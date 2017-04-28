Обзор смартфона LG K8 (2017)
Младший брат. LG K8 образца 2017 года немного качественнее, меньше, и не такой производительный в сравнении с более дорогим K10. Действительно ли это хороший выбор для тех, кто ищет качественный смартфон? Ответ мы узнаем в сегодняшнем обзоре.
Эту статью можно также прочитать на немецком языке.
В рамках серии K от LG выходят аппараты с приятной ценой, неплохими камерами, съёмными батареями и представительным дизайном. Именно таким вышел LG K10 (2017), а теперь мы посмотрим на его младшего и чуть ограниченного в производительности брата, LG K8 (2017). Кроме меньшего дисплея, он получил более медлительный модуль LTE, более слабый процессор и оперативную память, зато и стоит он в среднем на 50 евро меньше, чем старшая версия, LG K10 (2017). Камеры обоих телефонов на первый взгляд ничем не отличаются друг от друга.
В качестве сравнительных моделей сегодня были выбраны Asus Zenfone Go ZB500KL, Gigaset GS160, Huawei Y6 II Compact и Lenovo K6, все они попадают в аналогичный ценовой диапазон (от 140 до 200 евро). К сожалению, у нас нет возможности прямо сравнить новую версию LG K8 с предыдущей.
фронт. камера: 5 Мп f/2.4, видео @1080п
1 | Дизайн и особенности корпуса
LG K8 (2017) может похвастаться таким же качественным, эргономичным корпусом, который удобно ложится в руку, как и K10 (2017). Однако, несмотря на меньший размер, LG K8 (2017) имеет даже больший вес и толщину. Он всё ещё может считаться тонким при своих 8.1 мм. Модель вышла в двух цветах: титан и золото. Правда, выбранный цвет можно увидеть только на краях и задней крышке: передняя панель неизменно чёрная. Мы сняли заднюю крышку и вынули батарею из смартфона. Для данного ценового класса съёмная батарея - это большая редкость: к примеру, у Lenovo K6 аккумулятор встроенный.
Вряд ли вам удастся заметно изогнуть корпус силой, но при попытке сделать это он издаёт тихие скрипы. И задняя, и передняя панели чувствительны к давлению, при незначительном нажатии становятся видны искажения на экране.
2 | Порты и коммуникации
16 ГБ внутренней памяти - большое достижение в этой ценовой категории, а 1.5 ГБ оперативной памяти даёт LG K8 (2017) неплохой уровень производительности, хотя сейчас многие устройства выходят минимум с 2 ГБ. USB OTG, относительно свежий Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct и NFC - неплохой набор для его цены. Между тем, сканер отпечатков пальцев часто расхваливали как одно из преимуществ устройств этого класса - здесь же LG решила совсем от него отказаться.
Внутреннюю память можно увеличить за счёт microSD-карты. Производитель гарантирует работу с карточками на 32 ГБ, наша тестовая модель сумела распознать карту на 64 ГБ, так что, вероятно, это вопрос маркетинга, а не фактического ограничения.
3 | Программное обеспечение
Радует, что на свой новый смартфон LG установила свежую Android 7. Обновления по безопасности датируются 1 января 2017, то есть, они уже не слишком актуальны. Во время написания обзора нам не пришло никаких патчей, да и вряд ли производитель будет обеспечивать регулярными обновлениями устройства этого класса. LG не использует чистую систему Android, а устанавливает проприетарный интерфейс, в котором есть некоторые отличные детали и функции, например, функция Knock Code для снятия блокировки, и другие расширенные настройки.
В смартфоне уже есть несколько предустановленных приложений, ориентированных на облегчение управления или предоставление расширенных функций. LG сумела снизить цену телефона за счёт установки таких приложений как Facebook. С другой стороны, рекламных приложений здесь всего три штуки, а с этим ещё можно жить.
