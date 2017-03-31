Обзор смартфона Samsung Galaxy A3 (2017)
Рекордсмен автономной работы. В новой модели смартфона Samsung Galaxy A3 (средней ценовой категории) появился корпус из стекла и металла, мощный и намного менее прожорливый процессор. Теперь можно смотреть фильмы почти 17 часов подряд! Достаточно ли этого, чтобы побороть конкурентов?
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Новая модель, третий раунд: вслед за Galaxy A7 и Galaxy A5, Samsung представил обновленную модель смартфона Galaxy A3 в версии 2017 года. Этот смартфон средней ценовой группы был впервые представлен в 2015 году, и теперь он снова пытается удивить потенциальных владельцев своим хипстерским дизайном, высоким качеством корпуса, а также достойной производительностью. В Galaxy A3 (2017) используется 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7 Octa 7870 и 16 ГБ памяти для хранения данных. Смартфон работает в 4G на скоростях LTE Cat. 4, а также в Wi-Fi 802.11 ac. У него AMOLED-экран, поддержка NFC, 2 камеры (13 и 8 МП), и всё это доступно по цене 329 евро.
Как и его предшественники, Galaxy A3 (2017) снова использует 4.7-дюймовый экран с разрешением 1280x720. Такие характеристики довольно необычны для смартфонов средней ценовой группы, но нам удалось подобрать ему нескольких соперников: ими стали BQ Aquaris X5 Plus, HTC One A9s, Huawei Nova, Lenovo ZUK Z2, а также Wiko U Feel Prime. Разумеется, мы добавим и его предшественника, Galaxy A3 (2016).
фронт. камера: 8 Мп f/1.9
1 | Дизайн и особенности корпуса
Всего предлагается 4 варианта расветок корпуса - “синий туман”, “чёрное небо”, “персиковые облака”, и “золотой песок”. Нам попался последний вариант. Переход между каркасом и немного закруглёнными краями AMOLED-экрана (с защитой Gorilla Glass) не бросается в глаза, поэтому телефон выглядит довольно элегантно.
Это ощущение сохраняется благодаря стеклянному покрытию задней части корпуса, через которое просвечивает очень прочный металлический корпус. В предыдущей модели использовался пластиковый разделитель серебряного цвета, но в нашем A3 корпус сделали цельным - таковым он и ощущается при повседневном использовании. С одной стороны, такой выбор материалов обеспечивает мягкие тактильные ощущения, с другой - требует бережного обращения, чтобы избежать появления царапин. Сканер отпечатков пальцев спрятан в кнопке "домой".
Камера и светодиодная вспышка (размещённые на обратной стороне) не выступают из корпуса - и, следовательно, смартфон не качается при нахождении на плоской поверхности (например, на столе). Наличие сертификата IP68 означает, что телефон можно погружать в воду на глубину до 1.5 метров (не дольше 30 минут) без каких-либо последствий. Разумеется, это потребовало герметизации лотка для nano-SIM и карты памяти MicroSD, поэтому телефон выводит предупреждение, если он не закрыт.
4.7-дюймовый экран смартфона Galaxy A3 (2017) примерно того же размера, как и у предшественника Galaxy A3 (2016), хотя он на 1 мм шире (66.2 vs. 65.2 мм) и на 0.5 мм толще (7.4 vs. 7.9 мм). Эти несущественные различия практически невозможно заметить - даже если положить обе модели рядом друг с другом. Вес тоже чуть-чуть увеличился (на 7 грамм) вместо 138 грамм в предыдущей модели. При этом, наш телефон оказался самым лёгким среди всех рассматриваемых в обзоре.
2 | Устройства ввода
Galaxy A3 (2017) работает на собственном 64-битном процессоре Samsung, Exynos 7 Octa 7870, в тандеме с 2 ГБ оперативной памяти и видеопроцессором ARM Mali-T830 MP2. После первого запуска пользователю будет доступно только 9.8 ГБ памяти (из 16 ГБ), и альтернативных конфигураций этой модели не предусмотрено. К счастью, объём памяти для хранения данных можно расширить картами MicroSD размером до 256 ГБ. Карту можно отформатировать как расширение внутренней памяти, и устанавливать на неё приложения. Хотя некоторые приложения не поддерживают такой вариант установки - лично мы не столкнулись с какими-либо проблемами в случае 3DMark, Asphalt 8: Airborne, или Dead Trigger 2, которые в сумме требуют более 2 ГБ дискового пространства. К сожалению, в этом аппарате нет поддержки второй SIM-карты.
Новый порт USB Type-C поддерживает только медленные скорости обмена USB 2.0, но к нему можно подключать внешние устройства благодаря наличии USB OTG. Поскольку это устройство средней ценовой группы, и Samsung решила урезать ряд функций, – в Galaxy A3 не поддерживается ни MHL ни беспроводная зарядка Qi. Зато присутствует Wi-Fi Direct, что позволит выводить изображение на беспроводные мониторы.
3 | Программное обеспечение
Galaxy A3 (2017) работает на ОС Android 6.0.1, поверх которой добавлен фирменный интерфейс Samsung под названием “Grace UX”. Уже анонсировано грядущее обновление до Android 7.0 Nougat, но на момент создания обзора (конец марта 2017) оно не появилось.
Интерфейс Grace UX немного изменяет стандартный внешний вид Android. В дополнение к блоку новостей в левой части домашнего экрана, его внешний вид можно настраивать с помощью пункта настроек “Обои и темы”. Как и предшественник, A3 (2017) поддерживает режим “Smart Stay”, в котором смартфон следит за глазами пользователя через фронтальную камеру, и включает экран только в те моменты, когда пользователь смотрит на экран (в этом режиме настройки выключения экрана через определённое время - игнорируются).
К счастью, количество предустановленных ненужных программ небольшое. К ним можно отнести пакет офисных приложений Google, некоторые утилиты от Microsoft - OneDrive, Excel, Skype, а также собственные приложения Samsung (включая S Health и S Voice). Из всех приложений Samsung нам особенно понравилось "Защищённая папка (Secure Folder)", которое позволяет перемещать приложения и файлы в защищённый паролем контейнер, что поможет предотвратить несанкционированный доступ.
4 | Коммуникации и GPS
Смартфон Galaxy A3 (2017) поддерживает диапазоны 2G, 3G и 8 диапазонов 4G LTE (Cat. 4 - приём 150 Мб/с и передача 50 Мб/с). В этом телефоне используется формат нано-SIM.
Адаптер Wi-Fi поддерживает 802.11 a, b, g, и современный ac в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. В нашем тесте он показал отличные результаты: передача 225 Мб/с и приём 305 Мб/с. По этому параметру он обогнал HTC, Huawei и Wiko, но чуть отстал от BQ Aquaris X5 Plus и Lenovo ZUK Z2. Также поддерживаются Bluetooth 4.2 и NFC.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|BQ Aquaris X5 Plus
Adreno 510, 652 MSM8976, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
348 Мбит ∼100% +14%
|Samsung Galaxy A3 2017
Mali-T830 MP2, 7870 Octa, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
305 Мбит ∼88%
|Lenovo ZUK Z2
Adreno 530, 820 MSM8996, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
296 Мбит ∼85% -3%
|HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
102 Мбит ∼29% -67%
|Wiko U Feel Prime
Adreno 505, 430, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
55.4 Мбит ∼16% -82%
|Huawei Nova
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
20 Мбит ∼6% -93%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo ZUK Z2
Adreno 530, 820 MSM8996, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
318 Мбит ∼100% +41%
|BQ Aquaris X5 Plus
Adreno 510, 652 MSM8976, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
258 Мбит ∼81% +15%
|Samsung Galaxy A3 2017
Mali-T830 MP2, 7870 Octa, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
225 Мбит ∼71%
|HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
109 Мбит ∼34% -52%
|Wiko U Feel Prime
Adreno 505, 430, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
53.2 Мбит ∼17% -76%
|Huawei Nova
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
50.9 Мбит ∼16% -77%
Определение местоположения возможно с помощью спутников GPS и GLONASS, и Galaxy A3 (2017) успешно справляется с этой задачей. Точность определения внутри зданий составила 6 метров; снаружи - примерно 5 метров. Он вполне достойно выдержал сравнение с профессиональным навигатором Garmin Edge 500 GPS. Хотя на протяжении 12-километровой велопрогулки наш Galaxy A3 (2017) его точность была чуть ниже Garmin (зафиксированная длина маршрута оказалась на 300 метров короче), это более чем нормально и достаточно для повседневных задач.
5 | Телефон и качество голоса
Интерфейс приложения телефона, оформленного в соответствии со стилем Samsung Grace UX, по функционалу не отличается от стандартного телефона Google: телефонная книжка, список звонков, и часто используемые контакты. В настройках доступны дополнительные - весьма полезные функции, вроде настройки фильтра звонков, и возможности заблокировать ряд нежелательных номеров. В настройках можно выбрать метод ответа на звонки - нажатием кнопки "домой", или даже автоматически через несколько секунд.
Качество голоса в сети немецкой Vodafone 3G было очень хорошим - как через наушник, так и в режиме громкой связи (в последнем случае громкость была не особо высокой). Шумоподавление работало отлично, и мы не заметили никаких выпадений или искажений во время звонков.
6 | Камеры
Камера Galaxy A3 аналогична предыдущей модели - 13 МП (4128x3096) с апертурой f/1.9 и светодиодной вспышкой. Опциональный режим 16:9 уменьшает разрешение до 9.6 мегапикселей (4128x2322). По сравнению с предшественником Galaxy A3 (2016), разрешение фронтальной камеры улучшили с 5 до 8 МП. Основная камера теперь находится на одном уровне с корпусом, и не выступает из него, что предотвращает нестабильность корпуса на плоских поверхностях (вроде стола).
Основная камера хорошо показала себя в тестах. Фотографии, сделанные в условиях хорошего освещения, отличались чуть слишком высоким уровнем насыщенности, но в целом были сбалансированы (в области динамического диапазона, чёткости, и детализации). При недостаточном освещении, из-за отсутствия оптической стабилизации уровень шума заметно увеличивался, а резкость падала - но фотографии продолжали выглядеть вполне годно. Оказалось, что недостаток освещения является проблемой для автофокуса - ему сложно фокусироваться, и в этом случае рекомендуется использовать светодиодную вспышку.
