Обзор смартфона Asus ZenFone Go
Вперед, ZenFone, вперед! Сегодня даже устройствам начального среднего класса приходится иметь дополнительные особенности для привлечения потенциального покупателя. Одним из таких является ZenFone Go, который может похвастать эргономичным дизайном, HD-дисплеем и съемным аккумулятором. Посмотрим, на что способен этот доступный смартфон.
Эту статью можно прочитать на английском и немецком языках.
При стоимости порядка 179 евро, новый ZenFone Go от Asus является бюджетным устройством с претензией на средний класс. Таким образом он немного дороже, чем прошлогодний Go, предлагая взамен улучшенную камеру и более продолжительное время автономной работы. Топовые функции в этом году его избежали. Однако он может похвастать HD-дисплеем, съемным аккумулятором, поддержку двух SIM-карт и LTE. Asus предлагает множество цветов корпуса во все том же эргономичном дизайне.
фронт. камера: 5 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
Asus ZenFone сделан полностью из пластика. Полоска с типичным для продуктов Asus Zen дизайном вставлена ниже чем кнопки меню и имеет дизайн из радиальных колец. Поверхности монохромны и весьма просты с дизайнерской точки зрения. Задняя часть закруглена, делая смартфон удобным. Дизайн скорее органичный и закругленный, нежели угловатый, так что смартфоном приятно пользоваться. К счастью задняя крышка съемная и позволяет заменить аккумулятор. Однако задняя крышка и аккумулятор не так то легко снимаются, даже пришлось использовать отвертку чтобы поддеть крышку. Asus предлагает крышки разных цветов, который, правда, нельзя купить отдельно.
Изогнутая явным образом задняя крышка делает ZenFone Go значительно толще соперников в ценовой категории. Но весит он всего 135 грамм и в то же время не поддается деформации. В общем и целом, помимо редких случаев скрипа задней крышки, новый ZenFone Go производит впечатление высококачественного устройства.
2 | Коммуникации и GPS
На сегодняшний день 2 гигабайт оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной являются типичными для устройств данной ценовой категории. Более того, такие смартфоны как Wiko' U Feel или Huawei P8 Lite (2017) комплектуются на 1Гб оперативной памяти больше. Сканер отпечатков пальцев не является чем-то особенным в данном сегменте, но в ZenFone Go его нет, хотя в наличии есть FM-радио и поддержка USB OTG.
3 | Программное обеспечение
Asus называет свою проприетарный пользовательский интерфейс ZenUI. Он основан на Android и почти не меняет внешний облик данной ОС. Приятно, что как только смартфон попал к нам в руки, тут же пришло свежее обновление прошивки. Таким образом можно сказать, что Asus не забывает обновлять свои устройства в нижней ценовой категории. Патчи, касающиеся безопасности, датированы 1 Марта 2017 - хорошая работа Asus.
4 | Коммуникации и GPS
Вполне сносно что в данном сегменте задействуется только Wi-Fi N-стандарта. Однако как правило утилизация возможностей модуля далека от идеала, что, к счастью, нельзя сказать о ZenFone Go. Тестовый экземпляр достигал почти двукратного превосходства в скорости передачи данных над конкурентами. Очень хороший показатель.
Поддержка LTE также не должна стать проблемой, но предшественник поддерживал диапазоны только некоторых стран. Таким образом текущий ZenFone Go должен быть усовершенствован в этом плане. Тестовый образец не отстает от соперников, имея пропускную способность в 150 и 50 Мбит/с для получения и отправки соответственно. Однако он наделен достаточно обширным набором поддерживаемых LTE-частот, поэтому способен подключиться к быстрой мобильной сети даже в некоторых своего рода экзотических странах. В свою очередь, качество приема сигнала можно назвать хорошим.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Asus Zenfone Go ZB500KL
Adreno 306, 410 MSM8916, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490)
|
99.7 Мбит ∼100%
|Huawei P8 lite 2017
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
54.5 Мбит ∼55% -45%
|Lenovo K6
Adreno 505, 430, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490 Cable)
|
51.9 Мбит ∼52% -48%
|LG X Power K220
Mali-T720 MP2, MT6735, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
47.1 Мбит ∼47% -53%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Asus Zenfone Go ZB500KL
Adreno 306, 410 MSM8916, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490)
|
106 Мбит ∼100%
|Huawei P8 lite 2017
Mali-T830 MP2, Kirin 655, 16 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
53.9 Мбит ∼51% -49%
|LG X Power K220
Mali-T720 MP2, MT6735, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
53.5 Мбит ∼50% -50%
|Lenovo K6
Adreno 505, 430, 16 GB eMMC Flash (AVM FritzBox 6490 Cable)
|
52.4 Мбит ∼49% -51%
GPS-модуль ZenFone Go не смог справиться со своей задачей внутри помещения. Прием сигнала становится лучше, если подойти к окну, а максимальная точность в пределах 7 метров на улице можно назвать приемлемой.
В практическом тесте, где мы сравниваем тестируемые устройства с навигатором Garmin Edge 500 во время велосипедной прогулки, ZenFone Go, к сожалению, потерял сигнал уже через 4.8 км и не смог переподключиться. Профессиональная навигационная система работала в этот момент без проблем. Очень плохо, так как тестируемое устройство неплохо справилось со своей задачей в лесу. Похоже, что его GPS-модуль чувствителен к интерференции, поэтому потенциальным покупателям стоит дважды подумать, прежде чем рассчитывать на навигационные возможности ZenFone Go.
5 | Телефон и качество передачи голоса
Asus модифицировала телефонное приложение. Номеронабиратель открывается прежде всего и пользователь может получить доступ к контактам и недавним звонкам через закладки в верхней части. В целом можно констатировать, что данное приложение очень похоже на стандартный номеронабиратель от Goolge и настолько же и удобно в использовании.
Качество передачи речи неплохое, но, к сожалению, голос собеседника воспроизводится с заметным уклоном в высокие частоты, а нижние совсем отсутствуют. Максимальный уровень громкости хорош, а звук не испытывает сильных искажений. Похожая картина и с микрофоном - он передает по большей части высокие частоты. Интересно, что похожая картина наблюдается при использовании гарнитуры, так что можно сделать вывод о программном характере данных особенностей.
6 | Камера
Asus ZenFone Go соответствует своей категории и в плане камер: 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная передняя камеры способны делать неплохие снимки. Изображения с основной камеры хорошие, с соответствующей четкостью, неплохой цветопередачей, но гораздо тусклее таковых в исполнении LG G4. К тому же их качество стремительно падает с ухудшением освещенности. Объекты отрисовываются четко, а цветные области достаточно шумные. Следовательно, Asus ZenFone Go больше подходит любителям фотографировать при хорошем освещении.
Видеозапись возможна в Full HD-разрешении. Экспозиция неплохо, но медленно адаптируется к смене условий. Кроме того, фокус приходится иногда настраивать вручную.
Пятимегапиксельная передняя камера годится для селфи и неплохо воспроизводит детали даже при недостаточном освещении. Однако она плохо справляется при присутствии в кадре ярких объектов - они по-просту пересвечены. Субъективно, четкость приемлема, но только если не увеличивать отдельные области снимка.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Мы протестировали основную камеру в нашей лаборатории и замерили как качество цветопередачи, так и степень четкости снимков. Некоторые цвета передаются слишком яркими и проявляют шум картинки. Общая четкость картинки и текстов на цветном фоне средняя. Можно сделать вывод, что ZenFone Go делает качественные снимки только в идеальных условиях.
7 | Устройства ввода
Приложение клавиатуры интегрировано в систему получило название ZenUI. Сменить клавиатуру на другую из Google Play Store - не проблема. Клавиатура ZenUI имеет относительно крупные клавиши, но, к сожалению, само приложение притормаживает и не всегда успевает за вводом. Однако подобная ситуация наблюдается и со стандартной клавиатурой Google, поэтому проблема скорее всего в прошивке. Клавиатура ZenUI позволяет установить различные темы и вставлять текст из буфера обмена. В общем и целом, ей можно пользоваться, если не обращать внимание на проблему со скоростью.
Поверхность экрана хорошая и отзывчива даже в углах. Программное обеспечение предлагает множество полезных настроек, технологию управления движениями и жестами ZenMotion, а также поддержку работы с устройством одной рукой. Двойной тап позволяет пробудить устройство, рисование букв дает возможность запустить какое-либо приложение, а переворачивание смартфона вниз экраном - отключить все звуки.
Три кнопки меню находятся в нижней половине экрана. Они хорошо отрисованы и функционируют как должны. Кнопка включения находится на необычном на сегодняшний день месте - на верхнем торце. К ней нелегко дотянуться, зато сложно нажать случайно. Регулятор громкости находится на задней стороне. Все клавиши четко нажимаются и достаточно надежные.
8 | Дисплей
ZenFone Go соответствует своей ценовой категории и в плане дисплея - используется 5-дюймовая матрица с разрешением 1280x800 пикселей. В свою очередь, Huawei P8 Lite (2017) оснащен Full HD-дисплеем. Дисплей в тестируемом образце имеет среднюю яркость 452 Кд/м² и равномерность подсветки 84%, что заметно при взгляде на крупные однотонные объекты на изображении.
|Asus Zenfone Go ZB500KL
IPS, 1280x720, 5
|LG X Power K220
IPS, 1280x720, 5.3
|Wiko U Feel
IPS, 1280x720, 5
|Lenovo K6
IPS, 1920x1080, 5
|Huawei P8 lite 2017
IPS, 1920x1080, 5.2
|Параметры экрана
5%
24%
5%
8%
|Brightness
452
352
-22%
485
7%
461
2%
559
24%
|Brightness Distribution
84
85
1%
83
-1%
88
5%
91
8%
|Уровень чёрного *
0.42
0.2
52%
0.22
48%
0.38
10%
0.39
7%
|Контрастность
1093
1905
74%
2273
108%
1237
13%
1474
35%
|Colorchecker DeltaE *
4.5
7.3
-62%
6.3
-40%
5.2
-16%
5.2
-16%
|DeltaE для серого *
6.5
7.4
-14%
5.2
20%
5.6
14%
7.2
-11%
|Гамма
2.22 108%
2.26 106%
2.17 111%
2.24 107%
2.4 100%
|CCT
7791 83%
8417 77%
7536 86%
7924 82%
7224 90%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1211 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Черное поле 0.42 Кд/м² довольно посредственное. Черный выглядит скорее темно-серым и подсветка очень заметна в темноте. Однако контрастность составляет 1093:1, что вполне приемлемо, хотя некоторые конкуренты способны на большее. Цвета же выглядят довольно бледно.
Заметный голубоватый оттенок становится заметным при измерении спектрометром с задействованием ПО CalMAN, хотя цвета передаются достаточно точно. Только голубой и зеленый цвета испытывают заметные отклонения. Несмотря на то, что дисплей можно использовать не рекомендуется использовать на профессиональном уровне, снимки выглядят на нем достаточно естесственно. Фильтр синего цвета с пятью уровнями предустановлен, позволяя отрегулировать баланс белого. Он позволяет беречь зрение и не портит цветопередачу при 1 и 2 уровнях.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|29 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 14 ms стадия 1
|↘ 15 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 65% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|50 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 28 ms стадия 1
|↘ 22 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 78% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.3 миллисек.)
Углы обзора хорошие: отображаемый контент легко читаемый, даже при взгляде со стороны, хотя цветопередача страдает. Глянцевая поверхность дисплея является проблемой при пользовании устройством на улице. Контент все еще читаем в тени, но при ярком освещении становится еле заметным.
9 | Производительность системы
Процессор Qualcomm Snapdragon 410 MSM 8916 призван добавить скорости герою обзора. Однако его частота ограничена 1 ГГц, что привело к заметному падению производительности системы. Данное ограничение привело к появлению лагов системы и большому времени отклика. ZenFone существенно уступает многим своим конкурентам в этом плане, например, Huwei P8 Lite (2017) работает куда шустрее.
