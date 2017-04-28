Notebookcheck

Обзор смартфона LG K8 (2017)

Florian Wimmer (перевод Винницкой Надежды), 28/04/2017

Младший брат. LG K8 образца 2017 года немного качественнее, меньше, и не такой производительный в сравнении с более дорогим K10. Действительно ли это хороший выбор для тех, кто ищет качественный смартфон? Ответ мы узнаем в сегодняшнем обзоре.

Эту статью можно также прочитать на немецком языке.

В рамках серии K от LG выходят аппараты с приятной ценой,  неплохими камерами, съёмными батареями и представительным дизайном. Именно таким вышел LG K10 (2017), а теперь мы посмотрим на его младшего и чуть ограниченного в производительности брата, LG K8 (2017). Кроме меньшего дисплея, он получил более медлительный модуль LTE, более слабый процессор и оперативную память, зато и стоит он в среднем на 50 евро меньше, чем старшая версия, LG K10 (2017). Камеры обоих телефонов на первый взгляд ничем не отличаются друг от друга.

В качестве сравнительных моделей сегодня были выбраны Asus Zenfone Go ZB500KL, Gigaset GS160, Huawei Y6 II Compact и Lenovo K6, все они попадают в аналогичный ценовой диапазон (от 140 до 200 евро). К сожалению, у нас нет возможности прямо сравнить новую версию LG K8 с предыдущей.

LG K8 2017 (K Серия)
Процессор
Qualcomm Snapdragon 425 1.4 GHz
Графический адаптер
Qualcomm Adreno 308
Оперативная память
1536 Мбайт 
Дисплей
5 дюйм. 16:9, 1280x720 пикс. 294 точек/дюйм, ёмкостный, IPS, глянцевое покрытие: да
Хранение данных
16 GB eMMC Flash, 16 Гбайт 
, 8.81 Гбайт свободно
Интерфейсы
1 USB 2.0, Аудиоразъёмы: совмещённый аудиовыход, разъём 3.5-мм, картридер: microSD объёмом 32 GB, NFC, датчик освещённости, Датчики и сенсоры: акселерометр, бесконтактный датчик, USB OTG, Wi-Fi Direct
Коммуникации
802.11 b/g/n (b/g/n), Bluetooth 4.2, GSM (850/​900/​1900/​2100), UMTS (850/​900/​2100), LTE (B1/​B3/​B7/​B8/​B20); скорость передачи данных (приём/отдача): 150/​50 Мб/с; SAR: 0.433 Вт/кг (голова), 1220 Вт/кг (тело), LTE, GPS
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 8.1 x 144.8 x 72.1
Аккумулятор
9.6 Вт⋅ч, 2500 мА⋅ч литий-ион., с возможностью замены, время разговора в сети 2G (сведения производителя): 20 час., время разговора в сети 3G (сведения производителя): 18 час., время ожидания в сети 2G (сведения производителя): 410 час., время ожидания в сети 3G (сведения производителя): 490 час.
Операционная система
Android 7.0 Nougat
Камера
осн. камера: 13 Мп f/​2.2, контрастный автофокус, вспышка LED, видео @1080п/​30 FPS
фронт. камера: 5 Мп f/​2.4, видео @1080п
Дополнительно
акустическая система: динамик на задней стороне, клавиатура: виртуальная клавиатура, зарядка, кабель USB, LG Backup, LG SmartWorld, RemoteCall Service, 24 мес. гарантии в Европе, радио UKW, пассивное охлаждение
Вес
142 г, адаптер питания: 48 г
Стоимость
159 евро
Ссылки
LG - сайт производителя

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

LG K8 (2017) может похвастаться таким же качественным, эргономичным корпусом, который удобно ложится в руку, как и K10 (2017). Однако, несмотря на меньший размер, LG K8 (2017) имеет даже больший вес и толщину. Он всё ещё может считаться тонким при своих 8.1 мм. Модель вышла в двух цветах: титан и золото. Правда, выбранный цвет можно увидеть только на краях и задней крышке: передняя панель неизменно чёрная. Мы сняли заднюю крышку и вынули батарею из смартфона. Для данного ценового класса съёмная батарея - это большая редкость: к примеру, у Lenovo K6 аккумулятор встроенный.

Вряд ли вам удастся заметно изогнуть корпус силой, но при попытке сделать это он издаёт тихие скрипы. И задняя, и передняя панели чувствительны к давлению, при незначительном нажатии становятся видны искажения на экране.

Смартфон LG K8 (2017)
Смартфон LG K8 (2017)
Смартфон LG K8 (2017)
Смартфон LG K8 (2017)
Смартфон LG K8 (2017)
Смартфон LG K8 (2017)
Смартфон LG K8 (2017)
Смартфон LG K8 (2017)
Смартфон LG K8 (2017)
Смартфон LG K8 (2017)

2 | Порты и коммуникации

16 ГБ внутренней памяти - большое достижение в этой ценовой категории, а 1.5 ГБ оперативной памяти даёт LG K8 (2017) неплохой уровень производительности, хотя сейчас многие устройства выходят минимум с 2 ГБ. USB OTG, относительно свежий Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct и NFC - неплохой набор для его цены. Между тем, сканер отпечатков пальцев часто расхваливали как одно из преимуществ устройств этого класса - здесь же LG решила совсем от него отказаться.

