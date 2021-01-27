Первые бенчмарки процессоров AMD Ryzen 5000 Cezanne H/HS-серии
С выпуском новых мобильных процессоров Ryzen 5000, компания AMD перешла на новую фазу - превзойти Intel и отобрать их долю в сегменте ноутбуков среднего и высокого уровня. Впрочем, предыдущие процессоры Ryzen 4000 (Zen 2) и так были более чем популярными: как 15-Вт чипы U-серии, так и производительные мобильные 35/45-Вт чипы H-серии.
Когда у хорошего процессора правильная цена - его позиция на рынке становится еще более уверенной. В AMD с расстановкой ценников справились на отлично, потому в 2020 году мы протестировали так много ноутбуков на AMD, как никогда ранее. И судя по всему, в 2021 году эта тенденция будет развиваться дальше. Множество ноутбуков на AMD Renoir получили нашу рекомендацию в качестве заменителей своих аналогов на Intel за счет более высокой производительности и более приятной цены. Соответственно, мы ожидаем, что в 2021 году еще больше моделей на AMD (на этот раз на Ryzen 5000) получат нашу рекомендацию.
Процессоры Ryzen H-серии с 35/45-Вт TDP
На данный момент AMD успела представить восемь моделей мобильных процессоров с 35- и 45-Вт TDP, которые предназначены для высокопроизводительных игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. При этом, отличием 35-Вт чипов HS-серии служат сниженные базовые частоты. Старшим процессором среди производительных мобильных моделей стал AMD Ryzen 9 5980HX, который позиционируется в качестве прямого конкурента Intel Core i9-10980HK. В сравнении с предшествующим Ryzen 9 4900H, одноядерная производителньость возросла на 23%, а многоядерная на 17% (Cinebench R20), если верить AMD. Наши независимые тесты подтверждают эту информацию.
Все модели процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 имеют 8 физических ядер и способны обрабатывать 16 потоков, а Ryzen 5 5600H и Ryzen 5 5600HS имеют по 6 ядер (12 потоков). При этом, все чипы H/HS/HX-серии основаны на архитектуре Zen 3.
|Модель
|Ядра/Потоки
|Базовая частота
|Макс. частота
|Кэш-память
|TDP
|Архитектура
|AMD Ryzen 9 5980HX
|8 / 16
|3.3 ГГц
|4.8 ГГц
|20 МБ
|45 Вт+
|Zen 3
|AMD Ryzen 9 5980HS
|8 / 16
|3.0 ГГц
|4.8 ГГц
|20 МБ
|35 Вт
|Zen 3
|AMD Ryzen 9 5900HX
|8 / 16
|3.3 ГГц
|4.6 ГГц
|20 МБ
|45 Вт+
|Zen 3
|AMD Ryzen 9 5900HS
|8 / 16
|3.0 ГГц
|4.6 ГГц
|20 МБ
|35 Вт
|Zen 3
|AMD Ryzen 7 5800H
|8 / 16
|3.2 ГГц
|4.4 ГГц
|20 МБ
|45 Вт
|Zen 3
|AMD Ryzen 7 5800HS
|8 / 16
|2.8 ГГц
|4.4 ГГц
|20 МБ
|35 Вт
|Zen 3
|AMD Ryzen 5 5600H
|6 / 12
|3.3 ГГц
|4.2 ГГц
|19 МБ
|45 Вт
|Zen 3
|AMD Ryzen 5 5600HS
|6 / 12
|3.0 ГГц
|4.2 ГГц
|19 МБ
|35 Вт
|Zen 3
Процессоры Ryzen U-серии с 15-Вт TDP
Данные чипы имеют настраиваемый TDP (10 - 25 Вт) и потому предназначены для тонких и легких ноутбуков. Максимальное количество физических ядер также 8, но базовые частоты заметно снижены в сравнении с производительными моделями. Ryzen 5 U-серии получили 6 физических ядер, кроме того R7 5700U и R5 5500U основаны на предыдущей архитектуре Zen 2.
Ryzen 5 5600H (6 ядер)
Процессор получил 6 ядер с архитектурой Zen 3 с предельной частотой 4.2 ГГц и поддержкой SMT (12 потоков). Чип производится по 7-нм техпроцессу на фабрике TSMC и был представлен в январе 2021 на выставке CES.
В качестве графики выступает Radeon RX Vega 6 с 6 вычислительными блоками (CU), которая работает на частоте до 1600 МГц. Процессор содержит двухканальный контроллер памяти DDR4 со 128-битной шиной. Уровень TDP у этого процессора настраивается в пределах 35-54 Вт.
Ryzen 5 5600H проигрывает в многоядерной производительности (-10%) Intel Core i7-10875H (Comet Lake, 8 ядер), но с легкостью справляется с i5-10400H, превосходя его на 94%. В то же время, 5600H на 10% превосходит i7-10875H по одноядерной производительности, что довольно интересно. Ситуация выглядит несколько иначе в сравнении с Tiger Lake (28 Вт), где i7-1185G7 идет на одном уровне по одноядерной производительности с решением AMD, но сильно уступает по многоядерной - на 39%. Тем не мене, расслабляться рано, ведь скоро Intel выпустит Tiger Lake H35 и H45 на рынок. Судя по первым утечкам, Core i7-11375H (H35) с Turbo Boost 3.0 (до 5 ГГц) обгоняет Core i7-10750H и Ryzen 7 4800HS (~45%).
По сравнению с процессорами Ryzen 3000, текущее 5000 поколение по многоядерной производительности дает прирост в 131%, а по одноядерной в 53%. Как видим по результатам тестов, заявленные AMD +16% по одноядерной и +14% по многоядерной производительности у Ryzen 5000 (по сравнению с Renoir) оказались правдой.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Intel i7-1185G7 28 Watt
MSI Prestige 14 Evo A11M-005
224 Points ∼100%
|Ryzen 5 5600H
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
220 Points ∼98%
|Intel i7-10875H
MSI GS75 10SF-609US
198 Points ∼88%
|Intel i5-10400H
Dell Latitude 15 5511-VNJNW
192 Points ∼86%
|Ryzen 5 4600H
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT
178 Points ∼79%
|Ryzen 5 2600 Desktop
no name
159 Points ∼71%
|Ryzen 5 3550H
Asus TUF FX705DT-AU068T
144 Points ∼64%
|CPU Multi 64Bit
|Intel i7-10875H
MSI GS75 10SF-609US
1713 (1596.04min - 1713.21max) Points ∼100%
|Ryzen 5 5600H
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
1573 Points ∼92%
|Ryzen 5 4600H
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT
1398 (1313.46min - 1397.77max) Points ∼82%
|Ryzen 5 2600 Desktop
no name
1270 Points ∼74%
|Intel i7-1185G7 28 Watt
MSI Prestige 14 Evo A11M-005
933 (873.52min - 933.34max) Points ∼54%
|Intel i5-10400H
Dell Latitude 15 5511-VNJNW
796 (776.17min - 796.4max) Points ∼46%
|Ryzen 5 3550H
Asus TUF FX705DT-AU068T
742 Points ∼43%
Ryzen 7 5800H (8 ядер)
Ryzen 7 5800H получил 8 физически ядер (16 потоков) и способен работать на частоте от 3.2 ГГц до 4.44 ГГц. Объем кэш-памяти третьего уровня составляет 16 МБ. В процессоре используется встроенная графика Radeon RX Vega 8 с 8 вычислительными блоками (CU), работающая на частоте до 2000 МГц. Процессор также получил двухканальный контроллер ОЗУ с поддержкой DDR4-3200 и LPDDR4x-4266.
Новый Ryzen 7 5800H превосходит 4800H на 7 - 10% по многоядерной производительности и на 23-24% в одноядерной. AMD обещала, что чипы с архитектурой Zen 3 будут на 19% быстрее Zen 2 при идентичной частоте, а значит вместе с возросшей на 200 МГц частоте получаем прирост на уровне 25% - примерно такие цифры видны в результатах бенчмарков.
Восьмиядерный Intel Comet Lake Core i7 отстает на 19% по многоядерной и на 15% по одноядерной производительности. Если же сравнивать с R7 3750H, новый 5800H имеет небольшой прирост: +11-14% по многоядерной и +25-26% по одноядерной производительности. Эффективность систем охлаждения также имеет значение: у нас на тесте было два 17-дюймовых ноутбука с R7 5800H и разброс по многоядерной производительности между ними составил 3%.