В дополнение к автоматическому режиму, в камере существует "профессиональный" режим, где можно вручную выставить чувствительность ISO, баланс белого, а также экспозицию. Есть несколько заранее настроенных режимов съёмки - панорамная, HDR, а также – популярный в последнее время – режим съёмки еды. Есть ряд фильтров с понятными названиями вроде "насыщенный", "кремовый", "лес", "оттенки серого", или "ностальгия". Видео записываются с частотой кадров 30 к/с и разрешением 1920x1080. Видеоролики выглядят вполне прилично.
8-мегапиксельная фронтальная камера с апертурой f/1.9 поддерживает режимы съемки "селфи" и "групповое селфи", которые хорошо работают при хорошем освещении. Фронтальная камера тоже записывает видео в разрешении Full HD и с частотой 30 к/с.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Чтобы измерить точность захвата цветов основной камеры Galaxy A3, мы фотографировали тест X-Rite ColorChecker Passport (в условиях стандартизированного освещения), после чего результат сравнивался с эталоном. Фотографии не проходили какую-либо пост-обработку, то есть баланс белого или какие либо другие параметры вручную не изменялись.
Результат получился вполне сочным - по сравнению с эталонными, цвета фотографий Galaxy A3 (как в области цветов, так и оттенков серого) получились даже немного слишком насыщенными и яркими.
По аналогии со сказанным выше, мы сфотографировали другой тест, чтобы определить чёткость и резкость фотографий основной камеры Galaxy A3. Его результаты - смешанные: левый нижний угол получился заметно размытым; а центр очень чёткий и резкий.
7 | Аксессуары
В комплекте с Galaxy A3 (2017) поставляется модульный блок питания (5 В, 1.55 A), кабель USB Type-C, наушник, а также инструмент для извлечения SIM-карты.
8 | Устройства ввода
Края экрана Galaxy A3 (2017) немного закруглены, поэтому он в какой-то мере "нежный" на ощупь. Прикосновения отрабатываются очень чётко. Повороты экрана, а также навигация по меню отрабатывались супер быстро даже в случае многозадачности. В случае работы сложных приложений (или фоновых процессов обновления) интерфейс иногда подвисал, но эти задержки никогда не вызывали раздражения.
Предустановленная клавиатура Samsung является хорошим компромиссом между ограниченным пространством небольших экранов, и удобством ввода цифр - поскольку у неё есть очень удобный отдельный ряд цифровых клавиш. Клавиатура поддерживает управление жестами, голосом, корректирует ошибки, и её высоту можно изменять. В горизонтальном режиме она занимает примерно половину экрана, а в портретном - около трети.
Аппаратные кнопки смартфона – громкости, питания, и кнопка "домой" – все очень хорошо нажимаются, и не болтаются. В кнопку "домой" встроен надёжный и очень точный сканер отпечатков пальцев. Навигационные кнопки "меню" и "назад" являются ёмкостными, и подсвечиваются при прикосновении.
9 | Дисплей
В Galaxy A3 (2017) используется 4.7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 1280x720 дюймов (плотность пикселей 312 точек на дюйм). Хотя это аналогично предшественнику, новый экран - существенно ярче.
Высокая равномерность подсветки (94%) и высокая яркость в 576 Кд/м² (при включенном сенсоре уровня освещения) очень впечатляют. Во время теста APL 50 tests (Average Picture Level) яркость достигла максимума: 693 Кд/м². Выключение сенсора уровня освещения ограничивает максимальную яркость до вполне нормальных 345 Кд/м².
Поскольку экраны AMOLED отображают идеальный чёрный, то их контраст - по крайней мере, в теории - бесконечный. Цвета получаются очень сочными и насыщенными. В конечном итоге, у экрана Galaxy A3 нет проблем - за исключением использования ШИМ/PWM для регулировки яркости экрана при уровне яркости в 92% или ниже, что может утомлять пользователей с чувствительными глазами.
|Samsung Galaxy A3 2017
Super AMOLED, 1280x720, 4.7
|BQ Aquaris X5 Plus
IPS, 1920x1080, 5
|Huawei Nova
IPS, 1920x1080, 5
|HTC One A9s
IPS, 1280x720, 5
|Lenovo ZUK Z2
IPS, 1920x1080, 5
|Wiko U Feel Prime
IPS, 1920x1080, 5
|Samsung Galaxy A3 2016
Super AMOLED, 1280x720, 4.7
|Параметры экрана
-15%
-48%
-53%
-31%
-42%
11%
|Brightness
576
609
6%
485
-16%
320
-44%
502
-13%
386
-33%
394
-32%
|Brightness Distribution
94
85
-10%
94
0%
85
-10%
84
-11%
86
-9%
88
-6%
|Уровень чёрного *
0.93
0.44
0.23
0.58
0.36
|Colorchecker DeltaE *
2.4
2.8
-17%
4.2
-75%
3.5
-46%
3.8
-58%
4.3
-79%
1.11
54%
|DeltaE для серого *
1.9
2.6
-37%
3.8
-100%
4
-111%
2.7
-42%
2.8
-47%
1.34
29%
|Гамма
2.09 115%
2.35 102%
2.39 100%
2.3 104%
2.09 115%
2.53 95%
2.12 113%
|CCT
6502 100%
6477 100%
7438 87%
6527 100%
6076 107%
6589 99%
6441 101%
|Контрастность
688
1120
1513
883
1142
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|250 Hz
|92 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 250 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 92 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 250 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1133 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 3 ms стадия 1
|↘ 3 ms стадия 2
|Это отличное время отклика! Экран идеально подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 2% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|9 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 5 ms стадия 1
|↘ 4 ms стадия 2
|Это хорошее время отклика. Экран полностью подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 2% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.3 миллисек.)
В настройках можно выбрать несколько цветовых профилей. Учитывая, что в профиле "простой (Simple)" отклонение DeltaE для оттенков серого составило 1.9, а для цветов - 2.4, то данный профиль обеспечит наилучшую точность отображения спектра sRGB, т.к. значения находятся в оптимальных рамках DeltaE < 3, и по ним телефон выходит в лидеры своей категории. Любопытно, что единственным смартфоном, который смог ещё точнее отобразить цвета, оказался предшественник этой модели, Galaxy A3 (2016).
Два режима экрана, названные “AMOLED фото” и “AMOLED видео” обеспечили гораздо худшие результаты (DeltaE 4.7 и 4.1). Возможно, это связано с тем, что мы измеряли точность отображения диапазона sRGB, в то время как “AMOLED фото” рассчитан на AdobeRGB. Несмотря на это, цветовая температура обоих профилей, равно как и значение Gamma всех трёх профилей - близки к идеальным. По умолчанию в телефоне используется адаптивный автоматический режим.
Благодаря комбинации ультра высокой яркости и технологии AMOLED, экран смартфона Galaxy A3 (2017) отлично подходит для использования на открытом воздухе. В отличие от смартфонов с IPS-экранами, даже прямой солнечный свет не делает экран нечитаемым, и изображение остаётся разборчивым.
Другим преимуществом экранов AMOLED являются превосходные углы обзора. Даже при взгляде с экстремальных углов, яркость оставалась неизменной, и лишь цветовая температура немного падает, изменяя цвета в направлении синей части спектра.
10 | Производительность
В Galaxy A3 используется собственный 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7 Octa 7870 с видеопроцессором ARM Mali-T830 MP2 и 2 ГБ памяти. Хотя такая конфигурация не выведет его в лидеры производительности, она вполне неплоха, и в повседневных приложениях телефон будет работать приемлемо быстро. На нём вполне можно играть даже в некоторые игры. В синтетических тестах, наш образец опередил процессор Exynos 7578 из Galaxy A3 (2016), хотя разница между ними едва ощутима. HTC One A9s, Huawei Nova, и Wiko U Feel Prime оказались примерно на том же уровне, что и Galaxy A3 (2017) - и все четверо существенно отстали от намного более быстрого BQ Aquaris X5 Plus. Никто из вышеперечисленных не смог даже близко приблизиться к мощному Lenovo ZUK Z2.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
45549 Points ∼25%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
75533 Points ∼41% +66%
|Huawei Nova
|
63206 Points ∼34% +39%
|HTC One A9s
|
51330 Points ∼28% +13%
|Lenovo ZUK Z2
|
122513 Points ∼66% +169%
|Wiko U Feel Prime
|
44420 Points ∼24% -2%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
35964 Points ∼20% -21%
|Geekbench 4.0
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
3292 Points ∼12%
|BQ Aquaris X5 Plus (32 Bit)
|
2511 Points ∼9% -24%
|Huawei Nova
|
2984 Points ∼11% -9%
|HTC One A9s
|
2936 Points ∼11% -11%
|Wiko U Feel Prime
|
2085 Points ∼8% -37%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
682 Points ∼12%
|BQ Aquaris X5 Plus (32 Bit)
|
1204 Points ∼22% +77%
|Huawei Nova
|
840 Points ∼15% +23%
|HTC One A9s
|
711 Points ∼13% +4%
|Wiko U Feel Prime
|
644 Points ∼12% -6%
|3DMark
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Physics (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
1670 Points ∼65%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
1800 Points ∼71% +8%
|Huawei Nova
|
1802 Points ∼71% +8%
|HTC One A9s
|
1175 Points ∼46% -30%
|Lenovo ZUK Z2
|
1648 Points ∼65% -1%
|Wiko U Feel Prime
|
1034 Points ∼41% -38%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Graphics (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
253 Points ∼5%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
745 Points ∼14% +194%
|Huawei Nova
|
391 Points ∼7% +55%
|HTC One A9s
|
359 Points ∼7% +42%
|Lenovo ZUK Z2
|
2792 Points ∼52% +1004%
|Wiko U Feel Prime
|
250 Points ∼5% -1%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
312 Points ∼8%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
856 Points ∼22% +174%
|Huawei Nova
|
473 Points ∼12% +52%
|HTC One A9s
|
425 Points ∼11% +36%
|Lenovo ZUK Z2
|
2419 Points ∼62% +675%
|Wiko U Feel Prime
|
301 Points ∼8% -4%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
1699 Points ∼66%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