Внутреннюю память можно увеличить за счёт microSD-карты. Производитель гарантирует работу с карточками на 32 ГБ, наша тестовая модель сумела распознать карту на 64 ГБ, так что, вероятно, это вопрос маркетинга, а не фактического ограничения.

3 | Программное обеспечение

Радует, что на свой новый смартфон LG установила свежую Android 7. Обновления по безопасности датируются 1 января 2017, то есть, они уже не слишком актуальны. Во время написания обзора нам не пришло никаких патчей, да и вряд ли производитель будет обеспечивать регулярными обновлениями устройства этого класса. LG не использует чистую систему Android, а устанавливает проприетарный интерфейс, в котором есть некоторые отличные детали и функции, например, функция Knock Code для снятия блокировки, и другие расширенные настройки.

В смартфоне уже есть несколько предустановленных приложений, ориентированных на облегчение управления или предоставление расширенных функций. LG сумела снизить цену телефона за счёт установки таких приложений как Facebook. С другой стороны, рекламных приложений здесь всего три штуки, а с этим ещё можно жить.

4 | Коммуникации и GPS

Хотя SoC WLAN должна поддерживать 802.11ac, пользователю LG K8 (2017) придётся удовлетвориться 802.11 b/g/n. В  нашем обычном тесте WLAN LG K8 (2017) продемонстрировал неплохие результаты и показал скорость приёма чуть выше, чем у большинства конкурентных моделей. Но он всё равно не подошёл и близко к лидеру, Asus Zenfone Go. Рядом с точкой доступа веб-страницы загружаются сравнительно быстро, даже при прокрутке почти не нужно ждать загрузки картинок. В десяти метрах и через три стены от маршрутизатора LG K8 (2017) показал не лучшее поведение: несмотря на доступные 3/4 скорости приёма, страницы открываются заметно медленней, картинки тоже подгружаются далеко не сразу.

LG K8 (2017) оснащён модулем LTE, который в настоящее время устанавливают даже на дешёвые смартфоны. Максимальная скорость передачи данных у нашей модели ниже, чем у LG K10 (2017): примерно 150 Мбит/с приёма и 50 Мбит/с отдачи. Тем не менее, это теоретически достижимые скорости, и в большинстве случаев скорость в самой сети не достигает этих значений, поэтому разница будет незаметной. Приём довольно аккуратный: в помещении, в пределах города, при подключении к хорошо развитой немецкой сети Vodafone Netz скорость 4G всегда была по меньшей мере на половину палочек сети.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Asus Zenfone Go ZB500KL
Adreno 306, 410 MSM8916, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490)
99.7 Мбит ∼100% +84%
LG K8 2017
Adreno 308, 425, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
54.1 Мбит ∼54%
Lenovo K6
Adreno 505, 430, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490 Cable)
51.9 Мбит ∼52% -4%
LG K10 2017
Mali-T860 MP2, MT6750, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
46.2 Мбит ∼46% -15%
Gigaset GS160
Mali-T720 MP2, MT6737, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
33.5 Мбит ∼34% -38%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Asus Zenfone Go ZB500KL
Adreno 306, 410 MSM8916, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490)
106 Мбит ∼100% +115%
LG K10 2017
Mali-T860 MP2, MT6750, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
54.6 Мбит ∼52% +11%
Lenovo K6
Adreno 505, 430, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490 Cable)
52.4 Мбит ∼49% +7%
LG K8 2017
Adreno 308, 425, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
49.2 Мбит ∼46%
Gigaset GS160
Mali-T720 MP2, MT6737, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
48.2 Мбит ∼45% -2%
GPS в помещении
GPS в помещении
GPS на улице
GPS на улице

В помещении смартфон не сумел найти спутники; на улице он быстро обнаружил наше местоположение с погрешностью в 9 метров - довольно посредственный результат. Велопрогулка с LG K8 (2017) в одной руке и профессиональным навигатором Garmin Edge 500 в другой, показал недостаточную точность у модуля подопытного: если телефон терял связь со спутниками на долгое время, он просто прокладывал прямую линию между двумя точками, а иногда позиционировал  себя чётко рядом с дорогой. Вряд ли пользователю стоит сильно полагаться на точность навигации этого телефона.

GPS Garmin Edge 500: весь маршрут
GPS Garmin Edge 500: весь маршрут
GPS Garmin Edge 500: путь
GPS Garmin Edge 500: путь
GPS Garmin Edge 500: мост
GPS Garmin Edge 500: мост
GPS LG K8 (2017): весь маршрут
GPS LG K8 (2017): весь маршрут
GPS LG K8 (2017): путь
GPS LG K8 (2017): путь
GPS LG K8 (2017): мост
GPS LG K8 (2017): мост

5 | Телефон и качество звонка

Приложение для звонков разработано самой LG, однако оно почти идентично стандартному приложению Google.

