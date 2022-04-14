Внешний аккумулятор Baseus Blade может зарядить даже ноутбук

Baseus Blade - это один из лучших пауэрбанков с емкостью 20000 мАч по нашему мнению. Он способен обеспечить зарядку устройства на мощности до 100 Вт, а сам умеет заряжаться на мощности до 65 Вт.

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На Amazon аккумулятор Baseus Blade стоит около $100, однако нам для тестирования его предоставили бесплатно.

Главное достоинство Baseus Blade - максимальная выдаваемая мощность до 100 Вт для портов USB Type-C. Большинство подобных аккумуляторов поддерживают 15 - 45 Вт, и лишь у некоторых моделей мощность достигает 65 Вт. Таким образом, Blade выглядит идеальным аксессуаром для обладателей ультрабуков с поддержкой зарядки через USB Type-C. Для подобных ноутбуков скорость зарядки будет такой же, как "от розетки". Однако это еще не все: Baseus Blade также поддерживает быструю зарядку для двух устройств одновременно - у других подобных устройств подобная функция попросту отсутствует.

Емкость составляет 20000 мАч, ее достаточно чтобы зарядить ноутбук или смартфоны несколько раз. Возьмем например тот же MSI GS77 - у него емкость батареи составляет 6250 мАч.

Еще один плюс этой модели - дисплей, который не только отображает оставшийся уровень заряда внутренней батареи, но также напряжение (на входе и выходе), а также примерное время до разряда (или наоборот полной зарядки) батареи. Сам Baseus Blade заряжается через USB Type-C на мощности до 65 Вт - опять же, этот показатель намного выше, чем у других внешних аккумуляторов.

Основным недостатком Baseus Blade являются размеры - он действительно заметно больше аналогов. Вероятно производителю стоит выпустить уменьшенную версию данного аккумулятора с меньшей емкостью. Другой нюанс - глянцевое покрытие дисплея: оно очень легко царапается, из-за чего устройство быстро теряет товарный вид. Многих покупателей также может отпугнуть большая стоимость ($100).

По итогу, если возможность зарядки на мощности до 100 Вт и индикация важных параметров для вас важнее цены, то Baseus Blade является, по сути, уникальным предложением.

Подробные характеристики: