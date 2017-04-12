Обзор смартфона LG K10 (2017)

В сравнении с предшественником, LG K10 (2017) производит более приятное впечатление, пусть производитель и использовал тот же пластиковый корпус в чёрном цвете (или в отважном розовом), на котором выделяются только разъём для наушников, глазок камеры, да узкая декоративная полоска по краю устройства. С такой схемой цвет розового золота выглядит неожиданно престижно: просто и сдержанно. На своём месте остался 2.5D-экран, который словно бы обтекает края корпуса. В целом корпус получился как и у предшественника: он скруглённый, эргономичный, удобно ложится в руку.

При весе в 138 грамм LG K10 (2017) получился на 2 грамма легче предыдущей модели. Он лёгкий даже по сравнению со своими прямыми конкурентами. Ширина аппарата - 7.99 миллиметров, с учётом съёмного аккумулятора и задней крышки. Кстати о ней: сама крышка простая и гладкая, но выглядит шикарно за счёт текстурного узора из тонких поперечных линий. Кнопки управления на задней панели, включая кнопку блокировки смартфона, бесследно исчезли.

Прочность у корпуса вполне удовлетворительна, хотя при давлении на переднюю и заднюю панели, на экране появляются разводы. Кроме того, у корпуса имеется небольшой люфт. Тем не менее, общее впечатление довольно приятное, особенно если вспомнить о цене этого телефона.

