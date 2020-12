Powered by MSI | Made for Gamers and Creators

Ноутбуки MSI - Лучшие новогодние подарки для геймеров и разработчиков цифрового контента Скидки на подарки под елочку! Новый год уже на носу, а значит сейчас самое время подбирать подарки себе и близким. Ноутбук был и остается универсальным инструментом для работы и развлечений, а значит отлично подойдет в качестве новогоднего презента под елочку! MSI предлагает широкий выбор ноутбуков под любой вид задач - все они могут похвастаться отличными характеристиками и приятными ценами. Чтобы облегчить процесс поиска и выбора, в этой статье мы собрали краткое и емкое описание самых популярных игровых и профессиональных ноутбуков MSI, которые способны порадовать даже самого искушенного пользователя.

Праздники уже близко! Новый год стремительно приближается, а подарки, как всем известно, нужно готовить заранее: сейчас лучшее время, чтобы выбрать новый ноутбук себе или близким. С приходом мобильных процессоров Intel 10-го поколения и обновленных видеокарт Nvidia GeForce, возможности и производительность ноутбуков в играх и профессиональных задачах возросла как никогда ранее.

Праздничный сезон - лучшее время, чтобы наконец отдохнуть от работы. Это также лучшее время для креативности и полета фантазии - нужно ведь придумывать поздравления!

В праздничный сезон компания MSI традиционно предлагает отличные скидки на лучшие модели из своего обширного портфолио.

В рамках этой статьи мы кратко пройдемся по лучшим игровым и профессиональным ноутбуках MSI, что доступны по сниженным ценам. Не важно кому вы планируете сделать подарок (близкому человеку или себе любимому) - ноутбуки MSI непременно будут радовать своих будущих владельцев с самых первых секунд!

MSI GE66 Raider и GE75 Raider MSI GE66 Raider предоставляет игроку все, что необходимо для уверенной победы в виртуальных сражениях. Благодаря процессорам Intel Core 10-го поколения H-серии (вплоть до Core i9) и мощным видеокартам Nvidia (вплоть до полновесной RTX 2070 Super), MSI GE66 Raider обеспечивает превосходную производительность. Конфигурации у этой модели очень и очень щедрые: 4K 60-Гц и FHD 300-Гц панели, SSD огромного объема, до 64 ГБ скоростной памяти DDR4-3200 и широкий даже по современным меркам набор портов. С таким комплектом MSI GE66 Raider обеспечит конкурентное превосходство в ваших любимых FPS- и MOBA-играх.

GE75 Raider предлагает такую же мощь, но в большем формате: эта модель обладает 17.3-дюймовым дисплеем. Как и GE66 Raider, GE75 Raider оснащается процессорами 10-го поколения Intel (до Core i9), но обладает более производительной видеокартой - Nvidia RTX 2080 Super (в старшей конфигурации). Дисплей в данной модели имеет FHD разрешение и частоту обновления в 300 Гц, а помимо обычных слотов M.2 для SSD, у него также имеется отсек для 2.5-дюймовых накопителей. Таким образом, GE75 Raider сможет хранить даже самую обширную коллекцию игр. Мы в Notebookcheck убедились в превосходстве MSI GE66 Raider и GE75 Raider, когда тестировали их в различных играх. Ниже вы видите таблицы производительности в играх, которые взяты из наших обзоров этих двух моделей:

Игровая производительность MSI GE66 Raider 10SFS (i9-10980HK/RTX 2070 Super)

Игровая производительность MSI GE75 Raider 10SE (i7-10750H/RTX 2060)

MSI GF Thin — Новое слово среди тонких игровых ноутбуков Серия MSI GF Thin - это новое слово в классе тонких игровых ноутбуков. Данные модели обладают мощным железом в достаточно тонких корпусах: 21.7 мм у 15.6-дюймового варианта и 22 мм у 17-дюймового. Ноутбуки серии GF Thin принадлежат к средне-высокому уровню среди игровых моделей и обладают быстрыми 144-Гц FHD дисплеями.

На данный момент в серию входят три модели: 15.6-дюймовые GF63 Thin и GF65 Thin, а также 17.3-дюймовый GF75 Thin. Серия MSI GF Thin - Производительная начинка в тонком корпусе

MSI GF63 Thin, GF65 Thin и GF75 Thin MSI GF63 Thin - это разумный вариант для подарка. Тонкий корпус из матового алюминия весом всего в 1.86 кг вместил в себя сбалансированную начинку: процессоры Intel 10-го поколения вплоть до Core i7 и видеокарты Nvidia GeForce до GTX 1650 Ti Max-Q. Если же вы хотите более высокого быстродействия, стоит выбрать GF65 Thin, который комплектуется Nvidia GeForce RTX 2060 с поддержкой трассировки лучей и сглаживания DLSS. Модель GF75 Thin может похвастаться той же начинкой, что и у GF63 Thin, но у покупателей есть возможность выбрать некоторые дополнительные компоненты: 120- или 144-Гц дисплей, а также RGB-подсветку или однозонную подсветку клавиатуры.

