Обзор смартфона LG K10 (2017)
Power to the People. LG K10 (2017) оказался не только гораздо производительнее своего предшественника, но и гораздо прочнее за счёт обновлённого корпуса. Для аппарата стоимостью всего в 200 евро он кажества весьма достойным выбором, однако мы всё равно скрупулёзно провели все стандартные тесты.
Эту статью можно также прочитать на немецком языке.
Очередным аппаратом в K-серии смартфонов от LG стал K10 (2017). На сегодняшний день он является самым дорогим и наиболее оснащённым смартфоном среди присутствующих в этой серии. Чуть более чем за 200 евро пользователь получает LTE, широкоугольную фронтальную камеру и довольно шустрый процессор.
В ходе написания обзора мы смогли найти К10 в розничной продаже в интернете по цене, меньше рекомендуемой, поэтому в качестве сравнительных моделей имеет смысл учитывать аппараты в ценовом диапазоне от 150 до 220 евро: Samsung Galaxy J3, HTC One A9s, Asus Zenfone 3 Max с ёмким аккумулятором, и Lenovo Moto G4 Play.
фронт. камера: 5 Мп Видео @1080p, широкоугольная
1 | Дизайн и особенности корпуса
В сравнении с предшественником, LG K10 (2017) производит более приятное впечатление, пусть производитель и использовал тот же пластиковый корпус в чёрном цвете (или в отважном розовом), на котором выделяются только разъём для наушников, глазок камеры, да узкая декоративная полоска по краю устройства. С такой схемой цвет розового золота выглядит неожиданно престижно: просто и сдержанно. На своём месте остался 2.5D-экран, который словно бы обтекает края корпуса. В целом корпус получился как и у предшественника: он скруглённый, эргономичный, удобно ложится в руку.
При весе в 138 грамм LG K10 (2017) получился на 2 грамма легче предыдущей модели. Он лёгкий даже по сравнению со своими прямыми конкурентами. Ширина аппарата - 7.99 миллиметров, с учётом съёмного аккумулятора и задней крышки. Кстати о ней: сама крышка простая и гладкая, но выглядит шикарно за счёт текстурного узора из тонких поперечных линий. Кнопки управления на задней панели, включая кнопку блокировки смартфона, бесследно исчезли.
Прочность у корпуса вполне удовлетворительна, хотя при давлении на переднюю и заднюю панели, на экране появляются разводы. Кроме того, у корпуса имеется небольшой люфт. Тем не менее, общее впечатление довольно приятное, особенно если вспомнить о цене этого телефона.
2 | Порты и коммуникации
Как и предшественник, LG K10 (2017) не умеет работать с двумя SIM-картами. 16 ГБ внутренней памяти и 2 ГБ оперативной памяти совершенно обыденны для устройства этого класса, а HTC One A9s и Asus Zenfone 3 Max вообще показывают, что объём памяти может быть выше при той же цене. Внутреннюю память можно увеличить за счёт карточки microSD, но на ней можно будет хранить только файлы: телефон наотрез отказался устанавливать приложения на карту памяти.
Bluetooth 4.2 соответствует современным стандартам, кроме того, как и предыдущая модель, LG K10 (2017) поддерживает технологию NFC.
3 | Программное обеспечение
LG обеспечила этот смартфон самой свежей системой Android 7 на проприетарном пользовательском интерфейсе. При включении смартфона нам пришло обновление прошивки, причём патчи, касающиеся безопасности, были датированы 1 февраля 2017 года - пока ещё довольно свежие. Помимо предустановленного и довольно полезного блокнота "Evernote", на телефоне нет лишних приложений, а это значит - ни рекламы, ни программного мусора. LG установила на смартфон собственный магазин приложений "LG SmartWorld", как альтернативу Google Play Store, но контент в обоих магазинах практически одинаков. Есть и приложение LG Backup, с помощью которого можно восстановить данные с другого устройства, или из локального файла резервного копирования.
Ко всему прочему, LG решила изменить категоризацию настроек. Приложения теперь находятся на нескольких рабочих столах, а отдельного списка приложений не существует как явления. Уведомления тоже выглядят и работают несколько иначе, чем в предыдущей версии. Производитель также предустановил собственные приложения для звонков, SMS и электроонной почты. В целом, LG K10 (2017) будет интуитивно понятен любому пользователю, который хоть раз держал в руках смартфон на Android.
