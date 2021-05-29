MVA, AHVA, WVA... Запутались в названиях ноутбучных дисплеев? Вот видео, которое поможет разобраться
Развитие дисплейных технологий наконец сдвинулось с мертвой точки и в последнее время наблюдается появление новых типов экранов, которые могут коренным образом изменить и уже меняют устои в данной отрасли: OLED, miniLED и microLED. Однако сегмент ноутбуков несколько отстает от общих темпов эволюции: используемые в телевизорах на протяжении многих лет OLED дисплеи среди наших мобильных компаньонов массово появились совсем недавно. Можно сказать, что производители (или поставщики, как их называют бренды) дисплеев для ноутбуков пошли несколько иным путем, пытаясь развивать или улучшать существующие технологии матриц. В итоге, сегодня заглянув в характеристики ноутбука, вместо знакомых типов IPS и TN мы часто видим разнообразные аббревиатуры, вроде EWV, AHVA, MVA и так далее, а порой тип матрицы и вовсе не указывается.
Разобраться в засилье незнакомых наименований матриц помогут ребята с YouTube-канала Droider.Ru - в своем новом видео блогеры показали, что несмотря на различные и порой сложные для произношения названия, все современные матрицы относятся к одному из четырех типов: TN, VA, IPS и OLED.
В своем видео авторы канала также кратко описали характеристики и отличия трех основных типов LCD-матриц, а также затронули наиболее важную (как нам кажется) тему - появление чисто "маркетинговых" типов матриц. Дело в том, что некоторые производители стали указывать в типе дисплея даже не одну из вышеприведенных технологий, а аббревиатуру, в целом описывающие свойства матрицы. К примеру, один из таких "типов" - WVA - расшифровывается как Wide Viewing Angle (широкий угол обзора), что говорит только о широких углах обзора дисплея, но не о типе используемой матрицы. Как оказалось, под такой аббревиатурой могут скрываться как IPS, так и TN/VA матрицы, которые обычно широкими углами обзора не отличаются.
Больше подробностей - например, как узнать какая матрица установлена в вашем ноутбуке - вы найдете в видео от Droider.Ru, которое мы прикрепили ниже.