Качество звонка удивительно хорошее, однозначно лучше, чем у LG K10 (2017): динамик чётко передаёт речь собеседника, микрофон чувствительный и улавливает даже тихую речь, но если повысить голос, микрофон будет перегружен. В режиме громкой связи слова собеседника слышатся разборчиво и ясно, нас тоже было отлично слышно, даже когда мы говорили тихо.

6 | Камера

Кадр с фронтальной камеры
Кадр с фронтальной камеры

Если верить официальной документации, 13-мегапиксельная основная камера такая же качественная, как и у LG K10 (2017). И действительно, мы были приятно удивлены качеством снимков LG K8 (2017). Резкость у снимков удовлетворительная, а вот автофокус с трудом ловит объекты, находящиеся близко к камере, или ближе к краю снимка, так что предмет съёмки легко может оказаться размытым. Приходится настраивать фокус вручную. Это очень обидно, потому что в целом и качество снимков и резкость объектов, попавших в фокус, получаются вполне приличными. В условиях слабой освещённости снимки с передней камеры получаются зернистыми и нечёткими. Видео пишется в разрешении Full HD. Качество видео хорошее: детали можно разобрать даже в затемнённых участках, экспозиция быстро реагирует на изменение обстановки, но фокус по-прежнему приходится настраивать вручную.

Разрешение фронтальной камеры - 5 мегапикселей, с отличной резкостью и хорошей экспозицией. Детали в ярких областях иногда оказываются пересвечены. Фронтальная камера тоже пишет видео в разрешении Full HD, и тоже качественное: чудесная резкость, быстрая экспозиция, и удовлетворительная динамика.

Интерактивное сравнение фото-образцов

Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.

Scene 1Scene 2Scene 3
Нажмите здесь для загрузки изображений

В лабораторных условиях с контролируемым освещением камера даёт хорошую резкость. Фокусировка в таких условиях стала легче, особенно когда объекты находятся на одной плоскости. Тем не менее, текст на цветном фоне и края снимка оказались слегка размытыми, а цвета - немного слишком светлыми.

Тестовая таблица
Тестовая таблица
Увеличенный элемент тестовой таблицы
Увеличенный элемент тестовой таблицы
Калибровочная таблица ColorChecker. Эталонные цвета показаны в нижней части каждого сегмента.
Калибровочная таблица ColorChecker. Эталонные цвета показаны в нижней части каждого сегмента.

7 | Устройства ввода

Проприетарная виртуальная клавиатура от LG достаточно удобна для печати. Тем не менее, если вы хотите установить стандартную клавиатуру от Google, или любую другую, вы сможете легко скачать её из Play Store.

Сенсорный экран легко регистрирует прикосновения, даже в углах и по краям. Кнопки меню, при желании, можно убрать с экрана. На левом краю корпуса находится кнопка регулировки громкости, на задней панели под камерой - кнопка блокировки. Такое расположение необычно, но не требует долгого привыкания. Для людей с ограниченными возможностями тут предусмотрены некоторые вспомогательные функции. Также, при длительном нажатии кнопки регулировки звука можно запустить какое-нибудь приложение, например, камеру.

Клавиатура (портретный режим)
Клавиатура (портретный режим)
Клавиатура (альбомный режим)
Клавиатура (альбомный режим)

8 | Дисплей

Структура пикселей
Структура пикселей

Классический 5-дюймовый дисплей на IPS-матрице имеет разрешение 1280x720 пикселей. Тем не менее, Lenovo K6 демонстрирует, что экран мог бы быть и лучше,  например, с разрешением Full HD. Яркость экрана у тестовой модели находится в пределах 351 Кд/м², то есть, почти на одном уровне со старшим братом - LG K10 (2017). Этого явно недостаточно, на данный момент средний показатель среди конкурентов - 450 Кд/м². Равномерность подсветки хорошая, примерно 93%, так что почти все участки экрана освещены одинаково.

361
cd/m²		359
cd/m²		334
cd/m²
356
cd/m²		358
cd/m²		343
cd/m²
348
cd/m²		359
cd/m²		339
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 361 cd/m² В среднем: 350.8 cd/m² Minimum: 4.13 cd/m²
Равномерность подсветки: 93 %
От батареи: 358 cd/m²
Контрастность: 731:1 (Уровень чёрного: 0.49 cd/m²)
ΔE Color 7.1 | - Ø
ΔE Greyscale 6.5 | - Ø
Gamma: 2.12
LG K8 2017
IPS, 1280x720, 5		LG K10 2017
IPS, 1280x720, 5.3		Huawei Y6 II Compact
IPS, 1280x720, 5		Asus Zenfone Go ZB500KL
IPS, 1280x720, 5		Gigaset GS160
IPS, 1280x720, 5		Lenovo K6
IPS, 1920x1080, 5
Параметры экрана
15%
-7%
20%
-1%
26%
Brightness
351
350
0%
487
39%
452
29%
479
36%
461
31%
Brightness Distribution
93
85
-9%
92
-1%
84
-10%
95
2%
88
-5%
Уровень чёрного *
0.49
0.36
27%
0.9
-84%
0.42
14%
0.55
-12%
0.38
22%
Контрастность
731
1067
46%
546
-25%
1093
50%
889
22%
1237
69%
Colorchecker DeltaE *
7.1
6
15%
6.6
7%
4.5
37%
8.3
-17%
5.2
27%
DeltaE для серого *
6.5
5.9
9%
4.9
25%
6.5
-0%
8.7
-34%
5.6
14%
Гамма
2.12 113%
2 120%
2.12 113%
2.22 108%
2.08 115%
2.24 107%
CCT
8166 80%
8042 81%
7090 92%
7791 83%
9034 72%
7924 82%