4 | Коммуникации и GPS
На сегодняшний день, выкладывая 200 евро за телефон, пользователь может быть почти уверен, что его устройство будет обеспечено поддержкой LTE. В этом плане LG K10 (2017) не разочаровал нас. Как и предшественник, LG K10 работает на четырёх частотных диапазонах GSM, четырёх - UMTS, и пяти - LTE. Максимальная скорость загрузки - 300 Мбит в секунду (при работе в сетях) LTE. Качество связи хорошее, и на улице, и в помещениях: в пределах покрытия сети Vodafone телефон всегда показывал как минимум четыре палочки сигнала.
Связь Wi-Fi ограничена стандартом 802.11 b/g/n, поддерживается частота 2.4 ГГц - но не 5 ГГц. Скорость работы находится в пределах ожидаемого, что неплохо, однако пример HTC One A9s показывает, что здесь можно было добиться большего. Рядом с точкой доступа связь держится уверенно, тем не менее, веб страницы порой загружаются довольно медленно. В десяти метрах и через три стены от маршрутизатора уровень сигнала остаётся в пределах 4 из 5 полос, ну а загрузка страниц предсказуемо становится ещё более медленной.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
102 Мбит ∼100% +121%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
Mali-T720 MP2, MT6737, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
47.4 Мбит ∼46% +3%
|LG K10 2017
Mali-T860 MP2, MT6750, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
46.2 Мбит ∼45%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|HTC One A9s
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 32 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
109 Мбит ∼100% +100%
|LG K10 2017
Mali-T860 MP2, MT6750, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
54.6 Мбит ∼50%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
Mali-T720 MP2, MT6737, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
49.7 Мбит ∼46% -9%
В помещении GPS модуль LG K10 (2017) не сумел определить наше местоположение. На улице он быстро нашёл сигнал спутников и определил наше положение с погрешностью в 6 метров - довольно посредственный результат.
Чтобы определить точность модуля GPS, мы берём LG K10 (2017) с собой на велосипедную прогулку. С собой мы захватили и профессиональный навигатор Garmin Edge 500 в качестве сравнительного образца. За двенадцать километров пути измеренное ими расстояние отличалось в среднем на 400 метров: заметное отклонение. Хотя в целом LG K10 (2017) справился неплохо, были и огрехи: устройство срезало углы и не всегда точно позиционировало себя в дороге. В целом, устройство сработало немного лучше большинства конкурентов, но проиграло в сравнении с предыдущей моделью.
5 | Телефон и качество звонка
LG приняла решение изменить встроенное приложение для звонков, но по сути оно мало чем отличается от стандартного прриложения от Google, со специальной панелью в верхней части для отдельных функций, и большой клавиатурой. Небольшая особенность: при желании мини-виджет приложения для звонков можно разместить на стартовом экране, эта функция называется "QSlide".
Качество звука оказалось хорошим, собеседника слышно ясно и без заметных искажений. А вот микрофон LG K10 (2017) сильно искажает голос, так что собеседнику приходится мириться с посредственным качеством звука. С другой стороны, чувствительность микрофона такова, что отдельные слова можно разобрать практически при любой громкости речи. В режиме громкой связи качество звука сильно ухудшилось: голос собеседника ушёл в высокие частоты и стал более металлическим. Помимо прочего, при попытке говорить тихо микрофон искажает голос до неестественного звучания. В целом, качество звонка у LG K10 (2017) относительно терпимо, но микрофон оставляет желать лучшего.
6 | Камера
На борту у LG K10 (2017) находится 13-мегапиксельная камера, не отличающаяся ничем особенным. При нормальном освещении камера делает неплохие снимки с терпимой цветопередачей и хорошей резкостью, даже при увеличении. Некоторые детали, например сильно отдалённые от фотографа деревья, при увеличении становятся размытыми - здесь смартфон сильно проигрывает конкурентам с более качественными камерами, например, Huawei P10. В общих чертах, снимки выходят неплохие, но только в условиях хорошей освещённости: в темноте камера плохо справляется со своей задачей, на снимках появляются шумы, и автофокус не срабатывает должным образом.
