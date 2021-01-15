Горячо ожидаемая фанатами компании Samsung флагманская линейка Galaxy S21 уже здесь. Обе вошедшие в нее модели располагают максимально схожими характеристиками: 120-Гц FHD+ дисплей, тройная основная камера, 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ встроенной памяти без слота microSD и чипсет Exynos 2100/Snapdragon 888. Стоимость стартует с отметки $799 для Galaxy S21 и от $999 для Galaxy S21+. Обе новинки поступят в продажу 29 января 2021 года

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Появлению линейки Galaxy S21 предшествовало огромное количество слухов и утечек с характеристиками и внешностью грядущих смартфонов. Теперь же, Samsung официально представила Galaxy S21 с Galaxy S21+ и на этот раз отличия между двумя моделями минимальны. Многие характеристики у них и вовсе идентичны: разрешение экрана, емкость батареи и материалы корпуса. Стоимость Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ начинается с $799 и $999 соответственно, а старт продаж намечен на 29 января.

Начнем с Samsung Galaxy S21: смартфон получил 6.2-дюймовй FHD (2400 x 1080) AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Он соответствует стандарту HDR10+ и защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Тем не менее, тыльная панель выполнена из того же материала, что и у Galaxy Note 20 - пластик, имитирующий стекло. Емкость батареи Galaxy S21 составляет 4000 мАч, она поддерживает 25-ВТ зарядку и совместима с адаптерами USB Power Dilivery. Как видим, присутствуют значительные упрощения характеристик в сравнении с прошлогодним Galaxy S20, но и цена новинки также стала ниже, в сравнении с предшественником.

Переходим к Samsung Galaxy S21+. Улучшенная версия флагмана получила 6.7-дюймовый с таким же разрешением и частотой, как у S21, а также стеклом Gorilla Glass Victus. Однако, в отличие от Galaxy S21, у Galaxy S21+ тыльная панель выполнена из стекла. Емкость батареи также увеличена в сравнении с младшей моделью: 4800 мАч. Предельная мощность быстрой зарядки такая же, как у S21.

Основная камера у Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ тройная. Основной фотосенсор в ней имеет разрешение 12 МП (угол обзора 120 градусов, диафрагма f/2.2, размеры пикселей 1.4 мкм), а дополнением ему служит еще один 12-МП сенсор с широкоугольной оптикой (автофокус Dual Pixel, угол обзора 79 градусов, оптическая стабилизация, f/1.8, 1.8 мкм); в состав модуля также вошел телеобъектив с 64-МП фотосенсором (3-кратный оптический зум, угол обзора 76 градусов, оптическая стабилизация, f/2.0, 0.8 мкм). Основная камера способна записывать видео в разрешении 8K при частоте 30 к/с и 4K с частотой 60 к/с. Разрешение фронтальной камеры составляет 10 МП.

Конфигурация памяти у Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ одинаковая: 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128/256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.1. К сожалению, расширить память с помощью карты microSD нельзя, так как слот для нее отсутствует. Как бы там ни было, обе модели также имеют влагозащиту по стандарту IP68, стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков второго поколения и специальный чип широкополосной связи, который отвечает за поддержку меток Samsung SmartTag.

Как и предыдущие флагманы, Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+ будут поставляться на разных чипсетах в различных регионах: Qualcomm Snapdragon 888 (США и Китай) и Exynos 2100 (международная версия). Надо сказать, что оба эти чипсета производятся по 5-нм техпроцессу и поддерживают sub-6 и mmWave 5G. В отличие от линейки 2020 года, производительность чипсетов, согласно первым бенчмаркам, практически идентичная, а значит и скорость работы в повседневном использовании также будет идентичной. Добавим, что оба смартфона будут работать на Android 11 с оболочкой One UI 3.0 из коробки.