Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3050 Ti: характеристики и TGP видеокарт

Оценивать производительность современных мобильных видеокарт Nvidia GeForce по наименованиям моделей больше нельзя из-за динамического TGP. Мы составили список всех ноутбуков на видеокартах RTX 3050 Ti, а также их краткие характеристики и уровень TGP, так сильно влияющий на реальную графическую производительность. Данная статья будет обновляться по мере появления новых моделей.

RTX 3050 Ti будет иметь TGP от 35 Вт (1035 МГц) до 80 Вт (1695 МГц). И хотя производители ноутбуков сейчас обязаны указывать уровень TGP RTX 3050 Ti в характеристиках, делают это далеко не все и всегда. По этой причине мы и составили для вас список ноутбуков на базе RTX 3050 Ti с их краткими характеристиками и выставленным уровнем TGP.

Как известно, Nvidia вовсе отказалась от приставки "Max-Q" в названиях видеокарт: теперь реализация тех или иных технологий Max-Q и уровень TGP зависят от производителя. И хотя в Nvidia пообещали, что уровень TGP теперь будет отображаться в панели управления Nvidia, такое решение создало большое замешательство среди пользователей.

Недавно Nvidia представила новые мобильные видеокарты, которые вошли модельный ряд ускорителей RTX 30 Ampere — RTX 3050 и RTX 3050 Ti, которые присоединились к RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080. Новая RTX 3050 Ti предназначена для обеспечения оптимальной производительности в современных играх при FHD разрешении на высоких настройках качества. Несмотря на номинальную поддержку трассировки лучей, RTX 3050 Ti не особо сильна на этом поприще, но зато ее тензорные ядра обеспечивают поддержку DLSS 2.0.

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Автор исходного текста: - 1309 статей на Notebookcheck c 2012 года Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редакторc 2012 года

Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.