1793 Points ∼69% +6%
|Huawei Nova
|
1821 Points ∼70% +7%
|HTC One A9s
|
1269 Points ∼49% -25%
|Lenovo ZUK Z2
|
1706 Points ∼66% 0%
|Wiko U Feel Prime
|
1118 Points ∼43% -34%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
916 Points ∼35% -46%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
407 Points ∼5%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
1252 Points ∼16% +208%
|Huawei Nova
|
737 Points ∼10% +81%
|HTC One A9s
|
524 Points ∼7% +29%
|Lenovo ZUK Z2
|
4506 Points ∼58% +1007%
|Wiko U Feel Prime
|
514 Points ∼7% +26%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
235 Points ∼3% -42%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
490 Points ∼10%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
1342 Points ∼28% +174%
|Huawei Nova
|
849 Points ∼17% +73%
|HTC One A9s
|
603 Points ∼12% +23%
|Lenovo ZUK Z2
|
3302 Points ∼68% +574%
|Wiko U Feel Prime
|
584 Points ∼12% +19%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
281 Points ∼6% -43%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
12954 Points ∼19%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
11532 Points ∼17% -11%
|HTC One A9s
|
12025 Points ∼17% -7%
|Lenovo ZUK Z2
|
20910 Points ∼30% +61%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
11653 Points ∼17% -10%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
7793 Points ∼2%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
21668 Points ∼5% +178%
|HTC One A9s
|
10453 Points ∼2% +34%
|Lenovo ZUK Z2
|
32997 Points ∼7% +323%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
6522 Points ∼1% -16%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
8550 Points ∼4%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
18127 Points ∼9% +112%
|HTC One A9s
|
10766 Points ∼5% +26%
|Lenovo ZUK Z2
|
29241 Points ∼15% +242%
|Wiko U Feel Prime
|
9548 Points ∼5% +12%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
7229 Points ∼4% -15%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
12 fps ∼1%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
30 fps ∼2% +150%
|Huawei Nova
|
23 fps ∼2% +92%
|HTC One A9s
|
18 fps ∼1% +50%
|Lenovo ZUK Z2
|
91 fps ∼7% +658%
|Wiko U Feel Prime
|
17 fps ∼1% +42%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
12 fps ∼1% 0%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
19 fps ∼4%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
31 fps ∼7% +63%
|Huawei Nova
|
22 fps ∼5% +16%
|HTC One A9s
|
27 fps ∼6% +42%
|Lenovo ZUK Z2
|
60 fps ∼13% +216%
|Wiko U Feel Prime
|
16 fps ∼3% -16%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
20 fps ∼4% +5%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
5 fps ∼1%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
14 fps ∼3% +180%
|Huawei Nova
|
9.8 fps ∼2% +96%
|HTC One A9s
|
7.2 fps ∼1% +44%
|Lenovo ZUK Z2
|
44 fps ∼8% +780%
|Wiko U Feel Prime
|
7.1 fps ∼1% +42%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
4.1 fps ∼1% -18%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
9.8 fps ∼4%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
14 fps ∼6% +43%
|Huawei Nova
|
10 fps ∼4% +2%
|HTC One A9s
|
14 fps ∼6% +43%
|Lenovo ZUK Z2
|
43 fps ∼19% +339%
|Wiko U Feel Prime
|
7.5 fps ∼3% -23%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
8.4 fps ∼4% -14%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
3.2 fps ∼1%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
9.6 fps ∼2% +200%
|Huawei Nova
|
6.2 fps ∼1% +94%
|HTC One A9s
|
2.6 fps ∼1% -19%
|Lenovo ZUK Z2
|
30 fps ∼7% +838%
|Wiko U Feel Prime
|
4.4 fps ∼1% +38%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
7.3 fps ∼4%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
9.4 fps ∼5% +29%
|Huawei Nova
|
6.6 fps ∼4% -10%
|HTC One A9s
|
11 fps ∼6% +51%
|Lenovo ZUK Z2
|
29 fps ∼17% +297%
|Wiko U Feel Prime
|
4.8 fps ∼3% -34%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
5000 Points ∼62%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
4964 Points ∼61% -1%
|Huawei Nova
|
4596 Points ∼57% -8%
|HTC One A9s
|
3350 Points ∼41% -33%
|Lenovo ZUK Z2
|
6969 Points ∼86% +39%
|Wiko U Feel Prime
|
3347 Points ∼41% -33%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
4051 Points ∼50% -19%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
