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Внешний аккумулятор Baseus Blade может зарядить даже ноутбук

100-Вт пауэрбанк Baseus Blade заряжает даже ноутбуки
100-Вт пауэрбанк Baseus Blade заряжает даже ноутбуки
Baseus Blade - это один из лучших пауэрбанков с емкостью 20000 мАч по нашему мнению. Он способен обеспечить зарядку устройства на мощности до 100 Вт, а сам умеет заряжаться на мощности до 65 Вт.
Allen Ngo, 🇺🇸
аксессуары

На Amazon аккумулятор Baseus Blade стоит около $100, однако нам для тестирования его предоставили бесплатно.

Главное достоинство Baseus Blade - максимальная выдаваемая мощность до 100 Вт для портов USB Type-C. Большинство подобных аккумуляторов поддерживают 15 - 45 Вт, и лишь у некоторых моделей мощность достигает 65 Вт. Таким образом, Blade выглядит идеальным аксессуаром для обладателей ультрабуков с поддержкой зарядки через USB Type-C. Для подобных ноутбуков скорость зарядки будет такой же, как "от розетки". Однако это еще не все: Baseus Blade также поддерживает быструю зарядку для двух устройств одновременно - у других подобных устройств подобная функция попросту отсутствует.

Емкость составляет 20000 мАч, ее достаточно чтобы зарядить ноутбук или смартфоны несколько раз. Возьмем например тот же MSI GS77 - у него емкость батареи составляет 6250 мАч.

Еще один плюс этой модели - дисплей, который не только отображает оставшийся уровень заряда внутренней батареи, но также напряжение (на входе и выходе), а также примерное время до разряда (или наоборот полной зарядки) батареи. Сам Baseus Blade заряжается через USB Type-C на мощности до 65 Вт - опять же, этот показатель намного выше, чем у других внешних аккумуляторов.

Основным недостатком Baseus Blade являются размеры - он действительно заметно больше аналогов. Вероятно производителю стоит выпустить уменьшенную версию данного аккумулятора с меньшей емкостью. Другой нюанс - глянцевое покрытие дисплея: оно очень легко царапается, из-за чего устройство быстро теряет товарный вид. Многих покупателей также может отпугнуть большая стоимость ($100).

По итогу, если возможность зарядки на мощности до 100 Вт и индикация важных параметров для вас важнее цены, то Baseus Blade является, по сути, уникальным предложением.

Подробные характеристики:

  • Type-C1/C2 входное напряжение и ток: 5В=3A, 9В=3A, 12В=3A, 15В=3A, 20В=3.25A
  • Type-C1/C2 напряжение и ток на выходе: 5В=3A, 9В=3A, 12В=3A, 15В=3A, 20В=5A
  • Type-A1/A2 напряжение и ток на выходе: 4.5В=5A (SCP), 5В=4.5A (SCP), 5В=3A, 9В=3A, 12В=2.5A
  • Type-C1+C2 суммарная мощность на выходе: 65 Вт + 30 Вт
  • Type-C1/C2+Type-A1/A2 суммарная мощность на выходе: 65 Вт + 30 Вт
  • Type-A1+A2 напряжение и ток на выходе: 5В=3A
  • Type-C1+C2+A1/A2 суммарная мощность на выходе: 45 Вт + 30 Вт + 18 Вт
  • Максимальный ток при напряжении 5В : 9A
  • Габариты: 162 x 134 x 18 мм
  • 503 граммов
Комплект: пауэрбанк, кабель USB-C на USB-C, чехол, руководство пользователя
Комплект: пауэрбанк, кабель USB-C на USB-C, чехол, руководство пользователя
Вес пауэрбанка: 500 граммов
Вес пауэрбанка: 500 граммов
Качество комплектного чехла достаточно хорошее
Качество комплектного чехла достаточно хорошее
На экране отображается % зарядки, напряжение на входе и выходе портов, а также примерное время до окончания зарядки
На экране отображается % зарядки, напряжение на входе и выходе портов, а также примерное время до окончания зарядки
Передняя панель с текстурой, а задняя - гладкая
Передняя панель с текстурой, а задняя - гладкая
Гладкое покрытие очень маркое, на нем очень быстро скапливаются отпечатки и разводы
Гладкое покрытие очень маркое, на нем очень быстро скапливаются отпечатки и разводы
На тыльной стороне есть резинки, чтобы аккумулятор не соскальзывал со стола
На тыльной стороне есть резинки, чтобы аккумулятор не соскальзывал со стола
Два порта USB-A и два USB-C. Мощность 100 Вт доступна только через USB Type-C
Два порта USB-A и два USB-C. Мощность 100 Вт доступна только через USB Type-C

Источник(и)

Amazon

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Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор Notebookcheck в США - 4811 статей на Notebookcheck c 2011 года
Бакалавр по гидродинамике в природных системах, университет Калифорнии - эта учёная степень для меня стала лишь началом. После этого я изучал ядерную физику и получил допуск на работу в настоящих ядерных реакторах. Управляются которые, как ни странно, компьютерами из восьмидесятых годов прошлого века. С таким надо знакомиться лично - тогда не будет удивления, если тихое восхищение потребительской электроникой, компактной и удобной, поднимется вдруг в сознании раз и навсегда. В те часы, когда я не занят рядовыми делами и не руковожу написанием обзоров для англоязычного раздела Notebookcheck, я ухожу в игровой мир, следя за свежайшими новостями и чемпионатами.
contact me via: @AllenNgoNBC
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2732 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 04 > Внешний аккумулятор Baseus Blade может зарядить даже ноутбук
Allen Ngo, 2022-04-14 (Update: 2022-04-14)

 