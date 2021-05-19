Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3050 Ti: характеристики и TGP видеокарт
Недавно Nvidia представила новые мобильные видеокарты, которые вошли модельный ряд ускорителей RTX 30 Ampere — RTX 3050 и RTX 3050 Ti, которые присоединились к RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080. Новая RTX 3050 Ti предназначена для обеспечения оптимальной производительности в современных играх при FHD разрешении на высоких настройках качества. Несмотря на номинальную поддержку трассировки лучей, RTX 3050 Ti не особо сильна на этом поприще, но зато ее тензорные ядра обеспечивают поддержку DLSS 2.0.
Как известно, Nvidia вовсе отказалась от приставки "Max-Q" в названиях видеокарт: теперь реализация тех или иных технологий Max-Q и уровень TGP зависят от производителя. И хотя в Nvidia пообещали, что уровень TGP теперь будет отображаться в панели управления Nvidia, такое решение создало большое замешательство среди пользователей.
После новостей от Nvidia мы обещали нашим читателям указывать уровень TGP и реализованные производителем технологии Max-Q в каждом обзоре новых ноутбуков. Однако, мы также решили создать удобный список всех ноутбуков, которые будут оснащены новыми видеокартами Nvidia RTX 30.
RTX 3050 Ti будет иметь TGP от 35 Вт (1035 МГц) до 80 Вт (1695 МГц). И хотя производители ноутбуков сейчас обязаны указывать уровень TGP RTX 3050 Ti в характеристиках, делают это далеко не все и всегда. По этой причине мы и составили для вас список ноутбуков на базе RTX 3050 Ti с их краткими характеристиками и выставленным уровнем TGP.
Смотрите также:
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- Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3070: характеристики и TGP видеокарт
- Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3080: характеристики и TGP видеокарт
Характеристики
Ноутбучная RTX 3050 Ti основана на чипе GA107, который вмещает 2560 CUDA ядер, 20 RT-ядер и 80 тензорных ядер. По факту, RTX 3050 Ti должна быть на одном уровне с мобильной RTX 2060 по производительности.
Модель
Изображение
Процессор
Видеокарта
TGP видеокарты
Вт
Dynamic Boost
МГц
Максимальня частота ГП
Объем видеопамяти
Тип видеопамяти
и доп. инф.
Вес
Толщина
Диагональ
Разрешение
Частота обновления
Цена
|Acer Nitro 5 AN515-55-53S8
|i5-10300H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|70
|1485
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|23.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|Acer Nitro 5 AN517-52-51JW
|i5-10300H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|70
|1485
|4096 МБ
|GDDR6
|2.2 Кг
|24.9 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|1100 Euro
|Alienware m15 R6, 11400H RTX 3050 Ti
|i5-11400H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|80
|1695
|4096 МБ
|GDDR6
|2.4 Кг
|22.85 мм
|15.60"
|1920x1080
|165 Hz
|Asus TUF Gaming F17 FX706HE-HX006T
|i5-11400H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|75
|15
|1585
|4096 МБ
|GDDR6
|2.6 Кг
|26 мм
|17.30"
|1920x1080
|060 Hz
|1200 Euro
|Dell XPS 15 9510, 11800H RTX 3050 Ti 4K
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|45
|4096 МБ
|GDDR6
|2 Кг
|18 мм
|15.60"
|3840x2400
|Dell XPS 15 9510, 11900H RTX 3050 Ti OLED
|i9-11900H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|45
|4096 МБ
|GDDR6
|2 Кг
|18 мм
|15.60"
|3840x2400
|Gigabyte G5 MD-51US123SH
|i5-11400H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|75
|0
|1500
|4096 МБ
|GDDR6
|2.2 Кг
|24.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|1200 Euro
|HP Pavilion Gaming 17-cd2285ng
|i7-11370H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|35
|4096 МБ
|GDDR6
|2.8 Кг
|25.5 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|1300 Euro
|Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 5800H, RTX 3050 Ti
|R7 5800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|95
|15
|1695
|4096 МБ
|GDDR6
|2.5 Кг
|26.85 мм
|16.00"
|2560x1600
|165 Hz
|MSI Crosshair 15 A11UDK-412
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|85
|0
|1785
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|23.95 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|1100 Euro
|MSI Crosshair 17 A11UDK-202
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|60
|0
|1785
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|24.1 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|1200 Euro
|MSI GF63 Thin 10UD-277XES
|i7-10750H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|40
|5
|1740
|4096 МБ
|GDDR6
|1.9 Кг
|21.59 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|1100 Euro
|MSI GF75 Thin 10UD
|i7-10750H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|55
|5
|1770
|4096 МБ
|GDDR6
|2.2 Кг
|23.1 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|MSI Katana GF66 11UD-092
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|60
|0
|1785
|4096 МБ
|GDDR6
|2.1 Кг
|24.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|1280 Euro
|MSI Katana GF76 11UD-050
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|60
|0
|1785
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|25.2 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|1350 Euro
|MSI Pulse GL66 11UDK
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|60
|0
|1785
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|23.95 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|MSI Pulse GL76 11UDK
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|60
|0
|1785
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|24.2 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|MSI Sword 15 A11UD
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|60
|0
|1785
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|24.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|MSI Sword 17 A11UD
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU
|60
|0
|1785
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|25.2 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
Данный список будет обновляться по мере выхода новых ноутбуков на основе RTX 3050 Ti. Мы также будем добавлять ссылки на наши обзоры приведенных в списке моделей по мере их публикации.