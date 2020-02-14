Впечатления от использования Samsung Galaxy Z Flip: попытка номер два
На фоне остальных смартфонов, Galaxy Z Flip действительно выглядит очень необычно и привлекательно, причем Samsung явно позаимствовали подход у Motorola. И если судить по характеристикам, то корейская новинка должна быть поинтереснее Razr. Нам удалось провести некоторое время с Flip на протяжении презентации и мы хотим поделиться своими соображениями по поводу его достоинств и недостатков на фоне Galaxy Fold.
Самым интересным моментом Unpacked 2020 стала презентация Samsung Galaxy Z Flip - второго складного смартфона от корейского производителя. Новая модель получила абсолютно иной шарнир, который во всем лучше установленного в Galaxy Fold. Как бы там ни было, новоявленная модель не является продолжением предыдущей, а скорее переосмыслением концепции складного устройства.
Стоимость Flip ниже, чем у Fold, но все равно ощутимая - сгибаемый дисплей все еще стоит больших денег. Аппаратная начинка лучше, чем у Motorola Razr, но по ряду параметров хуже, чем у Fold.
В особенности экономия производителя отразилась на емкости встроенной памяти, оснащении и камерах. С другой стороны, в стандартную гарантию входит пакет Samsung Care+ (продлить гарантию нельзя).
|Характеристики
|Основной дисплей
|6.7 дюймов, Infinity-O-Flex, Dynamic AMOLED, 2636 x 1080l, 21.9:9
|Фронтальный дисплей
|1.05 дюймов, Super AMOLED, 300 x 112
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 855+
|ОЗУ
|8 ГБ LPDDR4x
|Встроенная память
|256 ГБ
|Оснащение
|Wi-Fi 4, 5 (a/b/g/n/ac) с MIMO и VHT80, NFC, MST, Ant+, Bluetooth 5.0, LTE Cat. 16
|SIM
|Nano-SIM + eSIM
|Основная камера
|12 МП широкоугольная (Super Speed DPAF, OIS, f/1.8, 1/2.55", 1.4 μm, 78°, HDR10+ Video) + 12 МП сверхширокоугольная (f/2.2, 1/3.0", 1.12 мкм, 123°)
|Фронтальная камера
|10 МП (f/2.4, 1/3,24", 1,22 мкм, 80°, 4K 60 к/с)
|Батарея
|3300 мАч, Беспроводная зарядка, обратная, быстрая зарядка (15 Вт)
|Размеры в закрытом состоянии
|167.3 x 73.6 x 6.9 мм
|Размеры в открытом состоянии
|87.4 x 73.6 x 17.3 (шарнир) - 15.4 (сгиб) мм
|Вес
|183 г
|Цена (MSRP)
|$1380
Стекло все меняет
В конструкции Galaxy Z Flip много стекла: внешние панели прикрыты Gorilla Glass 6, в то время как объективы камер защищает Gorilla Glass 3. Дисплей также покрыт сверху тонким слоем инновационного гибкого стекла, но в Samsung не раскрывают о нем никаких подробностей. Такое решение призвано решить проблему со сверхчувствительностью дисплея к повреждениям, что была у Galaxy Fold. И на самом деле, нам в процессе работы со смартфоном не удавалось оставить следы на экране ногтями. В целом, есть ощущение, что этот дисплей намного прочнее предыдущего варианта. В то же время, в месте изгиба по прежнему заметна деформация поверхности экрана.
Механизм шарнира здесь совершенно иной. По сути, тут установлены две петли, которые обладают защитой от проникновения пыли и грязи вовнутрь конструкции и под дисплей. В Samsung сообщают, что механизм способен выдержать 200 000 циклов открытия-закрытия без повреждений. Таким образом, при 100 циклах в день механизм должен выдержать 5 лет - это больше стандартного жизненного цикла смартфона.
Качество сборки превосходное. Единственное что нас смутило - это довольно толстая и несколько неряшливо вписанная рамка вокруг дисплея, которая чуть портит внешний вид. Galaxy Z Flip будет выпускаться в двух расцветках: Mirror Black и Mirror Purple.
Три камеры и встроенная подставка
У фронтальной камеры смартфона нет автофокуса, а характеристики основной камеры кажутся урезанными. Последняя поддерживает быстрый автофокус dual pixel, но изменяемой диафрагмы, как у прошлогодних Galaxy S, здесь нет.
В целом, создается такое ощущение, что камеры здесь как у Galaxy S10e. Телеобъектива нет, но в составе модуля имеется сенсор со сверхширокоугольной оптикой. Соответственно, мы подозреваем что качество съемки будет хуже, чем у Galaxy S10 и S20. В качестве компенсации, Samsung улучшили ночной режим, который теперь лучше справляется с условиями недостаточной освещенности. В данном режиме камера делает 15 снимков за 5 секунд и сшивает их в один улучшенный снимок. В любом случае, более подробное тестирование мы проведем уже во время полного обзора смартфона.
Есть у Flip и одна практичная особенность: внешний мини-дисплей может выступать в качестве видоискателя при съемке селфи. В иных случаях на нем отображается время, уровень заряда и уведомления; он также поддерживает сенсорный ввод. Кроме того, сама конструкция смартфона предполагает, что его можно установить на любую поверхность и сделать снимок по таймеру.
Смартфон-раскладушка с прошлогодним железом
Камеры стали не единственным аспектом, на котором сэкономил производитель. Так, в качестве чипсета используется Snapdragon 855+, который был представлен в прошлом году. Тем не менее, с точки зрения эффективности он довольно хорош, да и производительность у него все еще довольно высока. Так как производитель пока не раскрывает точных характеристик, мы полагаем, что встроенная память здесь стандарта UFS 2.1. Точно определить тип мы сможем только в полном обзоре.
Несмотря на высокую цену, модули связи здесь не самые современные. Flip не поддерживает 5G и Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 также не является самым современным стандартом. Слота для карт памяти в смартфоне нет, как и защиты от пыли и влаги.
Беспроводная зарядка поддерживается, но мощность ее ограничена 12 ваттами; проводная зарядка поддерживает максимум 15 Вт. Учитывая небольшую емкость батареи (3000 мАч) это не является серьезной проблемой.
Предварительный вердикт - Дорогостоящая икона стиля
Galaxy Z Flip являет огромный шаг вперед и мы считаем что этот шаг сделан в верном направлении. Первые впечатления от использования этого стильного смартфона у нас сугубо позитивные. Особенно нам понравилась усиленная защита дисплея, которая позитивно сказалась на практичности модели.
В закрытом состоянии смартфон достаточно толстый, но все равно легко помещается в карман. Претензии у нас только к несколько устаревшей начинке - на фоне высокой цены смотрятся характеристики не лучшим образом. В Samsung по-прежнему берут большую наценку за сгибаемый дисплей. Так, прошлогодний Galaxy S10 стоит треть от озвученной стоимости Flip, но при этом обладает более продвинутой начинкой.
Тем не менее, вполне вероятно, что Galaxy Z Flip окажется в целом привлекательнее и лучше Motorola Razr.