4 | Коммуникации и GPS
Хотя SoC WLAN должна поддерживать 802.11ac, пользователю LG K8 (2017) придётся удовлетвориться 802.11 b/g/n. В нашем обычном тесте WLAN LG K8 (2017) продемонстрировал неплохие результаты и показал скорость приёма чуть выше, чем у большинства конкурентных моделей. Но он всё равно не подошёл и близко к лидеру, Asus Zenfone Go. Рядом с точкой доступа веб-страницы загружаются сравнительно быстро, даже при прокрутке почти не нужно ждать загрузки картинок. В десяти метрах и через три стены от маршрутизатора LG K8 (2017) показал не лучшее поведение: несмотря на доступные 3/4 скорости приёма, страницы открываются заметно медленней, картинки тоже подгружаются далеко не сразу.
LG K8 (2017) оснащён модулем LTE, который в настоящее время устанавливают даже на дешёвые смартфоны. Максимальная скорость передачи данных у нашей модели ниже, чем у LG K10 (2017): примерно 150 Мбит/с приёма и 50 Мбит/с отдачи. Тем не менее, это теоретически достижимые скорости, и в большинстве случаев скорость в самой сети не достигает этих значений, поэтому разница будет незаметной. Приём довольно аккуратный: в помещении, в пределах города, при подключении к хорошо развитой немецкой сети Vodafone Netz скорость 4G всегда была по меньшей мере на половину палочек сети.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Asus Zenfone Go ZB500KL
Adreno 306, 410 MSM8916, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490)
|
99.7 Мбит ∼100% +84%
|LG K8 2017
Adreno 308, 425, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
54.1 Мбит ∼54%
|Lenovo K6
Adreno 505, 430, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490 Cable)
|
51.9 Мбит ∼52% -4%
|LG K10 2017
Mali-T860 MP2, MT6750, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
46.2 Мбит ∼46% -15%
|Gigaset GS160
Mali-T720 MP2, MT6737, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
33.5 Мбит ∼34% -38%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Asus Zenfone Go ZB500KL
Adreno 306, 410 MSM8916, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490)
|
106 Мбит ∼100% +115%
|LG K10 2017
Mali-T860 MP2, MT6750, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
54.6 Мбит ∼52% +11%
|Lenovo K6
Adreno 505, 430, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490 Cable)
|
52.4 Мбит ∼49% +7%
|LG K8 2017
Adreno 308, 425, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
49.2 Мбит ∼46%
|Gigaset GS160
Mali-T720 MP2, MT6737, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
48.2 Мбит ∼45% -2%
В помещении смартфон не сумел найти спутники; на улице он быстро обнаружил наше местоположение с погрешностью в 9 метров - довольно посредственный результат. Велопрогулка с LG K8 (2017) в одной руке и профессиональным навигатором Garmin Edge 500 в другой, показал недостаточную точность у модуля подопытного: если телефон терял связь со спутниками на долгое время, он просто прокладывал прямую линию между двумя точками, а иногда позиционировал себя чётко рядом с дорогой. Вряд ли пользователю стоит сильно полагаться на точность навигации этого телефона.
5 | Телефон и качество звонка
Приложение для звонков разработано самой LG, однако оно почти идентично стандартному приложению Google.
Качество звонка удивительно хорошее, однозначно лучше, чем у LG K10 (2017): динамик чётко передаёт речь собеседника, микрофон чувствительный и улавливает даже тихую речь, но если повысить голос, микрофон будет перегружен. В режиме громкой связи слова собеседника слышатся разборчиво и ясно, нас тоже было отлично слышно, даже когда мы говорили тихо.
6 | Камера
Если верить официальной документации, 13-мегапиксельная основная камера такая же качественная, как и у LG K10 (2017). И действительно, мы были приятно удивлены качеством снимков LG K8 (2017). Резкость у снимков удовлетворительная, а вот автофокус с трудом ловит объекты, находящиеся близко к камере, или ближе к краю снимка, так что предмет съёмки легко может оказаться размытым. Приходится настраивать фокус вручную. Это очень обидно, потому что в целом и качество снимков и резкость объектов, попавших в фокус, получаются вполне приличными. В условиях слабой освещённости снимки с передней камеры получаются зернистыми и нечёткими. Видео пишется в разрешении Full HD. Качество видео хорошее: детали можно разобрать даже в затемнённых участках, экспозиция быстро реагирует на изменение обстановки, но фокус по-прежнему приходится настраивать вручную.
Разрешение фронтальной камеры - 5 мегапикселей, с отличной резкостью и хорошей экспозицией. Детали в ярких областях иногда оказываются пересвечены. Фронтальная камера тоже пишет видео в разрешении Full HD, и тоже качественное: чудесная резкость, быстрая экспозиция, и удовлетворительная динамика.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
В лабораторных условиях с контролируемым освещением камера даёт хорошую резкость. Фокусировка в таких условиях стала легче, особенно когда объекты находятся на одной плоскости. Тем не менее, текст на цветном фоне и края снимка оказались слегка размытыми, а цвета - немного слишком светлыми.
7 | Устройства ввода
Проприетарная виртуальная клавиатура от LG достаточно удобна для печати. Тем не менее, если вы хотите установить стандартную клавиатуру от Google, или любую другую, вы сможете легко скачать её из Play Store.
Сенсорный экран легко регистрирует прикосновения, даже в углах и по краям. Кнопки меню, при желании, можно убрать с экрана. На левом краю корпуса находится кнопка регулировки громкости, на задней панели под камерой - кнопка блокировки. Такое расположение необычно, но не требует долгого привыкания. Для людей с ограниченными возможностями тут предусмотрены некоторые вспомогательные функции. Также, при длительном нажатии кнопки регулировки звука можно запустить какое-нибудь приложение, например, камеру.
8 | Дисплей
Классический 5-дюймовый дисплей на IPS-матрице имеет разрешение 1280x720 пикселей. Тем не менее, Lenovo K6 демонстрирует, что экран мог бы быть и лучше, например, с разрешением Full HD. Яркость экрана у тестовой модели находится в пределах 351 Кд/м², то есть, почти на одном уровне со старшим братом - LG K10 (2017). Этого явно недостаточно, на данный момент средний показатель среди конкурентов - 450 Кд/м². Равномерность подсветки хорошая, примерно 93%, так что почти все участки экрана освещены одинаково.
|LG K8 2017
IPS, 1280x720, 5
|LG K10 2017
IPS, 1280x720, 5.3
|Huawei Y6 II Compact
IPS, 1280x720, 5
|Asus Zenfone Go ZB500KL
IPS, 1280x720, 5
|Gigaset GS160
IPS, 1280x720, 5
|Lenovo K6
IPS, 1920x1080, 5
|Параметры экрана
15%
-7%
20%
-1%
26%
|Brightness
351
350
0%
487
39%
452
29%
479
36%
461
31%
|Brightness Distribution
93
85
-9%
92
-1%
84
-10%
95
2%
88
-5%
|Уровень чёрного *
0.49
0.36
27%
0.9
-84%
0.42
14%
0.55
-12%
0.38
22%
|Контрастность
731
1067
46%
546
-25%
1093
50%
889
22%
1237
69%
|Colorchecker DeltaE *
7.1
6
15%
6.6
7%
4.5
37%
8.3
-17%
5.2
27%
|DeltaE для серого *
6.5
5.9
9%
4.9
25%
6.5
-0%
8.7
-34%
5.6
14%
|Гамма
2.12 113%
2 120%
2.12 113%
2.22 108%
2.08 115%
2.24 107%
|CCT
8166 80%
8042 81%
7090 92%
7791 83%
9034 72%
7924 82%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|8929 Hz
|25 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 8929 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 25 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 8929 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1486 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Глубина чёрного, к сожалению, довольно высокая - 0.49 Кд/м². Из-за этого чёрный цвет кажется скорее тёмно-серым, страдает общая передача цветов и контрастность - всего 731:1. В ходе лабораторных испытаний мы к тому же обнаружили ШИМ высокой частоты, то есть, экран мерцает в экстремально короткие промежутки времени для изменения яркости. Однако частота модуляции настолько высокая, что даже чувствительные глаза не должны уловить мерцание.