В процессор интегрировано графическое ядро Adreno 306. Как и его предшественник, он устарел на несколько лет и не способен справиться с последними технологиями в мобильном секторе. Как показывают тесты, средняя производительность устройств в данной ценовой категории заметно выше, чем у тестового образца.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
22218 Points ∼12%
|LG X Power K220
|
30432 Points ∼17% +37%
|Wiko U Feel
|
28175 Points ∼15% +27%
|Lenovo K6 (6.2.7)
|
43673 Points ∼24% +97%
|Huawei P8 lite 2017
|
56798 Points ∼31% +156%
|Geekbench 4.0
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
918 Points ∼3%
|LG X Power K220
|
1506 Points ∼6% +64%
|Lenovo K6
|
1706 Points ∼6% +86%
|Huawei P8 lite 2017
|
3240 Points ∼12% +253%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
391 Points ∼7%
|LG X Power K220
|
560 Points ∼10% +43%
|Lenovo K6
|
613 Points ∼11% +57%
|Huawei P8 lite 2017
|
780 Points ∼14% +99%
|3DMark
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
558 Points ∼22%
|LG X Power K220
|
860 Points ∼33% +54%
|Wiko U Feel
|
860 Points ∼33% +54%
|Lenovo K6
|
1002 Points ∼39% +80%
|Huawei P8 lite 2017
|
1547 Points ∼60% +177%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
42 Points ∼1%
|LG X Power K220
|
165 Points ∼2% +293%
|Wiko U Feel
|
166 Points ∼2% +295%
|Lenovo K6
|
491 Points ∼6% +1069%
|Huawei P8 lite 2017
|
516 Points ∼7% +1129%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
53 Points ∼1%
|LG X Power K220
|
201 Points ∼4% +279%
|Wiko U Feel
|
202 Points ∼4% +281%
|Lenovo K6
|
554 Points ∼11% +945%
|Huawei P8 lite 2017
|
606 Points ∼12% +1043%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
7429 Points ∼11%
|LG X Power K220
|
10103 Points ∼15% +36%
|Wiko U Feel
|
9801 Points ∼14% +32%
|Lenovo K6
|
9034 Points ∼13% +22%
|Huawei P8 lite 2017
|
13590 Points ∼20% +83%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
3836 Points ∼1%
|LG X Power K220
|
4330 Points ∼1% +13%
|Wiko U Feel
|
4355 Points ∼1% +14%
|Lenovo K6
|
9691 Points ∼2% +153%
|Huawei P8 lite 2017
|
11147 Points ∼2% +191%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
4298 Points ∼2%
|LG X Power K220
|
4960 Points ∼3% +15%
|Wiko U Feel
|
4969 Points ∼3% +16%
|Lenovo K6
|
9537 Points ∼5% +122%
|Huawei P8 lite 2017
|
11611 Points ∼6% +170%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
5.2 fps ∼0%
|LG X Power K220
|
8.4 fps ∼1% +62%
|Wiko U Feel
|
8.4 fps ∼1% +62%
|Lenovo K6
|
16 fps ∼1% +208%
|Huawei P8 lite 2017
|
18 fps ∼1% +246%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
9.4 fps ∼2%
|LG X Power K220
|
15 fps ∼3% +60%
|Wiko U Feel
|
14 fps ∼3% +49%
|Lenovo K6
|
15 fps ∼3% +60%
|Huawei P8 lite 2017
|
19 fps ∼4% +102%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
1.8 fps ∼0%
|LG X Power K220
|
3.1 fps ∼1% +72%
|Wiko U Feel
|
3 fps ∼1% +67%
|Lenovo K6
|
7.1 fps ∼1% +294%
|Huawei P8 lite 2017
|
7.9 fps ∼1% +339%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
3.8 fps ∼2%
|LG X Power K220
|
6.6 fps ∼3% +74%
|Wiko U Feel
|
5.9 fps ∼3% +55%
|Lenovo K6
|
7 fps ∼3% +84%
|Huawei P8 lite 2017
|