666 Points ∼43%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
843 Points ∼55% +27%
|Huawei Nova
|
727 Points ∼47% +9%
|Lenovo ZUK Z2
|
1071 Points ∼69% +61%
|Wiko U Feel Prime
|
10 Points ∼1% -98%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
756 Points ∼49% +14%
|Graphics (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
529 Points ∼6%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
1635 Points ∼19% +209%
|Huawei Nova
|
1006 Points ∼12% +90%
|Lenovo ZUK Z2
|
4335 Points ∼50% +719%
|Wiko U Feel Prime
|
740 Points ∼9% +40%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
415 Points ∼5% -22%
|Memory (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
1296 Points ∼34%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
798 Points ∼21% -38%
|Huawei Nova
|
1531 Points ∼40% +18%
|Lenovo ZUK Z2
|
1983 Points ∼52% +53%
|Wiko U Feel Prime
|
774 Points ∼20% -40%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
443 Points ∼12% -66%
|System (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
2185 Points ∼33%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
2582 Points ∼39% +18%
|Huawei Nova
|
2280 Points ∼35% +4%
|Lenovo ZUK Z2
|
2986 Points ∼45% +37%
|Wiko U Feel Prime
|
1281 Points ∼19% -41%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
1380 Points ∼21% -37%
|Overall (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017
|
1000 Points ∼30%
|BQ Aquaris X5 Plus
|
1297 Points ∼40% +30%
|Huawei Nova
|
1264 Points ∼39% +26%
|HTC One A9s
|
Points ∼0% -100%
|Lenovo ZUK Z2
|
2290 Points ∼70% +129%
|Wiko U Feel Prime
|
290 Points ∼9% -71%
|Samsung Galaxy A3 2016
|
662 Points ∼20% -34%
BQ Aquaris X5 Plus и Lenovo ZUK Z2 лидируют в тестах браузеров, в которой остальные смартфоны этого обзора - включая Galaxy A3 (2017) - плетутся в конце. Оказалось невозможным точно ранжировать их по скорости, потому что результаты тестов несущественно отличались.
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017 (Chrome 56.0.2924.87)
|
3799 Points ∼8%
|BQ Aquaris X5 Plus (Chrome 54)
|
9138 Points ∼18% +141%
|Huawei Nova (Chrome 55.0.2883.91)
|
4717 Points ∼10% +24%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
4395 Points ∼9% +16%
|Lenovo ZUK Z2 (Chrome Version 51)
|
8436 Points ∼17% +122%
|Wiko U Feel Prime (Chrome 55)
|
3383 Points ∼7% -11%
|Samsung Galaxy A3 2016 (Chrome 48)
|
3566 Points ∼7% -6%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017 (Chrome 56.0.2924.87)
|
9669.2 ms * ∼16%
|BQ Aquaris X5 Plus (Chrome 54)
|
3464.7 ms * ∼6% +64%
|Huawei Nova (Chrome 55.0.2883.91)
|
8234.9 ms * ∼14% +15%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
9346 ms * ∼16% +3%
|Lenovo ZUK Z2 (Chrome Version 51)
|
3290.2 ms * ∼6% +66%
|Wiko U Feel Prime (Chrome 55)
|
10826 ms * ∼18% -12%
|Samsung Galaxy A3 2016 (Chrome 48)
|
11796.2 ms * ∼20% -22%
|WebXPRT 2015 - Overall Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017 (Chrome 56.0.2924.87)
|
64 Points ∼11%
|Huawei Nova (Chrome 55.0.2883.91)
|
60 Points ∼10% -6%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
69 Points ∼12% +8%
|Samsung Galaxy A3 2016 (Chrome 48)
|
64 Points ∼11% 0%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Samsung Galaxy A3 2017 (Chrome 56.0.2924.87)
|
23.281 Points ∼7%
|BQ Aquaris X5 Plus (Chrome 54)
|
50.1 Points ∼16% +115%
|Huawei Nova (Chrome 55.0.2883.91)
|
30.487 Points ∼10% +31%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
27.48 Points ∼9% +18%
|Lenovo ZUK Z2 (Chrome Version 51)
|
51.655 Points ∼16% +122%
|Wiko U Feel Prime (Chrome 55)
|
21.4 Points ∼7% -8%
|Samsung Galaxy A3 2016 (Chrome 48)
|
22.1 Points ∼7% -5%
* ... меньше = лучше
Даже несмотря на то, что смартфон опередил своего предшественника в результатах скорости чтения и записи внутренней памяти, по сравнению с конкурентами Galaxy A3 (2017) оказался во второй половине списка. Wiko U Feel Prime, Huawei Nova, и HTC One A9s явно быстрее нашего героя.
Что касается скорости адаптера карт памяти SD - при тестировании эталонной Toshiba Exceria Pro M401 мы замерили скорость чтения в 95 МБ/с и записи 80 МБ/с. Никто из смартфонов не смог полноценно использовать потенциал карты, но по крайней мере BQ Aquaris X5 Plus, Huawei Nova, и Galaxy A3 (2017) приблизились к этому уровню.