В ходе лабораторного теста с фотоспектрометром и приложением CalMAN, мы выявили значительный уклон в синий цвет, который приводит к искажению всех цветов относительно эталонной таблицы. Его можно значительно уменьшить, если включить так называемый режим комфортного просмотра, однако при уменьшении доли синего картинка начинает немного желтить.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|22 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 11.6 ms стадия 1
|↘ 10.4 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 15% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|35.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 18.4 ms стадия 1
|↘ 17.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 25% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)
На улице недостаточная яркость экрана превращается в настоящую проблему. Кроме того, глянцевый дисплей, которым сейчас оснащаются почти все смартфоны, приходится прикрывать на ярком свету чтобы получить возможность рассмотреть хоть что-нибудь. В тени экран LG K8 (2017) даёт достаточную яркость для того, чтобы можно было спокойно разобрать изображение.
Обзорность у экрана хорошая, картинку можно увидеть даже при очень маленьких углах.
9 | Производительность
Qualcomm Snapdragon 425 был выпущен на рынок сравнительно давно, однако до сих пор нам не попадались аппараты на этом процессоре. SoC с максимальной тактовой частотой процессора 1.4 ГГц обеспечивает производительность, которая ставит LG K8 (2017) чуть выше некоторых конкурентов, но LG K10 (2017) остаётся заметно мощнее младшей модели.
LG установила на K8 графический модуль Adreno 308, и здесь есть место для критики: производительность этого модуля значительно ниже, чем у большинства сравнительных моделей. Можно сказать, что LG K8 (2017) слабо подготовлен для работы с требовательными играми или тяжёлой графикой.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|LG K8 2017
|
30924 Points ∼17%
|LG K10 2017
|
39063 Points ∼21% +26%
|Huawei Y6 II Compact
|
33786 Points ∼18% +9%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
22218 Points ∼12% -28%
|Gigaset GS160
|
28459 Points ∼15% -8%
|Lenovo K6 (6.2.7)
|
43673 Points ∼24% +41%
|3DMark
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|LG K8 2017
|
622 Points ∼24%
|LG K10 2017
|
1105 Points ∼43% +78%
|Huawei Y6 II Compact
|
826 Points ∼32% +33%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
558 Points ∼22% -10%
|Lenovo K6
|
1002 Points ∼39% +61%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|LG K8 2017
|
31 Points ∼0%
|LG K10 2017
|
380 Points ∼5% +1126%
|Huawei Y6 II Compact
|
167 Points ∼2% +439%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
42 Points ∼1% +35%
|Lenovo K6
|
491 Points ∼6% +1484%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|LG K8 2017
|
39 Points ∼1%
|LG K10 2017
|
445 Points ∼9% +1041%
|Huawei Y6 II Compact
|
203 Points ∼4% +421%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
53 Points ∼1% +36%
|Lenovo K6
|
554 Points ∼11% +1321%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|LG K8 2017
|
6656 Points ∼10%
|LG K10 2017
|
8223 Points ∼12% +24%
|Huawei Y6 II Compact
|
9393 Points ∼14% +41%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
7429 Points ∼11% +12%
|Gigaset GS160
|
7881 Points ∼11% +18%
|Lenovo K6
|
9034 Points ∼13% +36%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|LG K8 2017
|
2546 Points ∼1%
|LG K10 2017
|
7936 Points ∼2% +212%
|Huawei Y6 II Compact
|
4296 Points ∼1% +69%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
3836 Points ∼1% +51%
|Gigaset GS160
|
3291 Points ∼1% +29%
|Lenovo K6
|
9691 Points ∼2% +281%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|LG K8 2017
