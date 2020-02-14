Линейка смартфонов Samsung Galaxy S20: первые впечатления
Как и ожидалось, компания Samsung официально представила новые флагманские модели линейки Galaxy S20. Нам удалось посетить мероприятие и живьем взглянуть на Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra: мнением о достоинствах и недостатках новинок мы решили поделиться с вами в этой статье.
Чуть ранее на этой неделе компания Samsung провела мероприятие, где были официально представлены новые смартфоны флагманской линейки Galaxy S20. Так как практически все их характеристики были известны заранее, особых открытий и сюрпризов не последовало. Вместе с тем, реально понять и ощутить что из себя представляют эти смартфоны, можно только взяв их в руки.
Как и ожидалось, в линейку вошли три аппарата. В отличие от предыдущего года, модели с приставкой “e” в названии не будет. Вместо нее, производитель добавил совершенно новую модификацию, превосходящую S20 Plus - S20 Ultra. Соответственно, стартовая цена также возросла и теперь насчитывает $999.
Модели между собой отличаются не только диагональю дисплеев, но также емкостью батарей, параметрами модулей камер, объемом встроенной памяти и доступными расцветками. Ниже мы привели таблицу с характеристиками флагманского трио.
Характеристики смартфонов линейки Galaxy S20
|-
|Galaxy S20
|Galaxy S20+
|Galaxy S20 Ultra
|Диагональ
|6.2 дюйма
|6.7 дюйма
|6.9 дюйма
|ОЗУ
|8/12 ГБ
|8/12 ГБ
|12/16 ГБ
|Встроенная память
|128 ГБ
|128/512 ГБ
|128/512 ГБ
|5G
|опция
|опция
|да
|Широкоугольная камера
|12 МП (1/1.76", f/1.8)
|12 МП (1/1.76", f/1.8)
|108 МП (1/1.33", f/1.8)
|Ultra wide-angle camera
|12 МП (1/2.55", f/2.2)
|12 МП (1/2.55", f/2.2)
|12 МП (1/2.55", f/2.2)
|Телефото камера
|64 МП (1/1,72", f/2.0)
|64 МП (1/1.72", f/2.0)
|48 МП (1/2.0", f/3.5)
|Распознавание глубины
|нет
|да
|да
|Максимальный зум
|12x
|30x
|100x
|Фронтальная камера
|10 МП (1/3.24", f/2.2)
|10 МП (1/3.24", f/2.2)
|40 МП (1/2.8", f/2.2)
|Батарея
|4000 мАч
|4500 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|151.7 x 69.1 x 7.9 мм
|161.9 x 73.7 x 7.8 мм
|166.9 x 76.0 x 8.8 мм
|Вес
|163 г
|186 г
|220 г
|Доступные расцветки
|черный, серый, розовый, голубой
|black, grчерный, серый, голубой
|черный, серый
|Цена (MSRP)
|от $999
|от $1199
|от $1399
Мощная начинка
Европейская версия Galaxy S20 оснащается фирменным чипсетом Samsung Exynos 990, который производится по 7-нм техпроцессу EUV и обладает встроенным двухъядерным нейропроцессором. В качестве графики выступает ARM Mali-G77 MP11, оперативная память представлена чипами LPDDR5, а встроенный накопитель соответствует современному стандарту UFS 3.0.
Все 5G-версии моделей оснащаются выделенным модемом Exynos 5123. Последний не только обладает высокой пропускной способностью, но также несет поддержку двух SIM, что давно ожидалось от линейки Galaxy. Чтобы вместить еще и карту памяти, производителю пришлось прибегнуть к комбинации nanoSIM и eSIM. Количество поддерживаемых диапазонов связи пополнилось спектром 5G. Более точные характеристики пока не известны.
Остальные модули беспроводной связи остались без изменений: Ant+, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 по-прежнему в строю. Стоит отметить, что версия Bluetooth не самая последняя.
Дисплеи во всех трех моделях технологически идентичны: Infinity O, Dynamic AMOLED. Степень изгиба экрана по краям была уменьшена. Физическое разрешение у дисплеев QHD+ (3200 x 1440, 20:9), но программно его можно уменьшать в целях экономии энергии. Отдельное внимание стоит уделить режиму 120 Гц, который призван увеличить плавность картинки. Правда, при максимальном разрешении экрана доступна только частота 60 Гц. Ограничение это чисто программное и, опять же, призвано снизить расход заряда батареи. Больше подробностей мы предоставим в полных обзорах этих смартфонов.
Galaxy S20 Ultra - Великий повелитель мегапикселей
Больше всего новопредставленные модели различаются камерами и если S20 и S20+ играют более менее в одной лиге, то S20 Ultra стоит особняком. Первое отличие от предшественников состоит в том, что камера с широкоугольным объективом больше не поддерживает изменяемую диафрагму - значение теперь фиксировано на f/1.8. Телеобъективы получили более современные фотосенсоры с разрешением 64 МП (S20, S20+) и теперь обеспечивают работу гибридного зума. Galaxy S20 поддерживает 12-кратный зум, в то время как у S20+ и S20 Ultra он 30- и 100-кратный соответственно.До какой степени идет оптическое увеличение, а где подключается цифровое, в Samsung не говорят.
Функция зума реализована весьма качественно. Так, при увеличении появляется уменьшенная миниатюра общего изображения в кадре и той области, которая зумируется (см. скриншот). Учтите, что при сильном увеличении вам понадобиться штатив или стедикам для компенсации дрожания.
В отличие от двух прочих моделей, S20 Ultra содержит новейший фотосенсор ISOCELL Bright HM1 с разрешением 108 МП. Он также использует технику биннирования пикселей, но вместо четырех, он объединяет группы из 9 пикселей в один, в результате чего итоговое разрешение снимка снижается до 12 МП. Такое решение позволяет дополнительно улучшить качество съемки при недостатке света в кадре - насколько новая технология действенна, мы расскажем в полном обзоре модели. Как мы выяснили в ходе обзора и теста Xiaomi Mi Note 10 и Note 10 Pro, в которых установлен тот же фотосенсор, сильное влияние на качество изображения оказывает используемая оптика. Кстати, режим съемки в 108 МП у Samsung также поддерживается. Кроме того есть функция “single take”, которая позволяет сделать снимки сразу со всех камер в модуле, а затем выбрать тот, который нравится больше всего.
У двух старших моделей имеются камеры для распознавания глубины поля. Стоит отметить, что это не просто DoF-сенсор, но еще и 3D VGA камера.
Видео можно записывать в 8К (7680 х 4320). Фронтальная камера поддерживает съемку в 4K с частотой 60 к/с и обладает автофокусом. У S20 Ultra фронтальная камера обладает большим разрешением и сам сенсор физически больше.
При первом знакомстве с моделями мы успели сделать пару снимков и качество в итоге действительно очень хорошее. Тем не менее, делать окончательные выводы мы станем только на основании развернутых тестов продажных образцов этих смартфонов.
Предварительный вердикт - Большой потенциал
Компания Samsung серьезно прокачала флагманскую линейку в этом году - чувствуется большой потенциал. При этом, самую большую ставку производитель явно делает на S20 Ultra, который будет наравне конкурировать с Huawei и Apple. Если говорить об удобстве форм-фактора, то нам больше всего понравился младший Galaxy S20: несмотря на внушительную батарею он остался достаточно компактным и легким - Samsung заслуживает уважения за проделанную работу. Кроме того, у младшей модели самый широкий выбор расцветок.
Достоин ли Galaxy S20 Ultra такой серьезной переплаты и так ли хороша его камера - мы узнаем лишь после тщательного тестирования. Заранее мы ожидаем лишь, что большая батарея позволит ему работать значительно дольше. При этом, для корейских и европейских вариантов модели все будет сильно зависеть от энергоэффективности фирменного чипсета. У предшественника карты легли так, что решение от Qualcomm в плане экономичности оказалось лучше, в результате чего у моделей с Exynos автономность была хуже.
Если вы хотите одним из первых заполучить Galaxy S20, то уже сейчас можно перейти на сайт Samsung и оформить предзаказ. В качестве подарка всем оформившим предзаказ, производитель дарит TWS наушники Galaxy Buds+. Правда, это предложение действительно лишь для двух старших моделей линейки.