Программное обеспечение для камеры предлагает целый ряд настроек и фильтров (их можно применить в режиме предпросмотра), включая режим HDR и фото по голосовой команде.
Основная камера снимает видео в формате Full HD. Экспонирование у камеры быстрое, без сильных скачков при изменении обстановки. А вот резкость часто приходилось перенастраивать, да и общая картинка вышла довольно тёмной. Цветопередача также могла быть несколько поярче.
Разрешение фронтальной камеры составляет 5 мегапикселей, заявленный угол обзора - 120 градусов. Цветопередача, резкость и экспонирование неплохие, даже в условиях малой освещённости камера даёт возможность делать неплохие селфи. Есть возможность переключения между более широким и более узким углами обзора. Телефон можно настроить таким образом, что он будет делать автоматические снимки или снимки по жесту, когда телефон будет удерживаться неподвижно, а пользователь будет смотреть прямо в камеру и улыбаться.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
В лабораторных условиях с фиксированной экспозицией основная камера даёт хорошую детализацию. Тест на цветном фоне получается довольно резким, хотя и несколько размытым по краям. Тем не менее, цвета скучноваты, а ColorChecker в свою очередь показывает неравномерность некоторых оттенков: многие из них светлее эталонного цвета.
6 | Устройства ввода
Хотя кнопка разблокировки по виду напоминает сканер отпечатка пальца, на самом деле это обычная кнопка. Телефон разблокируется вполне традиционными способами: с помощью PIN, пароля или функции KnockCode, которая позволяет задать серию касаний для разблокировки.
Сенсорный экран очень чувствителен, даже в углах. Кнопки меню, при желании, можно убрать с экрана. Кнопка регулировки звука находится на боковой стороне смартфона, но слева, а не справа, как у большинства других моделей.
По умолчанию в телефоне стоит проприетарная клавиатура от LG, но система позволяет скачать и установить любую другую клавиатуру. В клавиатуре отдельный ряд выделен под цифры; язык меняется быстро и легко. Все кнопки имеют двойное назначение, и требуют привыкания. Размер клавиатуры можно регулировать в определённых пределах. Если дважды нажать на кнопку регулировки громкости, можно вызвать следующие приложения: блокнот при нажатии наверх и камеру при нажатии вниз.
7 | Дисплей
Разрешение экрана - 1280 x 720 пикселей, тип матрицы IPS, тут всё вписывается в классические стандарты. Яркость довольно-таки среднестатистическая, 350 Кд/м², и у многих конкурентов - например, у Asus Zenfone 3 Max - экран более яркий. Равномерность подсветки не слишком впечатляет, она оказалась равна 85%, так что некоторые участки экрана сильно светлее других.
|LG K10 2017
IPS, 1280x720, 5.3
|Samsung Galaxy J3 2016
Super AMOLED, 1280x720, 5
|Lenovo Moto G4 Play
IPS, 1280x720, 5
|HTC One A9s
IPS, 1280x720, 5
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
IPS, 1280x720, 5.2
|LG K10
IPS, 1280x720, 5.3
|Параметры экрана
5%
-1%
24%
3%
2%
|Brightness
350
299
-15%
414
18%
320
-9%
474
35%
355
1%
|Brightness Distribution
85
96
13%
94
11%
85
0%
85
0%
92
8%
|Уровень чёрного *
0.36
0.42
-17%
0.23
36%
0.53
-47%
0.28
22%
|Контрастность
1067
981
-8%
1513
42%
957
-10%
1321
24%
|Colorchecker DeltaE *
6
5.8
3%
5.6
7%
3.5
42%
4.7
22%
6.7
-12%
|DeltaE для серого *
5.9
4.8
19%
6.9
-17%
4
32%
4.8
19%
7.9
-34%
|Гамма
2 120%
1.84 130%
2.4 100%
2.3 104%
2.25 107%
2.21 109%
|CCT
8042 81%
6252 104%
8422 77%
6527 100%
6441 101%
9072 72%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1274 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Значение глубины чёрного очень неплохое - 0.36 Кд/м², это немного лучше, чем у HTC One A9s и почти равно показателям Galaxy J3 от Samsung, оснащённого экраном AMOLED с самым глубоким уровнем чёрного на сегодняшний день. Контрастность тоже хорошая - 1067:1, хотя в этом показателе LG K10 (2017) сильно проигрывает HTC One A9s. Цвета на экране хорошо сбалансированы, они и достаточно яркие, и вместе с тем естественные.