|
2951 Points ∼1%
|LG K10 2017
|
7998 Points ∼4% +171%
|Huawei Y6 II Compact
|
4885 Points ∼2% +66%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
4298 Points ∼2% +46%
|Gigaset GS160
|
3780 Points ∼2% +28%
|Lenovo K6
|
9537 Points ∼5% +223%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|LG K8 2017
|
3.4 fps ∼0%
|LG K10 2017
|
13 fps ∼1% +282%
|Huawei Y6 II Compact
|
8.4 fps ∼1% +147%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
5.2 fps ∼0% +53%
|Gigaset GS160
|
6 fps ∼0% +76%
|Lenovo K6
|
16 fps ∼1% +371%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|LG K8 2017
|
6.4 fps ∼1%
|LG K10 2017
|
22 fps ∼5% +244%
|Huawei Y6 II Compact
|
15 fps ∼3% +134%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
9.4 fps ∼2% +47%
|Gigaset GS160
|
11 fps ∼2% +72%
|Lenovo K6
|
15 fps ∼3% +134%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|LG K8 2017
|
1.3 fps ∼0%
|LG K10 2017
|
5.3 fps ∼1% +308%
|Huawei Y6 II Compact
|
2.8 fps ∼1% +115%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
1.8 fps ∼0% +38%
|Gigaset GS160
|
2.1 fps ∼0% +62%
|Lenovo K6
|
7.1 fps ∼1% +446%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|LG K8 2017
|
3.7 fps ∼2%
|LG K10 2017
|
11 fps ∼5% +197%
|Huawei Y6 II Compact
|
6.1 fps ∼3% +65%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
3.8 fps ∼2% +3%
|Gigaset GS160
|
4.7 fps ∼2% +27%
|Lenovo K6
|
7 fps ∼3% +89%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|LG K8 2017
|
4673 Points ∼58%
|Huawei Y6 II Compact
|
3400 Points ∼42% -27%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
2217 Points ∼27% -53%
|Gigaset GS160
|
2563 Points ∼32% -45%
|Lenovo K6
|
3387 Points ∼42% -28%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|LG K8 2017
|
616 Points ∼40%
|LG K10 2017
|
1137 Points ∼74% +85%
|Huawei Y6 II Compact
|
10 Points ∼1% -98%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
533 Points ∼35% -13%
|Gigaset GS160
|
9 Points ∼1% -99%
|Lenovo K6
|
10 Points ∼1% -98%
|Graphics (по убыванию)
|LG K8 2017
|
436 Points ∼5%
|LG K10 2017
|
508 Points ∼6% +17%
|Huawei Y6 II Compact
|
283 Points ∼3% -35%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
308 Points ∼4% -29%
|Gigaset GS160
|
208 Points ∼2% -52%
|Lenovo K6
|
732 Points ∼9% +68%
|Memory (по убыванию)
|LG K8 2017
|
634 Points ∼16%
|LG K10 2017
|
623 Points ∼16% -2%
|Huawei Y6 II Compact
|
571 Points ∼15% -10%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
526 Points ∼14% -17%
|Gigaset GS160
|
497 Points ∼13% -22%
|Lenovo K6
|
530 Points ∼14% -16%
|System (по убыванию)
|LG K8 2017
|
1191 Points ∼18%
|LG K10 2017
|
1259 Points ∼19% +6%
|Huawei Y6 II Compact
|
1093 Points ∼17% -8%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
887 Points ∼13% -26%
|Gigaset GS160
|
1029 Points ∼16% -14%
|Lenovo K6
|
1282 Points ∼19% +8%
|Overall (по убыванию)
|LG K8 2017
|
371 Points ∼11%
|LG K10 2017
|
821 Points ∼25% +121%
|Huawei Y6 II Compact
|
203 Points ∼6% -45%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
526 Points ∼16% +42%
|Gigaset GS160
|
178 Points ∼5% -52%
|Lenovo K6
|
263 Points ∼8% -29%
|Geekbench 4.1
|Compute RenderScript Score (по убыванию)
|LG K8 2017
|
1203 Points ∼14%
|LG K10 2017
|
1480 Points ∼17% +23%
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|LG K8 2017
|
1737 Points ∼22%
|LG K10 2017
|
2311 Points ∼30% +33%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|LG K8 2017
|
642 Points ∼16%
|LG K10 2017
|
593 Points ∼15% -8%
О скорости работы с Интернетом можно сказать то же, что и о мощности процессора: LG K8 (2017) работает чуть быстрее, чем некоторые сравнительные модели, но всё равно сильно отстаёт от LG K10 (2017).
