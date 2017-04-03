Обзор смартфона Asus ZenFone Go

1 | Дизайн и особенности корпуса

Asus ZenFone сделан полностью из пластика. Полоска с типичным для продуктов Asus Zen дизайном вставлена ниже чем кнопки меню и имеет дизайн из радиальных колец. Поверхности монохромны и весьма просты с дизайнерской точки зрения. Задняя часть закруглена, делая смартфон удобным. Дизайн скорее органичный и закругленный, нежели угловатый, так что смартфоном приятно пользоваться. К счастью задняя крышка съемная и позволяет заменить аккумулятор. Однако задняя крышка и аккумулятор не так то легко снимаются, даже пришлось использовать отвертку чтобы поддеть крышку. Asus предлагает крышки разных цветов, который, правда, нельзя купить отдельно.



Изогнутая явным образом задняя крышка делает ZenFone Go значительно толще соперников в ценовой категории. Но весит он всего 135 грамм и в то же время не поддается деформации. В общем и целом, помимо редких случаев скрипа задней крышки, новый ZenFone Go производит впечатление высококачественного устройства.