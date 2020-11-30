Наш обзор базового MB Air (2020) близок к завершению!
Обзоров на новый Mac Mini и новые MacBook Air с процессорами Apple M1 опубликовано уже множество. И почти все малоподробные, с повторяющимся из раза в раз набором тестов. Ну не способен GeekBench рассказать всю картину событий!
По счастью, подробнейший обзор от Notebookcheck уже близок к завершению и должен выйти на днях. А пока мы продолжаем делиться своими открытиями с заинтересованными читателями. Ранее мы уже выяснили, что отставание 7-ядерного видеопроцессора от 8-ядерного весьма невелико, и тратиться на более дорогие комплектации в погоне за последним совсем не обязательно. Сейчас пришло время новой порции данных.
Начнём вот с чего - с тротлинга. Внутри MacBook Air конца 2020 года нет вентилятора, и при длительной нагрузке процессор M1 действительно (про это честно говорится в большинстве обзоров) вынужден сбрасывать частоты и снижать производительность, чтобы умерить нагрев. Но насколько сильно?
В однопоточном CineBench R15 процессор M1 получает 208 баллов, в многопоточном - порядка 1000 баллов, и это очень серьёзно. Только очень хорошие ноутбуки с шестиядерными Core i7-10710U или Ryzen 5 4500U способны добиться подобного. Или, как вариант, не очень хорошие с Ryzen 7 4700U и Ryzen 7 4800U.
После десятка-двух прогонов многопоточного CB R15, следующих один за другим, получаемый ноутбуком балл уменьшается примерно на 15-16% до условных 840 баллов и далее почти не меняется. Восемьсот с небольшим баллов в CB R15 - это уровень очень хороших ноутбуков с четырёхъядерными Core i7 класса потребления U или умеренно хорошего ноутбука с шестиядерным AMD Ryzen 4000 того же класса потребления.
Теперь про Wi-Fi. В официальных характеристиках на сайте Apple упоминается поддержка Wi-Fi 6. И она здесь есть, но ограниченная, в том числе максимальная ширина полосы при передаче сигнала здесь допускается меньшая, чем у оптимальной реализации Wi-Fi 6. Это приводит к тому, что в нашем испытании новый Air на процессоре Apple дал те же скорости, что и выпущенная в первой части 2020 года версия на процессоре Intel.
Многие из тех немногочисленных игр, что имеют официальные версии для macOS, отличаются почтенным возрастом. Вряд ли их разработчики станут тратить время на то, чтобы пересобирать старые игры под новую архитектуру. В таких условиях основная надежда геймера - это игры завтрашнего дня. Такие, которые будут изначально выходить с учётом существования платформы Apple Silicon и будут нативно задействовать все её возможности.
К настоящему моменту мы протестировали лишь несколько игр. Часть из них даёт неплохую производительность, лучше, чем на Intel-версиях MacBook Air. У других наблюдаются графические дефекты в отображении игрового процесса. Третьи не запускаются вовсе, как вот CS:GO.