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|LG K8 2017 (Chrome 57)
|
10742 ms * ∼18%
|LG K10 2017 (Chrome 57)
|
11708.2 ms * ∼20% -9%
|Huawei Y6 II Compact (Chrome 50)
|
13234 ms * ∼22% -23%
|Asus Zenfone Go ZB500KL (Chrome 56)
|
15895 ms * ∼27% -48%
|Gigaset GS160 (Chrome 55)
|
13907.4 ms * ∼23% -29%
|Lenovo K6 (Chrome 51.0.2704.81)
|
10849.6 ms * ∼18% -1%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|LG K8 2017 (Chrome 57)
|
3052 Points ∼6%
|LG K10 2017 (Chrome 57)
|
3407 Points ∼7% +12%
|Huawei Y6 II Compact (Chrome 50)
|
2805 Points ∼6% -8%
|Asus Zenfone Go ZB500KL (Chrome 56)
|
1938 Points ∼4% -37%
|Gigaset GS160 (Chrome 55)
|
2493 Points ∼5% -18%
|Lenovo K6 (Chrome 51.0.2704.81)
|
3438 Points ∼7% +13%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|LG K8 2017 (Chrome 57)
|
17.124 Points ∼0%
|LG K10 2017 (Chrome 57)
|
20.838 Points ∼0% +22%
|Huawei Y6 II Compact (Chrome 50)
|
18.304 Points ∼0% +7%
|Asus Zenfone Go ZB500KL (Chrome 56)
|
14.105 Points ∼0% -18%
|Gigaset GS160 (Chrome 55)
|
14.428 Points ∼0% -16%
|Lenovo K6 (Chrome 51.0.2704.81)
|
21.436 Points ∼0% +25%
* ... меньше = лучше
Доступ к внутренней памяти осуществляется быстро, местами даже быстрее, чем у LG K10 (2017). Здесь наш подопытный обогнал своих конкурентов. С нашей референтной картой microSD-ридер LG K8 он показал неплохой результат. Этот пункт определённо понравится тем пользователям, которые вынуждены часто копировать какие-то данные.