8.5 fps ∼4% +124%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
2217 Points ∼27%
|LG X Power K220
|
3759 Points ∼46% +70%
|Wiko U Feel
|
3856 Points ∼47% +74%
|Lenovo K6
|
3387 Points ∼42% +53%
|Huawei P8 lite 2017
|
4419 Points ∼54% +99%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
533 Points ∼35%
|LG X Power K220
|
10 Points ∼1% -98%
|Wiko U Feel
|
595 Points ∼39% +12%
|Lenovo K6
|
10 Points ∼1% -98%
|Huawei P8 lite 2017
|
10 Points ∼1% -98%
|Graphics (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
308 Points ∼4%
|LG X Power K220
|
290 Points ∼3% -6%
|Wiko U Feel
|
288 Points ∼3% -6%
|Lenovo K6
|
732 Points ∼9% +138%
|Huawei P8 lite 2017
|
826 Points ∼10% +168%
|Memory (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
526 Points ∼14%
|LG X Power K220
|
521 Points ∼14% -1%
|Wiko U Feel
|
455 Points ∼12% -13%
|Lenovo K6
|
530 Points ∼14% +1%
|Huawei P8 lite 2017
|
1658 Points ∼43% +215%
|System (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
887 Points ∼13%
|LG X Power K220
|
1092 Points ∼17% +23%
|Wiko U Feel
|
1121 Points ∼17% +26%
|Lenovo K6
|
1282 Points ∼19% +45%
|Huawei P8 lite 2017
|
2694 Points ∼41% +204%
|Overall (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
526 Points ∼16%
|LG X Power K220
|
200 Points ∼6% -62%
|Wiko U Feel
|
544 Points ∼16% +3%
|Lenovo K6
|
263 Points ∼8% -50%
|Huawei P8 lite 2017
|
435 Points ∼13% -17%
Проблемы с производительностью Asus ZenFone заметны и в пользовании интернетом. Иногда долго приходится ждать загрузки страницы, а иногда даже простой загрузки клавиатуры, чтобы ввести информации в адресное поле. Несмотря на торможения, связанные с загрузкой, сам HTML5-контент отображается плавно.
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL (Chrome 56)
|
1938 Points ∼4%
|LG X Power K220 (Chrome 52)
|
2657 Points ∼5% +37%
|Wiko U Feel
|
2723 Points ∼5% +41%
|Lenovo K6 (Chrome 51.0.2704.81)
|
3438 Points ∼7% +77%
|Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
|
4630 Points ∼9% +139%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL (Chrome 56)
|
14.105 Points ∼0%
|LG X Power K220 (Chrome 52)
|
18.133 Points ∼0% +29%
|Wiko U Feel
|
18 Points ∼0% +28%
|Lenovo K6 (Chrome 51.0.2704.81)
|
21.436 Points ∼0% +52%
|Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
|
29.499 Points ∼0% +109%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL (Chrome 56)
|
15895 ms * ∼27%
|LG X Power K220 (Chrome 52)
|
13196 ms * ∼22% +17%
|Wiko U Feel
|
13598.8 ms * ∼23% +14%
|Lenovo K6 (Chrome 51.0.2704.81)
|
10849.6 ms * ∼18% +32%
|Huawei P8 lite 2017 (Chrome 55)
|
8768.2 ms * ∼15% +45%
* ... меньше = лучше
Оценим, насколько быстро ZenFone Go способен работать как со внутренней памятью, так и с microSD-картой Toshiba Excercia Pro M40. Доступ к внешней карте относительно медленный, так что ZenFone Go остается в аутсайдерах. ZenFone Go также медлителен и в отношении ко встроенному массиву. Только последовательная скорость записи соответствует таковой у конкурентов. Вполне возможно, что именно низкая скорость работы памяти ответственна за долгую загрузку приложений и лаги.
