Линейка смартфонов Samsung Galaxy S20: первые впечатления

Больше всего новопредставленные модели различаются камерами и если S20 и S20+ играют более менее в одной лиге, то S20 Ultra стоит особняком. Первое отличие от предшественников состоит в том, что камера с широкоугольным объективом больше не поддерживает изменяемую диафрагму - значение теперь фиксировано на f/1.8. Телеобъективы получили более современные фотосенсоры с разрешением 64 МП (S20, S20+) и теперь обеспечивают работу гибридного зума. Galaxy S20 поддерживает 12-кратный зум, в то время как у S20+ и S20 Ultra он 30- и 100-кратный соответственно.До какой степени идет оптическое увеличение, а где подключается цифровое, в Samsung не говорят.



Функция зума реализована весьма качественно. Так, при увеличении появляется уменьшенная миниатюра общего изображения в кадре и той области, которая зумируется (см. скриншот). Учтите, что при сильном увеличении вам понадобиться штатив или стедикам для компенсации дрожания.



В отличие от двух прочих моделей, S20 Ultra содержит новейший фотосенсор ISOCELL Bright HM1 с разрешением 108 МП. Он также использует технику биннирования пикселей, но вместо четырех, он объединяет группы из 9 пикселей в один, в результате чего итоговое разрешение снимка снижается до 12 МП. Такое решение позволяет дополнительно улучшить качество съемки при недостатке света в кадре - насколько новая технология действенна, мы расскажем в полном обзоре модели. Как мы выяснили в ходе обзора и теста Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro, в которых установлен тот же фотосенсор, сильное влияние на качество изображения оказывает используемая оптика. Кстати, режим съемки в 108 МП у Samsung также поддерживается. Кроме того есть функция “single take”, которая позволяет сделать снимки сразу со всех камер в модуле, а затем выбрать тот, который нравится больше всего.



У двух старших моделей имеются камеры для распознавания глубины поля. Стоит отметить, что это не просто DoF-сенсор, но еще и 3D VGA камера.



Видео можно записывать в 8К (7680 х 4320). Фронтальная камера поддерживает съемку в 4K с частотой 60 к/с и обладает автофокусом. У S20 Ultra фронтальная камера обладает большим разрешением и сам сенсор физически больше.



При первом знакомстве с моделями мы успели сделать пару снимков и качество в итоге действительно очень хорошее. Тем не менее, делать окончательные выводы мы станем только на основании развернутых тестов продажных образцов этих смартфонов.