MVA, AHVA, WVA... Запутались в названиях ноутбучных дисплеев? Вот видео, которое поможет разобраться

Решили купить ноутбук, а в характеристиках дисплея указана непонятная аббревиатура "EWV" вместо знакомого IPS/TN? В современных ноутбуках действительно используются дисплеи, основанные на различных технологиях, но все они принадлежат к оному из четырех типов...

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Развитие дисплейных технологий наконец сдвинулось с мертвой точки и в последнее время наблюдается появление новых типов экранов, которые могут коренным образом изменить и уже меняют устои в данной отрасли: OLED, miniLED и microLED. Однако сегмент ноутбуков несколько отстает от общих темпов эволюции: используемые в телевизорах на протяжении многих лет OLED дисплеи среди наших мобильных компаньонов массово появились совсем недавно. Можно сказать, что производители (или поставщики, как их называют бренды) дисплеев для ноутбуков пошли несколько иным путем, пытаясь развивать или улучшать существующие технологии матриц. В итоге, сегодня заглянув в характеристики ноутбука, вместо знакомых типов IPS и TN мы часто видим разнообразные аббревиатуры, вроде EWV, AHVA, MVA и так далее, а порой тип матрицы и вовсе не указывается.

Разобраться в засилье незнакомых наименований матриц помогут ребята с YouTube-канала Droider.Ru - в своем новом видео блогеры показали, что несмотря на различные и порой сложные для произношения названия, все современные матрицы относятся к одному из четырех типов: TN, VA, IPS и OLED.