|Samsung Galaxy A3 2017
Mali-T830 MP2, 7870 Octa, 16 GB eMMC Flash
|BQ Aquaris X5 Plus
Adreno 510, 652 MSM8976, 16 GB eMMC Flash
|Huawei Nova
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash
|HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash
|Lenovo ZUK Z2
Adreno 530, 820 MSM8996, 64 GB eMMC Flash
|Wiko U Feel Prime
Adreno 505, 430, 32 GB eMMC Flash
|Samsung Galaxy A3 2016
Mali-T720 MP2, 7578, 16 GB eMMC Flash
|AndroBench 3-5
20%
87%
35%
-6%
51%
-13%
|Sequential Write 256KB SDCard
50.06 (Toshiba Exceria Pro M401)
54.87 (Toshiba Exceria Pro M401)
10%
47.69 (Toshiba Exceria Pro M401)
-5%
25.6 (Toshiba Exceria Pro M401)
-49%
35.21 (Toshiba Exceria Pro M401)
-30%
|Sequential Read 256KB SDCard
75.47 (Toshiba Exceria Pro M401)
73.19 (Toshiba Exceria Pro M401)
-3%
79.5 (Toshiba Exceria Pro M401)
5%
39.6 (Toshiba Exceria Pro M401)
-48%
41.98 (Toshiba Exceria Pro M401)
-44%
|Random Write 4KB
9.62
12.44
29%
44.63
364%
34.6
260%
5.64
-41%
9.4
-2%
10.27
7%
|Random Read 4KB
22.32
36.85
65%
38.19
71%
21.3
-5%
21.27
-5%
55
146%
21.92
-2%
|Sequential Write 256KB
45.96
47.03
2%
75.01
63%
68.6
49%
46.52
1%
137.3
199%
27.27
-41%
|Sequential Read 256KB
199.68
228.44
14%
248.26
24%
210.2
5%
239.42
20%
270.9
36%
168.79
-15%
11 | Игры
Будучи оборудованным относительно мощным видеопроцессором ARM Mali-T830 MP2 среднего уровня, Samsung Galaxy A3 (2017) должен по крайней мере нормально справляться с большинством современных игр для Android. Иногда придётся понизить настройки - чтобы понизить производительность и избежать подвисаний. Довольно требовательная игра Dead Trigger 2 на максимальных настройках шла с очень хорошим результатом в 52 к/с. В Asphalt 8: Airborne получилось только 23 к/с на максимальных настройках, так что изредка случались задержки. Как тачскрин, так и встроенные сенсоры работали чётко и быстро.
|Asphalt 8: Airborne
|Настройки
|Значение
|high
|23 fps
|very low
|29 fps
|Открыть сравнение
|Lenovo B (min)
MT6735M, Mali-T720
10
|...
|Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL-1A001A
650 MSM8956, Adreno 510
20
|ZTE Axon 7 Mini
617 MSM8952, Adreno 405
20
|Samsung Galaxy A3 2017
7870 Octa, Mali-T830 MP2
23
|NVIDIA Shield
4, GeForce Tegra 4
23.1
|BlackBerry Priv
808 MSM8992, Adreno 418
24
|...
|HTC 10 (max)
820 MSM8996, Adreno 530
48
|Dead Trigger 2
|Настройки
|Значение
|high
|52 fps
12 | Нагрев и шум
Нагрев
После выполнения нагрузочного теста в течение часа, температура Galaxy A3 (2017) держалась на вполне приемлемом уровне. Максимальная замеренная температура под нагрузкой составила 32 °C, и очень низкие 27.7 °C в режиме простоя. Как и ожидалось, не наблюдается ограничения производительности под нагрузкой - частота кадров оставалась стабильной даже после 30 циклов рендеринга динозавра в GFXBench.
13 | Акустическая система
С каждой новой версией Galaxy A3, динамик мигрирует, и обнаруживается в новом месте корпуса. В то время как в модели Galaxy A3 2015-го года динамик был расположен сзади, в прошлогоднем Galaxy A3 (2016) он был снизу, рядом с портом Micro USB. В этом году Samsung решила разместить его с правой стороны, рядом с кнопкой питания. Как и в случае прошлогодней модели, динамик будет сложно заглушить, положив его на стол.
Поскольку динамик единственный - мы не питали особых надежд на его звуковые способности. Тем не менее, он смог удивить очень качественным звуком. Громкость достигла уровня 83 дБ (весьма громко), и без заметных искажений даже на максимальной громкости. Находясь рядом со смартфоном - можно ощутить, что динамик даже пытается издать подобие басов.
Анализ АЧХ аудиосистемы Samsung Galaxy A3 2017
(+) | отличный уровень макс. громкости (82.63 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 19.2% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (25.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 40% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 48% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 65% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 27% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Samsung Galaxy A3 2016
(+) | отличный уровень макс. громкости (84.38 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 32.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (22.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 24% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 66% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 53% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 40% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы HTC One A9s
(+) | отличный уровень макс. громкости (82.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 18.2% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 11.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 57% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 36% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 77% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 18% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
14 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
По сравнению с моделью прошлого года, объём невынимаемого литий-ионного аккумулятора был увеличен на мизерные 50 мАч - до 2,350 мАч. С другой стороны, энергопотребление существенно сократилось, в максимальном режиме составив всего 2.75 Вт. Это не только намного меньше, чем у прошлогоднего Galaxy A3 (2016), но и меньше всех остальных соперников, которые в худшем случае потребляли вдвое больше энергии. Такой результат обещает хорошее время автономной работы.
