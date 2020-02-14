Впечатления от использования Samsung Galaxy Z Flip: попытка номер два

Самым интересным моментом Unpacked 2020 стала презентация Samsung Galaxy Z Flip - второго складного смартфона от корейского производителя. Новая модель получила абсолютно иной шарнир, который во всем лучше установленного в Galaxy Fold. Как бы там ни было, новоявленная модель не является продолжением предыдущей, а скорее переосмыслением концепции складного устройства.

Стоимость Flip ниже, чем у Fold, но все равно ощутимая - сгибаемый дисплей все еще стоит больших денег. Аппаратная начинка лучше, чем у Motorola Razr, но по ряду параметров хуже, чем у Fold.



В особенности экономия производителя отразилась на емкости встроенной памяти, оснащении и камерах. С другой стороны, в стандартную гарантию входит пакет Samsung Care+ (продлить гарантию нельзя).