Что же до 28-Вт Intel Tiger Lake i7-1185G7, то по одноядерной производительности он аналогичен, но по многоядерной отстает на 55%.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Ryzen 7 5800H
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
234 Points ∼100%
|Ryzen 7 5800H
Schenker XMG Neo 17 Ampere
232 Points ∼99%
| Intel i7-1185G7 28Watt
MSI Prestige 14 Evo A11M-005
224 Points ∼96%
|Intel i7-10875H
MSI GS75 10SF-609US
198 Points ∼85%
|Ryzen 7 4800H
HP Omen 15-en0375ng
188 Points ∼80%
|Ryzen 7 3750H
Asus TUF A15 FA506IV-HN172
186 Points ∼79%
|CPU Multi 64Bit
|Ryzen 7 5800H
Schenker XMG Neo 17 Ampere
2108 (2036.87min - 2108.48max) Points ∼100%
|Ryzen 7 5800H
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
1920 Points ∼91%
|Ryzen 7 4800H
HP Omen 15-en0375ng
1909 (1812.99min - 1909.31max) Points ∼91%
|Ryzen 7 3750H
Asus TUF A15 FA506IV-HN172
1850 Points ∼88%
|Intel i7-10875H
MSI GS75 10SF-609US
1713 (1596.04min - 1713.21max) Points ∼81%
| Intel i7-1185G7 28Watt
MSI Prestige 14 Evo A11M-005
933 (873.52min - 933.34max) Points ∼44%
Ryzen 9 5900HS (8 ядер, 35 Вт)
Данный процессор получил 8 физических ядер с архитектурой Zen 3 с частотой до 4.6 ГГц и поддержку SMT (16 потоков). Чип производится по 7-нм техпроцессу на фабрике TSMC. Так как он принадлежит к HS-серии, уровень TDP у него составляет 35 Вт по умолчанию (можно регулировать от 25 до 45 Вт).
Данный процессор также включает графику Radeon RX Vega 8 с восемью вычислительными блоками (CU) и частотой 2000 МГц, а также двухканальный контроллер ОЗУ с поддержкой DDR4-3200 и LPDDR4x-4200. Объем кэш-памяти третьего уровня составляет 16 МБ.
AMD Ryzen 9 5900HS не удалось занять первое место по одноядерной производительности, так как пьедестал принадлежит R9 5980HS. По многоядерной производительности (если не считать настольного R9 3900) Ryzen 9 5900HS лидирует среди конкурентов. При этом, 5900HS заметно обходит Intel i9-10980HK: на 56% по многоядерной производительности (по одноядерной всего на 3%). Превосходство над предыдущим 4900HS составляет 8% по многоядерной производительности.
При сравнении с 28-Вт i7-1185G7 Tiger Lake видим небольшой сюрприз: по одноядерной производительности он превосходит тестируемый AMD на 6%. Тем не менее, по многоядерной производительности Intel на 54% уступает своему конкуренту.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
| Intel i7-1185G7 28Watt
MSI Prestige 14 Evo A11M-005
224 Points ∼100%
|Ryzen 9 5900HS
Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q
211 Points ∼94%
|Intel i9-10980HK
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS
205 Points ∼92%
|Ryzen 9 3900 Desktop
Schenker XMG Apex 15 NH57AF1
197 Points ∼88%
|Ryzen 9 4900HS
Asus Zephyrus G14 GA401IV
193 Points ∼86%
|CPU Multi 64Bit
|Ryzen 9 3900 Desktop
Schenker XMG Apex 15 NH57AF1
2804 (2664.54min - 2804.07max) Points ∼100%
|Ryzen 9 5900HS
Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q
2020 (1865.06min - 2020.1max) Points ∼72%
|Ryzen 9 4900HS
Asus Zephyrus G14 GA401IV
1863 Points ∼66%
|Intel i9-10980HK
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS
1799 Points ∼64%
| Intel i7-1185G7 28Watt
MSI Prestige 14 Evo A11M-005
933 (873.52min - 933.34max) Points ∼33%
Сравнение Ryzen 5900HS, 5800H и 5600H
Если же сравнить результаты сразу всех тестируемых Ryzen 5000 и их конкурентов от Intel, получаем следующую картину: 5800H и 5900HS лидируют, а Core i9 (Comet Lake) отстает как минимум на 11%. 28-Вт i7-1185G7 показывает отличные результаты по одноядерной производительности, а вместе с ним и R9 5980HS, но по многоядерной производительности чип Intel сильно проигрывает конкурентам.
