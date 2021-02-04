Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3080: характеристики и TDP видеокарт
На CES 2021 компания Nvidia официально представила мобильные видеокарты на архитектуре Ampere. Следом, производители ноутбуков анонсировали множество моделей на базе RTX 3060 Laptop, RTX 3070 Laptop и RTX 3080 Laptop. Однако, как мы писали ранее, на CES 2021 практически никто из производителей не указывал какой уровень TDP видеокарты выставлен в той или иной модели. Бренды также не особо спешат делиться информацией о том, какие из видеокарт, а какие принадлежат к энергоэффективной серии Max-Q.
Позже стало известно, что Nvidia и вовсе отказывается от приставки "Max-Q" в названиях видеокарт: теперь реализация тех или иных технологий Max-Q и уровень TDP зависят от производителя. И хотя в Nvidia пообещали, что уровень TDP теперь будет отображаться в панели управления Nvidia, такое решение создали большое замешательство среди пользователей.
После новостей от Nvidia мы обещали нашим читателям указывать уровень TDP и реализованные производителем технологии Max-Q в каждом обзоре новых ноутбуков. Однако, мы также решили создать удобный список всех ноутбуков, которые будут оснащены новыми видеокартами Nvidia RTX 30.
В данной статьей вы найдете все представленные на данный момент модели на основе Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop (именно так ее именуют в Nvidia). Новая мобильная RTX 3080 основан на чипе GA106 Ampere и обладает регулируемым TDP от 80 до 150+ Вт. Видеокарта имеет 6144 активных CUDA-ядра и 8/16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной. Частота графического процессора варьируется от 1245 до 1710 МГц, в зависимости от выставленного производителем уровня TDP.
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Характеристики
Видеокарта RTX 3080 Laptop имеет настраиваемый TDP, который можем превышать 150 Вт. Как видно по списку, на данный момент только два ноутбука обладают максимально мощной версией видеокарты - MSI GE76 Dragon Tiamat и GE76 Raider. Ряд других ноутбуков получили 135-Вт версию (Schenker), а еще две модели от MSI - 120-Вт.В списке также есть два ноутбука со 100-Вт и 115-Вт версиями от Asus, а также ноутбук от Gigabyte c нестандартным показателем 105 Вт. Четыре ноутбука получили низкопроизводительную 90-Вт RTX 3080 Laptop и только GE66 Stealth на сегодняшний день имеет самую слабую 80-Вт версию видеокарты.
Примечание: список характеристик некоторых моделей неполный, так как TDP и частоты для них пока неизвестны, а производители такую информацию не указывают. Данные параметры станут известны после независимых тестов таких моделей.
Модель
Изображение
Процессор
Видеокарта
TDP видеокарты
Вт
Максимальная частота ГП
МГц
Объем видеопамяти
Тип видеопамяти
и доп. инф.