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
14.4 MB/s ∼17%
|LG X Power K220 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.17 MB/s ∼21% +26%
|Wiko U Feel (Toshiba Exceria Pro M401)
|
16.24 MB/s ∼19% +13%
|Lenovo K6 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
50.4 MB/s ∼58% +250%
|Huawei P8 lite 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
32.1 MB/s ∼37% +123%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
17.7 MB/s ∼18%
|LG X Power K220 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
32.08 MB/s ∼33% +81%
|Wiko U Feel (Toshiba Exceria Pro M401)
|
30.25 MB/s ∼31% +71%
|Lenovo K6 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
78.2 MB/s ∼81% +342%
|Huawei P8 lite 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
53.1 MB/s ∼55% +200%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
6.9 MB/s ∼5%
|LG X Power K220
|
7.32 MB/s ∼5% +6%
|Wiko U Feel
|
8.83 MB/s ∼6% +28%
|Lenovo K6
|
10.5 MB/s ∼7% +52%
|Huawei P8 lite 2017
|
8 MB/s ∼5% +16%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
19.7 MB/s ∼12%
|LG X Power K220
|
18.78 MB/s ∼11% -5%
|Wiko U Feel
|
23.24 MB/s ∼14% +18%
|Lenovo K6
|
32.01 MB/s ∼19% +62%
|Huawei P8 lite 2017
|
38.7 MB/s ∼23% +96%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
42.4 MB/s ∼22%
|LG X Power K220
|
43.74 MB/s ∼22% +3%
|Wiko U Feel
|
39.94 MB/s ∼20% -6%
|Lenovo K6
|
46.66 MB/s ∼24% +10%
|Huawei P8 lite 2017
|
42 MB/s ∼22% -1%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|Asus Zenfone Go ZB500KL
|
143 MB/s ∼18%
|LG X Power K220
|
196.81 MB/s ∼25% +38%
|Wiko U Feel
|
234.83 MB/s ∼30% +64%
|Lenovo K6
|
262.56 MB/s ∼33% +84%
|Huawei P8 lite 2017
|
165.8 MB/s ∼21% +16%
10 | Игры
Мы также протестировали некоторые игры на ZenFone Go, чтобы оценить производительность графической составляющей. Мобильные игры, по большей части, запрограммированы идти на как можно большем количестве устройств. Однако некоторые игры имеют графические настройки, чтобы утилизировать производительность графики устройства, например, Asphalt 8. К сожалению, герой обзора обеспечивает лишь 14 кадров в секунду при высоких настройках, но в то же время достигает 30 кадров в секунду на низких. Такой же фреймрейт наблюдается и в зомби-шутере Dead Trigger 2. Казуальные игры, такие как Angry Birds, идут без единого лага. Но нельзя забывать, что данный смартфон не обладает запасом мощности для будущих игр.
Еще один момент, с которым придется смириться: загрузка игр занимает длительное время, как и их установка. Однако в самой игре проблем с отзывчивостью устройства и работой акселерометра проблем нет.
11 | Нагрев и шум
Температура
Asus ZenFone Go не перегревается, даже при полной загрузке в течение длительного времени. Тем не менее температуру 38 °C нельзя не заметить. Нагрев ощущается во всех частях корпуса, но задняя сторона несколько холоднее - 34.2 °.
Производительность остается на том же уровне при длительной нагрузке, что доказывает GFXBench bttery test.
Динамик
Небольшой динамик на нижнем торце не особо громкий и выдает порядка 78.4 дБ(A). Басов почти нет, но средние частоты хорошо слышны, что весьма полезно при прослушивании голоса. Высокие тона слишком подчеркнуты и иногда даже звенят. Меломаны будут явно не в восторге, но для простого подбора музыки данный динамик подходит.
Воспроизведение через Bluetooth и 3.5-мм аудио разъем хорошее и не испытывает проблем.
Анализ АЧХ аудиосистемы Asus Zenfone Go ZB500KL
(±) | неплохой уровень макс. громкости (78.4 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 28.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (24.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 37% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 51% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 62% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 30% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei P8 lite 2017
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 32.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 55% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 9% примерно так же, 36% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 76% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 20% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency diagram comparison (checkboxes above can be turned on/off!)
