebookcheck)

Теперь про Wi-Fi. В официальных характеристиках на сайте Apple упоминается поддержка Wi-Fi 6. И она здесь есть, но ограниченная, в том числе максимальная ширина полосы при передаче сигнала здесь допускается меньшая, чем у оптимальной реализации Wi-Fi 6. Это приводит к тому, что в нашем испытании новый Air на процессоре Apple дал те же скорости, что и выпущенная в первой части 2020 года версия на процессоре Intel.

Часть существующих игр, вероятно, никогда не получит обновлений для полной поддержки процессоров Apple (Изображение: Notebookcheck)