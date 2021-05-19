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Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3050 Ti: характеристики и TGP видеокарт

Оценивать производительность современных мобильных видеокарт Nvidia GeForce по наименованиям моделей больше нельзя из-за динамического TGP. Мы составили список всех ноутбуков на видеокартах RTX 3050 Ti, а также их краткие характеристики и уровень TGP, так сильно влияющий на реальную графическую производительность. Данная статья будет обновляться по мере появления новых моделей.
Vaidyanathan Subramaniam (перевод Антона Авдюшкина), 🇺🇸
GPU видеокарты GeForce игры и всё связанное с ними ноутбуки

Недавно Nvidia представила новые мобильные видеокарты, которые вошли модельный ряд ускорителей RTX 30 Ampere — RTX 3050 и RTX 3050 Ti, которые присоединились к RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080. Новая RTX 3050 Ti предназначена для обеспечения оптимальной производительности в современных играх при FHD разрешении на высоких настройках качества. Несмотря на номинальную поддержку трассировки лучей, RTX 3050 Ti не особо сильна на этом поприще, но зато ее тензорные ядра обеспечивают поддержку DLSS 2.0.

Как известно, Nvidia вовсе отказалась от приставки "Max-Q" в названиях видеокарт: теперь реализация тех или иных технологий Max-Q и уровень TGP зависят от производителя. И хотя в Nvidia пообещали, что уровень TGP теперь будет отображаться в панели управления Nvidia, такое решение создало большое замешательство среди пользователей.

После новостей от Nvidia мы обещали нашим читателям указывать уровень TGP и реализованные производителем технологии Max-Q в каждом обзоре новых ноутбуков. Однако, мы также решили создать удобный список всех ноутбуков, которые будут оснащены новыми видеокартами Nvidia RTX 30.

RTX 3050 Ti будет иметь TGP от 35 Вт (1035 МГц) до 80 Вт (1695 МГц). И хотя производители ноутбуков сейчас обязаны указывать уровень TGP RTX 3050 Ti в характеристиках, делают это далеко не все и всегда. По этой причине мы и составили для вас список ноутбуков на базе RTX 3050 Ti с их краткими характеристиками и выставленным уровнем TGP. 


Смотрите также:

Характеристики

Ноутбучная RTX 3050 Ti основана на чипе GA107, который вмещает 2560 CUDA ядер, 20 RT-ядер и 80 тензорных ядер. По факту, RTX 3050 Ti должна быть на одном уровне с мобильной RTX 2060 по производительности. 

Модель
Изображение
Процессор
Видеокарта
TGP видеокарты
Вт
Dynamic Boost
МГц
Максимальня частота ГП
Объем видеопамяти
Тип видеопамяти
и доп. инф.
Вес
Толщина
Диагональ
Разрешение
Частота обновления
Цена
Acer Nitro 5 AN515-55-53S8Acer Nitro 5 AN515-55-53S8i5-10300HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU7014854096 МБGDDR62.3 Кг23.9 мм15.60"1920x1080144 Hz
Acer Nitro 5 AN517-52-51JWAcer Nitro 5 AN517-52-51JWi5-10300HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU7014854096 МБGDDR62.2 Кг24.9 мм17.30"1920x1080144 Hz1100 Euro
Alienware m15 R6, 11400H RTX 3050 TiAlienware m15 R6, 11400H RTX 3050 Tii5-11400HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU8016954096 МБGDDR62.4 Кг22.85 мм15.60"1920x1080165 Hz
Asus TUF Gaming F17 FX706HE-HX006TAsus TUF Gaming F17 FX706HE-HX006Ti5-11400HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU751515854096 МБGDDR62.6 Кг26 мм17.30"1920x1080060 Hz1200 Euro
Dell XPS 15 9510, 11800H RTX 3050 Ti 4KDell XPS 15 9510, 11800H RTX 3050 Ti 4Ki7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU454096 МБGDDR62 Кг18 мм15.60"3840x2400
Dell XPS 15 9510, 11900H RTX 3050 Ti OLEDDell XPS 15 9510, 11900H RTX 3050 Ti OLEDi9-11900HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU454096 МБGDDR62 Кг18 мм15.60"3840x2400
Gigabyte G5 MD-51US123SHGigabyte G5 MD-51US123SHi5-11400HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU75015004096 МБGDDR62.2 Кг24.9 мм15.60"1920x1080144 Hz1200 Euro
HP Pavilion Gaming 17-cd2285ngHP Pavilion Gaming 17-cd2285ngi7-11370HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU354096 МБGDDR62.8 Кг25.5 мм17.30"1920x1080144 Hz1300 Euro
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 5800H, RTX 3050 TiLenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 5800H, RTX 3050 TiR7 5800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU951516954096 МБGDDR62.5 Кг26.85 мм16.00"2560x1600165 Hz
MSI Crosshair 15 A11UDK-412MSI Crosshair 15 A11UDK-412i7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU85017854096 МБGDDR62.3 Кг23.95 мм15.60"1920x1080144 Hz1100 Euro
MSI Crosshair 17 A11UDK-202MSI Crosshair 17 A11UDK-202i7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU60017854096 МБGDDR62.3 Кг24.1 мм17.30"1920x1080144 Hz1200 Euro
MSI GF63 Thin 10UD-277XESMSI GF63 Thin 10UD-277XESi7-10750HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU40517404096 МБGDDR61.9 Кг21.59 мм15.60"1920x1080144 Hz1100 Euro
MSI GF75 Thin 10UDMSI GF75 Thin 10UDi7-10750HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU55517704096 МБGDDR62.2 Кг23.1 мм17.30"1920x1080144 Hz
MSI Katana GF66 11UD-092MSI Katana GF66 11UD-092i7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU60017854096 МБGDDR62.1 Кг24.9 мм15.60"1920x1080144 Hz1280 Euro
MSI Katana GF76 11UD-050MSI Katana GF76 11UD-050i7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU60017854096 МБGDDR62.3 Кг25.2 мм17.30"1920x1080144 Hz1350 Euro
MSI Pulse GL66 11UDKMSI Pulse GL66 11UDKi7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU60017854096 МБGDDR62.3 Кг23.95 мм15.60"1920x1080144 Hz
MSI Pulse GL76 11UDKMSI Pulse GL76 11UDKi7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU60017854096 МБGDDR62.3 Кг24.2 мм17.30"1920x1080144 Hz
MSI Sword 15 A11UDMSI Sword 15 A11UDi7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU60017854096 МБGDDR62.3 Кг24.9 мм15.60"1920x1080144 Hz
MSI Sword 17 A11UDMSI Sword 17 A11UDi7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU60017854096 МБGDDR62.3 Кг25.2 мм17.30"1920x1080144 Hz
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Данный список будет обновляться по мере выхода новых ноутбуков на основе RTX 3050 Ti. Мы также будем добавлять ссылки на наши обзоры приведенных в списке моделей по мере их публикации.

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор - 1309 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.
contact me via: @Geeky_Vaidy
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Обзоры > Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3050 Ti: характеристики и TGP видеокарт
Vaidyanathan Subramaniam, 2021-05-19 (Update: 2021-05-19)

 