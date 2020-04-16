iPhone SE: "недорогой" ($399) смартфон от Apple на чипсете A13 Bionic
Леди и джентльмены, iPhone SE уже здесь - вернее, его переиздание 2020 года выпуска. Как и новые MacBook Air с iPad Pro, свежий презентация iPhone SE прошла в форме пресс-релиза. Реинкарнация популярной модели получила корпус от iPhone 8 и современный процессор A13 Bionic. В целом, тот факт, что iPhone SE пришел на смену iPhone 8 удивления не вызывает, так как последний был снят с продаж на Apple.com. В то же время, наследника для iPhone 8 Plus пока не показали - вполне вероятно, что в Apple еще не наштамповали нужное количество предполагаемого iPhone SE Plus и потому не спешат с анонсом.
Обновленный SE будет доступен в черном, белом и красном (PRODUCT RED) цвете; среди характеристик упоминается Touch ID, 4.7-дюймовый дисплей Retina HD с поддержкой True Tone и 12-МП основная камера. В Apple утверждают, что плотность пикселей у этого дисплея составляет 326 PPI, а контрастность насчитывает 1400:1. Разрешение составляет 1334 x 750 пикселей, а выполнен дисплей по IPS технологии и поддерживает цветовое пространство DCI-P3. Заявленная яркость составляет 625 нит в пике.
Apple утверждает, что у iPhone SE "лучшая одиночная камера" среди всех iPhone. Раз уж iPhone XR все еще продается, мы предполагаем, что в iPhone SE установлен 12-МП фотосенсор из iPhone 11. Сам производитель происхождение камеры не уточняет, а в спецификациях никаких подробностей не указывает.
По поводу автономности в Apple заявляют, что iPhone SE способен проработать до 13 часов при воспроизведении видео. С 0% до 50% батарея заряжается за 30 минут, но такая скорость доступна только с 18-Вт зарядкой, которая продается отдельно и стоит $29. В комплекте со смартфоном поставляет 5-Вт зарядка. Дополнительно iPhone SE поддерживает беспроводную зарядку и обладает защитой по стандарту IP67.
Предварительные заказы на новинку стартуют 17 апреля. iPhone SE будет продаваться в версиях с 64, 128 и 256 ГБ памяти, стоимость которых составит $399, $449 и $549 соответственно. Первым покупателям смартфон приедет уже 24 апреля.