12 | Энергопотребление
ZenFone Go потребляет достаточно много энергии даже будучи выключенным и в режиме ожидания. Аккумулятор разрядился в течение нескольких дней, несмотря на то что устройство находилось в режиме ожидания. Смартфон не демонстрирует чудес и в режиме ожидания. Подобное неудивительно, так как в устройстве используется устаревшая система-на-чипе. С другой стороны, энергопотребление в режиме нагрузки достаточно низкое и составляет 4.22 Вт.
|Выкл.
|0.41 / 0.18 Вт
|Ожидание
| 0.92 / 1.76 / 1.85 Вт
|Нагрузка
|
3.47 / 4.22 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Asus Zenfone Go ZB500KL
2600 мА⋅ч
|LG X Power K220
4100 мА⋅ч
|Wiko U Feel
2500 мА⋅ч
|Lenovo K6
3000 мА⋅ч
|Huawei P8 lite 2017
3000 мА⋅ч
|Энергопотребление
10%
-22%
2%
-43%
|В простое, мин. *
0.92
0.64
30%
0.82
11%
0.65
29%
1.44
-57%
|В простое, сред. *
1.76
1.3
26%
1.61
9%
1.65
6%
2.47
-40%
|В простое, макс. *
1.85
1.34
28%
1.8
3%
1.67
10%
2.58
-39%
|Нагрузка, сред. *
3.47
4.18
-20%
5.99
-73%
3.58
-3%
4.55
-31%
|Нагрузка, макс. *
4.22
4.87
-15%
6.7
-59%
5.58
-32%
6.3
-49%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Ввиду относительно скромной емкости аккумулятора, составляющей 2600 мАч, 9:32 часов в режиме Wi-Fi можно считать более чем достаточными. Более того, аккумулятор съемный, что дает возможность использовать дополнительный аккумулятор в долгих поездках. Все сравниваемые устройства оборудованы несъемным аккумулятором. В свою очередь, LG X Power достигает двукратного превосходства в плане автономности, благодаря батарее с очень большой емкостью.
ZenFone Go не поддерживает быструю зарядку и её процесс занимает целых 3 часа.
|Без нагрузки
|20час. 24мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|9час. 32мин.
|1080p-видео
|10час. 17мин.
|Макс. расход энергии
|4час. 37мин.
|Asus Zenfone Go ZB500KL
2600 мА⋅ч
|LG X Power K220
4100 мА⋅ч
|Wiko U Feel
2500 мА⋅ч
|Lenovo K6
3000 мА⋅ч
|Huawei P8 lite 2017
3000 мА⋅ч
|Время работы
53%
-3%
22%
5%
|В простое
1224
1626
33%
1326
8%
|Нагрузка и 100% яркости
277
365
32%
350
26%
283
2%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
572
987
73%
552
-3%
715
25%
604
6%
|Воспр. видео H.264
617
633
3%
644
4%
За
Против
Вердикт
ZenFone Go - смартфон от Asus нижней половины среднего сегмента. Прочный корпус, съемный аккумулятор и неплохие снимки на камеру в хороших условиях говорят сами за себя. Однако пользователю придется смириться с относительно низкой производительностью системы, которую можно заметить даже в меню. Более того, GPS-модуль теряет связь, а дисплей не блещет ни контрастностью, ни максимальным уровнем яркости.
Что порадовало, так это забота Asus об устройствах даже недорого сегмента, что заметно по регулярному обновлению безопасности встроенной ОС Android патчами от Google. Но не стоит ожидать обновления всей операционной системы в данной ценовой категории. К достоинствам можно также отнести достаточно точную цветопередачу и хорошую чувствительность сенсора экрана.
ZenFone Go обладает прочным корпусом и съемным аккумулятором, но Asus стоило наделить его большей мощностью.
Данный смартфон можно рекомендовать разве что тем пользователям, которые не полагаются на вычислительную мощность. Для всех остальных есть Huawei P8 Lite (2017) и Lenovo K6, предлагающие куда большую производительность за почти те же самые деньги.
Asus Zenfone Go ZB500KL - 03/04/2017 v6
Florian Wimmer