Вес
Толщина
Диагональ
Разрешение
Частота обновления
Цена
|Acer Nitro 5 AN515-45-R715
|R9 5900HX
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|8192 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|23.9 мм
|15.60"
|2560x1440
|165 Hz
|2200 Euro
|Acer Nitro 5 AN517-41-R7L9
|R9 5900HX
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|8192 МБ
|GDDR6
|2.7 Кг
|24.9 мм
|17.30"
|2560x1440
|165 Hz
|2400 Euro
|Acer Predator Helios 300 PH315-53-75ZS
|i7-10750H
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|16384 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|22.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|240 Hz
|2200 Euro
|Aorus 17G YC-8DE6450SH
|i7-10870H
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|90
|8192 МБ
|Max-Q, GDDR6
|2.7 Кг
|26 мм
|17.30"
|1920x1080
|300 Hz
|2600 Euro
|Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS
|R9 5900HX
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|132
|1210
|16384 МБ
|GDDR6
|2.5 Кг
|20.9 мм
|15.60"
|3840x2160
|120 Hz
|Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q
|R9 5900HS
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|100
|780
|8192 МБ
|GDDR6
|2 Кг
|20 мм
|15.60"
|2560x1440
|165 Hz
|2799 EUR
|Asus Strix Scar 15 G533QS-HF177T
|R9 5900HX
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|115
|1645
|16384 МБ
|GDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)
|2.3 Кг
|27.2 мм
|15.60"
|1920x1080
|300 Hz
|Asus Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HB154T
|R9 5900HX
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|115
|1645
|16384 МБ
|GDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)
|2.5 Кг
|20.9 мм
|15.60"
|3840x2160
|120 Hz
|4100 Euro
|Asus Zephyrus G15 GA503QS-HQ081R
|R9 5900HS
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|1390
|8192 МБ
|GDDR6 (+ 20 W Dynamic Boost)
|1.9 Кг
|19.9 мм
|15.60"
|2560x1440
|165 Hz
|2800 Euro
|Gigabyte Aero 15 OLED YC-9DE5760SP
|i9-10980HK
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|90
|8192 МБ
|Max-Q, GDDR6
|2 Кг
|20 мм
|15.60"
|3840x2160
|60 Hz
|3700 Euro
|Gigabyte Aero 17 HDR YC
|i9-10980HK
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|105
|780
|8192 МБ
|GDDR6
|2.8 Кг
|21.4 мм
|17.30"
|3840x2160
|60 Hz
|3899 EUR
|Gigabyte Aero 17 HDR YC-9DE4760SP
|i9-10980HK
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|8192 МБ
|Max-Q, GDDR6
|2.5 Кг
|21.4 мм
|17.30"
|3840x2160
|60 Hz
|3900 Euro
|MSI GE66 Raider 10UH-260
|i9-10980HK
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|120
|16384 МБ
|GDDR6
|2.4 Кг
|23.4 мм
|15.60"
|1920x1080
|300 Hz
|4000 Euro
|MSI GE76 Dragon Tiamat 10UH-470
|i9-10980HK
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|150
|16384 МБ
|GDDR6
|2.9 Кг
|25.9 мм
|17.30"
|1920x1080
|300 Hz
|4300 Euro
|MSI GE76 Raider 10UH-288
|i9-10980HK
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|150
|16384 МБ
|GDDR6
|2.9 Кг
|25.9 мм
|17.30"
|1920x1080
|300 Hz
|4000 Euro
|MSI GP66 Leopard 10UH-263
|i7-10750H
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|120
|8192 МБ
|GDDR6
|2.4 Кг
|23.4 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|2250 Euro
|MSI GS66 Stealth 10UH-274
|i9-10980HK
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|80
|8192 МБ
|GDDR6
|2.1 Кг
|19.8 мм
|15.60"
|1920x1080
|300 Hz
|4000 Euro
|Schenker XMG Neo 15 Ampere 5900HX, RTX 3080
|R9 5900HX
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|135
|16384 МБ
|GDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)
|2.1 Кг
|26 мм
|15.60"
|1920x1080
|240 Hz
|Schenker XMG Neo 17 Ampere 5900HX, RTX 3080
|R9 5900HX
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|135
|16384 МБ
|GDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)
|2.5 Кг
|27.45 мм
|17.30"
|1920x1080
|240 Hz
|Schenker XMG Pro 15 Early 2021, RTX 3080
|i7-10870H
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|90
|16384 МБ
|Max-Q, GDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)
|2 Кг
|19.8 мм
|15.60"
|1920x1080
|300 Hz
|Schenker XMG Pro 17 Early 2021, RTX 3080
|i7-10875H
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
|90
|16384 МБ
|Max-Q, GDDR6 (+ 15 W Dynamic Boost)
|2.3 Кг
|19.9 мм
|13.30"
|1920x1080
|300 Hz
Данный список будет обновляться по мере выхода новых ноутбуков на основе RTX 3060 Laptop. Мы также будем добавлять ссылки на наши обзоры приведенных в списке моделей по мере их публикации.