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 8929 Hz25 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 8929 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 25 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 8929 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1486 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

Глубина чёрного, к сожалению, довольно высокая - 0.49 Кд/м². Из-за этого чёрный цвет кажется скорее тёмно-серым, страдает общая передача цветов и контрастность - всего 731:1. В ходе лабораторных испытаний мы к тому же обнаружили ШИМ высокой частоты, то есть, экран мерцает в экстремально короткие промежутки времени для изменения яркости. Однако частота модуляции настолько высокая, что даже чувствительные глаза не должны уловить мерцание.

В ходе лабораторного теста с фотоспектрометром и приложением CalMAN, мы выявили значительный уклон в синий цвет, который приводит к искажению всех цветов относительно эталонной таблицы. Его можно значительно уменьшить, если включить так называемый режим комфортного просмотра, однако при уменьшении доли синего картинка начинает немного желтить.

CalMAN, отклонения цветов
CalMAN, отклонения цветов
CalMAN, баланс цветов
CalMAN, баланс цветов
CalMAN, градации серого
CalMAN, градации серого
CalMAN, насыщенность цветов
CalMAN, насыщенность цветов

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
22 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 11.6 ms стадия 1
↘ 10.4 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 15% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
35.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 18.4 ms стадия 1
↘ 17.2 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 25% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)

На улице недостаточная яркость экрана превращается в настоящую проблему. Кроме того, глянцевый дисплей, которым сейчас оснащаются почти все смартфоны, приходится прикрывать на ярком свету чтобы получить возможность рассмотреть хоть что-нибудь. В тени экран LG K8 (2017) даёт достаточную яркость для того, чтобы можно было спокойно разобрать изображение.

Обзорность у экрана хорошая, картинку можно увидеть даже при очень маленьких углах.

На улице
На улице
Обзорность экрана
Обзорность экрана

9 | Производительность

Qualcomm Snapdragon 425 был выпущен на рынок сравнительно давно, однако до сих пор нам не попадались аппараты на этом процессоре. SoC с максимальной тактовой частотой процессора 1.4 ГГц обеспечивает производительность, которая ставит LG K8 (2017) чуть выше некоторых конкурентов, но LG K10 (2017) остаётся заметно мощнее младшей модели.

LG установила на K8 графический модуль Adreno 308, и здесь есть место для критики: производительность этого модуля значительно ниже, чем у большинства сравнительных моделей. Можно сказать, что LG K8 (2017) слабо подготовлен для работы с требовательными играми или тяжёлой графикой.

