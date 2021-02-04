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Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3080: характеристики и TDP видеокарт

Ноутбуки с Nvidia GeForce RTX 3080 обещают лучшую игровую производительность в мобильном форм-факторе, но производители не указывают уровни TDP установленных видеокарт. Мы решили составить список всех ноутбуков на видеокартах RTX 3080, а также их краткие характеристики и выставленный уровень TDP, так сильно влияющий на реальную графическую производительность. Данная статья будет обновляться по мере появления новых моделей.
Vaidyanathan Subramaniam (перевод Антона Авдюшкина), 🇺🇸
GPU видеокарты GeForce игры и всё связанное с ними ноутбуки

На CES 2021 компания Nvidia официально представила мобильные видеокарты на архитектуре Ampere. Следом, производители ноутбуков анонсировали множество моделей на базе RTX 3060 LaptopRTX 3070 Laptop и RTX 3080 Laptop. Однако, как мы писали ранее, на CES 2021 практически никто из производителей не указывал какой уровень TDP видеокарты выставлен в той или иной модели. Бренды также не особо спешат делиться информацией о том, какие из видеокарт, а какие принадлежат к энергоэффективной серии Max-Q. 

Позже стало известно, что Nvidia и вовсе отказывается от приставки "Max-Q" в названиях видеокарт: теперь реализация тех или иных технологий Max-Q и уровень TDP зависят от производителя. И хотя в Nvidia пообещали, что уровень TDP теперь будет отображаться в панели управления Nvidia, такое решение создали большое замешательство среди пользователей.

После новостей от Nvidia мы обещали нашим читателям указывать уровень TDP и реализованные производителем технологии Max-Q в каждом обзоре новых ноутбуков. Однако, мы также решили создать удобный список всех ноутбуков, которые будут оснащены новыми видеокартами Nvidia RTX 30.

В данной статьей вы найдете все представленные на данный момент модели на основе Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop (именно так ее именуют в Nvidia). Новая мобильная RTX 3080 основан на чипе GA106 Ampere и обладает регулируемым TDP от 80 до 150+ Вт. Видеокарта имеет 6144 активных CUDA-ядра и 8/16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной. Частота графического процессора варьируется от 1245 до 1710 МГц, в зависимости от выставленного производителем уровня TDP.

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Характеристики

Видеокарта RTX 3080 Laptop имеет настраиваемый TDP, который можем превышать 150 Вт. Как видно по списку, на данный момент только два ноутбука обладают максимально мощной версией видеокарты - MSI GE76 Dragon Tiamat и GE76 Raider. Ряд других ноутбуков получили 135-Вт версию (Schenker), а еще две модели от MSI - 120-Вт.В списке также есть два ноутбука со 100-Вт и 115-Вт версиями от Asus, а также ноутбук от Gigabyte c нестандартным показателем 105 Вт. Четыре ноутбука получили низкопроизводительную 90-Вт RTX 3080 Laptop и только GE66 Stealth на сегодняшний день имеет самую слабую 80-Вт версию видеокарты.

Примечание: список характеристик некоторых моделей неполный, так как TDP и частоты для них пока неизвестны, а производители такую информацию не указывают. Данные параметры станут известны после независимых тестов таких моделей. 

