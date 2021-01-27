Первые бенчмарки процессоров AMD Ryzen 5000 Cezanne H/HS-серии

С выпуском новых мобильных процессоров Ryzen 5000, компания AMD перешла на новую фазу - превзойти Intel и отобрать их долю в сегменте ноутбуков среднего и высокого уровня. Впрочем, предыдущие процессоры Ryzen 4000 (Zen 2) и так были более чем популярными: как 15-Вт чипы U-серии, так и производительные мобильные 35/45-Вт чипы H-серии.

Когда у хорошего процессора правильная цена - его позиция на рынке становится еще более уверенной. В AMD с расстановкой ценников справились на отлично, потому в 2020 году мы протестировали так много ноутбуков на AMD, как никогда ранее. И судя по всему, в 2021 году эта тенденция будет развиваться дальше. Множество ноутбуков на AMD Renoir получили нашу рекомендацию в качестве заменителей своих аналогов на Intel за счет более высокой производительности и более приятной цены. Соответственно, мы ожидаем, что в 2021 году еще больше моделей на AMD (на этот раз на Ryzen 5000) получат нашу рекомендацию.

Процессоры Ryzen H-серии с 35/45-Вт TDP

На данный момент AMD успела представить восемь моделей мобильных процессоров с 35- и 45-Вт TDP, которые предназначены для высокопроизводительных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. При этом, отличием 35-Вт чипов HS-серии служат сниженные базовые частоты. Старшим процессором среди производительных мобильных моделей стал AMD Ryzen 9 5980HX, который позиционируется в качестве прямого конкурента Intel Core i9-10980HK. В сравнении с предшествующим Ryzen 9 4900H, одноядерная производителньость возросла на 23%, а многоядерная на 17% (Cinebench R20), если верить AMD. Наши независимые тесты подтверждают эту информацию.

Все модели процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 имеют 8 физических ядер и способны обрабатывать 16 потоков, а Ryzen 5 5600H и Ryzen 5 5600HS имеют по 6 ядер (12 потоков). При этом, все чипы H/HS/HX-серии основаны на архитектуре Zen 3.