Точный анализ цветов с фотоспектрометром и приложением CalMAN выявил сильный уклон в синий оттенок. LG K10 (2017) имеет так называемую функцию комфортного просмотра, который убирает синеву из изображения, однако взамен желтит картинку. Отклонения цветов довольно заметны в сравнении со стандартом sRGB, тем не менее, синий оттенок у экрана довольно мягкий, не раздражающий. Цветовая гамма экрана не слишком впечатляет, всего 71,4%, а неотображаемые оттенки заменяются аналогичными из доступных. Здесь следует отметить, что CalMAN не слишком точен в вопросах измерения цветовой гаммы, но в данном случае тенденция очевидна. Это значит, что не стоит слишком полагаться на цвета, которые показывает экран, особенно при просмотре фотографий.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|31.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 17.6 ms стадия 1
|↘ 14 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 78% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|50 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 25 ms стадия 1
|↘ 25 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 78% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.2 миллисек.)
На солнце экран довольно сильно бликует, на средней яркости разобрать что-либо на экране становится трудно. Датчик освещённости работает хорошо, и на солнце сразу выставляет макисмальную яркость экрана.
Обзорность у экрана хорошая, изображение можно рассмотреть даже с самого маленького угла, хотя яркость при этом немного меняется.
8 | Производительность
В плане производительности LG K10 (2017) выглядит многообещающе за счёт процессора MediaTek MT6750 с восемью ядрами и максимальной рабочей частотой 1.5 ГГц. Он действительно оказался гораздо производительнее не только по сравнению со своим предшественником, но со многими актуальными конкурентными моделями. Только, пожалуй, HTC One A9s может похвастаться более шустрым процессором. Разница в скорости со сравнительными устройствами составляет от 22% до 37%.
Используемая графика - ARM Mali T860 MP2, довольно популярный выбор. И опять-таки в тестах этот GPU способен сломить почти всех конкурентов, но не HTC One A9s.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|LG K10 2017
|
39063 Points ∼21%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
24748 Points ∼13% -37%
|Lenovo Moto G4 Play
|
28399 Points ∼15% -27%
|HTC One A9s
|
51330 Points ∼28% +31%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
30365 Points ∼16% -22%
|LG K10
|
27383 Points ∼15% -30%
|3DMark
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Physics (по убыванию)
|LG K10 2017
|
1047 Points ∼41%
|HTC One A9s
|
1175 Points ∼46% +12%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
699 Points ∼27% -33%
|LG K10
|
Points ∼0% -100%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Graphics (по убыванию)
|LG K10 2017
|
252 Points ∼5%
|HTC One A9s
|
359 Points ∼7% +42%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
83 Points ∼2% -67%
|LG K10
|
Points ∼0% -100%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) (по убыванию)
|LG K10 2017
|
303 Points ∼8%
|HTC One A9s
|
425 Points ∼11% +40%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
103 Points ∼3% -66%
|LG K10
|
Points ∼0% -100%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|LG K10 2017
|
1105 Points ∼43%
|Lenovo Moto G4 Play
|
716 Points ∼28% -35%
|HTC One A9s
|
1269 Points ∼49% +15%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
741 Points ∼29% -33%
|LG K10
|
730 Points ∼28% -34%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|LG K10 2017
|
380 Points ∼5%
|Lenovo Moto G4 Play
|
42 Points ∼1% -89%
|HTC One A9s
|
524 Points ∼7% +38%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
128 Points ∼2% -66%
|LG K10
|
41 Points ∼1% -89%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|LG K10 2017
|
445 Points ∼9%
|Lenovo Moto G4 Play
|
53 Points ∼1% -88%
|HTC One A9s
|
603 Points ∼12% +36%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
157 Points ∼3% -65%
|LG K10
|
52 Points ∼1% -88%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|LG K10 2017
|
8223 Points ∼12%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
8322 Points ∼12% +1%
|Lenovo Moto G4 Play
|
9256 Points ∼13% +13%
|HTC One A9s
|
12025 Points ∼17% +46%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
