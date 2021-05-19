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Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3050: характеристики и TGP видеокарт

Оценивать производительность современных мобильных видеокарт Nvidia GeForce по наименованиям моделей больше нельзя из-за динамического TGP. Мы составили список всех ноутбуков на видеокартах RTX 3050, а также их краткие характеристики и уровень TGP, так сильно влияющий на реальную графическую производительность. Данная статья будет обновляться по мере появления новых моделей.
Vaidyanathan Subramaniam (перевод Антона Авдюшкина), 🇺🇸
GPU видеокарты GeForce игры и всё связанное с ними ноутбуки

Недавно Nvidia представила новые мобильные видеокарты, которые вошли модельный ряд ускорителей RTX 30 Ampere — RTX 3050 и RTX 3050 Ti, которые присоединились к RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080. Новая RTX 3050 предназначена для обеспечения оптимальной производительности в современных играх при FHD разрешении на высоких настройках качества. Несмотря на номинальную поддержку трассировки лучей, RTX 3050 не особо сильна на этом поприще, но зато ее тензорные ядра обеспечивают поддержку DLSS 2.0.

Как известно, Nvidia вовсе отказалась от приставки "Max-Q" в названиях видеокарт: теперь реализация тех или иных технологий Max-Q и уровень TGP зависят от производителя. И хотя в Nvidia пообещали, что уровень TGP теперь будет отображаться в панели управления Nvidia, такое решение создало большое замешательство среди пользователей.

После новостей от Nvidia мы обещали нашим читателям указывать уровень TGP и реализованные производителем технологии Max-Q в каждом обзоре новых ноутбуков. Однако, мы также решили создать удобный список всех ноутбуков, которые будут оснащены новыми видеокартами Nvidia RTX 30.

RTX 3050 будет иметь TGP от 35 Вт (1057 МГц) до 80 Вт (1740 МГц). Видеокарта основана на чипе GA107 с 2048 ядрами CUDA, 16 RT-ядрами, 64 тензорными ядрами и 128-битной шиной памяти. Объем видеопамяти составляет 4 ГБ GDDR6. И хотя производители ноутбуков сейчас обязаны указывать уровень TGP RTX 3050 Ti в характеристиках, делают это далеко не все и всегда. По этой причине мы и составили для вас список ноутбуков на базе RTX 3050 Ti с их краткими характеристиками и выставленным уровнем TGP. 


Смотрите также:

Характеристики

Модель
Изображение
Процессор
Видеокарта
TGP видеокарты
Вт
Dynamic Boost
МГц
Максимальня частота ГП
Объем видеопамяти
Тип видеопамяти
и доп. инф.
Вес
Толщина
Диагональ
Разрешение
Частота обновления
Цена
Acer Nitro 5 AN515-55-56GYAcer Nitro 5 AN515-55-56GYi5-10300HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU7015004096 МБGDDR62.3 Кг23.9 мм15.60"1920x1080144 Hz
Acer Nitro 5 AN517-52-5204Acer Nitro 5 AN517-52-5204i5-10300HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU7015004096 МБGDDR62.2 Кг17.30"1920x1080144 Hz1100 Euro
Dell G15 5510-Y4V8GDell G15 5510-Y4V8Gi7-10870HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU4096 МБGDDR62.7 Кг26.9 мм15.60"1920x1080120 Hz1100 Euro
Dell XPS 15 9510, 11800H RTX 3050 OLEDDell XPS 15 9510, 11800H RTX 3050 OLEDi7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU454096 МБGDDR62 Кг18 мм15.60"3456x2160
Dell XPS 15 9510, Base ModelDell XPS 15 9510, Base Modeli5-11400HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU454096 МБGDDR61.8 Кг18 мм15.60"1920x1080
Dell XPS 17 9710, 11800H RTX 3050 4KDell XPS 17 9710, 11800H RTX 3050 4Ki7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU604096 МБGDDR62.5 Кг19.5 мм17.30"3840x2400
Dell XPS 17 9710, 11800H RTX 3050 FHDDell XPS 17 9710, 11800H RTX 3050 FHDi7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU604096 МБGDDR62.1 Кг19.5 мм17.30"1920x1200
Dell XPS 17 9710, Base ModelDell XPS 17 9710, Base Modeli5-11400HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU604096 МБGDDR62.1 Кг19.5 мм17.30"1920x1200
Gigabyte G5 GD-51US123SHGigabyte G5 GD-51US123SHi5-11400HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU75014854096 МБGDDR62.2 Кг24.9 мм15.60"1920x1080144 Hz1100 Euro
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6, 5800H RTX 3050Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6, 5800H RTX 3050R7 5800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU4096 МБGDDR62.2 Кг24.9 мм15.60"1920x1080120 Hz1000 Euro
Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 5800H, RTX 3050Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 5800H, RTX 3050R7 5800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU951517404096 МБGDDR62.5 Кг26.85 мм16.00"2560x1600165 Hz
MSI Crosshair 15 A11UCK-413MSI Crosshair 15 A11UCK-413i7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU60017774096 МБGDDR62.3 Кг23.95 мм15.60"1920x1080144 Hz1200 Euro
MSI Crosshair 17 A11UCK-203MSI Crosshair 17 A11UCK-203i7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU60017774096 МБGDDR62.3 Кг24.1 мм17.30"1920x1080144 Hz1150 Euro
MSI GF63 Thin 10UC-439MSI GF63 Thin 10UC-439i7-10750HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU40517024096 МБGDDR61.9 Кг21.59 мм15.60"1920x1080144 Hz900 Euro
MSI GF63 Thin 10UC-440MSI GF63 Thin 10UC-440i5-10500HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU40517024096 МБGDDR61.9 Кг21.59 мм15.60"1920x1080144 Hz800 Euro
MSI GF75 Thin 10UCMSI GF75 Thin 10UCi7-10750HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU55517024096 МБGDDR62.2 Кг23.1 мм17.30"1920x1080144 Hz
MSI Katana GF66 11UC-093MSI Katana GF66 11UC-093i5-11400HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU60017774096 МБGDDR62.1 Кг24.9 мм15.60"1920x1080144 Hz1200 Euro
MSI Katana GF66 11UC-228MSI Katana GF66 11UC-228i7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU60017774096 МБGDDR62.1 Кг24.9 мм15.60"1920x1080144 Hz
MSI Katana GF76 11UC-083MSI Katana GF76 11UC-083i7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU60017774096 МБGDDR62.3 Кг25.2 мм17.30"1920x1080144 Hz
MSI Katana GF76 11UC-210MSI Katana GF76 11UC-210i5-11400HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU60017774096 МБGDDR62.3 Кг25.5 мм17.30"1920x1080144 Hz1200 Euro
MSI Pulse GL66 11UCKMSI Pulse GL66 11UCKi7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU60017774096 МБGDDR62.3 Кг23.95 мм15.60"1920x1080144 Hz
MSI Pulse GL76 11UCKMSI Pulse GL76 11UCKi7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU60017774096 МБGDDR62.3 Кг24.2 мм17.30"1920x1080144 Hz
MSI Sword 15 A11UCMSI Sword 15 A11UCi7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU60017774096 МБGDDR62.1 Кг24.9 мм15.60"1920x1080144 Hz
MSI Sword 17 A11UCMSI Sword 17 A11UCi7-11800HNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU60017774096 МБGDDR62.3 Кг25.2 мм17.30"1920x1080144 Hz
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Данный список будет обновляться по мере выхода новых ноутбуков на основе RTX 3050. Мы также будем добавлять ссылки на наши обзоры приведенных в списке моделей по мере их публикации.

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор - 1309 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.
contact me via: @Geeky_Vaidy
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-05-19 (Update: 2021-05-19)

 