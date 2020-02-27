Mi A1 стал одним из первых устройств, присоединившихся к программе Google Android One. Но вопреки ожиданиям, Xiaomi не воспользовалась успехом Mi A1, который так и остался самой яркой звездой данной серии. Слабые обновления, низкий контроль качества и сокращение расходов ограничили развитие линейки, которая вполне могла бы завоевать сердца энтузиастов по всему миру.

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Xiaomi производит отличные смартфоны с достойными комплектующими и привлекательными ценниками, но вот оболочка ОС, MIUI, стала поводом для множества жалоб. Вряд ли все так ужасно, как описывают некоторые, но MIUI – определенно самый спорный аспект смартфонов Xiaomi. Собственно, именно по этой причине серия Android One сразу после своего запуска была очень тепло встречена энтузиастами.

Спустя три года после этого события перспективы Mi A-серии Android One от Xiaomi стали уже не такими радужными, как представлялись раньше. И в это просто трудно поверить. Вот список того, что большинство энтузиастов ищут в смартфонах (по крайней мере приблизительный). Хорошие комплектующие? Есть. Достойные камеры? Есть. Отличное соотношение цены и качества? Есть. Программное обеспечение Android One? Тут же!

И даже несмотря на все это, линейка Xiaomi переживает не лучшие времена.

В 2017-м Mi A1 стал довольно смелым шагом для Xiaomi. Созданный на базе Mi 5X, A1 отвечал всем вышеупомянутым требованиям из списка. При этом его стоимость была всего $200, но даже с такой ценой смартфону было чем удивить: он имел 2-кратный телеобъектив – вещь в то время редко встречающуюся в среднем сегменте – и отличный ЦАП для любителей аудио. Это было одно из лучших предложений того года на рынке смартфонов, наряду с Honor 7X.

Многие ожидали, что Xiaomi по полной воспользуется успехом Mi A1 и начнет доминировать в столь многообещающей нише. Однако спустя через три года ясно, что серия Mi A уже прошла свой пик на этапе Mi A1, и это грустно.

Естественно, у такого исхода есть свои причины. За последние годы в Mi A-серии накопился ряд проблем. Перебои с обновлениями программного обеспечения, неисправные комплектующие и ряд неправильных технических решений в совокупности испортят репутацию любой линейки смартфонов.

Многочисленные проблемы

Началом всему этому стал Mi A1. Выпущенный с версией ОС Android Nougat смартфон должен был получитьAndroid Oreo до конца года. Фактически, Xiaomi выполнила свое обещание, прислав обновление в канун Нового года. Эту прошивку, очевидно, делали впопыхах, так как в течение следующей недели компании пришлось ее удалить из-за огромного количества проблем.

Пожалуй, главным преимуществом программы Android One является программное обеспечение. Для устройств предусмотрено два основных обновления ОС и постоянная рассылка ежемесячных патчей безопасности. Безусловно, Xiaomi соблюдала эти условия. В конце концов, Google вряд ли упустила бы из виду серьезные проступки. Однако подход Xiaomi к выполнению поставленных задач требует более строгого контроля.

Обновления от данной китайской компании зачастую имеют множество багов. В 2018-м версию Android Oreo для Mi A1 пришлось отозвать. С тех пор мало что изменилось: недавно Xiaomi выпустила Android 10 для Mi A2. Но какой же смысл в обновлении, если они работает некорректно?

Модельный ряд Xiaomi, безусловно, велик, к тому же компания продолжает ежемесячно выпускать новые смартфоны. Как следствие, программная поддержка Mi A-серии ухудшилась. Обновления либо запаздывают, либо приходят вовремя, но сделанные косо, криво, лишь бы живо. Mi A3, например, даже спустя шесть месяцев после выпуска Android 10 еще не получил эту версию ОС. То же самое Mi A2 Lite.

И все же обновления не так плохи, как их преподносят. Тот же Mi A2 имел проблемы с eMMC на аппаратном уровне. Все дело в плохом контроле качества Xiaomi; но многие владельцы устройства вряд ли обрадуются такому объяснению. В Mi A3, кстати, установили AMOLED-дисплей Pentile 720p с целью сократить расходы.

Почему?

Кажется, что основной причиной всех проблем серии Mi A является снижение затрат на производство. Однако главное преимущество Xiaomi – это отличное соотношение цены и качества, а уменьшение затрат – главный ключ к этому. Mi A-серия не может обеспечить компании такой же доход от рекламы, как устройства на базе MIUI. Конечно, потери можно компенсировать увеличением рекомендованной цены, но Xiaomi пытается выжить на тех рынках, где даже минимальное изменение цен может привести к серьезному снижению уровня продаж. Так что это слишком рискованный ход. Каковы альтернативы? Экономить на всем.

С точки зрения бизнеса все вполне ясно. Но с противоположной, пользовательской, стороны грустно видеть, как попытки сэкономить влияют на опыт работы с устройством. Есть и те, кому легко смириться с политикой Xiaomi, но целевая аудитория Mi A-серии состоит преимущественно не из таких людей.

Хорошая новость в том, что Xiaomi может удивить, если захочет. То есть, могла. Но станет ли компания делать это в будущем? Вряд ли. Что ж, будем ждать Mi А4.