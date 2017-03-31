Обзор смартфона Samsung Galaxy A3 (2017)

Всего предлагается 4 варианта расветок корпуса - “синий туман”, “чёрное небо”, “персиковые облака”, и “золотой песок”. Нам попался последний вариант. Переход между каркасом и немного закруглёнными краями AMOLED-экрана (с защитой Gorilla Glass) не бросается в глаза, поэтому телефон выглядит довольно элегантно.

Это ощущение сохраняется благодаря стеклянному покрытию задней части корпуса, через которое просвечивает очень прочный металлический корпус. В предыдущей модели использовался пластиковый разделитель серебряного цвета, но в нашем A3 корпус сделали цельным - таковым он и ощущается при повседневном использовании. С одной стороны, такой выбор материалов обеспечивает мягкие тактильные ощущения, с другой - требует бережного обращения, чтобы избежать появления царапин. Сканер отпечатков пальцев спрятан в кнопке "домой".

Камера и светодиодная вспышка (размещённые на обратной стороне) не выступают из корпуса - и, следовательно, смартфон не качается при нахождении на плоской поверхности (например, на столе). Наличие сертификата IP68 означает, что телефон можно погружать в воду на глубину до 1.5 метров (не дольше 30 минут) без каких-либо последствий. Разумеется, это потребовало герметизации лотка для nano-SIM и карты памяти MicroSD, поэтому телефон выводит предупреждение, если он не закрыт.

4.7-дюймовый экран смартфона Galaxy A3 (2017) примерно того же размера, как и у предшественника Galaxy A3 (2016), хотя он на 1 мм шире (66.2 vs. 65.2 мм) и на 0.5 мм толще (7.4 vs. 7.9 мм). Эти несущественные различия практически невозможно заметить - даже если положить обе модели рядом друг с другом. Вес тоже чуть-чуть увеличился (на 7 грамм) вместо 138 грамм в предыдущей модели. При этом, наш телефон оказался самым лёгким среди всех рассматриваемых в обзоре.