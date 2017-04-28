Обзор смартфона LG K8 (2017)

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В рамках серии K от LG выходят аппараты с приятной ценой, неплохими камерами, съёмными батареями и представительным дизайном. Именно таким вышел LG K10 (2017), а теперь мы посмотрим на его младшего и чуть ограниченного в производительности брата, LG K8 (2017). Кроме меньшего дисплея, он получил более медлительный модуль LTE, более слабый процессор и оперативную память, зато и стоит он в среднем на 50 евро меньше, чем старшая версия, LG K10 (2017). Камеры обоих телефонов на первый взгляд ничем не отличаются друг от друга.



В качестве сравнительных моделей сегодня были выбраны Asus Zenfone Go ZB500KL, Gigaset GS160, Huawei Y6 II Compact и Lenovo K6, все они попадают в аналогичный ценовой диапазон (от 140 до 200 евро). К сожалению, у нас нет возможности прямо сравнить новую версию LG K8 с предыдущей.