7298 Points ∼11% -11%
|LG K10
|
9106 Points ∼13% +11%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|LG K10 2017
|
7936 Points ∼2%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
3037 Points ∼1% -62%
|Lenovo Moto G4 Play
|
3858 Points ∼1% -51%
|HTC One A9s
|
10453 Points ∼2% +32%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
3369 Points ∼1% -58%
|LG K10
|
3774 Points ∼1% -52%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|LG K10 2017
|
7998 Points ∼4%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
3535 Points ∼2% -56%
|Lenovo Moto G4 Play
|
4432 Points ∼2% -45%
|HTC One A9s
|
10766 Points ∼5% +35%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
3827 Points ∼2% -52%
|LG K10
|
4339 Points ∼2% -46%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|LG K10 2017
|
13 fps ∼1%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
4.6 fps ∼0% -65%
|Lenovo Moto G4 Play
|
5.2 fps ∼0% -60%
|HTC One A9s
|
18 fps ∼1% +38%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
5.9 fps ∼0% -55%
|LG K10
|
5.2 fps ∼0% -60%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|LG K10 2017
|
22 fps ∼5%
|Samsung Galaxy J3 2016 (1280x720)
|
7.6 fps ∼2% -65%
|Lenovo Moto G4 Play
|
9.6 fps ∼2% -56%
|HTC One A9s
|
27 fps ∼6% +23%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
10 fps ∼2% -55%
|LG K10
|
9.7 fps ∼2% -56%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|LG K10 2017
|
5.3 fps ∼1%
|Lenovo Moto G4 Play
|
1.8 fps ∼0% -66%
|HTC One A9s
|
7.2 fps ∼1% +36%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
2.2 fps ∼0% -58%
|LG K10
|
1.8 fps ∼0% -66%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|LG K10 2017
|
11 fps ∼5%
|Lenovo Moto G4 Play
|
4.1 fps ∼2% -63%
|HTC One A9s
|
14 fps ∼6% +27%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
4.7 fps ∼2% -57%
|LG K10
|
4.1 fps ∼2% -63%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|LG K10 2017
|
3.5 fps ∼1%
|HTC One A9s
|
2.6 fps ∼1% -26%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
1.4 fps ∼0% -60%
|LG K10
|
fps ∼0% -100%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|LG K10 2017
|
8.6 fps ∼5%
|HTC One A9s
|
11 fps ∼6% +28%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
3.4 fps ∼2% -60%
|LG K10
|
fps ∼0% -100%
|PCMark for Android - Work 2.0 performance score (по убыванию)
|LG K10 2017
|
3167 Points ∼48%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|LG K10 2017
|
1137 Points ∼74%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
569 Points ∼37% -50%
|Lenovo Moto G4 Play
|
551 Points ∼36% -52%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
703 Points ∼46% -38%
|LG K10
|
562 Points ∼36% -51%
|Graphics (по убыванию)
|LG K10 2017
|
508 Points ∼6%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
158 Points ∼2% -69%
|Lenovo Moto G4 Play
|
313 Points ∼4% -38%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
210 Points ∼2% -59%
|LG K10
|
310 Points ∼4% -39%
|Memory (по убыванию)
|LG K10 2017
|
623 Points ∼16%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
315 Points ∼8% -49%
|Lenovo Moto G4 Play
|
741 Points ∼19% +19%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
780 Points ∼20% +25%
|LG K10
|
453 Points ∼12% -27%
|System (по убыванию)
|LG K10 2017
|
1259 Points ∼19%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
1134 Points ∼17% -10%
|Lenovo Moto G4 Play
|
1035 Points ∼16% -18%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
1041 Points ∼16% -17%
|LG K10
|
1050 Points ∼16% -17%
|Overall (по убыванию)
|LG K10 2017
|
821 Points ∼25%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
423 Points ∼13% -48%
|Lenovo Moto G4 Play
|
603 Points ∼18% -27%
|HTC One A9s
|
Points ∼0% -100%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
588 Points ∼18% -28%
|LG K10
|
536 Points ∼16% -35%
|Geekbench 4.1
|Compute RenderScript Score (по убыванию)
|LG K10 2017
|
1480 Points ∼18%
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|LG K10 2017
|
2311 Points ∼30%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|LG K10 2017
|
593 Points ∼15%
LG K10 (2017) обеспечивает более быструю работу в Интернете, чем большинство конкурентов. И хотя скорость загрузки веб-страниц у него сравнительно невысокая, сложные страницы на HTML5 он обрабатывает с завидной скоростью.
