Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3050: характеристики и TGP видеокарт
Недавно Nvidia представила новые мобильные видеокарты, которые вошли модельный ряд ускорителей RTX 30 Ampere — RTX 3050 и RTX 3050 Ti, которые присоединились к RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080. Новая RTX 3050 предназначена для обеспечения оптимальной производительности в современных играх при FHD разрешении на высоких настройках качества. Несмотря на номинальную поддержку трассировки лучей, RTX 3050 не особо сильна на этом поприще, но зато ее тензорные ядра обеспечивают поддержку DLSS 2.0.
Как известно, Nvidia вовсе отказалась от приставки "Max-Q" в названиях видеокарт: теперь реализация тех или иных технологий Max-Q и уровень TGP зависят от производителя. И хотя в Nvidia пообещали, что уровень TGP теперь будет отображаться в панели управления Nvidia, такое решение создало большое замешательство среди пользователей.
После новостей от Nvidia мы обещали нашим читателям указывать уровень TGP и реализованные производителем технологии Max-Q в каждом обзоре новых ноутбуков. Однако, мы также решили создать удобный список всех ноутбуков, которые будут оснащены новыми видеокартами Nvidia RTX 30.
RTX 3050 будет иметь TGP от 35 Вт (1057 МГц) до 80 Вт (1740 МГц). Видеокарта основана на чипе GA107 с 2048 ядрами CUDA, 16 RT-ядрами, 64 тензорными ядрами и 128-битной шиной памяти. Объем видеопамяти составляет 4 ГБ GDDR6. И хотя производители ноутбуков сейчас обязаны указывать уровень TGP RTX 3050 Ti в характеристиках, делают это далеко не все и всегда. По этой причине мы и составили для вас список ноутбуков на базе RTX 3050 Ti с их краткими характеристиками и выставленным уровнем TGP.
Смотрите также:
- Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3050 Ti: характеристики и TGP видеокарт
- Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3060: характеристики и TGP видеокарт
- Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3070: характеристики и TGP видеокарт
- Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3080: характеристики и TGP видеокарт
Характеристики
Модель
Изображение
Процессор
Видеокарта
TGP видеокарты
Вт
Dynamic Boost
МГц
Максимальня частота ГП
Объем видеопамяти
Тип видеопамяти
и доп. инф.
Вес
Толщина
Диагональ
Разрешение
Частота обновления
Цена
|Acer Nitro 5 AN515-55-56GY
|i5-10300H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|70
|1500
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|23.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|Acer Nitro 5 AN517-52-5204
|i5-10300H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|70
|1500
|4096 МБ
|GDDR6
|2.2 Кг
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|1100 Euro
|Dell G15 5510-Y4V8G
|i7-10870H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|4096 МБ
|GDDR6
|2.7 Кг
|26.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|120 Hz
|1100 Euro
|Dell XPS 15 9510, 11800H RTX 3050 OLED
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|45
|4096 МБ
|GDDR6
|2 Кг
|18 мм
|15.60"
|3456x2160
|Dell XPS 15 9510, Base Model
|i5-11400H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|45
|4096 МБ
|GDDR6
|1.8 Кг
|18 мм
|15.60"
|1920x1080
|Dell XPS 17 9710, 11800H RTX 3050 4K
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|4096 МБ
|GDDR6
|2.5 Кг
|19.5 мм
|17.30"
|3840x2400
|Dell XPS 17 9710, 11800H RTX 3050 FHD
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|4096 МБ
|GDDR6
|2.1 Кг
|19.5 мм
|17.30"
|1920x1200
|Dell XPS 17 9710, Base Model
|i5-11400H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|4096 МБ
|GDDR6
|2.1 Кг
|19.5 мм
|17.30"
|1920x1200
|Gigabyte G5 GD-51US123SH
|i5-11400H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|75
|0
|1485
|4096 МБ
|GDDR6
|2.2 Кг
|24.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|1100 Euro
|Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6, 5800H RTX 3050
|R7 5800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|4096 МБ
|GDDR6
|2.2 Кг
|24.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|120 Hz
|1000 Euro
|Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H 5800H, RTX 3050
|R7 5800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|95
|15
|1740
|4096 МБ
|GDDR6
|2.5 Кг
|26.85 мм
|16.00"
|2560x1600
|165 Hz
|MSI Crosshair 15 A11UCK-413
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|0
|1777
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|23.95 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|1200 Euro
|MSI Crosshair 17 A11UCK-203
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|0
|1777
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|24.1 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|1150 Euro
|MSI GF63 Thin 10UC-439
|i7-10750H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|40
|5
|1702
|4096 МБ
|GDDR6
|1.9 Кг
|21.59 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|900 Euro
|MSI GF63 Thin 10UC-440
|i5-10500H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|40
|5
|1702
|4096 МБ
|GDDR6
|1.9 Кг
|21.59 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|800 Euro
|MSI GF75 Thin 10UC
|i7-10750H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|55
|5
|1702
|4096 МБ
|GDDR6
|2.2 Кг
|23.1 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|MSI Katana GF66 11UC-093
|i5-11400H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|0
|1777
|4096 МБ
|GDDR6
|2.1 Кг
|24.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|1200 Euro
|MSI Katana GF66 11UC-228
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|0
|1777
|4096 МБ
|GDDR6
|2.1 Кг
|24.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|MSI Katana GF76 11UC-083
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|0
|1777
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|25.2 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|MSI Katana GF76 11UC-210
|i5-11400H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|0
|1777
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|25.5 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|1200 Euro
|MSI Pulse GL66 11UCK
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|0
|1777
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|23.95 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|MSI Pulse GL76 11UCK
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|0
|1777
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|24.2 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
|MSI Sword 15 A11UC
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|0
|1777
|4096 МБ
|GDDR6
|2.1 Кг
|24.9 мм
|15.60"
|1920x1080
|144 Hz
|MSI Sword 17 A11UC
|i7-11800H
|NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
|60
|0
|1777
|4096 МБ
|GDDR6
|2.3 Кг
|25.2 мм
|17.30"
|1920x1080
|144 Hz
Данный список будет обновляться по мере выхода новых ноутбуков на основе RTX 3050. Мы также будем добавлять ссылки на наши обзоры приведенных в списке моделей по мере их публикации.