Еще один интересный вывод: 5900HS не имеет существенного превосходства над 5800H, а в некоторых случаях даже слегка уступает ему. Вероятно, все дело в TDP, который у 5800H по умолчанию составляет 45 Вт, а у R9 5900HS - 35 Вт.
|Cinebench R20
|CPU (Single Core)
|Intel i7-1185G7 28Watt
MSI Prestige 14 Evo A11M-005
579 Points ∼100%
|Ryzen 9 5900HS
Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q
560 Points ∼97%
|Ryzen 7 5800H
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
558 Points ∼96%
|Ryzen 7 5800H
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
557 Points ∼96%
|Ryzen 7 5800H
Schenker XMG Neo 17 Ampere
540 Points ∼93%
|Ryzen 5 5600H
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
529 Points ∼91%
|Ryzen 5 5600H
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
529 Points ∼91%
|Ryzen 9 4900HS
Asus Zephyrus G14 GA401IV
495 Points ∼85%
|Intel i9-10980HK
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS
494 Points ∼85%
|Ryzen 7 4800HS
Asus Zephyrus G15 GA502IU-ES76
482 Points ∼83%
|Intel i7-10875H
MSI GS75 10SF-609US
475 Points ∼82%
|Intel i7-9750H
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE
429 Points ∼74%
|Ryzen 5 4600H
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT
428 Points ∼74%
|CPU (Multi Core)
|Ryzen 7 5800H
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
4815 Points ∼100%
|Ryzen 7 5800H
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
4748 Points ∼99%
|Ryzen 9 5900HS
Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q
4733 Points ∼98%
|Ryzen 7 5800H
Schenker XMG Neo 17 Ampere
4510 Points ∼94%
|Ryzen 9 4900HS
Asus Zephyrus G14 GA401IV
4288 Points ∼89%
|Intel i7-10875H
MSI GS75 10SF-609US
3885 Points ∼81%
|Ryzen 7 4800HS
Asus Zephyrus G15 GA502IU-ES76
3869 Points ∼80%
|Intel i9-10980HK
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS
3762 Points ∼78%
|Ryzen 5 5600H
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
3656 Points ∼76%
|Ryzen 5 5600H
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
3653 Points ∼76%
|Ryzen 5 4600H
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT
3224 Points ∼67%
|Intel i7-9750H
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE
2738 Points ∼57%
|Intel i7-1185G7 28Watt
MSI Prestige 14 Evo A11M-005
2283 Points ∼47%
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Ryzen 7 5800H
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
234 Points ∼100%
|Ryzen 7 5800H
Schenker XMG Neo 17 Ampere
232 Points ∼99%
|Intel i7-1185G7 28Watt
MSI Prestige 14 Evo A11M-005
224 Points ∼96%
|Ryzen 5 5600H
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
220 Points ∼94%
|Ryzen 9 5900HS
Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q
211 Points ∼90%
|Intel i9-10980HK
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS
205 Points ∼88%
|Intel i7-10875H
MSI GS75 10SF-609US
198 Points ∼85%
|Ryzen 9 4900HS
Asus Zephyrus G14 GA401IV
193 Points ∼82%
|Ryzen 7 4800HS
Asus Zephyrus G15 GA502IU-ES76
186 Points ∼79%
|Ryzen 5 4600H
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT
178 Points ∼76%
|Intel i7-9750H
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE
175 Points ∼75%
|CPU Multi 64Bit
|Ryzen 7 5800H
Schenker XMG Neo 17 Ampere
2108 (2036.87min - 2108.48max) Points ∼100%
|Ryzen 9 5900HS
Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q
2020 (1865.06min - 2020.1max) Points ∼96%
|Ryzen 7 5800H
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
1920 Points ∼91%
|Ryzen 9 4900HS
Asus Zephyrus G14 GA401IV
1863 Points ∼88%
|Intel i9-10980HK
Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS
1799 Points ∼85%
|Intel i7-10875H
MSI GS75 10SF-609US
1713 (1596.04min - 1713.21max) Points ∼81%