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|LG K10 2017 (Chrome 57)
|
3407 Points ∼7%
|Samsung Galaxy J3 2016 (Samsung Stock Browser)
|
2842 Points ∼6% -17%
|Lenovo Moto G4 Play (Chrome 50.0.2661.89)
|
2773 Points ∼6% -19%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
4395 Points ∼9% +29%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (Chrome 55)
|
2534 Points ∼5% -26%
|LG K10 (Chrome 50)
|
2838 Points ∼6% -17%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|LG K10 2017 (Chrome 57)
|
11708.2 ms * ∼20%
|Samsung Galaxy J3 2016 (Samsung Stock Browser)
|
13701.5 ms * ∼23% -17%
|Lenovo Moto G4 Play (Chrome 50.0.2661.89)
|
12952.9 ms * ∼22% -11%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
9346 ms * ∼16% +20%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (Chrome 55)
|
14983 ms * ∼25% -28%
|LG K10 (Chrome 50)
|
16638 ms * ∼28% -42%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|LG K10 2017 (Chrome 57)
|
20.838 Points ∼0%
|Samsung Galaxy J3 2016 (Samsung Stock Browser)
|
16.2 Points ∼0% -22%
|Lenovo Moto G4 Play (Chrome 50.0.2661.89)
|
17.094 Points ∼0% -18%
|HTC One A9s (Chrome 54)
|
27.48 Points ∼0% +32%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (Chrome 55)
|
16.471 Points ∼0% -21%
|LG K10 (Chrome 50)
|
17.478 Points ∼0% -16%
* ... меньше = лучше
В плане скорости доступа в внешней карте microSD предыдущая модель и так показывала хорошие результаты, однако LG K10 (2017) обогнала её на целую голову: с нашей референсной карточкой Toshiba Exceria Pro M401 смартфон LG K10 (2017) показал самую высокую скорость передачи данных из всего ряда конкурентных моделей, подойдя очень близко к максимально возможной скорости с такой конфигурацией.
При чтении внутренней памяти LG K10 (2017) тоже сработал с завидной скоростью. Скорость записи на внутреннюю память оказалась несколько ниже, однако всё равно неплохой.
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|LG K10 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
61.63 MB/s ∼71%
|Samsung Galaxy J3 2016 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.7 MB/s ∼21% -70%
|Lenovo Moto G4 Play
|
51.1 MB/s ∼59% -17%
|HTC One A9s (Toshiba Exceria Pro M401)
|
25.6 MB/s ∼29% -58%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (Toshiba Exceria Pro M401)
|
29.59 MB/s ∼34% -52%
|LG K10 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
45 MB/s ∼52% -27%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|LG K10 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
77.4 MB/s ∼80%
|Samsung Galaxy J3 2016 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
20.82 MB/s ∼22% -73%
|Lenovo Moto G4 Play
|
65.5 MB/s ∼68% -15%
|HTC One A9s (Toshiba Exceria Pro M401)
|
39.6 MB/s ∼41% -49%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (Toshiba Exceria Pro M401)
|
47.67 MB/s ∼49% -38%
|LG K10 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
75.47 MB/s ∼78% -2%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|LG K10 2017
|
10.8 MB/s ∼7%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
9.43 MB/s ∼6% -13%
|Lenovo Moto G4 Play
|
28.31 MB/s ∼19% +162%
|HTC One A9s
|
34.6 MB/s ∼23% +220%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
9.1 MB/s ∼6% -16%
|LG K10
|
7.5 MB/s ∼5% -31%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|LG K10 2017
|
25.1 MB/s ∼15%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
16.82 MB/s ∼10% -33%
|Lenovo Moto G4 Play
|
17.9 MB/s ∼11% -29%
|HTC One A9s
|
21.3 MB/s ∼13% -15%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
20.9 MB/s ∼12% -17%
|LG K10
|
9.2 MB/s ∼5% -63%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|LG K10 2017
|
43.6 MB/s ∼22%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
41.4 MB/s ∼21% -5%
|Lenovo Moto G4 Play
|
43.95 MB/s ∼23% +1%
|HTC One A9s
|
68.6 MB/s ∼35% +57%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
65.15 MB/s ∼33% +49%
|LG K10
|