|Выкл.
|0.01 / 0.07 Вт
|Ожидание
| 0.37 / 0.78 / 0.84 Вт
|Нагрузка
|
1.52 / 2.75 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Samsung Galaxy A3 2017
2350 мА⋅ч
|BQ Aquaris X5 Plus
3200 мА⋅ч
|Huawei Nova
3020 мА⋅ч
|HTC One A9s
2300 мА⋅ч
|Lenovo ZUK Z2
3500 мА⋅ч
|Wiko U Feel Prime
3000 мА⋅ч
|Samsung Galaxy A3 2016
2300 мА⋅ч
|Энергопотребление
-137%
-111%
-185%
-193%
-94%
-82%
|В простое, мин. *
0.37
0.87
-135%
0.61
-65%
1.29
-249%
1.31
-254%
0.66
-78%
0.96
-159%
|В простое, сред. *
0.78
1.33
-71%
1.83
-135%
2.28
-192%
2.03
-160%
1.66
-113%
1.39
-78%
|В простое, макс. *
0.84
1.35
-61%
1.86
-121%
2.52
-200%
2.08
-148%
1.76
-110%
1.45
-73%
|Нагрузка, сред. *
1.52
5.44
-258%
3.71
-144%
4.06
-167%
5.45
-259%
2.85
-88%
2.65
-74%
|Нагрузка, макс. *
2.75
7.11
-159%
5.19
-89%
5.91
-115%
6.75
-145%
5.01
-82%
3.51
-28%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
По этому параметру Galaxy A3 (2017) не разочаровывает. Его умеренно возросшая производительность в сочетании с улучшенной энергоэффективностью превращает этот смартфон в монстра автономной работы. Он выключился только по прошествии 9 непрерывной нагрузки, и в нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi продержался целых 11 часов (очень хороший результат). Проигрывание фильма в разрешении Full HD осуществлялось 16 часов 28 минут. Ни его предшественник, ни кто-либо из конкурентов - включая Huawei Nova или Lenovo ZUK Z2 - не смогли даже близко подобраться к такому результату: преимущество нашего смартфона просто гигантское.
|Без нагрузки
|47час. 42мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|11час. 08мин.
|1080p-видео
|16час. 28мин.
|Макс. расход энергии
|8час. 52мин.
|Samsung Galaxy A3 2017
2350 мА⋅ч
|BQ Aquaris X5 Plus
3200 мА⋅ч
|Huawei Nova
3020 мА⋅ч
|HTC One A9s
2300 мА⋅ч
|Lenovo ZUK Z2
3500 мА⋅ч
|Wiko U Feel Prime
3000 мА⋅ч
|Samsung Galaxy A3 2016
2300 мА⋅ч
|Время работы
-25%
-17%
-41%
-18%
-35%
-20%
|В простое
2862
1870
-35%
1543
-46%
1254
-56%
1978
-31%
|Нагрузка и 100% яркости
532
328
-38%
245
-54%
376
-29%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
668
504
-25%
873
31%
517
-23%
546
-18%
575
-14%
628
-6%
|Воспр. видео H.264
988
717
-27%
587
-41%
863
-13%
За
Против
Вердикт
Для тех, кто уже владеет прошлогодней моделью - Galaxy A3 (2016) - стимулов для покупки модели этого года немного. Корпус очень похожий, и только внутри есть несколько улучшений.
Во-первых, Galaxy A3 (2017) теперь защищён от пыли и влаги (стандарт IP68). Теперь в нём есть порт USB Type-C, камера больше не выступает из корпуса, ощущается намного прочнее благодаря отсутствию серебряной рамки, и работает на более-менее современной версии ОС Android 6.0.1.
Замена процессора на более быстрый Exynos 7870 обеспечила ожидаемый прирост производительности. Но, что более важно, существенно снизила потребление энергии. Благодаря невероятной энергоэффективности, Galaxy A3 (2017) является настоящим монстром автономной работы. Обе камеры тоже были улучшены, и теперь качественней снимают при недостатке освещения. Разрешение фронтальной камеры увеличилось с 5 до 8 МП.
В Galaxy A3 (2017) нет радикальных инноваций - скорее, это удачный продукт, который эффективно оптимизировали, и который стал заметно лучше.
Несмотря на небольшой размер 4.7-дюймового экрана, телефон удобно лежит в руке - но его гладкая стеклянная поверхность (с обратной стороны) может оттолкнуть некоторых пользователей. Перед покупкой лучше самому определиться - находите ли вы смартфон скользким, или нет? Лично нас стекло в качестве материала корпуса не оттолкнуло.
При всём при этом, не получится закрыть глаза на недостатки: MHL отсутствует, нет поддержки двух SIM-карт, и нет оптической стабилизации камеры. Люди с чувствительными глазами могут ощущать мерцание ШИМ/PWM, которое используется для регулировки яркости экрана на уровнях менее 92%. Несмотря на эти небольшие минусы, Galaxy A3 (2017) остаётся очень хорошим выбором среди смартфонов среднего ценового диапазона.
Samsung Galaxy A3 2017 - 31/03/2017 v6
Manuel Masiero