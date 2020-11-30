Notebookcheck

Наш обзор базового MB Air (2020) близок к завершению!

Новый Air обеспечивает 400 кандел на квадратный метр яркости. Примерно как и старый (Изображение: Notebookcheck)
В зацикленном CB R15 процессор Apple M1 даёт цифры, сравнимые с 6-ядерными и 8-ядерными мобильными Ryzen 4000
Сергей Тарасов,
MacBook ноутбуки игры ARM Apple

Обзоров на новый Mac Mini и новые MacBook Air с процессорами Apple M1 опубликовано уже множество. И почти все малоподробные, с повторяющимся из раза в раз набором тестов. Ну не способен GeekBench рассказать всю картину событий!

По счастью, подробнейший обзор от Notebookcheck уже близок к завершению и должен выйти на днях. А пока мы продолжаем делиться своими открытиями с заинтересованными читателями. Ранее мы уже выяснили, что отставание 7-ядерного видеопроцессора от 8-ядерного весьма невелико, и тратиться на более дорогие комплектации в погоне за последним совсем не обязательно. Сейчас пришло время новой порции данных.

Многопоточный зацикленный CineBench R15 говорит о тротлинге процессора M1 (Изображение: Notebookcheck)
Многопоточный зацикленный CineBench R15 говорит о тротлинге процессора M1 (Изображение: Notebookcheck)

Начнём вот с чего - с тротлинга. Внутри MacBook Air конца 2020 года нет вентилятора, и при длительной нагрузке процессор M1 действительно (про это честно говорится в большинстве обзоров) вынужден сбрасывать частоты и снижать производительность, чтобы умерить нагрев. Но насколько сильно?

В однопоточном CineBench R15 процессор M1 получает 208 баллов, в многопоточном - порядка 1000 баллов, и это очень серьёзно. Только очень хорошие ноутбуки с шестиядерными Core i7-10710U или Ryzen 5 4500U способны добиться подобного. Или, как вариант, не очень хорошие с Ryzen 7 4700U и Ryzen 7 4800U.

После десятка-двух прогонов многопоточного CB R15, следующих один за другим, получаемый ноутбуком балл уменьшается примерно на 15-16% до условных 840 баллов и далее почти не меняется. Восемьсот с небольшим баллов в CB R15 - это уровень очень хороших ноутбуков с четырёхъядерными Core i7 класса потребления U или умеренно хорошего ноутбука с шестиядерным AMD Ryzen 4000 того же класса потребления.

Скорости Wi-Fi остались на уровне MacBook Air с процессорами Intel (Изображение: Notebookcheck)
Скорости Wi-Fi остались на уровне MacBook Air с процессорами Intel (Изображение: Notebookcheck)

Теперь про Wi-Fi. В официальных характеристиках на сайте Apple упоминается поддержка Wi-Fi 6. И она здесь есть, но ограниченная, в том числе максимальная ширина полосы при передаче сигнала здесь допускается меньшая, чем у оптимальной реализации Wi-Fi 6. Это приводит к тому, что в нашем испытании новый Air на процессоре Apple дал те же скорости, что и выпущенная в первой части 2020 года версия на процессоре Intel.

Часть существующих игр, вероятно, никогда не получит обновлений для полной поддержки процессоров Apple (Изображение: Notebookcheck)
Часть существующих игр, вероятно, никогда не получит обновлений для полной поддержки процессоров Apple (Изображение: Notebookcheck)

Многие из тех немногочисленных игр, что имеют официальные версии для macOS, отличаются почтенным возрастом. Вряд ли их разработчики станут тратить время на то, чтобы пересобирать старые игры под новую архитектуру. В таких условиях основная надежда геймера - это игры завтрашнего дня. Такие, которые будут изначально выходить с учётом существования платформы Apple Silicon и будут нативно задействовать все её возможности.

К настоящему моменту мы протестировали лишь несколько игр. Часть из них даёт неплохую производительность, лучше, чем на Intel-версиях MacBook Air. У других наблюдаются графические дефекты в отображении игрового процесса. Третьи не запускаются вовсе, как вот CS:GO.

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Сергей Тарасов, 2020-11-30 (Update: 2020-11-30)
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 