AnTuTu Benchmark v6 | 3DMark | GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 | GFXBench 3.0 | PCMark for Android | BaseMark OS II | Geekbench 4.1
AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
LG K8 2017
30924 Points ∼17%
LG K10 2017
39063 Points ∼21% +26%
Huawei Y6 II Compact
33786 Points ∼18% +9%
Asus Zenfone Go ZB500KL
22218 Points ∼12% -28%
Gigaset GS160
28459 Points ∼15% -8%
Lenovo K6 (6.2.7)
43673 Points ∼24% +41%
3DMark
2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
LG K8 2017
622 Points ∼24%
LG K10 2017
1105 Points ∼43% +78%
Huawei Y6 II Compact
826 Points ∼32% +33%
Asus Zenfone Go ZB500KL
558 Points ∼22% -10%
Lenovo K6
1002 Points ∼39% +61%
2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
LG K8 2017
31 Points ∼0%
LG K10 2017
380 Points ∼5% +1126%
Huawei Y6 II Compact
167 Points ∼2% +439%
Asus Zenfone Go ZB500KL
42 Points ∼1% +35%
Lenovo K6
491 Points ∼6% +1484%
2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
LG K8 2017
39 Points ∼1%
LG K10 2017
445 Points ∼9% +1041%
Huawei Y6 II Compact
203 Points ∼4% +421%
Asus Zenfone Go ZB500KL
53 Points ∼1% +36%
Lenovo K6
554 Points ∼11% +1321%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
LG K8 2017
6656 Points ∼10%
LG K10 2017
8223 Points ∼12% +24%
Huawei Y6 II Compact
9393 Points ∼14% +41%
Asus Zenfone Go ZB500KL
7429 Points ∼11% +12%
Gigaset GS160
7881 Points ∼11% +18%
Lenovo K6
9034 Points ∼13% +36%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
LG K8 2017
2546 Points ∼1%
LG K10 2017
7936 Points ∼2% +212%
Huawei Y6 II Compact
4296 Points ∼1% +69%
Asus Zenfone Go ZB500KL
3836 Points ∼1% +51%
Gigaset GS160
3291 Points ∼1% +29%
Lenovo K6
9691 Points ∼2% +281%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
LG K8 2017
2951 Points ∼1%
LG K10 2017
7998 Points ∼4% +171%
Huawei Y6 II Compact
4885 Points ∼2% +66%
Asus Zenfone Go ZB500KL
4298 Points ∼2% +46%
Gigaset GS160
3780 Points ∼2% +28%
Lenovo K6
9537 Points ∼5% +223%
GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
LG K8 2017
3.4 fps ∼0%
LG K10 2017
13 fps ∼1% +282%
Huawei Y6 II Compact
8.4 fps ∼1% +147%
Asus Zenfone Go ZB500KL
5.2 fps ∼0% +53%
Gigaset GS160
6 fps ∼0% +76%
Lenovo K6
16 fps ∼1% +371%
T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
LG K8 2017
6.4 fps ∼1%
LG K10 2017
22 fps ∼5% +244%
Huawei Y6 II Compact
15 fps ∼3% +134%
Asus Zenfone Go ZB500KL
9.4 fps ∼2% +47%
Gigaset GS160
11 fps ∼2% +72%
Lenovo K6
15 fps ∼3% +134%
GFXBench 3.0
off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
LG K8 2017
1.3 fps ∼0%
LG K10 2017
5.3 fps ∼1% +308%
Huawei Y6 II Compact
2.8 fps ∼1% +115%
Asus Zenfone Go ZB500KL
1.8 fps ∼0% +38%
Gigaset GS160
2.1 fps ∼0% +62%
Lenovo K6
7.1 fps ∼1% +446%
on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
LG K8 2017
3.7 fps ∼2%
LG K10 2017
11 fps ∼5% +197%
Huawei Y6 II Compact
6.1 fps ∼3% +65%
Asus Zenfone Go ZB500KL
3.8 fps ∼2% +3%
Gigaset GS160
4.7 fps ∼2% +27%
Lenovo K6
7 fps ∼3% +89%
PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
LG K8 2017
4673 Points ∼58%
Huawei Y6 II Compact
3400 Points ∼42% -27%
Asus Zenfone Go ZB500KL
2217 Points ∼27% -53%
Gigaset GS160
2563 Points ∼32% -45%
Lenovo K6
3387 Points ∼42% -28%
BaseMark OS II
Web (по убыванию)
LG K8 2017
616 Points ∼40%
LG K10 2017
1137 Points ∼74% +85%
Huawei Y6 II Compact
10 Points ∼1% -98%
Asus Zenfone Go ZB500KL
533 Points ∼35% -13%
Gigaset GS160
9 Points ∼1% -99%
Lenovo K6
10 Points ∼1% -98%
Graphics (по убыванию)
LG K8 2017
436 Points ∼5%
LG K10 2017
508 Points ∼6% +17%
Huawei Y6 II Compact
283 Points ∼3% -35%
Asus Zenfone Go ZB500KL
308 Points ∼4% -29%
Gigaset GS160
208 Points ∼2% -52%
Lenovo K6
732 Points ∼9% +68%
Memory (по убыванию)
LG K8 2017
634 Points ∼16%
LG K10 2017
623 Points ∼16% -2%
Huawei Y6 II Compact
571 Points ∼15% -10%
Asus Zenfone Go ZB500KL
526 Points ∼14% -17%
Gigaset GS160
497 Points ∼13% -22%
Lenovo K6
530 Points ∼14% -16%
System (по убыванию)
LG K8 2017
1191 Points ∼18%
LG K10 2017
1259 Points ∼19% +6%
Huawei Y6 II Compact
1093 Points ∼17% -8%
Asus Zenfone Go ZB500KL
887 Points ∼13% -26%
Gigaset GS160
1029 Points ∼16% -14%
Lenovo K6
1282 Points ∼19% +8%
Overall (по убыванию)
LG K8 2017
371 Points ∼11%
LG K10 2017
821 Points ∼25% +121%
Huawei Y6 II Compact
203 Points ∼6% -45%
Asus Zenfone Go ZB500KL
526 Points ∼16% +42%
Gigaset GS160
178 Points ∼5% -52%
Lenovo K6
263 Points ∼8% -29%
Geekbench 4.1
Compute RenderScript Score (по убыванию)
LG K8 2017
1203 Points ∼14%
LG K10 2017
1480 Points ∼17% +23%
64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
LG K8 2017
1737 Points ∼22%
LG K10 2017
2311 Points ∼30% +33%
64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
LG K8 2017
642 Points ∼16%
LG K10 2017
593 Points ∼15% -8%