Модель
Изображение
Процессор
Видеокарта
TDP видеокарты
Вт
Максимальная частота ГП
МГц
Объем видеопамяти
Тип видеопамяти
и доп. инф.
Вес
Толщина
Диагональ
Разрешение
Частота обновления
Цена
Acer Nitro 5 AN515-45-R715 Acer Nitro 5 AN515-45-R715 R9 5900HXNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU8192 МБGDDR62.3 Кг23.9 мм15.60"2560x1440165 Hz2200 Euro
Acer Nitro 5 AN517-41-R7L9Acer Nitro 5 AN517-41-R7L9R9 5900HXNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU8192 МБGDDR62.7 Кг24.9 мм17.30"2560x1440165 Hz2400 Euro
Acer Predator Helios 300 PH315-53-75ZSAcer Predator Helios 300 PH315-53-75ZSi7-10750HNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU16384 МБGDDR62.3 Кг22.9 мм15.60"1920x1080240 Hz2200 Euro
Aorus 17G YC-8DE6450SHAorus 17G YC-8DE6450SHi7-10870HNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU908192 МБMax-Q, GDDR62.7 Кг26 мм17.30"1920x1080300 Hz2600 Euro
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS R9 5900HXNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU132121016384 МБGDDR62.5 Кг20.9 мм15.60"3840x2160120 Hz
Asus ROG Zephyrus G15 GA503QAsus ROG Zephyrus G15 GA503QR9 5900HSNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU1007808192 МБGDDR62 Кг20 мм15.60"2560x1440165 Hz2799 EUR
Asus Strix Scar 15 G533QS-HF177TAsus Strix Scar 15 G533QS-HF177TR9 5900HXNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU115164516384 МБGDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)2.3 Кг27.2 мм15.60"1920x1080300 Hz
Asus Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HB154TAsus Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HB154TR9 5900HXNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU115164516384 МБGDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)2.5 Кг20.9 мм15.60"3840x2160120 Hz4100 Euro
Asus Zephyrus G15 GA503QS-HQ081RAsus Zephyrus G15 GA503QS-HQ081RR9 5900HSNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU13908192 МБGDDR6 (+ 20 W Dynamic Boost)1.9 Кг19.9 мм15.60"2560x1440165 Hz2800 Euro
Gigabyte Aero 15 OLED YC-9DE5760SPGigabyte Aero 15 OLED YC-9DE5760SPi9-10980HKNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU908192 МБMax-Q, GDDR62 Кг20 мм15.60"3840x216060 Hz3700 Euro
Gigabyte Aero 17 HDR YCGigabyte Aero 17 HDR YCi9-10980HKNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU1057808192 МБGDDR62.8 Кг21.4 мм17.30"3840x216060 Hz3899 EUR
Gigabyte Aero 17 HDR YC-9DE4760SPGigabyte Aero 17 HDR YC-9DE4760SPi9-10980HKNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU8192 МБMax-Q, GDDR62.5 Кг21.4 мм17.30"3840x216060 Hz3900 Euro
MSI GE66 Raider 10UH-260MSI GE66 Raider 10UH-260i9-10980HKNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU12016384 МБGDDR62.4 Кг23.4 мм15.60"1920x1080300 Hz4000 Euro
MSI GE76 Dragon Tiamat 10UH-470MSI GE76 Dragon Tiamat 10UH-470i9-10980HKNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU15016384 МБGDDR62.9 Кг25.9 мм17.30"1920x1080300 Hz4300 Euro
MSI GE76 Raider 10UH-288MSI GE76 Raider 10UH-288i9-10980HKNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU15016384 МБGDDR62.9 Кг25.9 мм17.30"1920x1080300 Hz4000 Euro
MSI GP66 Leopard 10UH-263MSI GP66 Leopard 10UH-263i7-10750HNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU1208192 МБGDDR62.4 Кг23.4 мм15.60"1920x1080144 Hz2250 Euro
MSI GS66 Stealth 10UH-274MSI GS66 Stealth 10UH-274i9-10980HKNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU808192 МБGDDR62.1 Кг19.8 мм15.60"1920x1080300 Hz4000 Euro
Schenker XMG Neo 15 Ampere 5900HX, RTX 3080Schenker XMG Neo 15 Ampere 5900HX, RTX 3080R9 5900HXNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU13516384 МБGDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)2.1 Кг26 мм15.60"1920x1080240 Hz
Schenker XMG Neo 17 Ampere 5900HX, RTX 3080Schenker XMG Neo 17 Ampere 5900HX, RTX 3080R9 5900HXNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU13516384 МБGDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)2.5 Кг27.45 мм17.30"1920x1080240 Hz
Schenker XMG Pro 15 Early 2021, RTX 3080Schenker XMG Pro 15 Early 2021, RTX 3080i7-10870HNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU9016384 МБMax-Q, GDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost) 2 Кг19.8 мм15.60"1920x1080300 Hz
Schenker XMG Pro 17 Early 2021, RTX 3080Schenker XMG Pro 17 Early 2021, RTX 3080i7-10875HNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU9016384 МБMax-Q, GDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)2.3 Кг19.9 мм13.30"1920x1080300 Hz

Данный список будет обновляться по мере выхода новых ноутбуков на основе RTX 3060 Laptop. Мы также будем добавлять ссылки на наши обзоры приведенных в списке моделей по мере их публикации.

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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-02- 4 (Update: 2021-02- 4)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.

 