|Ryzen 7 4800HS
Asus Zephyrus G15 GA502IU-ES76
1634.29 (1595.85min - 1741.4max) Points ∼78%
|Ryzen 5 5600H
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
1573 Points ∼75%
|Ryzen 5 4600H
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT
1398 (1313.46min - 1397.77max) Points ∼66%
|Intel i7-9750H
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE
1225 Points ∼58%
|Intel i7-1185G7 28Watt
MSI Prestige 14 Evo A11M-005
933 (873.52min - 933.34max) Points ∼44%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Ryzen 7 5800H
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
2.75 Points ∼100%
|Ryzen 5 5600H
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
2.62 Points ∼95%
|Ryzen 9 4900HS
Asus Zephyrus G14 GA401IV
2.23 Points ∼81%
|Ryzen 7 4800HS
Asus Zephyrus G15 GA502IU-ES76
2.19 Points ∼80%
|Ryzen 5 4600H
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT
2.04 Points ∼74%
|Intel i7-9750H
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE
1.99 Points ∼72%
|CPU Multi 64Bit
|Ryzen 7 5800H
Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
23.68 Points ∼100%
|Ryzen 7 4800HS
Asus Zephyrus G15 GA502IU-ES76
19.94 Points ∼84%
|Ryzen 9 4900HS
Asus Zephyrus G14 GA401IV
18.21 Points ∼77%
|Ryzen 5 5600H
Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
18.06 Points ∼76%
|Ryzen 5 4600H
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT
16.25 Points ∼69%
|Intel i7-9750H
Lenovo Legion Y740-17IRHg-81UJ001VGE
13.04 Points ∼55%
Тестируемые ноутбуки: Acer, Asus, Schenker
Провести тесты тесты процессоров AMD Cezanne нам удалось благодаря тому, что производители предоставили нам ноутбуки на их основе. Одна из моделей выпускается Acer в конфигурациях с Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H и Ryzen 9 5900HX (Nitro 5). В качестве видеокарты может использоваться GeForce RTX 3080 или GTX 1650 в младшей конфигурации (именно такие версии Nitro 5 и попали к нам: 15-дюймовый AN515-45-R05E и 17-дюймовый AN517-41-R3FK). Обе модели имеют Full HD IPS дисплей с частотой 144 Гц (есть конфигурации с частотой 360 Гц), а также в качестве опции могут быть оснащены QHD IPS дисплеем с частотой 165 Гц. Подсистема хранения данных у обеих моделей представлена 256-ГБ SSD под систему в компании жесткого диска на 1 ТБ.
Asus предоставил нам Zephyrus G15 - 15-дюймовый игровой ноутбук на Ryzen 9 5900HS с QHD дисплеем и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080. Операционная система установлена на 512-ГБ SSD, а для хранения данных предусмотрен еще один SSD на 1 ТБ.
Под конец тестирования Asus также прислал нам 13-дюймовый ROG Flow X13 на базе Ryzen 9 5980HS. Однако, в этом ноутбуке данный процессор показал себя не очень хорошо из-за малой толщины корпуса - всего 16 мм.
Еще один тестируемый ноутбук - Schenker Neo 17 - это самый настоящий волк в овечьей шкуре. Минималистичный дизайн здесь сочетается с мощной начинкой: Ryzen 7 5800H и Geforce RTX 3070.
|Ноутбук
|Acer Nitro 5 AN517-41-R3FK
|Asus ROG Zephyrus G15 GA503Q
|Schenker XMG Neo 17 (Tongfang GM7ZG7S)
|Acer Nitro 5 AN515-45-R05E
|Дисплей
|17.3" FHD 144 Гц
|15.6" WQHD 165 Гц
|17.3" WQHD 165 Гц
|17.3" FHD 144 Гц
|Процессор
|AMD Ryzen 7 5800H
|AMD Ryzen R9 5900HS
|AMD Ryzen R7 5800H
|AMD Ryzen 5 5600H
|Видеокарта
|GeForce GTX 1650
|GeForce RTX 3080 Laptop (100 Вт TGP)
|GeForce RTX 3070 Laptop (макс. 140 Вт TGP)
|GeForce GTX 1650
|ОЗУ
|1x 8 ГБ DDR4
|2x 16 ГБ DDR4
|2x 8 ГБ DDR4
|1x 16 ГБ DDR4
|Накопитель
|256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD
|1 ТБ SSD
|512 ГБ SSD
|256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD
|ОС
|Windows 10 Pro 64 бит
|Windows 10 Pro 64 бит
|Windows 10 Pro 64 бит
|Windows 10 Pro 64 бит