MSI GL Leopard — Ноутбуки с упором на производительность Серия MSI GL Leopard занимает нишу между моделями начального уровня GF Thin и их топовыми коллегами GE Raider. Благодаря широкому набору доступных конфигураций с разными компонентами, модели серии GL Leopard обладают отличным соотношением цены и качества. MSI GL Leopard - Производительность по лучшей цене

MSI GL65 Leopard и GL75 Leopard Подбираете в качестве подарка мощный игровой ноутбук, но не хотите переплачивать лишние деньги? Тогда GL65 Leopard - лучший вариант! В качестве процессора здесь используются чипы Intel 10-го поколения вплоть до Core i7, за графику отвечают видеокарты Nvidia вплоть до мощной GeForce RTX 2070 Super - просто отличная начинка за свои деньги. Столь мощное железо в GL65 Leopard дополняет FHD дисплей с частотой 144 Гц и эффективная система охлаждения с семью теплотрубками - она обеспечит стабильное и высокое быстродействие в играх без задержек. GL75 Leopard сочетает в себе те же аппаратные характеристики, но предоставляет игрокам более крупный 17.3-дюймовый дисплей. Модель оснащается видеокартами Nvidia GeForce RTX 2060 или RTX 2070 Super на выбор. Обе модели - и GL65 Leopard и GL75 Leopard - продаются в конфигурации с обычной RGB-подсветкой клавиатуры или с индивидуальной RGB-подсветкой клавиш на выбор пользователя.

Игровая производительность - MSI GL75 Leopard 10SFR (i7-10750H/RTX 2070)

MSI Prestige — Мобильность и продуктивность Помимо отдыха и покатушек в любимых играх, во время праздников можно заняться и творчеством - вдруг у вас есть скрытый талант креативщика или художника? Ноутбуки MSI Prestige разработаны как раз для таких задач и способны помочь воплотить любую вашу задумку. Основной упор в серии Prestige сделан на дизайне: он стильный и минималистичный. Кроме того, модели доступны в различных расцветках, предоставляя большую свободу выбора покупателям. Работают новые ноутбуки MSI Prestige на самых современных процессорах Intel 11-го поколения Tiger Lake со встроенной графикой Xe, благодаря которым характеризуются отличной производительностью и автономностью в своем классе. MSI Prestige - Лучшая продуктивность и мобильность

MSI Prestige 14 и Prestige 15 Помимо современных процессоров Intel 11-го поколения Tiger Lake с мощной встроенной графикой Xe, Prestige 14 и Prestige 15 оснащаются дискретными видеокартами Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, которые помогут существенно повысить скорость работы во многих сценариях. Оба ноутбука крайне компактны и весят всего 1.26 кг и 1.6 кг соответственно. Покупателям доступен выбор между FHD и 4K дисплеями с поддержкой MSI True Pixel, но вне зависимости от конфигурации модели поддерживают SSD с интерфейсом PCIe Gen4, Thunderbolt 4, Windows Hello и обладают отличной автономностью. Одним словом, для креативных личностей Prestige 14/15 станет превосходным подарком!

MSI Modern — Удаленная работа без проблем Удаленная работа в наши дни стала более востребованной, потому для многих из нас подходящий для подобных задач ноутбук станет очень удачным подарком. Серия MSI Modern подойдет всем и каждому: от обычных пользователей и студентов, до владельцев небольшого бизнеса. Модели доступны во множестве симпатичных расцветок, которые привлекают внимание. Серия MSI Modern - Широкий набор расцветок для соответствия вашей индивидуальности

MSI Modern 14 и Modern 15 MSI Modern 14 и Modern 15 опираются на возможности современных процессоров Intel 11-го поколения Tiger Lake с мощной встроенной графикой Xe. Тем не менее, обе модели также предлагаются в конфигурации с дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX450, которая обеспечивает прирост производительности в приложениях и не бьет по автономности. Несмотря на малую толщину корпуса, Modern 14 и Modern 15 оба обладают хорошим набором портов, среди которых есть и Thunderbolt 4. Обе модели также поддерживают Wi-Fi 6, прошли тестирование на прочность по стандарту MIL-STD-810G и способны долго работать от батареи.

Ноутбуки MSI — Самые полезные новогодние подарки Сделайте ваши праздники запоминающимися с игровыми и профессиональными ноутбуками MSI В наши времена, когда почти все сидят дома и работают или играют в игры, хороший мощный ноутбук стал очень актуальным подарком. Однако, вне зависимости от ваших задач - будь то компьютерные игры, огромные таблицы или тяжелые проекты в требовательных приложениях - ноутбуки MSI справятся со своей работой.

Портфолио игровых ноутбуков MSI порадует любого геймера: на выбор доступны десятки моделей с процессорами Intel 10-го поколения Comet Lake-H и видеокартами Nvidia GeForce RTX 20. Представителями топового уровня являются игровые ноутбуки серии MSI GE Raider, в то время как модели GS Stealth предлагают ту же производительность, но в тонком и компактном корпусе. Если помимо малой толщины корпуса вам важна еще и цена, то к вашим услугам ноутбуки серии GF Thin, ну а для желающих получить наилучшее соотношение стоимости и производительности предусмотрена серия GL Leopard.

Всем, кто хочет более продуктивно провести свое время, адресованы модели серии MSI Prestige: в этих ноутбуках стильный дизайн сочетается с мощью и возможностями современных процессоров Intel 11-го поколения Tiger Lake со встроенной графикой Xe; данные модели характеризуются отличной автономностью и производительностью в своем классе. Наконец, для более широкого круга потребителей - простых пользователей, студентов и школьников и до удаленных сотрудников и бизнесменов - предназначены ноутбуки серии Modern, в которых также используются процессоры Intel 11-го поколения Tiger Lake с графикой Xe.

Ко всем ноутбукам MSI прилагается качественная поддержка пользователей, а также своевременные обновления драйверов и фирменных утилит - с такими дополнениями вы будете уверены, что подарок будет радовать будущего владельца еще очень и очень долго.