Легенда

 
LG K8 2017 Qualcomm Snapdragon 425, Qualcomm Adreno 308, 16 GB eMMC Flash
 
LG K10 2017 Mediatek MT6750, ARM Mali-T860 MP2, 16 GB eMMC Flash
 
Huawei Y6 II Compact Mediatek MT6735, ARM Mali-T720 MP2, 16 GB eMMC Flash
 
Asus Zenfone Go ZB500KL Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, Qualcomm Adreno 306, 16 GB eMMC Flash
 
Gigaset GS160 Mediatek MT6737, ARM Mali-T720 MP2, 16 GB eMMC Flash
 
Lenovo K6 Qualcomm Snapdragon 430, Qualcomm Adreno 505, 16 GB eMMC Flash

О скорости работы с Интернетом можно сказать то же, что и о мощности процессора: LG K8 (2017) работает чуть быстрее, чем некоторые сравнительные модели, но всё равно сильно отстаёт от LG K10 (2017).

Mozilla Kraken 1.1 | Octane V2 | JetStream 1.1
Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
LG K8 2017 (Chrome 57)
10742 ms * ∼18%
LG K10 2017 (Chrome 57)
11708.2 ms * ∼20% -9%
Huawei Y6 II Compact (Chrome 50)
13234 ms * ∼22% -23%
Asus Zenfone Go ZB500KL (Chrome 56)
15895 ms * ∼27% -48%
Gigaset GS160 (Chrome 55)
13907.4 ms * ∼23% -29%
Lenovo K6 (Chrome 51.0.2704.81)
10849.6 ms * ∼18% -1%
Octane V2 - Total Score (по убыванию)
LG K8 2017 (Chrome 57)
3052 Points ∼6%
LG K10 2017 (Chrome 57)
3407 Points ∼7% +12%
Huawei Y6 II Compact (Chrome 50)
2805 Points ∼6% -8%
Asus Zenfone Go ZB500KL (Chrome 56)
1938 Points ∼4% -37%
Gigaset GS160 (Chrome 55)
2493 Points ∼5% -18%
Lenovo K6 (Chrome 51.0.2704.81)
3438 Points ∼7% +13%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
LG K8 2017 (Chrome 57)
17.124 Points ∼0%
LG K10 2017 (Chrome 57)
20.838 Points ∼0% +22%
Huawei Y6 II Compact (Chrome 50)
18.304 Points ∼0% +7%
Asus Zenfone Go ZB500KL (Chrome 56)
14.105 Points ∼0% -18%
Gigaset GS160 (Chrome 55)
14.428 Points ∼0% -16%
Lenovo K6 (Chrome 51.0.2704.81)
21.436 Points ∼0% +25%

* ... меньше = лучше

Доступ к внутренней памяти осуществляется быстро, местами даже быстрее, чем у LG K10 (2017). Здесь наш подопытный обогнал своих конкурентов. С нашей референтной картой microSD-ридер LG K8 он показал неплохой результат. Этот пункт определённо понравится тем пользователям, которые вынуждены часто копировать какие-то данные.

AndroBench 3-5
Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
LG K8 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
52.23 MB/s ∼60%
LG K10 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
61.63 MB/s ∼71% +18%
Huawei Y6 II Compact (Toshiba Exceria Pro M401)
17.12 MB/s ∼20% -67%
Asus Zenfone Go ZB500KL
14.4 MB/s ∼17% -72%
Gigaset GS160 (Toshiba Exceria Pro M401)
19.19 MB/s ∼22% -63%
Lenovo K6 (Toshiba Exceria Pro M401)
50.4 MB/s ∼58% -4%
Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
LG K8 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
78.55 MB/s ∼81%
LG K10 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
77.4 MB/s ∼80% -1%
Huawei Y6 II Compact (Toshiba Exceria Pro M401)
31.57 MB/s ∼33% -60%
Asus Zenfone Go ZB500KL
17.7 MB/s ∼18% -77%
Gigaset GS160 (Toshiba Exceria Pro M401)
30.71 MB/s ∼32% -61%
Lenovo K6 (Toshiba Exceria Pro M401)
78.2 MB/s ∼81% 0%
Random Write 4KB (по убыванию)
LG K8 2017
12.5 MB/s ∼8%
LG K10 2017
10.8 MB/s ∼7% -14%
Huawei Y6 II Compact
15.5 MB/s ∼10% +24%
Asus Zenfone Go ZB500KL
6.9 MB/s ∼5% -45%
Gigaset GS160
6.8 MB/s ∼4% -46%
Lenovo K6
10.5 MB/s ∼7% -16%
Random Read 4KB (по убыванию)
LG K8 2017
41.6 MB/s ∼25%
LG K10 2017
25.1 MB/s ∼15% -40%
Huawei Y6 II Compact
23 MB/s ∼14% -45%
Asus Zenfone Go ZB500KL
19.7 MB/s ∼12% -53%
Gigaset GS160
18.5 MB/s ∼11% -56%
Lenovo K6
32.01 MB/s ∼19% -23%
Sequential Write 256KB (по убыванию)
LG K8 2017
84.6 MB/s ∼43%
LG K10 2017
43.6 MB/s ∼22% -48%
Huawei Y6 II Compact
75 MB/s ∼38% -11%
Asus Zenfone Go ZB500KL
42.4 MB/s ∼22% -50%
Gigaset GS160
46.6 MB/s ∼24% -45%
Lenovo K6
46.66 MB/s ∼24% -45%
Sequential Read 256KB (по убыванию)
LG K8 2017
270.8 MB/s ∼34%
LG K10 2017
246.1 MB/s ∼31% -9%
Huawei Y6 II Compact
211 MB/s ∼27% -22%
Asus Zenfone Go ZB500KL
143 MB/s ∼18% -47%
Gigaset GS160
200.5 MB/s ∼25% -26%
Lenovo K6
262.56 MB/s ∼33% -3%

