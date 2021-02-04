Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3080: характеристики и TDP видеокарт

Характеристики

Видеокарта RTX 3080 Laptop имеет настраиваемый TDP, который можем превышать 150 Вт. Как видно по списку, на данный момент только два ноутбука обладают максимально мощной версией видеокарты - MSI GE76 Dragon Tiamat и GE76 Raider. Ряд других ноутбуков получили 135-Вт версию (Schenker), а еще две модели от MSI - 120-Вт.В списке также есть два ноутбука со 100-Вт и 115-Вт версиями от Asus, а также ноутбук от Gigabyte c нестандартным показателем 105 Вт. Четыре ноутбука получили низкопроизводительную 90-Вт RTX 3080 Laptop и только GE66 Stealth на сегодняшний день имеет самую слабую 80-Вт версию видеокарты.

Примечание: список характеристик некоторых моделей неполный, так как TDP и частоты для них пока неизвестны, а производители такую информацию не указывают. Данные параметры станут известны после независимых тестов таких моделей.