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|LG K8 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
52.23 MB/s ∼60%
|LG K10 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
61.63 MB/s ∼71% +18%
|Huawei Y6 II Compact (Toshiba Exceria Pro M401)
|
17.12 MB/s ∼20% -67%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
14.4 MB/s ∼17% -72%
|Gigaset GS160 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
19.19 MB/s ∼22% -63%
|Lenovo K6 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
50.4 MB/s ∼58% -4%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|LG K8 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
78.55 MB/s ∼81%
|LG K10 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
77.4 MB/s ∼80% -1%
|Huawei Y6 II Compact (Toshiba Exceria Pro M401)
|
31.57 MB/s ∼33% -60%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
17.7 MB/s ∼18% -77%
|Gigaset GS160 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
30.71 MB/s ∼32% -61%
|Lenovo K6 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
78.2 MB/s ∼81% 0%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|LG K8 2017
|
12.5 MB/s ∼8%
|LG K10 2017
|
10.8 MB/s ∼7% -14%
|Huawei Y6 II Compact
|
15.5 MB/s ∼10% +24%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
6.9 MB/s ∼5% -45%
|Gigaset GS160
|
6.8 MB/s ∼4% -46%
|Lenovo K6
|
10.5 MB/s ∼7% -16%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|LG K8 2017
|
41.6 MB/s ∼25%
|LG K10 2017
|
25.1 MB/s ∼15% -40%
|Huawei Y6 II Compact
|
23 MB/s ∼14% -45%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
19.7 MB/s ∼12% -53%
|Gigaset GS160
|
18.5 MB/s ∼11% -56%
|Lenovo K6
|
32.01 MB/s ∼19% -23%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|LG K8 2017
|
84.6 MB/s ∼43%
|LG K10 2017
|
43.6 MB/s ∼22% -48%
|Huawei Y6 II Compact
|
75 MB/s ∼38% -11%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
42.4 MB/s ∼22% -50%
|Gigaset GS160
|
46.6 MB/s ∼24% -45%
|Lenovo K6
|
46.66 MB/s ∼24% -45%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|LG K8 2017
|
270.8 MB/s ∼34%
|LG K10 2017
|
246.1 MB/s ∼31% -9%
|Huawei Y6 II Compact
|
211 MB/s ∼27% -22%
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
143 MB/s ∼18% -47%
|Gigaset GS160
|
200.5 MB/s ∼25% -26%
|Lenovo K6
|
262.56 MB/s ∼33% -3%
Игры
Графический модуль телефона не отличается особой мощностью. К счастью, большинство современных игр под Android разрабатываются с оглядкой на слабые аппаратные конфигурации. К примеру, Temple Run 2 пошла относительно хорошо, менее требовательная Angry Birds - тем более. Тем не менее, модуль не поддерживает все современные графические API, поэтому он нежизнеспособен в мире гейминга: есть шанс, что некоторые игры из Google Play Store даже не запустятся, несмотря на аппаратную совместимость. Радует, что доступные игры загружаются быстро благодаря хорошей работе телефона с внутренней памятью.
Датчик положения и сенсорный экран работают с приятной отзывчивостью.
10 | Нагрев и шум
Температура
Некоторые участки передней панели LG K8 (2017) нагреваются до 38,4 °C. Задняя крышка остаётся существенно прохладней. Нагрев ощутим, но не раздражает ладони. В простое максимальная температура достигла 34 °C на передней панели.
С помощью GFXBench мы выяснили, что SoC не в состоянии долго сохранять производительность под нагрузкой: частота кадров периодически падала.
Динамик
С субъективной точки зрения мы оценили динамик LG K8 (2017) чуть выше, чем у LG K10 (2017), тем не менее, общее качество остаётся на очень низком уровне. Результаты аудиотестов показали, что у динамика приличный уровень громкости, однако совершенно отсутствуют басы, тогда как высокие частоты слишком выражены. Любителям хорошего звука здесь лучше воспользоваться наушниками или внешними динамиками: подключить их просто, а звук сразу обретает стабильность.
Анализ АЧХ аудиосистемы LG K8 2017
(+) | отличный уровень макс. громкости (85.59 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 38.8% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 13.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (35.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 91% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 4% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 95% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei Y6 II Compact
(+) | отличный уровень макс. громкости (86.37 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 31% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 7.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 13.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (35.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 92% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 4% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 95% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
11 | Автономная работа
Энергопотреблление
В плане энергопотребления LG K8 (2017) есть за что похвалить: выключенный, он совсем не потребляет энергию, в режиме ожидания расход держится на низком уровне. Под нагрузкой смартфону необходимо немного меньше энергии, чем его конкурентам, хотя ни по одному показателю он не является абсолютным победителем.
|Выкл.