78 MB/s ∼40% +79%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|LG K10 2017
|
246.1 MB/s ∼31%
|Samsung Galaxy J3 2016
|
64.42 MB/s ∼8% -74%
|Lenovo Moto G4 Play
|
144.12 MB/s ∼18% -41%
|HTC One A9s
|
210.2 MB/s ∼27% -15%
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
|
174.2 MB/s ∼22% -29%
|LG K10
|
131 MB/s ∼17% -47%
Игры
Даже требовательные игры прекрасно работают на этом телефоне. Asphalt 8 с максимальной детализацией чуть-чуть не достал до показателя 30 кадров в секунду, а такие простые игры как Angry Birds 2 вообще запускаются без всяких проблем. Поскольку сенсорный экран и датчик положения LG K10 (2017) работают хорошо, играть на нём - одно удовольствие.
|Asphalt 8: Airborne
|Настройки
|Значение
|high
|29 fps
|very low
|30 fps
|Dead Trigger 2
|Настройки
|Значение
|high
|51 fps
9 | Нагрев и шум
Температура
Максимальная измеренная нами температура под нагрузкой составила 41.3 °C. На задней стороне телефона особенно сильно нагревается участок, где расположена камера, остальная поверхность крышки значительно прохладнее. На передней панели сильно нагревается центральная часть. В режиме ожидания температура аппарата значительно ниже, в среднем около 10 °C. Таким образом, можно сказать, что под нагрузкой LG K10 (2017) нагревается сильно, но не критично.
Во время стресс-теста приложением GFXBench мы не наблюдали троттлинга процессора и видеокарты, даже после длительной нагрузки аппаратная часть продолжала работать на полную мощность.
Динамик
Динамик LG K10 (2017) ведёт себя довольно проблемно, если его выход закрыт - когда телефон лежит на столе или мягкой поверхности. Но даже когда динамик ничем не прикрыт, звук у него получается совсем не впечатляющий: максимальная громкость достигла 84 дБ(A), что в общем-то неплохо, но басов не слышно совершенно, и создаётся такое ощущение, будто музыка или голос доносятся откуда-то издалека. Звук воспроизводится неточно, а на максимальной громкости чувствуется неравномерность воспроизведения. Даже если вы не ждёте многого от аппарата за такие деньги, LG K10 (2017) обеспечивает гораздо более низкое качество звука, чем большинство телефонов в его ценовой категории.
Телефон поддерживает воспроизведение звука через Bluetooth и стандартный разъём 3.5 мм. Прилагаемая в комплекте гарнитура выдаёт приличный звук, но может не подойти по размеру.
Анализ АЧХ аудиосистемы LG K10 2017
(+) | отличный уровень макс. громкости (84.34 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 33% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 12.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 10.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (38.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 96% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 3% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 27%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 98% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 0% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы HTC One A9s
(+) | отличный уровень макс. громкости (82.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 18.2% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 11.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 56% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 36% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 27%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 77% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 18% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
10 | Автономная работа
Энергопотребление
При выключении и в режиме ожидания LG K10 (2017) потребляет совсем немного энергии. Даже когда по каким-то причинам расход возрастает, он всё равно остаётся на уровне ниже среднего: HTC One A9s или Asus Zenfone 3 Max в этом плане гораздо более прожорливы. В режиме нагрузки LG K10 (2017) потребляет максимум 4.15 Вт, в режиме ожидания минимально 0.76 Вт, что совсем мало.
|Выкл.