Игры

Графический модуль телефона не отличается особой мощностью. К счастью, большинство современных игр под Android разрабатываются с оглядкой на слабые аппаратные конфигурации. К примеру, Temple Run 2 пошла относительно хорошо, менее требовательная Angry Birds - тем более. Тем не менее, модуль не поддерживает все современные графические API, поэтому он нежизнеспособен в мире гейминга: есть шанс, что некоторые игры из Google Play Store даже не запустятся, несмотря на аппаратную совместимость. Радует, что доступные игры загружаются быстро благодаря хорошей работе телефона с внутренней памятью.

Датчик положения и сенсорный экран работают с приятной отзывчивостью.

Angry Birds
Angry Birds
Temple Run 2
Temple Run 2

10 | Нагрев и шум

Температура

GFXBench: тест аккумулятора
GFXBench: тест аккумулятора

Некоторые участки передней панели LG K8 (2017) нагреваются до 38,4 °C. Задняя крышка остаётся существенно прохладней. Нагрев ощутим, но не раздражает ладони. В простое максимальная температура достигла 34 °C на передней панели.

С помощью GFXBench мы выяснили, что SoC не в состоянии долго сохранять производительность под нагрузкой: частота кадров периодически падала.

Макс.
 38.4 °C36.2 °C34.9 °C 
 36.5 °C37.8 °C34.5 °C 
 34.1 °C33.3 °C33.4 °C 
Максимум: 38.4 °C
В среднем: 35.5 °C
29 °C28.7 °C37.5 °C
29.5 °C29.8 °C37.1 °C
28.9 °C29.2 °C32 °C
Максимум: 37.5 °C
В среднем: 31.3 °C
Блок питания (макс)  36.2 °C | Темп. воздуха 21.3 °C | Voltcraft IR-260
Нагрев передней поверхности экрана
Нагрев передней поверхности экрана
Нагрев задней крышки
Нагрев задней крышки

Динамик

Тест динамика "Pink Noise"
Тест динамика "Pink Noise"

С субъективной точки зрения мы оценили динамик LG K8 (2017) чуть выше, чем у  LG K10 (2017), тем не менее, общее качество остаётся на очень низком уровне. Результаты аудиотестов показали, что у динамика приличный уровень громкости, однако совершенно отсутствуют басы, тогда как высокие частоты слишком выражены. Любителям хорошего звука здесь лучше воспользоваться наушниками или внешними динамиками: подключить их просто, а звук сразу обретает стабильность.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2031.644.42525.4343125.335.94032.931.75033.630.96331.637.88028.424.91002726.312520.827.41602225.420021.325.625020.826.531521.229.640019.437.150019.545.263017.754.480017.965.5100017.876.6125017.378.9160017.477.7200016.774.4250017.273.4315018.272.4400017.970500017.668.5630017.768.5800017.871.91000017.969.51250018.163.81600018.255.9SPL3085.6N1.355median 17.9LG K8 2017median 65.5Delta1.317.432.436.931.33431.733.82632.839.434.736.231.228.627.925.424.421.324.823.325.922.530.522.437.121.340.218.444.817.551.917.555.617.261.116.867.517.368.817.46516.673.617.375.517.676.117.679.217.779.517.475.717.77117.967.318.161.518.142.929.886.41.356.8median 17.7Huawei Y6 II Compactmedian 61.51.616.6hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы LG K8 2017

(+) | отличный уровень макс. громкости (85.59 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 38.8% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 13.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (35.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 91% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 4% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 95% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei Y6 II Compact

(+) | отличный уровень макс. громкости (86.37 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 31% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 7.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 13.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (35.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 92% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 4% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 95% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