|0 / 0.1 Вт
|Ожидание
| 0.65 / 1.6 / 1.62 Вт
|Нагрузка
|
2.97 / 4.34 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|LG K8 2017
2500 мА⋅ч
|LG K10 2017
2800 мА⋅ч
|Huawei Y6 II Compact
2200 мА⋅ч
|Asus Zenfone Go ZB500KL
2600 мА⋅ч
|Gigaset GS160
2500 мА⋅ч
|Lenovo K6
3000 мА⋅ч
|Энергопотребление
-4%
-2%
-16%
-11%
-11%
|В простое, мин. *
0.65
0.76
-17%
0.57
12%
0.92
-42%
0.56
14%
0.65
-0%
|В простое, сред. *
1.6
1.59
1%
1.53
4%
1.76
-10%
1.7
-6%
1.65
-3%
|В простое, макс. *
1.62
1.61
1%
1.6
1%
1.85
-14%
1.75
-8%
1.67
-3%
|Нагрузка, сред. *
2.97
3.24
-9%
2.82
5%
3.47
-17%
4.17
-40%
3.58
-21%
|Нагрузка, макс. *
4.34
4.15
4%
5.69
-31%
4.22
3%
5.07
-17%
5.58
-29%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Самое большое преимущество 9.6-Вт-ной батареи этого смартфона в том, что она является съёмной. Время работы с включённым WiFi достигло почти 10 часов - неплохой результат. По опыту мы можем сказать, что при умеренном использовании этот телефон продержится около двух суток на одном заряде. Если у вас с собой будет запасная батарея, вам не нужно будет переживать об оставленной дома зарядке.
Хотя режим экономии энергии не продлит время работы на пару бесконечностей, при необходимости он существенно удлинит жизнь батареи.
|Интернет через WiFi v1.3
|9час. 54мин.
|Макс. расход энергии
|4час. 40мин.
|LG K8 2017
2500 мА⋅ч
|LG K10 2017
2800 мА⋅ч
|Huawei Y6 II Compact
2200 мА⋅ч
|Asus Zenfone Go ZB500KL
2600 мА⋅ч
|Gigaset GS160
2500 мА⋅ч
|Lenovo K6
3000 мА⋅ч
|Время работы
-2%
-8%
-3%
-5%
23%
|В простое
1477
1175
1224
1326
1626
|Нагрузка и 100% яркости
280
298
6%
222
-21%
277
-1%
244
-13%
350
25%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
594
532
-10%
623
5%
572
-4%
615
4%
715
20%
|Воспр. видео H.264
613
682
617
702
633
За
Против
Вердикт
Как и в случае с K10 (2017), корейский производитель сумел сделать K8 (2017) недорогим, но неплохим смартфоном с некоторыми неожиданными для такой цены дополнениями. Из них можно выделить поддержку NFC и современного стандарта Bluetooth, а вот сканер отпечатков пальцев производитель убрал. Зато радует качество звука при звонке, да и камера очень приличная для этого ценового класса. Чувствительный экран, съёмную батарею с достойным временем автономной работы и качественный корпус тоже можно записать в преимущества этого смартфона.
Из недостатков: автофокус часто приходится настраивать вручную, что неудобно и ненадёжно. Экран темноват, качество динамика не дотягивает даже до заявленного среднего класса, графический модуль слабоват для современного программного обеспечения, и совершенно безнадёжен в перспективе.
Качественный корпус, хорошая камера, объёмная батарея – и пусть вас не пугает отсутствие сканера отпечатков пальцев и тёмный экран. LG K8 (2017) определённо стоит своих денег.
Но если вы сможете смириться с его недостатками, то получите стабильный и недорогой аппарат. Разница в цене между LG K8 (2017) и LG K10 (2017) не слишком убедительна, всего 50 евро. Камера и экран последнего не отличаются в лучшую сторону, зато он намного мощнее. Тем не менее, с учётом разницы в цене и при условии, что вам не нужен более мощный аппарат, LG K8 (2017) - хороший вариант.
LG K8 2017 - 19/04/2017 v6
Florian Wimmer