|0.03 / 0.17 Вт
|Ожидание
| 0.76 / 1.59 / 1.61 Вт
|Нагрузка
|
3.24 / 4.15 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|LG K10 2017
2800 мА⋅ч
|Samsung Galaxy J3 2016
2600 мА⋅ч
|Lenovo Moto G4 Play
2800 мА⋅ч
|HTC One A9s
2300 мА⋅ч
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
4100 мА⋅ч
|Энергопотребление
16%
3%
-47%
-39%
|В простое, мин. *
0.76
0.96
-26%
0.68
11%
1.29
-70%
0.74
3%
|В простое, сред. *
1.59
1.14
28%
1.58
1%
2.28
-43%
2.04
-28%
|В простое, макс. *
1.61
1.23
24%
1.61
-0%
2.52
-57%
2.22
-38%
|Нагрузка, сред. *
3.24
2.45
24%
3.36
-4%
4.06
-25%
5.57
-72%
|Нагрузка, макс. *
4.15
2.92
30%
3.91
6%
5.91
-42%
6.59
-59%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Время автономной работы LG K10 (2017) вполне удовлетворительно: 8 часов 52 минуты в режиме Wi-Fi, это очень неплохой результат, хотя Lenovo Moto G4 Play в состоянии продержаться ещё дольше, не говоря уже о Asus Zenfone 3 Max. На практике, при умеренном использовании LG K10 (2017) прожил почти два дня на одной зарядке. Полная зарядка с родным кабелем питания занимает примерно 2 с половиной часа. Режим экономии энергии активируется автоматически при достижении 15% заряда, его можно включить и вручную. Даже под нагрузкой аппарат честно проработал 5 часов подряд, что тоже неплохо. В целом, время автономной работы оказалось примерно на 16% лучше, чем у предыдущей модели.
У LG K10 (2017) есть и одно большое преимущество: батарея сменная, а значит, по мере разрядки её можно просто вытащить и вставить другую. С тем же HTC One A9s такой фокус уже не провернуть.
|Без нагрузки
|24час. 37мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|8час. 52мин.
|1080p-видео
|10час. 13мин.
|Макс. расход энергии
|4час. 58мин.
|LG K10 2017
2800 мА⋅ч
|Samsung Galaxy J3 2016
2600 мА⋅ч
|Lenovo Moto G4 Play
2800 мА⋅ч
|HTC One A9s
2300 мА⋅ч
|Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
4100 мА⋅ч
|LG K10
2300 мА⋅ч
|Время работы
4%
17%
-5%
23%
-16%
|В простое
1477
1212
-18%
1998
35%
1543
4%
1462
-1%
1123
-24%
|Нагрузка и 100% яркости
298
433
45%
306
3%
245
-18%
301
1%
231
-22%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
532
502
-6%
630
18%
517
-3%
814
53%
453
-15%
|Воспр. видео H.264
613
590
-4%
683
11%
587
-4%
845
38%
603
-2%
За
Против
Вердикт
LG K10 (2017) всё-таки сумел на целую голову обойти своего предшественника. Корпус стал ещё удобнее и прочнее, время автономной работы увеличилось, как и производительность. Увеличение мощности аппаратных компонентов настолько очевидно, что этот смартфон стал вторым среди подобранных нами образцов для сравнения, уступив первенство только более мощному телефону от HTC.
Есть, впрочем, и отрицательные моменты: качество динамика откровенно посредственное, так что воспроизводить на нём музыку мы не рекомендуем. Не отличился качеством и микрофон; а экран стоило сделать чуть ярче. На этом, правда, недостатки заканчиваются: у смартфона свежая операционная система, небольшое энергопотребление, сравнительно неплохая камера, и удобный интерфейс.
Высокая производительность и сменный аккумулятор, вот, пожалуй, самые большие преимущества LG K10 (2017), наряду с прочным и эргономичным корпусом. LG стоило ещё поработать над качеством звука, но в целом LG K10 (2017) - неплохой бюджетный смартфон.
Итого, мы смело рекомендуем K10 (2017) к покупке. Только лишь в том случае, если вам жизненно необходима большая ёмкость батареи, мы рекомендуем обратить внимание на Asus Zenfone 3 Max, но следует помнить, что, в отличие от LG K10 (2017), батарея у Asus несъёмная. То же самое относится к HTC One A9s, который можно назвать более производительным. Во всех иных случаях LG K10 (2017) будет прекрасным выбором в ценовой категории до 200 евро.
LG K10 2017 - 12/04/2017 v6
Florian Wimmer