11 | Автономная работа

Энергопотреблление

В плане энергопотребления LG K8 (2017) есть за что похвалить: выключенный, он совсем не потребляет энергию, в режиме ожидания расход держится на низком уровне. Под нагрузкой смартфону необходимо немного меньше энергии, чем его конкурентам, хотя ни по одному показателю он не является абсолютным победителем.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0 / 0.1 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 0.65 / 1.6 / 1.62 Вт
Нагрузка midlight 2.97 / 4.34 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
LG K8 2017
2500 мА⋅ч		LG K10 2017
2800 мА⋅ч		Huawei Y6 II Compact
2200 мА⋅ч		Asus Zenfone Go ZB500KL
2600 мА⋅ч		Gigaset GS160
2500 мА⋅ч		Lenovo K6
3000 мА⋅ч
Энергопотребление
-4%
-2%
-16%
-11%
-11%
В простое, мин. *
0.65
0.76
-17%
0.57
12%
0.92
-42%
0.56
14%
0.65
-0%
В простое, сред. *
1.6
1.59
1%
1.53
4%
1.76
-10%
1.7
-6%
1.65
-3%
В простое, макс. *
1.62
1.61
1%
1.6
1%
1.85
-14%
1.75
-8%
1.67
-3%
Нагрузка, сред. *
2.97
3.24
-9%
2.82
5%
3.47
-17%
4.17
-40%
3.58
-21%
Нагрузка, макс. *
4.34
4.15
4%
5.69
-31%
4.22
3%
5.07
-17%
5.58
-29%

* ... меньше = лучше

Время автономной работы

Самое большое преимущество 9.6-Вт-ной батареи этого смартфона в том, что она является съёмной. Время работы с включённым WiFi достигло почти 10 часов - неплохой результат. По опыту мы можем сказать, что при умеренном использовании этот телефон продержится около двух суток на одном заряде. Если у вас с собой будет запасная батарея, вам не нужно будет переживать об оставленной дома зарядке.

Хотя режим экономии энергии не продлит время работы на пару бесконечностей, при необходимости он существенно удлинит жизнь батареи.

Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3
9час. 54мин.
Макс. расход энергии
4час. 40мин.
LG K8 2017
2500 мА⋅ч		LG K10 2017
2800 мА⋅ч		Huawei Y6 II Compact
2200 мА⋅ч		Asus Zenfone Go ZB500KL
2600 мА⋅ч		Gigaset GS160
2500 мА⋅ч		Lenovo K6
3000 мА⋅ч
Время работы
-2%
-8%
-3%
-5%
23%
В простое
1477
1175
1224
1326
1626
Нагрузка и 100% яркости
280
298
6%
222
-21%
277
-1%
244
-13%
350
25%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
594
532
-10%
623
5%
572
-4%
615
4%
715
20%
Воспр. видео H.264
613
682
617
702
633

За

+ прочный корпус, хорошая сборка
+ съёмная батарея с длительным временем автономной работы
+ скромное энергопотребление
+ NFC, USB OTG
+ свежая Android 7
+ хорошее качество звука при разговоре
+ неплохая камера
+ удобный интерфейс
+ быстрая работа памяти

Против

- чувствителен к давлению
- слабая графика
- троттлинг под длительной нагрузкой
- проблемы с автофокусом
- тёмный экран

Вердикт

Сегодня в обзоре: LG K8 (2017). Тестовая модель предоставлена на обзор немецким подразделением LG.
Сегодня в обзоре: LG K8 (2017). Тестовая модель предоставлена на обзор немецким подразделением LG.

Как и в случае с K10 (2017), корейский производитель сумел сделать K8 (2017) недорогим, но неплохим смартфоном с некоторыми неожиданными для такой цены дополнениями. Из них можно выделить поддержку NFC и современного стандарта Bluetooth, а вот сканер отпечатков пальцев производитель убрал. Зато радует качество звука при звонке, да и камера очень приличная для этого ценового класса. Чувствительный экран, съёмную батарею с достойным временем автономной работы и качественный корпус тоже можно записать в преимущества этого смартфона.

Из недостатков: автофокус часто приходится настраивать вручную, что неудобно и ненадёжно. Экран темноват, качество динамика не дотягивает даже до заявленного среднего класса, графический модуль  слабоват для современного программного обеспечения, и совершенно безнадёжен в перспективе.

Качественный корпус, хорошая камера, объёмная батарея – и пусть вас не пугает отсутствие сканера отпечатков пальцев и тёмный экран. LG K8 (2017) определённо стоит своих денег.

Но если вы сможете смириться с его недостатками, то получите стабильный и недорогой аппарат. Разница в цене между LG K8 (2017) и LG K10 (2017) не слишком убедительна, всего 50 евро. Камера и экран последнего не отличаются в лучшую сторону, зато он намного мощнее. Тем не менее, с учётом разницы в цене и при условии, что вам  не нужен более мощный аппарат, LG K8 (2017) - хороший вариант.

LG K8 2017 - 19/04/2017 v6
Florian Wimmer

Внешний вид
81%
Клавиатура
65 / 75 → 87%
Сенсорная панель
84%
Интерфейсы
37 / 60 → 61%
Портативность
93%
Автономность
92%
Дисплей
82%
Игры и 3D
3 / 63 → 5%
Процессор
37 / 70 → 52%
Охлаждение
91%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
56 / 91 → 61%
Камера
67%
Средний балл
68%
79%
Smartphone - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор смартфона LG K8 (2017)
Florian Wimmer, 2017-04-28 (Update: 2017-04-28)

 